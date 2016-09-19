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الشرطة الأمريكية تلقي القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي

19 سبتمبر, 2016 , 20:33 م
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي
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صحيفة المرصد: أعلن عمدة مدينة نيوجيرسي عن إلقاء القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي – أميركي من أصل أفغاني -، بعد اشتباكه مع رجلي أمن في ليندن بمدينة نيوجيرسي الأميركية.

وأصيب رحمي في الاشتباك في ذراعه اليمن، فيما تم نقله بسيارة إسعاف، بينما أصيب رجل أمن في يده والآخر بطلق ناري في ستره صدره وفقاً لموقع العربية نت .

هذا وكشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل أفغاني، بحسب ما نشرت عنه صحف ومواقع عالمية.

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تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    المفروض يقال

    ارهابي امريكي يفجر في امريكا
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  2. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    شيخ مزيون

    الارهاب يستهدف حياة الناس وسعادتهم ويجب مكافحة الارهاب على الجميع وليس فقط الجهات الرسمية في كل مكان
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  3. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    ت 12 و ت 19 قلم السخافة يعلق ويرد على نفسه . الظاهر وصل لحالة انفصام في الشخصية .. الظاهر يبي يعلق بمعرف ثاني والله فضحه
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  4. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    زاحف

    تعليق ٢١ جهزلي ملف علاقي و٦ صور لك وصورة بطاقتك وكرت العائله وكروت التطعيم لأطفالك وإذا عندك سفريات لدول أوروبية ارفق مايثبت ولازم تكون لغتك كويسه
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  5. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    ياعيال ابي الجنسيه الامريكيه،،،،كيف
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  6. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    ابو نوره

    ياليتهم يعدمونه ا
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  7. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 21:20 م
    عدد التعليقات:13606

    قلم الحقيقه

    ت12 ///// واضح يالأخونجي . بدليل أن جماعتك الأخونجية كل يوم وحكومتنا الرشيدة تلقي القبض عليهم.تدخلهم السجون وتطلع غيرهم تقطع رؤوسهم بالسيف.
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  8. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 21:12 م

    مستر كي ؟

    لا علاقة للإسلام بدين خوارج سرور وقطب
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  9. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    مبغض الدواعش وكاره بني اميه والوه......

    هل تعلم اخي القاري ان الدواعش لعنهم الله اخطر من فرعون وجنوده......؟
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  10. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 21:09 م

    مبغض الدواعش وكاره بني اميه والوه......

    كلن بينضف قلبه الا أهل الخرابه والضلاله...؟
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  11. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 21:04 م

    أحمد Ahmad

    اللهم خلص المسلمين والعالم من أنجاس الخوارج.
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  12. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    عدو المجوس

    ت12 ياكلم الهقيقة دعائك هذا مايتعدي سقف الغرفة التي انت فيها هههههههه
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  13. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:13606

    قلم الحقيقه

    اللهم أهلك الدواعش الارهابيين الذين ألقت أجهزتنا الأمنية القبض عليهم ومكنهم من رقاب أتباعهم الباقين المختفين في جحورهم وكهوفهم ومعهم أخوان الشر.
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  14. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:13606

    قلم الحقيقه

    اللهم انصر أمريكا وفرنسا وكل دولة غربية أصابها ارهاب الارهابيين القتلة الخونة. اللهم شافي وعافي وارحم قتلاهم واحمي ديارهم وشعوبهم من كل أذى ومكروه.
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  15. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 20:54 م

    مبغض الدواعش

    هل تعلم اخي القارى ان اليهودي افضل من الداعشي عند الله؟؟؟؟؟
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  16. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:13606

    قلم الحقيقه

    الأمريكيين ملائكة رحمة عسى الله يحفظهم ويسدد على الحق خطاهم وينصرهم على الارهابيين.شاهدوهم يأخذون هذا الخبيث الارهابي للعلاج لعنه الله وكل مؤيد له.
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  17. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 20:51 م

    مبغض الدواعش

    والله العضيم حن مع امريكا قلب وقالب ضد الدواعش الانذال اولاد الشوارع ....ماذا حل بعد رسول الله هل حن في آخر الزمان ام فتن اهل الشر والخرابه ......
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  18. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 20:48 م

    مبغض الدواعش وكاره بني اميه والوه......

    لعنه الله على الدواعش ياويلهم من عذاب الله كيف يتجرأون على هدم ما بناه الهادي محمد صلى الله عليه وسلم....الله ما خلق جهنم الا لهم ولامثالهم ومحبيهم...
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  19. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 20:46 م

    مستر كي ؟

    اللهم عجل بالقبض على ارهابي قتلة جنود وطننا في الدمام
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  20. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 20:45 م

    مستر كي ؟

    لا مكان لدين الخوارج بين الديانات السماوية (( الثلاث ))
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  21. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 20:44 م

    عبدالكريم غرم الله الزهراني

    اللهم عليك بمن دمر بلاد المسلمين
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  22. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 20:42 م

    عبدالكريم غرم الله الزهراني

    وما دخل المسلمين ياجاهل
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  23. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 20:40 م

    hima

    كان الله في عون امريكا,بتدفع ثمن طيبتها وكرمها الزائد,مع من لايستحقونه ولايقدرونه.
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  24. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 20:39 م

    معلم متقاعد

    قفطوووه يستاهل . في الصور تناسب عكسي بين كثافة شعر الرأس وشعر اللحية كما زاد شعر اللحية نقص شعر الرأس ونقص العقل .
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  25. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 20:35 م

    كلمة حق

    من حق ترامب يمنع دخول المسلمين الى امريكا.
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