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بالفيديو:مدربة أسود مصرية تضع شرط للموافقة على الزواج

19 سبتمبر, 2016 , 16:54 م
بالفيديو:مدربة أسود مصرية تضع شرط للموافقة على الزواج
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صحيفة المرصد:أكدت مدربة الأسود المصرية أنوسة كوتة، أن أهم شرط لها للموافقة على الزواج من أي شخص يرغب في الارتباط بها، أن يكون من محبي الأسود.

وعرضت مدربة الأسود، خلال لقاء معها على فضائية “الحياة” المصرية، على من يرغب في الزواج منها، صفقة وهي البدء بتربية أسد واحد في المنزل ثم أسدين، ثم ثلاثة أسود.

وأضافت كوتة، أن تواجد الأسود والنمور في المنزل أمر طبيعي بالنسبة لها ولعائلتها، وأنها تربت عليه منذ الصغر، وأنها كانت تنام مع الأسود في نفس الغرفة دون خوف.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    4 بيت ***
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  2. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    الوهاج

    ***محتاجة اسووووووود
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  3. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    الهمداني

    أهم شرط لها للموافقة على الزواج من أي شخص يرغب في الارتباط بها، أن يكون من محبي الأسود((ماينفع من محبي الابل؟))
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  4. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 17:25 م
    عدد التعليقات:13903

    عمر السميري

    طيب والسكن فين لايكون بحديقة الحيوان 😂😂😂😂
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  5. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:13903

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  6. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    07

    دربت اسووود ما بتروض الفحول يا بخت الفحل اللي بترويضيه
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  7. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    hima

    خليكي مع الاسود احسنلك,مالك ووجع القلب.
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