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رجل أمن يروي تفاصيل تعرضه للسحر من خلال صورة العرض في واتس آب – فيديو

19 سبتمبر, 2016 , 22:34 م
رجل أمن يروي تفاصيل تعرضه للسحر من خلال صورة العرض في واتس آب – فيديو
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صحيفة المرصد: روى مواطن سعودي قصة تعرض ابنه الذي يعمل رقيب في الأمن العام للسحر من عامل سوداني كان يعمل لديهم .

وفي التفاصيل أوضح المواطن أنه بعد ترحيل العامل السوداني طلب منهم العودة لكنهم رفضوا ثم قام بتهديدهم بأنه سوف يقوم بسحرهم .

مضيفاً بأن السوداني استطاع من خلال صورة العرض التي يضعها في الواتس آب لابنه من سحره ، ليستمر على ذلك عدة أشهر إلى أن شافاه الله من السحر بعد ارسال بعض المال للسوداني لفك السحر ، ولكن بقى لديه مس من الجان لازال يُعالج منه.



تعليقات ( 65 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 65
    20 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    الكرباج

    مستحيل هالكلام عالج ولدك نفسيا
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  2. 64
    20 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    قصة سحرة فرعون مع النبي موسى عليه السلام وهو شرك كفر من السبع الموبقات
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  3. 63
    20 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    متأمل

    الله يشفي ولدك يا عمّ .. عالجه في مصحة نفسية يمكن عنده فصام ويتخيل أن السوداني سحره ، والحبوب تجيب الهلاوس ، ولا تظلم أو تهضم حق العامل ، قال صورة قال
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  4. 62
    20 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    خالد

    ياليت معنا صورة خنبوق ونرسلها للسوداني ونوصيه على السحر الاسود
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  5. 61
    19 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    عبد العزيز

    الي متي التخلف والتصديق بالخرافات السحر مذكور في القران انه تخيل فقط لماذا الساحر ما يقف امام الصراف ويسحب الفلوس
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  6. 60
    19 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    اللهُمّ إنِّي أسألكَ فرجاً قريباً ، وصبراً جميـــــلاً ..
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  7. 59
    19 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    الله اعلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر

    لكن ياخي ليس بهذي الطريقة وقصتك غير صحيحه . يمكن فيه قضية بينك وبينه مخرجاتها غير سليمه . لذلك تفقد عمرك الله يشفي ولدك .
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  8. 58
    19 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    wajd

    تعليق 50 صدقت..لو يقدر يسحر عن طريق الصورة كان سحر اللي يبي.. أكيد اخذ معاه اثر من المسحور وهو ما يدري..واخيرا اتوقع انه القصة فيهان اكيد ظلم السوداني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 57
    19 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    [email protected]

    تلقى ولده مفصول بقضية وعمله ما دروا عنه وجاي ذا الشويب يكذب علينا بذي السالفة أو مره أسمع عن سحر عن طريق الصوره
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  10. 56
    19 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    محاولة فهم !!

    تكفى يابو الرقيب عطنا اسم السودانى السوبرمان هاذا وانا ادفعلك اللى تبيه.. محتاجهم يسحرون (خامنئى وبشار وعفاش وحوثى) ونرتاح من نكدهم وظلمهم واجرامهم
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  11. 55
    19 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    mar

    الى متى هذا النخلف ونحن لدينا اذكار المسلم وايات الحفظ لماذا مايسحر الاهو الصور ماليه الجرايد والمجلات مايءه بناس ملياريه وليش ما يسحرهم كلام دجل
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  12. 54
    19 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    ليس الا !!!

    عاد (( الشغالات والسحر )) هذي لوحدها حكاية
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  13. 53
    19 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    ليس الا !!!

    الكثير من العلماء والمشايخ والدعاة أنكر على الكثير الترويج لفكرة أن كل شيئ سحر وعين
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  14. 52
    19 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    ليس الا !!!

    يريدونك أن تبقى تابعا يصرفونك كيفما شاؤوا لا تعمل عقلا ولا تتدبر ولا تتفكر (( وإلا كيف سأصبح ولي فقيه أومرشد لجماعة )) الاتباع يفكرون !!
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  15. 51
    19 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    هيام

    الى العنود اتقي الله في كلامك وإستغفري رب العالمين ترا السحر بكل بلد ليس فقط السودان والمغرب يعني انتم ملائكة الله اكبر عليك
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  16. 50
    19 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    سعودي وافتخر

    السوداني يبي فلوس طيب اسحر بيل قيتس اثرى اثرياء الارض صوره كثيره خله يحول لك مليار دولار او مدير بنك هههههههههه
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  17. 49
    19 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    ...خالد..أبوعمر...

