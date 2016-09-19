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فيديو يفضح إيران .. ” المثلية الجنسية ” يقودها رجال دين

19 سبتمبر, 2016 , 23:01 م
فيديو يفضح إيران .. ” المثلية الجنسية ” يقودها رجال دين
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صحيفة المرصد:أثار فيلم تسجيلي عن “المثلية الجنسية” من انتاج قناة “BBC” الأمريكية جدلاً واسعا في المجتمع الإيراني، وخاصة بعد ظهور معمم إيراني يعترف بمثليته الجنسية.

وظهر في الفيلم المعمم الإيراني يعترف بمثليته الجنسية، ليثير باعترافه هذا الكثير من التساؤلات المصاحبة بالامتعاض والسخرية تجاه رجال الدين في هذه الدولة المتشددة.

منذ 11 سنة

تواجه الحكومة الإيرانية خطر “المثلية الجنسية” في الأيام الماضية، فبعد اعتراف المجتمع الدولي بالمثلية، بدأ الإيرانيون يتركون خوفهم من الاعتراف بمثليتهم الجنسية.

وظهرت المثلية الجنسية في إيران منذ 11 سنة، وبدأت هذه الظاهرة في الانتشار خصوصًا في المناطق الشمالية من شارع شريعتي بالعاصمة الإيرانية طهران، وكان أول شخص تم مشاهدته هو شاب يدعى علي كان يقف كل مرة مع شخص مختلف ويأخذه ويدخلون في زقاق صغير في آخره فندق، يضع مساحيق تجميل مما يجعل من البديهي وصفه بـ”المخنث” وفقاً لموقع بوابة القاهرة .

دعوة للمثلية

تطورت الظاهرة في البلاد لتصل إلى حد الدعوة إليها، وهذا ما اتخذت أمامه الحكومة الإيرانية أحكاما مضادة، حيث اعتبرت السلطات القضائية في إيران، ظهور أحد رجال الدين في فيديو تنتجه قناة “بي بي سي” يتحدث عن المثلية الجنسية بالدعوة إلى انتشارها.

وظهر معمم إيراني في فيديو بالفارسية يوم 8 يونيو 2016، يتحدث عن المثلية الجنسية لموقع “بي بي سي” تم ترجمته للهندية والإنجليزية عن حظر الحكومة الإيرانية للاعتراف بهذا الشعور الذي يخالجهم، حيث ظهر في أول مقطع بمظهر الداعية الإسلامي، وفي جزء من الفيديو بدأ يخلع زي الشيخ ويضع مساحيق التجميل على وجهه.

اجراءات حكومية

اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، رجل الدين الذي ظهر في مقطع الفيديو، حيث باسم “طه البكر” داخل هذا المقطع، وذلك بحسب موقع “بارس نيوز” التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت السلطات إلى أنه سيحاكم بتهمة الفساد في الأرض، لدعوته إلى المثلية الجنسية داخل هذا المقطع.

وتفرض القوانين الإيرانية عقوبات شديدة على المثلية الجنسية، تصل حدَّ إنزال عقوبة الإعدام، سيما بعد انتشار ظاهرة إجراء عمليات تغيير الجنس.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 0:21 ص

    سعودي وافتخر

    اي واحد متقمقم او متنجف او متكربل ليس غريبه عليه اي شي يخالف الفطره *** متع قبور شرك عبادة بشر مشي ع النار تطبير غناء بالمعابد ورقص تمسح بخروف هههههه
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  2. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    سعود

    كلهم شواذ هم وعبيدهم والحوثين وعفاش
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  3. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    دروجبا

    الي في بداية المقطع خنبوقه 😁
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  4. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    sar-al-sa

    هذا من علامات ساعه زوال ملالي ايران بدجلهم وخداعهم للناس بالباطل لجبي خمس اموالهم وهو الذي يسعون اليه باستغفال الناس الذين لايريدون استعمال عقولهم
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  5. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    سعودي وافتخر

    تعليق 35 اف وهذا معرف لك ايضا اقول لك حط انت مجوسي وافتخر تكون كذا صادق بدون بدون تقيه عادي ولا نعارضك فقط نعرف مع من نعلق بوضوح
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  6. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثله

