بالفيديو: مشاجرة على الهواء بين نبيه الوحش و مفتي أستراليا بسبب الدعوة للحج إلى جبل الطور

صحيفة المرصد : وقعت مشادة كلامية بين المحامي نبيه الوحش، ومفتي أستراليا الدكتور مصطفى راشد، بسبب دعوة الأخير للحج إلى جبل الطور بسيناء.
وقال الوحش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “LTC”: “هذا الرجل عميل لأمريكا واللوبي الصهيوني، وينكر ما هو معلوم بالضرورة في الدين”.
ورد عليه راشد قائلاً: “أنا أشرف منك، وهحبسك لأنك تتهمني وتسبني وتقذفني، وتعلم الأدب في الحوار”.
وكان الدكتور مصطفى راشد أعلن، خلال اللقاء، عن تنظيم أول رحلة حج لجبل الطور في شهر مارس (آذار)المقبل، مضيفاً أن “الله عندما كلم سيدنا كلمه في الأسبوع الأول من شهر مارس”، على حد قوله.
تعليقات ( 8 )
فهد العنزياللهم إبعد عنا الفتن ماظهر منها ومابطن .. حفظ الله مملكتنا وشعبها والقيادة الحكيمة .. اللهم إحفظ علامائنا من كل مكروه ومن قال آمين يارب
ظامي اليلهذا هو زمن ***.
فهد العنزيمخطط لتقسيم الإسلام لمذاهب مختلفة وتشكيك بالبعض .. لكي تضعف الأمة الإسلامية .. تمسكوا بعقيدتكم الصحيحة النقية حفظ الله الإسلام والمسلمين بكل مكان
فهد العنزيقسم بالله الفتن بكل مكان .. تمسكوا بدينكم تمسكوا بدينكم .. أصبح كل من هب ودب يفتي ويخربط .. والسذج كثيير . وإختلط الحابل بالنابل
الهمدانيكل واحد يحج وين مايبي بس بدون صراخ الفديو مزعج
عدد التعليقات:376
أبوخالد السعودي / الدمامنبيه الوحش رجل محترم يهاجم ببساله وشجاعه كل من يتطاول على الثوابت الدينيه وكذلك يهاجم سواقط أهل الفن ، تابعوه في اليوتيوب
جبال سديرالازهر سيطر علية الصوفية ولم يعد موثوقا بجميع مايصدر عنة واصبح مصدرا لتشكيك المسلمين في دينهم وحيث اتم التحذير من الفواكة المصرية فيجب الحذرمن فتاويهم
فيصلاويلاتستغرب مثل هذا الكلام من الصوفيه. .. والرافضة يحجون إلى كربلاء