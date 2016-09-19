بالفيديو : محمد الترك يكشف حقيقة زواجه غير الشرعي من دنيا بطمة

صحيفة المرصد: نشر المنتج محمد الترك والد الطفلة حلا الترك مقطع فيديو قصير استعرض فيه عدد من الوثائق الرسمية التي تؤكّد زواجه من بطمة بطريقة شرعية وليس عرفياً ، كما استخدم بعض الكلمات الجارحة والمهينة ليرد على من حاول تشويه سمعته وسمعة زوجته.
ويأتي ذلك بعد الخلاف الذي دار بينه وبين والدته بسبب طريقة معاملة دنيا بطمة لأولاده .
تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:1728
توووووونسيةفكينا من زينة وعز طلع لنا بطمة وترك يا ترى متى تنتهي قصتهم اضن قضية فلسطين تحل والقضيتهم ستبقى إلى سنين وسنين وصراحة آخر همنا اخبارهم :)
عدد التعليقات:13598
قلم الحقيقهمن طعم الشهد . ورغم ذلك مالهم حظ غالبهم بزواج ناجح ليس بسببهم بالطبع وانما بسبب زوج الغفلة مواطنهم الذي لايقدرها ولايراعي لها شعور ولايحترمها أبدآ.
زيادمريض وناكر العشرة والفاظه الخادشة بحق ام عياله ماتطلع الا من انسان ***
عدد التعليقات:13598
قلم الحقيقهمتصحر ومتشدد غثيث واحد جلطة والآخر سرطان.ورغم ذلك نجده يتزوج من وطن آخر غير وطنه. لكن الدنيا أحيانآ مسارها يمشي عكس.كالسعوديات أحلى من السكر وألذ
عدد التعليقات:213
الديدحانلايهمنا خلافك مع زوجتك السابقه ، ولكن يهمنا ماهو موضوع خلافك مع امك . اكره كلمة خلاف مع والدته . خاف ربك وبوس اقدام والدتك .
عدد التعليقات:13598
قلم الحقيقهدائمآ زينة الثوب رقعته منه وفيه. حقيقة مواطناته البحرينيات يفوقون زوجته المغربية جمالآ وشياكة وأناقة وغالبيتهم رومانسيات جذابات ووطنه جميل خالي من
واحد من الناسقبل مايتزوج هذه كانو مستقرين ومرتاحين لكن من يوم ما تزوج هذه👆🏽حياتهم تفككت وتدمرت وحلا ضاعت بينهم
اوكسجينعيب عليه ينشر غسيله على الملأ ويسب ويقذف بأمه مدري بأم حلا عيب يا بو حلا تخلي سيرتكم على كل لسان هذه ماهي رجوله انك تشتم أمك اوطليقتك والله ماهي رجوله
عدد التعليقات:13598
قلم الحقيقهشكل الشخص غير طبيعي وهناك له مشهد وهو يغازل ويلاطف زوجته المغربية هذه من داخل غرفة نومه.لاأعتقد أن شخصآ يتصرف مثله وهويدرك مايفعله.أسأل السلامة للجميع
الله يصلح الحالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ..وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ، ولا اللَّعَّانِ، ولا الفاحشِ، ولا البذيءِ
منصفاللهم لا شماته هذه نهاية الزواج من الخارج فضايح ومشاكل وغيرة وحقد وهذه نهاية التعدد ونكران عشرة الزوجة الاولى ( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة )
عدد التعليقات:13598
قلم الحقيقهأأأأأأأف كل كمية هذا الحقد داخل نفسك لتخرج كلماتك خارجة عن كل عرف وأدب وأخلاق متجاوزة كل الخطوط الحمراء.رغم أننا لانعلم من كان يقصد بهجومه لكنه ***.
الهمدانيماحبيت اغانيها
عدد التعليقات:3058
ولدالشيوخكن ذليلا لربك.. ثم امك. ثم ابيك.. ثم ضع نقطه.