    أسأل الله العظيم أن يشفي المسحورين والمرضى المصابين من المسلمين والمسلمات وأن يبتلي كل من يشكك ويستهزء بهذا وبالناس المسحورةوالمريضه بالأمراض والمصائب
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  18. 48
    19 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    ليس الا !!!

    والا السيارة جديدة توه فاكها وكالة يوم شافها ابو عين وقفها في محلها وهات صياح واثر البانزين مخلص جديدة والوكالة ما صبوا الا بيالة بنزين يا مال الفقر
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  19. 47
    19 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    هيام

    الى العنود اتقي الله في كلامك وإستغفري رب العالمين ترا السحر بكل بلد ليس فقط السودان والمغرب يعني انتم ملائكة الله اكبر عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 46
    19 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    ليس الا !!!

    وقاله انزل ورفض ينزل ويسدحه بعين جابه للأرض ؟! شوفة عيني
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  21. 45
    19 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    ليس الا !!!

    وما درى الا وهو (( صاكه بعين شوفة عيني )) ثقافة
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  22. 44
    19 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    ليس الا !!!

    كمجتمع جعلنا السحر شماعة لكل أخطائنا المجرم المدخن السارق الضال المريض النفسي المريض بالسرطان المريض في عقيدته المريض وليس مريض صار مريض
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  23. 43
    19 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    جنوبية..🌻🌻

    مشكلة العمالة هذه يحقدون عليك وانت تكون مكرمهم وتحسن تعاملهم أذكر شغالة زمان وهي مسافرة لقينا معاها ملابس الداخلية حقتنا في الشنطة قطعة لكل واحد فينا
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  24. 42
    19 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    يلملم

    لكي يستمر بالتعاطي لانه اقنع نفسه بان المخدر لا يضره وانما هو السحر
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  25. 41
    19 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    ليس الا !!!

    كيف سحر المجوس الصفوية الخوارج من أبنائنا ؟! وجعلوهم خناجر مسمومة في نحورنا
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  26. 40
    19 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    يلملم

    احدى مراحل الامان هي مرحلة انكار ضرر المخدر ومحاولة المدمن تبرير افعاله بعيد عن المخدر كان يلقي باللوم على السحر لكي يقنع اهله ان مايحدث له بسبب السحر
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  27. 39
    19 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    الزهراني

    الخوف من الشيء مرض بحد ذاته ابنك الله يشفيه مافيه شيء مجرد وهم وده لدكتور نفسي يفهمه بس ان مافيه شيء وباذن الله يشفى
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  28. 38
    19 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    القناص2

    يعالج ويرقي // يامة ضحكت من
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  29. 37
    19 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    محب الهيئه

    للأسف بعض الكفلا يرى نفسه يملك الأرض وهوه سلتوح ماعنده حق العشاء وانا تعاملت كثير مع العماله ومع ولقيت للأسف كماقلت إن الكفيل السبب.
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  30. 36
    19 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    جنوبية..🌻🌻

    هذا الرجال صادق وانتو الي كفاكم جهل وأسألو أهل المفهومية في هذه الأمور يتم السحر بالصورة أو لا والسحر ينفك لكن يبقى المس يعالج بالرقية شفاه الله
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  31. 35
    19 سبتمبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:4211

    أنفااس مشتااق

    قال اشبيليا حي راااقي ضحكتني هههه
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  32. 34
    19 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    ليس الا !!!

    والأخطر سحر القول والكلام من ضال هالك يجيره لضلاله وخيانة وطنه
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  33. 33
    19 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    الموضع ماضن صحيح

    الله اعلم يمكن صحيح . لكن عندي شكوك في الموضوع لو الموضوع بهاذي السهولة كان هذا السوداني سحر مدير بنك ولطش الخزنة كاملة . الموضع فيه خنبقه.
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  34. 32
    19 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    ليس الا !!!

    من توهم المرض سيبقى طول حياته مريضا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 31
    19 سبتمبر, 2016 , 22:59 م

    ليس الا !!!

    26 العنود . السحر السوداني والمغربي // زيتنا في دقيقنا نسلطهم على المجوس والصهاينة ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 30
    19 سبتمبر, 2016 , 22:57 م

    ليس الا !!!

    لكل داء دواء وكونك لم تعرف الداء فلن تجد الدواء هذا هو حال مجتمعاتنا العربية والإسلامية
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  37. 29
    19 سبتمبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:4211

    أنفااس مشتااق

    الساحر مرتد عن الأسلام بل كفر بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 28
    19 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    ليس الا !!!

    ساحر افريقي أو هندي يقصف خامنئي ويتبعه بشار وأذنابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 27
    19 سبتمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:4211

    أنفااس مشتااق

    من أتاء ساحر او عرافا و صدقه فلن يقبل منه صلاة لمدة اربعون يوما بلياليهن واذا مات في المدة لا يدخل الجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 26
    19 سبتمبر, 2016 , 22:55 م

    العنود

    الله يشفيه السحر السوداني والمغربي من أخطر ما يكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 22:54 م

    ليس الا !!!

    علي وعلى أعدائي لنسحر الفرس والصهاينة كما سحروا أبنائنا ليفجروا فينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 22:53 م

    ليس الا !!!

    لماذا لا نسحرهم كما يسحروننا ،، ولن يعجزنا وجود ساحر ضال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    صراحه @

    استقدمتموهم وانتم تحملون مثل فلبيني شجرة كفيله في حي راقي باشبيليا حاط ديك في قفص فوق الشجرة وتحت الشجرة قذارة كلن نصح الكفيل انه يمكن يكون عمل شي لهم
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  44. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 22:51 م

    ليس الا !!!

    لا يريدون لمجتمعاتهم العيش في الحقيقة والواقع واعمال العقل والتطوير والبحث والابداع فيروجون لأوهام وخرفات لتبقى أنت كما أنت وهم كما هم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 22:51 م

    راعي الثانيه

    لو فرضنا كلامك صح كان عاملكم السوداني محترف بإيران ومن اغنياء العالم ود ولدك مستشفى الأمل وبعده عن الدشير وبيطلع الجني ان شالله ولا وده لطارق الحبيب
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  46. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    اسمرعبر

    انا سحرتني ملكة جمال فنزويلا عبر سناب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    سراب الايام

    ابو نوره سمسار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    سعودي وافتخر

    المجرمين الذين قتلو الشعب السوري والعراقي واليهود صورهم كثيره يسحرهم وياخذ مليون قاتل الله الجهل كل شي نرميه على الجن او السحر قلت ذلك البارح ههههههه
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  49. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    ليس الا !!!

    لا فرق لمؤجج لثقافة السحر والعين وبين مؤجج لأهل الضلال من الفئة الباغية (( فالشحن وسيلتهم ليخرجوا لنا ما يخرجوا من أمراض نفسية وأمراض عقدية قطبية ))
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  50. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    سراب الايام

    السوداني اذا كان صوفي ياويلك منه قسم ماعرفت الا يوم ركب معي قام ياني استغربت وقمت اسحبه لين اعترف في الخفاء وانت خلك ذيب في الامور هذي
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  51. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    Ymni mahbob

    احتمال كذب. وصور الناس اللي في جوالاتهم ليه ما جاهم شي ...قد تكون القصه حقيقيه او قد تكون من قصص الف ليله وليله،،،والله العالم والله يشفيه....؟
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  52. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    الحقباني

    علم هل تاجر ممكن يصيبه سحر وعين علم
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  53. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    ليس الا !!!

    ليس انكارا لسحر أو عين ولكن التضخيمم جعل الخرفات تفوق الخيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    ليس الا !!!

    سنين مضت عززوا في المجتمعات المسلمة وهم العين والسحر والخرافات والكرمات لتكون هروبا لمرضاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:4211

    أنفااس مشتااق

    شافاه الله ،، انتبهو من السحرة قاتلهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    ليس الا !!!

    شحنوهم بالخرافات والسحر حتى أصبح المرضى يجدوا في سحرهم المزعوم سقما لمرضاهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  57. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    راعي الثانيه

    هههاي حلوه بس لا تعيدها الله يشافي ابنك( لاللمخدرات ) حقيقه يتهرب منها الكثير
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  58. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الله يشفي ولدك يابوي وحسبي الله ونعم الوكيل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    معيض

    معلومات السوداني لديكم قدموا فيه شكوى ويجيبونه عن طريق الانتربول لان هناك اتفاقيات امنيه بين السعودية والسودان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 22:41 م

    المسافر

    ايس كلام، هزا نفرات مسكين ليش الاعداء مايدخلهم الجن، والا الجن متسلط على المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    Ymni mahbob

    وهنا وجه عشان يسحره......
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    العنود

    الله يشفيه السحر السوداني والمغربي من أخطر ما يكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    مخ

    الأفارقة بشكل عام يشتهرون بالسحر والشعوذة ولاينافسهم فيه الا اليمنيين. .لذلك وجب الحذر منهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 22:37 م

    ابو نوره

    قويه ودي اصدق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 22:36 م

    الحروب

    ههههههه قاتل الله الجهل, انتبه لصورته في الفيس بوك لا تسحره الخدامة
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