الدفاع الجوي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء خميس مشيط

صحيفة المرصد : اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً في سماء خميس مشيط قادماً من الأراضي اليمنية وذلك عند الساعة ٨:٢٠ من مساء اليوم حيث تم اعتراض الصاروخ دون اي أضرار ولله الحمد فيما تم التعامل مع منصة اطلاقه بحسب موقع سبق.
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تعليقات ( 22 )
عدد التعليقات:9831
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
محقالفرصة راحت لو أن التحالف يوم شافهم اجتمعوا في السبعين على الباطل ومناصرةالمجوس كان حرقوهم حرق ترى الذين اجتمعوا الاغلبيه الساحقة منهم موالين للحوثه
عدد التعليقات:9831
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
عدد التعليقات:9831
برق الحرم(((((((عـــــــــــــــــــــذرا..... صنعـــــــــــــاء ...... سوف نضرب في (((الاواسط))))... شاء من شاء او اباء ))))))
عدد التعليقات:9831
برق الحرم((((عـــــــــــــاجل .....تجدد الغارات المكثفة ب((15)))غارة ...لمقاتلات_عاصفة _الحزم على مواقع المليشيات في تعــــــــــــــــز ))))))
عدد التعليقات:9831
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
إستشاري صحبلدنا محفوظ بإذن الله .
عدد التعليقات:9831
برق الحرم((((ردود افعال متوقعه ...بارك الله لنا في جنودنا_الصناديد .....ومقاتلاتنا _الكواسر ..... شموسنا لابد ان تنير السماء وتقلب الارض في صعدة وصنعاء)))
مخلاتحدثني عن حقوق الإنسان و العروبة واطفال الجنوب تحت مرمى صواريخ اليمنيين. .احررررررق صنعاء وصعده بمن فيها 🚀🚀🚀خلها ناررررر 🔥حمراء
عدد التعليقات:9831
برق الحرم(((((بوركت الايادي .......بوركت الايادي ......بوركت الايادي))))))
ترامبتـ 8 يبدوا انك كنت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية CIA ،، ارحمنا يامحقق كونان
مخومازال إعلامنا يردد حوثيين حوثيين. .من يحاربكم الزيود اليمنيين الشماليين بالكامل جيش وقبائل ولاوش عرف الحوثي بصواريخ البالستية اطرد الزيود واحرق صنعاء
السدغانيحفظ الله بلدنا ومواطنينا وممتلكاتنا من كل سوء
بوعليجنودنا البواسل لكم بالمرصاد ياكلاب ايران يا زيوود يا حوثيه بعتو وطنكم للمجوس حتى ركبو على ظهوركم واصبحتم عبيد عندهم تقدمون عاركم لهم ياحمير طهران
مسماري تعليق 2 يا مخ الموضوع اكبر مما تتوقع ليس موضوع اهمال اليمن واللي يحكمها يحكمها ع قولتك الموضوع يمس امننا وحدودنا والحرب كان لابد منها ولو طالت
عدد التعليقات:13606
قلم الحقيقهحفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه.
خالد الجعيدعساكم على القوه
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الحمد لله على السلامه يالجنوب والله يحفضكم من كل شر ومكروه😇😇
مبغض الدواعشالله ينصر الحق امين.....
ابوانس 07حسبنا الله على الحوثيين ومن والاهم .. والله يعز مملكتنا وينصر جنودنا ويسدد رميهم اللهم امين
مخاطرد الزيود اليمنيين في الداخل وقفل حدودك بمنطقة عازلة لاتقل عن 60 كيلو وفي ستين داهيه اليمن يحكمها الي يحكمها لن نكون يمنيين أكثر من اليمنيين أنفسهم
محقاحسنتم أيها الأبطال ردو الصاع صاعين والحوثي وصالح صواريخهم ترجع ***