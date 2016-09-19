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بالفيديو : تعرّف على تكلفة صناعة آيفون7 مقارنة بسعر البيع

19 سبتمبر, 2016 , 17:32 م
بالفيديو : تعرّف على تكلفة صناعة آيفون7 مقارنة بسعر البيع
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صحيفة المرصد : نشرت قناة “CNN” تقرير عن تكلفة هاتف آيفون 7 الجديد الذي اطلقته شركة أبل من أيام قليلة، ولاقى رواجا كبيرا في شتى أنحاء العالم.
وأظهر التقرير تكلفة الهاتف الجديد والذي يبلغ تكلفته 292 دولار فقط، في حين انه يباع بمبلغ 749 دولار.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    شكله حلو قد نزل في ابها ابي اشتريه.....
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  2. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    سعره غالي مره
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  3. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    Ymni mahbob

    ولا يسوا ريال جربته يوم ولا نفع معي عودت ابيعه ب ٣٠٠ ريال .....
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