رجل أمن يروي تفاصيل تعرضه للسحر من خلال صورة العرض في واتس آب – فيديو

صحيفة المرصد: روى مواطن سعودي قصة تعرض ابنه الذي يعمل رقيب في الأمن العام للسحر من عامل سوداني كان يعمل لديهم .
وفي التفاصيل أوضح المواطن أنه بعد ترحيل العامل السوداني طلب منهم العودة لكنهم رفضوا ثم قام بتهديدهم بأنه سوف يقوم بسحرهم .
مضيفاً بأن السوداني استطاع من خلال صورة العرض التي يضعها في الواتس آب لابنه من سحره ، ليستمر على ذلك عدة أشهر إلى أن شافاه الله من السحر بعد ارسال بعض المال للسوداني لفك السحر ، ولكن بقى لديه مس من الجان لازال يُعالج منه.
تعليقات ( 65 )
الكرباجمستحيل هالكلام عالج ولدك نفسيا
متأملالله يشفي ولدك يا عمّ .. عالجه في مصحة نفسية يمكن عنده فصام ويتخيل أن السوداني سحره ، والحبوب تجيب الهلاوس ، ولا تظلم أو تهضم حق العامل ، قال صورة قال
خالدياليت معنا صورة خنبوق ونرسلها للسوداني ونوصيه على السحر الاسود
عبد العزيزالي متي التخلف والتصديق بالخرافات السحر مذكور في القران انه تخيل فقط لماذا الساحر ما يقف امام الصراف ويسحب الفلوس
🌸 الملح و القبلة 🌸اللهُمّ إنِّي أسألكَ فرجاً قريباً ، وصبراً جميـــــلاً ..
الله اعلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للسحرلكن ياخي ليس بهذي الطريقة وقصتك غير صحيحه . يمكن فيه قضية بينك وبينه مخرجاتها غير سليمه . لذلك تفقد عمرك الله يشفي ولدك .
wajdتعليق 50 صدقت..لو يقدر يسحر عن طريق الصورة كان سحر اللي يبي.. أكيد اخذ معاه اثر من المسحور وهو ما يدري..واخيرا اتوقع انه القصة فيهان اكيد ظلم السوداني
[email protected]تلقى ولده مفصول بقضية وعمله ما دروا عنه وجاي ذا الشويب يكذب علينا بذي السالفة أو مره أسمع عن سحر عن طريق الصوره
محاولة فهم !!تكفى يابو الرقيب عطنا اسم السودانى السوبرمان هاذا وانا ادفعلك اللى تبيه.. محتاجهم يسحرون (خامنئى وبشار وعفاش وحوثى) ونرتاح من نكدهم وظلمهم واجرامهم
marالى متى هذا النخلف ونحن لدينا اذكار المسلم وايات الحفظ لماذا مايسحر الاهو الصور ماليه الجرايد والمجلات مايءه بناس ملياريه وليش ما يسحرهم كلام دجل
ليس الا !!!عاد (( الشغالات والسحر )) هذي لوحدها حكاية
ليس الا !!!الكثير من العلماء والمشايخ والدعاة أنكر على الكثير الترويج لفكرة أن كل شيئ سحر وعين
ليس الا !!!يريدونك أن تبقى تابعا يصرفونك كيفما شاؤوا لا تعمل عقلا ولا تتدبر ولا تتفكر (( وإلا كيف سأصبح ولي فقيه أومرشد لجماعة )) الاتباع يفكرون !!
