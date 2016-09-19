بالصور:شاهد كيف تغيرت ملامح فتاة بعد إقلاعها عن المخدرات

صحيفة المرصد:نشرت صحيفة بريطانية صورتين لفتاة تبلغ من العمر 24 سنة، قالت إنهما تظهران الفرق الكبير في وجهها قبل وبعد الإقلاع عن المخدرات بعد 826 يومًا.

ووفقاً لموقع”إرم” نقلاً عن صحيفة “مترو” البريطانية أن الصورة الأولى التي التقطت من قبل الشرطة في شهر يونيو العام 2014 تظهر الوجه وهو مليء بالبقع والبثور وشعر مشعث ونظرة حزينة، فيما تظهر الصورة الثانية التي التقطت بعد 826 يومًا، وقد اختفت البقع وأصبح وجهها صافيًا وعاد شعرها إلى طبيعته اللامعة وبدت نظرات الفتاة صحية وسعيدة.

ونسبت الصحيفة إلى المرأة، التي لم تسمها قولها إنها كانت على علاقة مع شاب واضطرت ابنتها إلى تركها والعيش مع جدتها مما دفع بها إلى حالة من الكآبة والحزن وطلب النصح من صديقها الذي شجعها على تناول المخدرات.

وقالت الصحيفة، إن الفتاة سجنت لمدة 36 يومًا بتهمة تحقير المحكمة قبل إرسالها إلى مركز تأهيل لمساعدتها على الإقلاع عن المخدرات.

ونسبت إلى المرأة قولها، “كانت مهمة صعبة جدًا ولكني نجحت والآن أشعر بأنه كان كابوسًا… وآمل من مدمني المخدرات الآخرين أن يشاهدوا هاتين الصورتين حتى يدركوا بأن عليهم المحاولة وأن هناك دوما أمل في نهاية النفق.”