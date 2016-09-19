  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : شاهد كيف تعامل أمريكيون مع فتاة ترتدي الحجاب و أخرى كاشفة طلبتا ترك حقيبة عندهم لدقائق !

19 سبتمبر, 2016 , 17:35 م
بالفيديو : شاهد كيف تعامل أمريكيون مع فتاة ترتدي الحجاب و أخرى كاشفة طلبتا ترك حقيبة عندهم لدقائق !
  • 995
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يوثق كيفية تعامل الأمريكيين مع الفتيات المسلمات.

وتدور فكرة الفيديو، حول فتاتين الأولى ترتدي ملابس تكشف جسدها، كما فتيات أمريكا، وفتاة أخرى ترتدي الزي النسائي الاسلامي الذي يغطي جسدها ورأسها، وتطلب الفتاتان من المتواجدين في إحدى الحدائق أن تترك حقيبتها لديهم حتى تعود من المرحاض.

والواضح من خلال هذا الفيديو، أن من طلبت منهم الفتاة الأولى وضع حقيبتها عندهم، قد وافقوا بلا تردد، بينما البقية ممن طلبت منهم الفتاة التي ترتدي الحجاب الاسلامي رفضوا وبشدة، خوفاً من احتواء الحقيبة على “متفجرات”، حتّى أن أحدهم قال لها صراحة إن ملابسها توحي بأنها “إرهابية”.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 17:57 م

    الهمداني

    الحروب والله مالومهم اذا انا نفسي مسلم ما اثق في مسلم((صدقت بارك الله فيك))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    الحروب

    والله مالومهم اذا انا نفسي مسلم ما اثق في مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    الهمداني

    هذا وهي بدون نقاب والحجاب مجرد طرحة والشعر باين الا انهم خافوا من لبسها واجمعوا ليش تلبسين هذا على كل حال العالم مع التقدميين ويرفضون الرجعيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    hima

    عين العقل,حماية الوطن تبداء من وعي المواطن,الله يحميهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:13903

    عمر السميري

    في اخر الزمان يخون الامين ويؤمن الخائن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:13903

    عمر السميري

    انقلاب المفاهيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم