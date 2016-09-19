  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: نادين أسامة تحصد لقب ملكة جمال مصر عام 2016

19 سبتمبر, 2016 , 21:43 م
بالصور: نادين أسامة تحصد لقب ملكة جمال مصر عام 2016
  • 1٬210
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:توجت المتسابقة نادين أسامة، بلقب ملكة جمال مصر لعام 2016، وميرا عازر وصيفة أولى وريوان علاء وصيفة ثانية، حيث تم اختيار الملكة ووصيفاتها من 5 متسابقات اختارتهم لجنة التحكيم من 21 متسابقة شاركت فى المسابقة.

وجاءت أسماء المسابقات الـ5، كالآتي: نادين أسامة، ريوان علاء، مريهان جمال، ميراى عازر، ساندرا سعيد .

041244444

85242424

0135856564

2424240444

3699999999

06559565623

6868888888

324535555555

4534231111111

27787777777777

 



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 22:26 م

    واوووو جسمها مصبوب صب ههههااااااااااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 22:24 م

    واوووو فيهم وحدة كايفة من بين الصور هي ملكة الجمال هههههاااااااااااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    الجمال بكل مكان وبكل دوله الجمال ليس له حدود وجمال النساء في الدنيا لايساوي 1%100 من جمال الحور العين بالجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    العنود

    بدون زعل أغلب المصريات مش حلوات وإذا لقيت وحدة حلوة فأكيد فيها عرق أجنبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:13606

    قلم الحقيقه

    دامت أفراحك يامصر. دامت احتفالات ومسابقاتك. مصر العروبة مصر الجمال والكمال لحرية يعشقها انسان وتحبها أنثى.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    لا إله إلا الله وحده لاشريك له >> الله أكبر

    هذا تفكير قوم بني علمان فهم يبحثون عن الرفاهية بأي شكل ذلك لايهم؟المهم هو فعل مايروق ويحلو لهم من الملذات حتى لو كانت مفاسد محرمه؟_والدين أخر أهتمامهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    ظامي اليل

    بلد على حافة الافلاس.والسربته تجري في دمائيهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    مخ

    يمني مفقوع مافيه أوسع منك يارقعه 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    يا جمال مصر يا جمال ملكات مصر كلها ملكات وملوك ودي اروح مصر وابوس ترابها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    الجمال اخذته دلال ماهي الشدقى ولكن الدنيا دواره اه ياذيك الايام الجميله الي ما انساها طول حياتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    شيهانة💤💧

    الصحيح أن يقال ملكة جمال المتقدمات للمسابقة وليس ملكة جمال البلد الفلاني.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    مراقب وبائيات عاطل خريج 1432 هـ - المدينة المنورة

    الحمد لله والشكر هذا زين،جمال،حلا بذمتكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انتم عندكم تلوث بصري ورب الكعبة اذا تعتبروا هذا جمال ولا هذا ما يجي 1% من الزين ولا الجمال ؟؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

    (( مر ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    ضاربه كشري الين قالت بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    Ymni mahbob

    والله اللي على اليمين مزيون....احسن من اللي فمها وسيع،،،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    ليس الا !!!

    ليست بأجمل من ملكة جمال تركيا وماليزيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    فكر زين

    والله فيها شبه من ابو سن سبحان الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم