شاهد: صور مثيرة من الفضاء تظهر شكل الأرض كما لم نراه من قبل

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فكرة عن كتاب جديد للعالم جرانت والذي يعطي لمحة عن شكل الأرض ولكن من الفضاء، فالقليل فقط من علماء الفضاء استطاع تصوير شكل الأرض من الفضاء و توثيق مدى روعة الصور، إلا أن السيد جرانت قام بفكرة جديدة بدأت بصفحة على موقع توتصل إجتماعي و حساب على انستجرام اسمه د ايلي اوفرفيو وهو تصوير سطح الأرض كن الفضاء باستمرار و اظهار الاختلافات الحادثة عليه و المثير للجدل ملاحظة تغيير جذري في شكل الصور حيث ظهر و بشكل جلي مدى تدمير الإنسان للبيئة الجميلة باستغلاله الخاطئ للموارد الطبيعية وعلة سبيل المثال تصوير مكان بالصين به أكبر مناجم الفحم بالعالم ينتج حوالي 210 مليون طن من الفحم سنويا و مع بدء اكتشافه كان معدل حرق الصين للفحم سنويا حوالي 17% من الناتج عام 2015 زاد على تلك الكمية 600 الف طن سنويا وظهر كيف أثر ذلك على صورة للمنجم من الفضاء حيث الدمار، و مما لا شك فيه أن ذلك يؤثر بالسلب على الحياة على الكوكب مما يستدعي الاهتمام بالأمر.