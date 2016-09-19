بالفيديو : محمد الترك يكشف حقيقة زواجه غير الشرعي من دنيا بطمة

صحيفة المرصد: نشر المنتج محمد الترك والد الطفلة حلا الترك مقطع فيديو قصير استعرض فيه عدد من الوثائق الرسمية التي تؤكّد زواجه من بطمة بطريقة شرعية وليس عرفياً ، كما استخدم بعض الكلمات الجارحة والمهينة ليرد على من حاول تشويه سمعته وسمعة زوجته.

ويأتي ذلك بعد الخلاف الذي دار بينه وبين والدته بسبب طريقة معاملة دنيا بطمة لأولاده .