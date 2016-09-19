بالصور: نادين أسامة تحصد لقب ملكة جمال مصر عام 2016

صحيفة المرصد:توجت المتسابقة نادين أسامة، بلقب ملكة جمال مصر لعام 2016، وميرا عازر وصيفة أولى وريوان علاء وصيفة ثانية، حيث تم اختيار الملكة ووصيفاتها من 5 متسابقات اختارتهم لجنة التحكيم من 21 متسابقة شاركت فى المسابقة.

وجاءت أسماء المسابقات الـ5، كالآتي: نادين أسامة، ريوان علاء، مريهان جمال، ميراى عازر، ساندرا سعيد .