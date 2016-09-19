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بالفيديو: مشاجرة على الهواء بين نبيه الوحش و مفتي أستراليا بسبب الدعوة للحج إلى جبل الطور

19 سبتمبر, 2016 , 17:07 م
بالفيديو: مشاجرة على الهواء بين نبيه الوحش و مفتي أستراليا بسبب الدعوة للحج إلى جبل الطور
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صحيفة المرصد : وقعت مشادة كلامية بين المحامي نبيه الوحش، ومفتي أستراليا الدكتور مصطفى راشد، بسبب دعوة الأخير للحج إلى جبل الطور بسيناء.

وقال الوحش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “LTC”: “هذا الرجل عميل لأمريكا واللوبي الصهيوني، وينكر ما هو معلوم بالضرورة في الدين”.

ورد عليه راشد قائلاً: “أنا أشرف منك، وهحبسك لأنك تتهمني وتسبني وتقذفني، وتعلم الأدب في الحوار”.

وكان الدكتور مصطفى راشد أعلن، خلال اللقاء، عن تنظيم أول رحلة حج لجبل الطور في شهر مارس (آذار)المقبل، مضيفاً أن “الله عندما كلم سيدنا كلمه في الأسبوع الأول من شهر مارس”، على حد قوله.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    فهد العنزي

    اللهم إبعد عنا الفتن ماظهر منها ومابطن .. حفظ الله مملكتنا وشعبها والقيادة الحكيمة .. اللهم إحفظ علامائنا من كل مكروه ومن قال آمين يارب
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  2. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    ظامي اليل

    هذا هو زمن ***.
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  3. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    فهد العنزي

    مخطط لتقسيم الإسلام لمذاهب مختلفة وتشكيك بالبعض .. لكي تضعف الأمة الإسلامية .. تمسكوا بعقيدتكم الصحيحة النقية حفظ الله الإسلام والمسلمين بكل مكان
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  4. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    فهد العنزي

    قسم بالله الفتن بكل مكان .. تمسكوا بدينكم تمسكوا بدينكم .. أصبح كل من هب ودب يفتي ويخربط .. والسذج كثيير . وإختلط الحابل بالنابل
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  5. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    الهمداني

    كل واحد يحج وين مايبي بس بدون صراخ الفديو مزعج
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  6. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:376

    أبوخالد السعودي / الدمام

    نبيه الوحش رجل محترم يهاجم ببساله وشجاعه كل من يتطاول على الثوابت الدينيه وكذلك يهاجم سواقط أهل الفن ، تابعوه في اليوتيوب
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  7. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    جبال سدير

    الازهر سيطر علية الصوفية ولم يعد موثوقا بجميع مايصدر عنة واصبح مصدرا لتشكيك المسلمين في دينهم وحيث اتم التحذير من الفواكة المصرية فيجب الحذرمن فتاويهم
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  8. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 17:10 م

    فيصلاوي

    لاتستغرب مثل هذا الكلام من الصوفيه. .. والرافضة يحجون إلى كربلاء
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