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بالفيديو : محمد الترك يكشف حقيقة زواجه غير الشرعي من دنيا بطمة

19 سبتمبر, 2016 , 19:44 م
بالفيديو : محمد الترك يكشف حقيقة زواجه غير الشرعي من دنيا بطمة
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صحيفة المرصد: نشر المنتج محمد الترك والد الطفلة حلا الترك مقطع فيديو قصير استعرض فيه عدد من الوثائق الرسمية التي تؤكّد زواجه من بطمة بطريقة شرعية وليس عرفياً ، كما استخدم بعض الكلمات الجارحة والمهينة ليرد على من حاول تشويه سمعته وسمعة زوجته.

ويأتي ذلك بعد الخلاف الذي دار بينه وبين والدته بسبب طريقة معاملة دنيا بطمة لأولاده .



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:1728

    توووووونسية

    فكينا من زينة وعز طلع لنا بطمة وترك يا ترى متى تنتهي قصتهم اضن قضية فلسطين تحل والقضيتهم ستبقى إلى سنين وسنين وصراحة آخر همنا اخبارهم :)
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  2. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:13598

    قلم الحقيقه

    من طعم الشهد . ورغم ذلك مالهم حظ غالبهم بزواج ناجح ليس بسببهم بالطبع وانما بسبب زوج الغفلة مواطنهم الذي لايقدرها ولايراعي لها شعور ولايحترمها أبدآ.
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  3. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    زياد

    مريض وناكر العشرة والفاظه الخادشة بحق ام عياله ماتطلع الا من انسان ***
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  4. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:13598

    قلم الحقيقه

    متصحر ومتشدد غثيث واحد جلطة والآخر سرطان.ورغم ذلك نجده يتزوج من وطن آخر غير وطنه. لكن الدنيا أحيانآ مسارها يمشي عكس.كالسعوديات أحلى من السكر وألذ
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  5. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 20:23 م
    عدد التعليقات:213

    الديدحان

    لايهمنا خلافك مع زوجتك السابقه ، ولكن يهمنا ماهو موضوع خلافك مع امك . اكره كلمة خلاف مع والدته . خاف ربك وبوس اقدام والدتك .
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  6. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:13598

    قلم الحقيقه

    دائمآ زينة الثوب رقعته منه وفيه. حقيقة مواطناته البحرينيات يفوقون زوجته المغربية جمالآ وشياكة وأناقة وغالبيتهم رومانسيات جذابات ووطنه جميل خالي من
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  7. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 20:20 م

    واحد من الناس

    قبل مايتزوج هذه كانو مستقرين ومرتاحين لكن من يوم ما تزوج هذه👆🏽حياتهم تفككت وتدمرت وحلا ضاعت بينهم
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  8. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 20:17 م

    للاسف تسي ام بنتك حلا بهالاسلوب الواطي ..لكنهم معظم اهل الفن ***فهذا اسلوب قذر وما يطلع الا من حاقد او مسحور.والله اعلم.
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  9. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 20:15 م

    اوكسجين

    عيب عليه ينشر غسيله على الملأ ويسب ويقذف بأمه مدري بأم حلا عيب يا بو حلا تخلي سيرتكم على كل لسان هذه ماهي رجوله انك تشتم أمك اوطليقتك والله ماهي رجوله
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  10. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:13598

    قلم الحقيقه

    شكل الشخص غير طبيعي وهناك له مشهد وهو يغازل ويلاطف زوجته المغربية هذه من داخل غرفة نومه.لاأعتقد أن شخصآ يتصرف مثله وهويدرك مايفعله.أسأل السلامة للجميع
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  11. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 20:12 م

    الله يصلح الحال

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ..وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ، ولا اللَّعَّانِ، ولا الفاحشِ، ولا البذيءِ
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  12. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 20:05 م

    منصف

    اللهم لا شماته هذه نهاية الزواج من الخارج فضايح ومشاكل وغيرة وحقد وهذه نهاية التعدد ونكران عشرة الزوجة الاولى ( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة )
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  13. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 20:03 م
    عدد التعليقات:13598

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأف كل كمية هذا الحقد داخل نفسك لتخرج كلماتك خارجة عن كل عرف وأدب وأخلاق متجاوزة كل الخطوط الحمراء.رغم أننا لانعلم من كان يقصد بهجومه لكنه ***.
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  14. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 19:57 م

    الهمداني

    ماحبيت اغانيها
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  15. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:3058

    ولدالشيوخ

    كن ذليلا لربك.. ثم امك. ثم ابيك.. ثم ضع نقطه.
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  16. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 19:53 م

    مخالف للنشر
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