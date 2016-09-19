الدفاع الجوي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء خميس مشيط

صحيفة المرصد : اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً في سماء خميس مشيط قادماً من الأراضي اليمنية وذلك عند الساعة ٨:٢٠ من مساء اليوم حيث تم اعتراض الصاروخ دون اي أضرار ولله الحمد فيما تم التعامل مع منصة اطلاقه بحسب موقع سبق.