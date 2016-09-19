بالفيديو:مدربة أسود مصرية تضع شرط للموافقة على الزواج

صحيفة المرصد:أكدت مدربة الأسود المصرية أنوسة كوتة، أن أهم شرط لها للموافقة على الزواج من أي شخص يرغب في الارتباط بها، أن يكون من محبي الأسود.
وعرضت مدربة الأسود، خلال لقاء معها على فضائية “الحياة” المصرية، على من يرغب في الزواج منها، صفقة وهي البدء بتربية أسد واحد في المنزل ثم أسدين، ثم ثلاثة أسود.
وأضافت كوتة، أن تواجد الأسود والنمور في المنزل أمر طبيعي بالنسبة لها ولعائلتها، وأنها تربت عليه منذ الصغر، وأنها كانت تنام مع الأسود في نفس الغرفة دون خوف.
تعليقات ( 7 )
الوهاج***محتاجة اسووووووود
الهمدانيأهم شرط لها للموافقة على الزواج من أي شخص يرغب في الارتباط بها، أن يكون من محبي الأسود((ماينفع من محبي الابل؟))
عدد التعليقات:13903
عمر السميريطيب والسكن فين لايكون بحديقة الحيوان 😂😂😂😂
عدد التعليقات:13903
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
07دربت اسووود ما بتروض الفحول يا بخت الفحل اللي بترويضيه
himaخليكي مع الاسود احسنلك,مالك ووجع القلب.