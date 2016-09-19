بالفيديو: مشاجرة على الهواء بين نبيه الوحش و مفتي أستراليا بسبب الدعوة للحج إلى جبل الطور

صحيفة المرصد : وقعت مشادة كلامية بين المحامي نبيه الوحش، ومفتي أستراليا الدكتور مصطفى راشد، بسبب دعوة الأخير للحج إلى جبل الطور بسيناء.

وقال الوحش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “LTC”: “هذا الرجل عميل لأمريكا واللوبي الصهيوني، وينكر ما هو معلوم بالضرورة في الدين”.

ورد عليه راشد قائلاً: “أنا أشرف منك، وهحبسك لأنك تتهمني وتسبني وتقذفني، وتعلم الأدب في الحوار”.

وكان الدكتور مصطفى راشد أعلن، خلال اللقاء، عن تنظيم أول رحلة حج لجبل الطور في شهر مارس (آذار)المقبل، مضيفاً أن “الله عندما كلم سيدنا كلمه في الأسبوع الأول من شهر مارس”، على حد قوله.