هيامالى العنود اتقي الله في كلامك وإستغفري رب العالمين ترا السحر بكل بلد ليس فقط السودان والمغرب يعني انتم ملائكة الله اكبر عليك
سعودي وافتخرالسوداني يبي فلوس طيب اسحر بيل قيتس اثرى اثرياء الارض صوره كثيره خله يحول لك مليار دولار او مدير بنك هههههههههه
...خالد..أبوعمر...أسأل الله العظيم أن يشفي المسحورين والمرضى المصابين من المسلمين والمسلمات وأن يبتلي كل من يشكك ويستهزء بهذا وبالناس المسحورةوالمريضه بالأمراض والمصائب
ليس الا !!!والا السيارة جديدة توه فاكها وكالة يوم شافها ابو عين وقفها في محلها وهات صياح واثر البانزين مخلص جديدة والوكالة ما صبوا الا بيالة بنزين يا مال الفقر
هيامالى العنود اتقي الله في كلامك وإستغفري رب العالمين ترا السحر بكل بلد ليس فقط السودان والمغرب يعني انتم ملائكة الله اكبر عليك
ليس الا !!!وقاله انزل ورفض ينزل ويسدحه بعين جابه للأرض ؟! شوفة عيني
ليس الا !!!وما درى الا وهو (( صاكه بعين شوفة عيني )) ثقافة
ليس الا !!!كمجتمع جعلنا السحر شماعة لكل أخطائنا المجرم المدخن السارق الضال المريض النفسي المريض بالسرطان المريض في عقيدته المريض وليس مريض صار مريض
جنوبية..🌻🌻مشكلة العمالة هذه يحقدون عليك وانت تكون مكرمهم وتحسن تعاملهم أذكر شغالة زمان وهي مسافرة لقينا معاها ملابس الداخلية حقتنا في الشنطة قطعة لكل واحد فينا
يلململكي يستمر بالتعاطي لانه اقنع نفسه بان المخدر لا يضره وانما هو السحر
ليس الا !!!كيف سحر المجوس الصفوية الخوارج من أبنائنا ؟! وجعلوهم خناجر مسمومة في نحورنا
يلملماحدى مراحل الامان هي مرحلة انكار ضرر المخدر ومحاولة المدمن تبرير افعاله بعيد عن المخدر كان يلقي باللوم على السحر لكي يقنع اهله ان مايحدث له بسبب السحر
الزهرانيالخوف من الشيء مرض بحد ذاته ابنك الله يشفيه مافيه شيء مجرد وهم وده لدكتور نفسي يفهمه بس ان مافيه شيء وباذن الله يشفى
القناص2يعالج ويرقي // يامة ضحكت من
محب الهيئهللأسف بعض الكفلا يرى نفسه يملك الأرض وهوه سلتوح ماعنده حق العشاء وانا تعاملت كثير مع العماله ومع ولقيت للأسف كماقلت إن الكفيل السبب.
جنوبية..🌻🌻هذا الرجال صادق وانتو الي كفاكم جهل وأسألو أهل المفهومية في هذه الأمور يتم السحر بالصورة أو لا والسحر ينفك لكن يبقى المس يعالج بالرقية شفاه الله
عدد التعليقات:4211
أنفااس مشتااققال اشبيليا حي راااقي ضحكتني هههه
ليس الا !!!والأخطر سحر القول والكلام من ضال هالك يجيره لضلاله وخيانة وطنه
الموضع ماضن صحيحالله اعلم يمكن صحيح . لكن عندي شكوك في الموضوع لو الموضوع بهاذي السهولة كان هذا السوداني سحر مدير بنك ولطش الخزنة كاملة . الموضع فيه خنبقه.
ليس الا !!!من توهم المرض سيبقى طول حياته مريضا
ليس الا !!!26 العنود . السحر السوداني والمغربي // زيتنا في دقيقنا نسلطهم على المجوس والصهاينة ؟!
