الشرطة الأمريكية تلقي القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي

صحيفة المرصد: أعلن عمدة مدينة نيوجيرسي عن إلقاء القبض على منفذ هجوم نيويورك أحمد خان رحمي – أميركي من أصل أفغاني -، بعد اشتباكه مع رجلي أمن في ليندن بمدينة نيوجيرسي الأميركية.

وأصيب رحمي في الاشتباك في ذراعه اليمن، فيما تم نقله بسيارة إسعاف، بينما أصيب رجل أمن في يده والآخر بطلق ناري في ستره صدره وفقاً لموقع العربية نت .

هذا وكشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل أفغاني، بحسب ما نشرت عنه صحف ومواقع عالمية.