رجل أمن يروي تفاصيل تعرضه للسحر من خلال صورة العرض في واتس آب – فيديو

صحيفة المرصد: روى مواطن سعودي قصة تعرض ابنه الذي يعمل رقيب في الأمن العام للسحر من عامل سوداني كان يعمل لديهم .

وفي التفاصيل أوضح المواطن أنه بعد ترحيل العامل السوداني طلب منهم العودة لكنهم رفضوا ثم قام بتهديدهم بأنه سوف يقوم بسحرهم .

مضيفاً بأن السوداني استطاع من خلال صورة العرض التي يضعها في الواتس آب لابنه من سحره ، ليستمر على ذلك عدة أشهر إلى أن شافاه الله من السحر بعد ارسال بعض المال للسوداني لفك السحر ، ولكن بقى لديه مس من الجان لازال يُعالج منه.