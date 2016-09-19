بالفيديو .. كلمة ولي العهد في الأمم المتحدة: المملكة قدمت 139 مليار دولار مساعدات خلال 40 عاما

صحيفة المرصد : قال ولي العهد الأمير محمد بن نايف أمام القمة العالمية حول اللاجئين في نيويورك أن السعودية هي الدولة الثالثة عالميا من حيث المعونات المقدمة للاجئين والاغاثة مضيفاً إن السعودية استقبلت مليونين ونصف مليون سوري منذ الأزمة السورية وعاملتهم كضيوف وليس كلاجئين كما قدمت الدعم لملايين السوريين في دول اللجوء اضافة الى منح الاقامة للكثيرين.

وأضاف سموه إن السعودية قدمت 139 مليار دولار مساعدات خلال أربعة عقود ثم أكمل حديثه قائلاً : واصلنا العمل مع المنظمات الدولية لما فيه خير اللاجئين . و أن المملكة حرصت على استقبال نصف مليون يمني ، واعتبارهم زائرين بالنسبة لها ، كما قدمت 500 مليون دولار لإغاثة الشعب اليمني ، وتكثف حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودها لحل النزاعات في العالم لتحقيق دبلوماسية استباقية.