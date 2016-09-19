روتانا خليجية تمنع عرض لقاء سجلته مع الداعية “الجفري”.. والأخير يبثّه على موقع التواصل و “يوتيوب” يحذفه

صحيفة المرصد: قررت قناة روتانا خليجية الامتناع عن بث لقاء مع الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، والذي كان مقرراً بثه مساء أمس الأحد.

وأدى امتناع روتانا عن إذاعة اللقاء إلى بث الجفري للقاء على موقع يوتيوب قبل أن يحذفه “يوتيوب” بدوره لاحقاً بناءاً على حقوق الملكية الخاصة بقناة روتانا خليجية، وفقا لـ “إرم نيوز”.

وكانت الإعلامية نادين البدير مقدمة برنامج “اتجاهات” على القناة المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال، قد أعلنت عن موعد بث اللقاء مع الجفري للحديث عن مؤتمر غروزني المثير للجدل، مساء الأحد، غير أن القناة لم تذع اللقاء.

ولم توضح القناة ولا البدير سبب إلغاء بث اللقاء المسجل، ولم يتسنى الحصول بشكل فوري على توضيح من إدارة القناة حول سبب الإلغاء.

ونشر الجفري اللقاء كاملاً على موقع “يوتيوب” وقال في حسابه على موقع “تويتر”: “اعتاد مكتب الحبيب على اشتراط أخذ نسخة من أي حلقة مسجلة فور الانتهاء من تسجيلها لذا تمكنا من النشر بعد فوات موعد النشر المقرر في القناة”.

وتحدث الجفري في اللقاء عن تفاصيل مؤتمر غروزني الذي عقد مؤخراً في الشيشان وأثار جدلاً واسعاً في الدول الإسلامية بعد أن صدر عنه تعريف لمذهب أهل السنة والجماعة، يقول بعض علماء الدين إنه استثنى السلفية والوهابية من المذهب.

وقال الجفري في اللقاء أيضاً إن المؤتمر تعرض بشكل مقصود للتشويه، ونفى أن يكون البيان الختامي للمؤتمر قد استثنى السلفية والوهابية من التعريف متهماً أطرافاً بينهم الأخوان المسلمين بالوقوف خلف ذلك التشويه.