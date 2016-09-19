  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الدفاع الجوي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء خميس مشيط

19 سبتمبر, 2016 , 20:50 م
الدفاع الجوي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء خميس مشيط
  • 1٬301
  • 22
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً في سماء خميس مشيط قادماً من الأراضي اليمنية وذلك عند الساعة ٨:٢٠ من مساء اليوم حيث تم اعتراض الصاروخ دون اي أضرار ولله الحمد فيما تم التعامل مع منصة اطلاقه بحسب موقع سبق.



تعليقات ( 22 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    محق

    الفرصة راحت لو أن التحالف يوم شافهم اجتمعوا في السبعين على الباطل ومناصرةالمجوس كان حرقوهم حرق ترى الذين اجتمعوا الاغلبيه الساحقة منهم موالين للحوثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 21:45 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 21:44 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    (((((((عـــــــــــــــــــــذرا..... صنعـــــــــــــاء ...... سوف نضرب في (((الاواسط))))... شاء من شاء او اباء ))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    ((((عـــــــــــــاجل .....تجدد الغارات المكثفة ب((15)))غارة ...لمقاتلات_عاصفة _الحزم على مواقع المليشيات في تعــــــــــــــــز ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    إستشاري صح

    بلدنا محفوظ بإذن الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    ((((ردود افعال متوقعه ...بارك الله لنا في جنودنا_الصناديد .....ومقاتلاتنا _الكواسر ..... شموسنا لابد ان تنير السماء وتقلب الارض في صعدة وصنعاء)))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    مخ

    لاتحدثني عن حقوق الإنسان و العروبة واطفال الجنوب تحت مرمى صواريخ اليمنيين. .احررررررق صنعاء وصعده بمن فيها 🚀🚀🚀خلها ناررررر 🔥حمراء
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  10. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:9831

    برق الحرم

    (((((بوركت الايادي .......بوركت الايادي ......بوركت الايادي))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    ترامب

    تـ 8 يبدوا انك كنت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية CIA ،، ارحمنا يامحقق كونان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    مخ

    ومازال إعلامنا يردد حوثيين حوثيين. .من يحاربكم الزيود اليمنيين الشماليين بالكامل جيش وقبائل ولاوش عرف الحوثي بصواريخ البالستية اطرد الزيود واحرق صنعاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  13. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    السدغاني

    حفظ الله بلدنا ومواطنينا وممتلكاتنا من كل سوء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 21:14 م

    بوعلي

    جنودنا البواسل لكم بالمرصاد ياكلاب ايران يا زيوود يا حوثيه بعتو وطنكم للمجوس حتى ركبو على ظهوركم واصبحتم عبيد عندهم تقدمون عاركم لهم ياحمير طهران
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 21:13 م

    مسمار

    ي تعليق 2 يا مخ الموضوع اكبر مما تتوقع ليس موضوع اهمال اليمن واللي يحكمها يحكمها ع قولتك الموضوع يمس امننا وحدودنا والحرب كان لابد منها ولو طالت
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:13606

    قلم الحقيقه

    حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    خالد الجعيد

    عساكم على القوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    الحمد لله على السلامه يالجنوب والله يحفضكم من كل شر ومكروه😇😇
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    مبغض الدواعش

    الله ينصر الحق امين.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 20:54 م

    ابوانس 07

    حسبنا الله على الحوثيين ومن والاهم .. والله يعز مملكتنا وينصر جنودنا ويسدد رميهم اللهم امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 20:53 م

    مخ

    اطرد الزيود اليمنيين في الداخل وقفل حدودك بمنطقة عازلة لاتقل عن 60 كيلو وفي ستين داهيه اليمن يحكمها الي يحكمها لن نكون يمنيين أكثر من اليمنيين أنفسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 20:53 م

    محق

    احسنتم أيها الأبطال ردو الصاع صاعين والحوثي وصالح صواريخهم ترجع ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم