الشرطة الأمريكية تلقي القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي

صحيفة المرصد: أعلن عمدة مدينة نيوجيرسي عن إلقاء القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي – أميركي من أصل أفغاني -، بعد اشتباكه مع رجلي أمن في ليندن بمدينة نيوجيرسي الأميركية.
وأصيب رحمي في الاشتباك في ذراعه اليمن، فيما تم نقله بسيارة إسعاف، بينما أصيب رجل أمن في يده والآخر بطلق ناري في ستره صدره وفقاً لموقع العربية نت .
هذا وكشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل أفغاني، بحسب ما نشرت عنه صحف ومواقع عالمية.
تعليقات ( 25 )
المفروض يقالارهابي امريكي يفجر في امريكا
شيخ مزيونالارهاب يستهدف حياة الناس وسعادتهم ويجب مكافحة الارهاب على الجميع وليس فقط الجهات الرسمية في كل مكان
زاحفتعليق ٢١ جهزلي ملف علاقي و٦ صور لك وصورة بطاقتك وكرت العائله وكروت التطعيم لأطفالك وإذا عندك سفريات لدول أوروبية ارفق مايثبت ولازم تكون لغتك كويسه
ابو نورهياليتهم يعدمونه ا
عدد التعليقات:13606
قلم الحقيقهت12 ///// واضح يالأخونجي . بدليل أن جماعتك الأخونجية كل يوم وحكومتنا الرشيدة تلقي القبض عليهم.تدخلهم السجون وتطلع غيرهم تقطع رؤوسهم بالسيف.
مستر كي ؟لا علاقة للإسلام بدين خوارج سرور وقطب
مبغض الدواعش وكاره بني اميه والوه......هل تعلم اخي القاري ان الدواعش لعنهم الله اخطر من فرعون وجنوده......؟
مبغض الدواعش وكاره بني اميه والوه......كلن بينضف قلبه الا أهل الخرابه والضلاله...؟
أحمد Ahmadاللهم خلص المسلمين والعالم من أنجاس الخوارج.
عدو المجوست12 ياكلم الهقيقة دعائك هذا مايتعدي سقف الغرفة التي انت فيها هههههههه
عدد التعليقات:13606
قلم الحقيقهاللهم أهلك الدواعش الارهابيين الذين ألقت أجهزتنا الأمنية القبض عليهم ومكنهم من رقاب أتباعهم الباقين المختفين في جحورهم وكهوفهم ومعهم أخوان الشر.
عدد التعليقات:13606
قلم الحقيقهاللهم انصر أمريكا وفرنسا وكل دولة غربية أصابها ارهاب الارهابيين القتلة الخونة. اللهم شافي وعافي وارحم قتلاهم واحمي ديارهم وشعوبهم من كل أذى ومكروه.
مبغض الدواعشهل تعلم اخي القارى ان اليهودي افضل من الداعشي عند الله؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:13606
قلم الحقيقهالأمريكيين ملائكة رحمة عسى الله يحفظهم ويسدد على الحق خطاهم وينصرهم على الارهابيين.شاهدوهم يأخذون هذا الخبيث الارهابي للعلاج لعنه الله وكل مؤيد له.
مبغض الدواعشوالله العضيم حن مع امريكا قلب وقالب ضد الدواعش الانذال اولاد الشوارع ....ماذا حل بعد رسول الله هل حن في آخر الزمان ام فتن اهل الشر والخرابه ......
مبغض الدواعش وكاره بني اميه والوه......لعنه الله على الدواعش ياويلهم من عذاب الله كيف يتجرأون على هدم ما بناه الهادي محمد صلى الله عليه وسلم....الله ما خلق جهنم الا لهم ولامثالهم ومحبيهم...
مستر كي ؟اللهم عجل بالقبض على ارهابي قتلة جنود وطننا في الدمام
مستر كي ؟لا مكان لدين الخوارج بين الديانات السماوية (( الثلاث ))
عبدالكريم غرم الله الزهرانياللهم عليك بمن دمر بلاد المسلمين
عبدالكريم غرم الله الزهرانيوما دخل المسلمين ياجاهل
himaكان الله في عون امريكا,بتدفع ثمن طيبتها وكرمها الزائد,مع من لايستحقونه ولايقدرونه.
معلم متقاعدقفطوووه يستاهل . في الصور تناسب عكسي بين كثافة شعر الرأس وشعر اللحية كما زاد شعر اللحية نقص شعر الرأس ونقص العقل .
كلمة حقمن حق ترامب يمنع دخول المسلمين الى امريكا.