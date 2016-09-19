بالفيديو : شاهد كيف تعامل أمريكيون مع فتاة ترتدي الحجاب و أخرى كاشفة طلبتا ترك حقيبة عندهم لدقائق !

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يوثق كيفية تعامل الأمريكيين مع الفتيات المسلمات.
وتدور فكرة الفيديو، حول فتاتين الأولى ترتدي ملابس تكشف جسدها، كما فتيات أمريكا، وفتاة أخرى ترتدي الزي النسائي الاسلامي الذي يغطي جسدها ورأسها، وتطلب الفتاتان من المتواجدين في إحدى الحدائق أن تترك حقيبتها لديهم حتى تعود من المرحاض.
والواضح من خلال هذا الفيديو، أن من طلبت منهم الفتاة الأولى وضع حقيبتها عندهم، قد وافقوا بلا تردد، بينما البقية ممن طلبت منهم الفتاة التي ترتدي الحجاب الاسلامي رفضوا وبشدة، خوفاً من احتواء الحقيبة على “متفجرات”، حتّى أن أحدهم قال لها صراحة إن ملابسها توحي بأنها “إرهابية”.
تعليقات ( 6 )
الهمدانيالحروب والله مالومهم اذا انا نفسي مسلم ما اثق في مسلم((صدقت بارك الله فيك))
الحروبوالله مالومهم اذا انا نفسي مسلم ما اثق في مسلم
الهمدانيهذا وهي بدون نقاب والحجاب مجرد طرحة والشعر باين الا انهم خافوا من لبسها واجمعوا ليش تلبسين هذا على كل حال العالم مع التقدميين ويرفضون الرجعيين
himaعين العقل,حماية الوطن تبداء من وعي المواطن,الله يحميهم.
عدد التعليقات:13903
عمر السميريفي اخر الزمان يخون الامين ويؤمن الخائن
عدد التعليقات:13903
عمر السميريانقلاب المفاهيم