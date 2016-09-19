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بالصور .. شاهد أسلحة و ذخائر و قنابل يدوية و أموال طائلة مضبوطات الخلية المرتبطة بداعش

19 سبتمبر, 2016 , 18:18 م
بالصور .. شاهد أسلحة و ذخائر و قنابل يدوية و أموال طائلة مضبوطات الخلية المرتبطة بداعش
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صحيفة المرصد: كشفت وزارة الداخلية ماتم ضبطه بحوزة الخلايا الإرهابية العنقودية الثلاث طيلة عدة أشهر .
وتضمنت المضبوطات أحزمة ناسفة وأدوات تشريك وأسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأموال طائلة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشئات أمنية وعسكرية وعسكرية في مواقع مختلفة .

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية صرح بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد قيض الله عزّ وجلّ لتلك الجهود ما مكّن من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي وتستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفيرالخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم ، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم ، كما تكشف ما يشير بعلاقتهم بجرائم أخرى وقعت في السابق، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة (17) سبعة عشر شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا (3) ثلاثة أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية.

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تعليقات ( 1 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

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    19 سبتمبر, 2016 , 18:24 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    اللهم لك الحمد والمنه على نعمت الامن والامان وجعل كيد الكائدين في نحورهم
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