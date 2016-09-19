مغردون يدشنون هاشتاق شكراً سعود كريري و الهلال يقيم حفلاً لتوديعه – صور

صحيفة المرصد: أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاق شكرا سعود كريري ، وذلك لإظهار تقديرهم للاعب وبمسيرته من نادي الهلال السعودي ، هذا وقد تداول الكثيرين صوراً تظهر احتفالاً مصغراً أقامه نادي الهلال لـ كريري لتوديعه ، كما أظهرت الصور أثناء وداعه لزملاءه بالفريق .
تعليقات ( 4 )
شيهانة💤💧من لايشكُر الناس لايشكُرالله ،، #شُكـراً_سعود كريري🌹
مربوشكان نجم عندما كان في الإتحاد. . غلطت عمره إنتقاله لنادي المحلي الازيرق الفاشل 😷
قررررررمش ميرنداتعليق رقم 1 ... ظفعوا في ويهك طال عمرك ...
فاعل خيركانت غلطة لاتغتفر للطواقي بالتعاقد مع هذا اللاعب المسن والجزار كم من كرت احمر طلع في وجه كريري . ربما سبب التعاقد لتغطيه الفشل في التعاقد مع الجبرين