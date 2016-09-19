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مغردون يدشنون هاشتاق شكراً سعود كريري و الهلال يقيم حفلاً لتوديعه – صور

19 سبتمبر, 2016 , 22:13 م
مغردون يدشنون هاشتاق شكراً سعود كريري و الهلال يقيم حفلاً لتوديعه – صور
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صحيفة المرصد: أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاق شكرا سعود كريري ، وذلك لإظهار تقديرهم للاعب وبمسيرته من نادي الهلال السعودي ، هذا وقد تداول الكثيرين صوراً تظهر احتفالاً مصغراً أقامه نادي الهلال لـ كريري لتوديعه ، كما أظهرت الصور أثناء وداعه لزملاءه بالفريق .

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 22:26 م

    شيهانة💤💧

    من لايشكُر الناس لايشكُرالله ،، #شُكـراً_سعود كريري🌹
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  2. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 22:24 م

    مربوش

    كان نجم عندما كان في الإتحاد. . غلطت عمره إنتقاله لنادي المحلي الازيرق الفاشل 😷
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  3. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    قررررررمش ميرندا

    تعليق رقم 1 ... ظفعوا في ويهك طال عمرك ...
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  4. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 22:16 م

    فاعل خير

    كانت غلطة لاتغتفر للطواقي بالتعاقد مع هذا اللاعب المسن والجزار كم من كرت احمر طلع في وجه كريري . ربما سبب التعاقد لتغطيه الفشل في التعاقد مع الجبرين
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