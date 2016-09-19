مغردون يدشنون هاشتاق شكراً سعود كريري و الهلال يقيم حفلاً لتوديعه – صور

صحيفة المرصد: أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاق شكرا سعود كريري ، وذلك لإظهار تقديرهم للاعب وبمسيرته من نادي الهلال السعودي ، هذا وقد تداول الكثيرين صوراً تظهر احتفالاً مصغراً أقامه نادي الهلال لـ كريري لتوديعه ، كما أظهرت الصور أثناء وداعه لزملاءه بالفريق .