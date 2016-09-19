روتانا خليجية تمنع عرض لقاء سجلته مع الداعية “الجفري”.. والأخير يبثّه على موقع التواصل و “يوتيوب” يحذفه

صحيفة المرصد: قررت قناة روتانا خليجية الامتناع عن بث لقاء مع الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، والذي كان مقرراً بثه مساء أمس الأحد.
وأدى امتناع روتانا عن إذاعة اللقاء إلى بث الجفري للقاء على موقع يوتيوب قبل أن يحذفه “يوتيوب” بدوره لاحقاً بناءاً على حقوق الملكية الخاصة بقناة روتانا خليجية، وفقا لـ “إرم نيوز”.
وكانت الإعلامية نادين البدير مقدمة برنامج “اتجاهات” على القناة المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال، قد أعلنت عن موعد بث اللقاء مع الجفري للحديث عن مؤتمر غروزني المثير للجدل، مساء الأحد، غير أن القناة لم تذع اللقاء.
ولم توضح القناة ولا البدير سبب إلغاء بث اللقاء المسجل، ولم يتسنى الحصول بشكل فوري على توضيح من إدارة القناة حول سبب الإلغاء.
ونشر الجفري اللقاء كاملاً على موقع “يوتيوب” وقال في حسابه على موقع “تويتر”: “اعتاد مكتب الحبيب على اشتراط أخذ نسخة من أي حلقة مسجلة فور الانتهاء من تسجيلها لذا تمكنا من النشر بعد فوات موعد النشر المقرر في القناة”.
وتحدث الجفري في اللقاء عن تفاصيل مؤتمر غروزني الذي عقد مؤخراً في الشيشان وأثار جدلاً واسعاً في الدول الإسلامية بعد أن صدر عنه تعريف لمذهب أهل السنة والجماعة، يقول بعض علماء الدين إنه استثنى السلفية والوهابية من المذهب.
وقال الجفري في اللقاء أيضاً إن المؤتمر تعرض بشكل مقصود للتشويه، ونفى أن يكون البيان الختامي للمؤتمر قد استثنى السلفية والوهابية من التعريف متهماً أطرافاً بينهم الأخوان المسلمين بالوقوف خلف ذلك التشويه.
تعليقات ( 13 )
ظامي اليلمخالف للنشر
وشك وشكقابلوا مع اسوء منه عدنان ابراهيم ...عادي
مرسي الزهرانيمخالف للنشر
خاقا باقا***الله من شيخ مبتدع.احنا أهل التوحيد الصافي كما أنزل على الرسول اللهم صلي عليه وسلم.ومنهجنا أصدق المناهج.يجي هذا وشكله يخرجنا من أهل السنه والجماعه
متابعقدفضحك الله ع الملأ ياقبوري ياوثني يامطايا اليهود لتشويه الاسلام تلعب ع السفهاء بالتبرك وطلب المدد ودعاء الموتى من دون الله والشرك البين.. قاتلك الله.
جبال سديرنادية البدير والخبيث الجفري وضحت الصورة قال اية قال داعية نعم داعية الى الضلال ودعوة الاموات وطلب المدد منهم والتبرك بالقبور ضال مضل حسبنا الله علية
معلم متقاعدصراع الكهنة قاد الأمة للتفتت والتشرذم والأقتتال فقط للتفرد بعقول أتباعهم السذج في كل دين ومذهب .
سبحان الله وبحمدهالتمسح بآل البيت والتدين يجلب لهم الشهرة واﻷموال والمراتب الدينية التي ما أنزل الله بها من سلطان كآية الله والعارف بالله ويضلون الناس وضلوا انفسأنفسهم
سالم قدهوو على الطيب ضاريأكره في الله ****الله وجه
سبحان الله وبحمدهكما قال الشاعر( كل يدعي وصﻻ بليلي وليلي ﻻ تقر لهم بذاك )المﻻحظ علي كل أصحاب البدع و اﻷهواء أمثال الروافض والصوفية واﻹخونج تمسحهم بآل البيت والتدين
كفى كذبوَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
فيصلاوي***كبير .. وذهب لزيارة إسرائيل والزيود ينفخونه ويصورونه كعالم وشيخ
سعيدشيخ الخزعبلات والدروشه الزيدي الجفري. . يدعي بأنه من ال البيت ويخدع أتباعه من اليمنيين بخزعبلات ليست من الدين الإسلامي