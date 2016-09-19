بالصور: نادين أسامة تحصد لقب ملكة جمال مصر عام 2016

صحيفة المرصد:توجت المتسابقة نادين أسامة، بلقب ملكة جمال مصر لعام 2016، وميرا عازر وصيفة أولى وريوان علاء وصيفة ثانية، حيث تم اختيار الملكة ووصيفاتها من 5 متسابقات اختارتهم لجنة التحكيم من 21 متسابقة شاركت فى المسابقة.
وجاءت أسماء المسابقات الـ5، كالآتي: نادين أسامة، ريوان علاء، مريهان جمال، ميراى عازر، ساندرا سعيد .
تعليقات ( 17 )
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦الجمال بكل مكان وبكل دوله الجمال ليس له حدود وجمال النساء في الدنيا لايساوي 1%100 من جمال الحور العين بالجنه
العنودبدون زعل أغلب المصريات مش حلوات وإذا لقيت وحدة حلوة فأكيد فيها عرق أجنبي
عدد التعليقات:13606
قلم الحقيقهدامت أفراحك يامصر. دامت احتفالات ومسابقاتك. مصر العروبة مصر الجمال والكمال لحرية يعشقها انسان وتحبها أنثى.
لا إله إلا الله وحده لاشريك له >> الله أكبرهذا تفكير قوم بني علمان فهم يبحثون عن الرفاهية بأي شكل ذلك لايهم؟المهم هو فعل مايروق ويحلو لهم من الملذات حتى لو كانت مفاسد محرمه؟_والدين أخر أهتمامهم
ظامي اليلبلد على حافة الافلاس.والسربته تجري في دمائيهم.
مخيمني مفقوع مافيه أوسع منك يارقعه 😂
شيهانة💤💧الصحيح أن يقال ملكة جمال المتقدمات للمسابقة وليس ملكة جمال البلد الفلاني.
مراقب وبائيات عاطل خريج 1432 هـ - المدينة المنورةالحمد لله والشكر هذا زين،جمال،حلا بذمتكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انتم عندكم تلوث بصري ورب الكعبة اذا تعتبروا هذا جمال ولا هذا ما يجي 1% من الزين ولا الجمال ؟؟!
(( مر ))
Ymni mahbobوالله اللي على اليمين مزيون....احسن من اللي فمها وسيع،،،،،،،،
ليس الا !!!ليست بأجمل من ملكة جمال تركيا وماليزيا
فكر زينوالله فيها شبه من ابو سن سبحان الله .