ليس الا !!!لكل داء دواء وكونك لم تعرف الداء فلن تجد الدواء هذا هو حال مجتمعاتنا العربية والإسلامية
عدد التعليقات:4211
أنفااس مشتااقالساحر مرتد عن الأسلام بل كفر بالله
ليس الا !!!ساحر افريقي أو هندي يقصف خامنئي ويتبعه بشار وأذنابه
عدد التعليقات:4211
أنفااس مشتااقمن أتاء ساحر او عرافا و صدقه فلن يقبل منه صلاة لمدة اربعون يوما بلياليهن واذا مات في المدة لا يدخل الجنه
العنودالله يشفيه السحر السوداني والمغربي من أخطر ما يكون
ليس الا !!!علي وعلى أعدائي لنسحر الفرس والصهاينة كما سحروا أبنائنا ليفجروا فينا
ليس الا !!!لماذا لا نسحرهم كما يسحروننا ،، ولن يعجزنا وجود ساحر ضال
صراحه @استقدمتموهم وانتم تحملون مثل فلبيني شجرة كفيله في حي راقي باشبيليا حاط ديك في قفص فوق الشجرة وتحت الشجرة قذارة كلن نصح الكفيل انه يمكن يكون عمل شي لهم
ليس الا !!!لا يريدون لمجتمعاتهم العيش في الحقيقة والواقع واعمال العقل والتطوير والبحث والابداع فيروجون لأوهام وخرفات لتبقى أنت كما أنت وهم كما هم
راعي الثانيهلو فرضنا كلامك صح كان عاملكم السوداني محترف بإيران ومن اغنياء العالم ود ولدك مستشفى الأمل وبعده عن الدشير وبيطلع الجني ان شالله ولا وده لطارق الحبيب
اسمرعبرانا سحرتني ملكة جمال فنزويلا عبر سناب
سراب الايامابو نوره سمسار
سعودي وافتخرالمجرمين الذين قتلو الشعب السوري والعراقي واليهود صورهم كثيره يسحرهم وياخذ مليون قاتل الله الجهل كل شي نرميه على الجن او السحر قلت ذلك البارح ههههههه
ليس الا !!!لا فرق لمؤجج لثقافة السحر والعين وبين مؤجج لأهل الضلال من الفئة الباغية (( فالشحن وسيلتهم ليخرجوا لنا ما يخرجوا من أمراض نفسية وأمراض عقدية قطبية ))
سراب الايامالسوداني اذا كان صوفي ياويلك منه قسم ماعرفت الا يوم ركب معي قام ياني استغربت وقمت اسحبه لين اعترف في الخفاء وانت خلك ذيب في الامور هذي
Ymni mahbobاحتمال كذب. وصور الناس اللي في جوالاتهم ليه ما جاهم شي ...قد تكون القصه حقيقيه او قد تكون من قصص الف ليله وليله،،،والله العالم والله يشفيه....؟
الحقبانيعلم هل تاجر ممكن يصيبه سحر وعين علم
ليس الا !!!ليس انكارا لسحر أو عين ولكن التضخيمم جعل الخرفات تفوق الخيال
ليس الا !!!سنين مضت عززوا في المجتمعات المسلمة وهم العين والسحر والخرافات والكرمات لتكون هروبا لمرضاهم
عدد التعليقات:4211
أنفااس مشتااقشافاه الله ،، انتبهو من السحرة قاتلهم الله
ليس الا !!!شحنوهم بالخرافات والسحر حتى أصبح المرضى يجدوا في سحرهم المزعوم سقما لمرضاهم
راعي الثانيههههاي حلوه بس لا تعيدها الله يشافي ابنك( لاللمخدرات ) حقيقه يتهرب منها الكثير
🌸 الملح و القبلة 🌸الله يشفي ولدك يابوي وحسبي الله ونعم الوكيل ..
معيضمعلومات السوداني لديكم قدموا فيه شكوى ويجيبونه عن طريق الانتربول لان هناك اتفاقيات امنيه بين السعودية والسودان
المسافرايس كلام، هزا نفرات مسكين ليش الاعداء مايدخلهم الجن، والا الجن متسلط على المسلمين
Ymni mahbobوهنا وجه عشان يسحره......
العنودالله يشفيه السحر السوداني والمغربي من أخطر ما يكون
مخالأفارقة بشكل عام يشتهرون بالسحر والشعوذة ولاينافسهم فيه الا اليمنيين. .لذلك وجب الحذر منهم
ابو نورهقويه ودي اصدق
الحروبههههههه قاتل الله الجهل, انتبه لصورته في الفيس بوك لا تسحره الخدامة