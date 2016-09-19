فيديو يفضح إيران .. ” المثلية الجنسية ” يقودها رجال دين

صحيفة المرصد:أثار فيلم تسجيلي عن “المثلية الجنسية” من انتاج قناة “BBC” الأمريكية جدلاً واسعا في المجتمع الإيراني، وخاصة بعد ظهور معمم إيراني يعترف بمثليته الجنسية.
وظهر في الفيلم المعمم الإيراني يعترف بمثليته الجنسية، ليثير باعترافه هذا الكثير من التساؤلات المصاحبة بالامتعاض والسخرية تجاه رجال الدين في هذه الدولة المتشددة.
منذ 11 سنة
تواجه الحكومة الإيرانية خطر “المثلية الجنسية” في الأيام الماضية، فبعد اعتراف المجتمع الدولي بالمثلية، بدأ الإيرانيون يتركون خوفهم من الاعتراف بمثليتهم الجنسية.
وظهرت المثلية الجنسية في إيران منذ 11 سنة، وبدأت هذه الظاهرة في الانتشار خصوصًا في المناطق الشمالية من شارع شريعتي بالعاصمة الإيرانية طهران، وكان أول شخص تم مشاهدته هو شاب يدعى علي كان يقف كل مرة مع شخص مختلف ويأخذه ويدخلون في زقاق صغير في آخره فندق، يضع مساحيق تجميل مما يجعل من البديهي وصفه بـ”المخنث” وفقاً لموقع بوابة القاهرة .
دعوة للمثلية
تطورت الظاهرة في البلاد لتصل إلى حد الدعوة إليها، وهذا ما اتخذت أمامه الحكومة الإيرانية أحكاما مضادة، حيث اعتبرت السلطات القضائية في إيران، ظهور أحد رجال الدين في فيديو تنتجه قناة “بي بي سي” يتحدث عن المثلية الجنسية بالدعوة إلى انتشارها.
وظهر معمم إيراني في فيديو بالفارسية يوم 8 يونيو 2016، يتحدث عن المثلية الجنسية لموقع “بي بي سي” تم ترجمته للهندية والإنجليزية عن حظر الحكومة الإيرانية للاعتراف بهذا الشعور الذي يخالجهم، حيث ظهر في أول مقطع بمظهر الداعية الإسلامي، وفي جزء من الفيديو بدأ يخلع زي الشيخ ويضع مساحيق التجميل على وجهه.
اجراءات حكومية
اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، رجل الدين الذي ظهر في مقطع الفيديو، حيث باسم “طه البكر” داخل هذا المقطع، وذلك بحسب موقع “بارس نيوز” التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت السلطات إلى أنه سيحاكم بتهمة الفساد في الأرض، لدعوته إلى المثلية الجنسية داخل هذا المقطع.
وتفرض القوانين الإيرانية عقوبات شديدة على المثلية الجنسية، تصل حدَّ إنزال عقوبة الإعدام، سيما بعد انتشار ظاهرة إجراء عمليات تغيير الجنس.
تعليقات ( 47 )
سعودي وافتخراي واحد متقمقم او متنجف او متكربل ليس غريبه عليه اي شي يخالف الفطره *** متع قبور شرك عبادة بشر مشي ع النار تطبير غناء بالمعابد ورقص تمسح بخروف هههههه
سعودكلهم شواذ هم وعبيدهم والحوثين وعفاش
دروجباالي في بداية المقطع خنبوقه 😁
sar-al-saهذا من علامات ساعه زوال ملالي ايران بدجلهم وخداعهم للناس بالباطل لجبي خمس اموالهم وهو الذي يسعون اليه باستغفال الناس الذين لايريدون استعمال عقولهم
سعودي وافتخرتعليق 35 اف وهذا معرف لك ايضا اقول لك حط انت مجوسي وافتخر تكون كذا صادق بدون بدون تقيه عادي ولا نعارضك فقط نعرف مع من نعلق بوضوح
خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثلهزباله التاريخ خامئني وتباعه مخنثون لايسمح لاباع المخنث بالجلوس غادرو بوجهه اسود سود الله وجيهكم مخانيث
متصحرطلعه يلقمه بأكثر الي يلقمونه ويطالبون بنفﻻت الحريم ﻻنهم يشعرون بالغيره من الحريم
ابوعاطيرئيس مثلي كيف ترجا خير فيهم لعنة الله عليكم ***
خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثلهيالفضحه خامئني مخنث وتفتي مخانيث لعنك الله يالمخنث خامئني وانا اقول ليش هاذا الرجل يمسح وجهه بالاكلنكس كثير
سعودي وافتخربعدين حاط يلملم معرف حط قم او كربلاء اراضيك المقدسه حقت المجوس يلملم لاتباع النبي واتباع القران وليس كتب ابن سبا والمجوس التراث اليهودي والمجوسي
اكره المنافقين والكذابينت28 مانت مواطن غيور ولا عندك غيره ومعروف اتجاهك بس اسكت هل نسيت اتهام عمائم الشر والفسوق خامئني وشذرمته اللعينه اتجاه السعوديه مايدافع عنهم الا منهم
لملم انفقع وجهك من خامئني مرجعك طلع خنيث اهب ياخامئني يبلعهلبوكم ولابو خامئني ضاحك عليكم يالمجوس خنيث يفتيكم
عدد التعليقات:1
mohd6868افتخر بوطنك كما تشاء ولكن احترم الاخرين, يماني وافتخر او مصري وافتخر او سعودي وافتخر, هنا لا مشكلة, ولكن هل وطنك يفتخر بك؟ لا اظن ذلك
سعودي وافتخرلو اللي يدافع عن المجوس يروح يدرس عندهم ويتقاعد عندهم يمكن احسن له من النعمه هنا يروح يدفع الخمس والمتعه لاتتشرف ارض الوطن به
سود الله وجهك خامئني قائد التخنثاتباع خامئني جن جنونهم هاذا فقيهكم طلع مخنث لعنه الله
قائد ايران بنفسه خنيث فما بالك بالشعب الفارسيعرفتم كيف المجوس ياخذون دينهم من رجال مخنثين لعنه الله عليكم مجوس يغسلو مخ الشباب ويفنخون اذنابهم بالمتفجرات
سعودي وافتخريجب تنظيف الوطن من اذناب المجوس وزميره وتسفيرهم يروحون لوليهم السفيه وزميرتهم يشتغلون عندهم وياكلون لازم التنظيف تماما من هالقذاره اللتي تلوث الارض
قلم الحقيقهيمني مهبوب. .نسيت علبة مكياجي في كربلاء. ..؟؟؟
سعودي وافتخرانت ياقلم ماذا قدمت بمعرفات كثيره انا ادافع عن وطني وانت تطعن بالوطن وابنائه بمعرفات زرق انا افضل منك التقيه مانعرفها ولا هي في ديننا انت تمدح المجوس
وطني غيورفعلا ايش راح ينفعنا نقل الاخبار السيئة عن ايران هل هي للعلم ما اعتقد انها راح تضيف شي ام هي لتشفي مالنا شغل فيهم البلاوي عندنا وعندهم خير
عدو المجوسالذي يريد ان يعرف عن هاؤلا المعممين المجوس وما يقومون به من المنكرات فل يقراء فتاوايهم الشاذه ويعرف اعمالهم الخسيسة والدنيئة ابناءالمتعةوليالي الطفية
قلم الحقيقةلعن الله السيستاني هو كبيرهم الذي علمهم السحر بالتخنث ...
يلملمالمصري طعمية واللبناني شاورما والهندي ابو ةةةة والسوداني كسلان والمغرب سحرة واليمن زيود, ماخلينا احد في حاله, ونزعل اذا احد تكلم علينا
معلم متقاعدلابد أن في كل جيب خميني -علبة مكياج
سعودي وافتخرمالفرق بين الزنا والدياثه ونظام عندهم باتفاق بين المراءه والرجل ههههه هنا يدفع اجورهن وهنا يدفع وفوق هذا لو الرجل متزوج والمراءة متزوجه فقط دفع هههههه
زينب....ياللعاااار...ياللفضيحة. .أي دين وأي عقيدة تحملون....يا"معممين....؟؟؟؟هل هذا هو حبكم لآل البيت الذي ازعجتمونا به ..هل هذه هي"الوسطيه..هل هذا هو اسلامكم
يلملمالمثلية امر يخص انسان بذاته ولكن ماذا عن الدواعش ومهربي المخدرات
يلملماذا مدحت ايران او سبيتها ماراح يتغير الوضع, المثلية موحودة في كل مكان, وبين طهرانينا ايضا, قلي ماذا صنعت وقدمت لبلدك وشعبك حتى لو كان عجلة صاروخ
سعداصدقائنا الامريكان والاسرئليين يتصدرون القائمة في العالم في عدد المثليين ؟؟؟؟؟
صراحه @لايستحق التلعليق لانه تقرير مشمئز وقذر وفيه حقارة للرجوله
وحدة الرصد والمتابعةهو دينهم قائم على اللواط والجنس والخمس والمتعة وكل مخالف للدين والعقل فلاغرابة فاهاؤلا شياطين على اشكال اوادم لعنهم الله في الدنيا والاخرة
الهمدانيهذه الصورة لشاب لا نعرف من اين خرج لكن هناك مصائب لاكبرها وسمنها ومسجله في بريطانيا وامريكا اللي بيته من زجاج لا يرمي بالحجارة
ليس الا !!!كذا مشكلة ؟ يعني تركيا سايرة على نهج ايران في المثلية ؟ وانا اقول !!!
ارض الدعارض والخناثه بقيادة خامئني كبير المخنثينايران بلاد المجوس وقود النار حتى الفطره تخالفها ايران جنهم وبئس المصير لخامئني واتباعه
لعنه الله على علي خامئني كلب الناريالملم لملم وجهك اطهر ارض السعودية وانجس ارض ارض المخانيث والتخنث ايران
لعنه الله على علي خامئني كلب النارماذا تقول خنبوقه هاذي ايران ومن يدافع عنهم مثلهم
وطني غيورهههههه ياذي ايران الي مسوية لنا صمرقع
سعودي وافتخراللي يقول تطور تقني عند المجوس يبي يمدحهم ماهو عارف المجوس قاعدين يبوسون جزم امريكا يبون قطع غيار للطائرات لايغرك صاروخ صفيح الشعب السوري صنع صاروخ
لعنه الله على علي خامئني كلب النارهاذي بلاد المجوس كل خبايث الارض فيها خامئني بنفسه مجوهل نسب ولد حرام فلا تستغرب التخنث في ايران
وطني غيورهههههه ياذي ايران الي مسوية لنا صمرقع
لعنه الله على علي خامئني كلب النارانا شاهدت البرنامج عن ايران شي يشيب منه الراس ايران تخنث ودياثه ومخدرات وارهاب الله يزيدهم
لن ينتهي الارهابي حتى يقطع راس خامئني المغذي الرئيسي للارهاب الدوليالتخنث ظهر من ايران ارض الارهاب الذي يدافع عنها مخنث وعلى راسهم المخنث خامئني هو الداعم للتخنث
يلملمشكلنا صدقنا مقولة اطهر بلد, كل بلد فيه حقه, ومطاردة اخبار ايران السيئة لن تنفعنا, ماينفعنا هو اخبار تطورهم التقني والنووي لعلنا نغار منهم
محب الهيئهرجل دين وخنيث ههههههه وين معممي العقول عندنا إلي يحبون طهران لعنهم الله جميع.
صالحهذا ماتريد إيران وملالي قم نشره في العواصم العربية التي تحتلها ينتهكون اعراضكم بأسم المتعة واموالكم بأسم الخمس
سعودي وافتخرالبارح في برنامج همسايه بالاخباريه مقابله مع معارض ايراني قال في ايران ٢٧ الف مكان للدعاره وجابها بالاثبات المجوس ليسو مسلمين جمهوريه فارسيه
مخجميعهم مخنثون هم وأتباعهم من الزيود والعلويين 😂