    زباله التاريخ خامئني وتباعه مخنثون لايسمح لاباع المخنث بالجلوس غادرو بوجهه اسود سود الله وجيهكم مخانيث
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  7. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    متصحر

    طلعه يلقمه بأكثر الي يلقمونه ويطالبون بنفﻻت الحريم ﻻنهم يشعرون بالغيره من الحريم
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  8. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    ابوعاطي

    رئيس مثلي كيف ترجا خير فيهم لعنة الله عليكم ***
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  9. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثله

    يالفضحه خامئني مخنث وتفتي مخانيث لعنك الله يالمخنث خامئني وانا اقول ليش هاذا الرجل يمسح وجهه بالاكلنكس كثير
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  10. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    سعودي وافتخر

    بعدين حاط يلملم معرف حط قم او كربلاء اراضيك المقدسه حقت المجوس يلملم لاتباع النبي واتباع القران وليس كتب ابن سبا والمجوس التراث اليهودي والمجوسي
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  11. 37
    19 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    اكره المنافقين والكذابين

    ت28 مانت مواطن غيور ولا عندك غيره ومعروف اتجاهك بس اسكت هل نسيت اتهام عمائم الشر والفسوق خامئني وشذرمته اللعينه اتجاه السعوديه مايدافع عنهم الا منهم
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  12. 36
    19 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    لملم انفقع وجهك من خامئني مرجعك طلع خنيث اهب ياخامئني يبلعه

    لبوكم ولابو خامئني ضاحك عليكم يالمجوس خنيث يفتيكم
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  13. 35
    19 سبتمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:1

    mohd6868

    افتخر بوطنك كما تشاء ولكن احترم الاخرين, يماني وافتخر او مصري وافتخر او سعودي وافتخر, هنا لا مشكلة, ولكن هل وطنك يفتخر بك؟ لا اظن ذلك
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  14. 34
    19 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    سعودي وافتخر

    لو اللي يدافع عن المجوس يروح يدرس عندهم ويتقاعد عندهم يمكن احسن له من النعمه هنا يروح يدفع الخمس والمتعه لاتتشرف ارض الوطن به
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  15. 33
    19 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    سود الله وجهك خامئني قائد التخنث

    اتباع خامئني جن جنونهم هاذا فقيهكم طلع مخنث لعنه الله
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  16. 32
    19 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    قائد ايران بنفسه خنيث فما بالك بالشعب الفارسي

    عرفتم كيف المجوس ياخذون دينهم من رجال مخنثين لعنه الله عليكم مجوس يغسلو مخ الشباب ويفنخون اذنابهم بالمتفجرات
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  17. 31
    19 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    سعودي وافتخر

    يجب تنظيف الوطن من اذناب المجوس وزميره وتسفيرهم يروحون لوليهم السفيه وزميرتهم يشتغلون عندهم وياكلون لازم التنظيف تماما من هالقذاره اللتي تلوث الارض
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  18. 30
    19 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    قلم الحقيقه

    يمني مهبوب. .نسيت علبة مكياجي في كربلاء. ..؟؟؟
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  19. 29
    19 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    سعودي وافتخر

    انت ياقلم ماذا قدمت بمعرفات كثيره انا ادافع عن وطني وانت تطعن بالوطن وابنائه بمعرفات زرق انا افضل منك التقيه مانعرفها ولا هي في ديننا انت تمدح المجوس
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  20. 28
    19 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    وطني غيور

    فعلا ايش راح ينفعنا نقل الاخبار السيئة عن ايران هل هي للعلم ما اعتقد انها راح تضيف شي ام هي لتشفي مالنا شغل فيهم البلاوي عندنا وعندهم خير
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  21. 27
    19 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    عدو المجوس

    الذي يريد ان يعرف عن هاؤلا المعممين المجوس وما يقومون به من المنكرات فل يقراء فتاوايهم الشاذه ويعرف اعمالهم الخسيسة والدنيئة ابناءالمتعةوليالي الطفية
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  22. 26
    19 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    قلم الحقيقة

    لعن الله السيستاني هو كبيرهم الذي علمهم السحر بالتخنث ...
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  23. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    يلملم

    المصري طعمية واللبناني شاورما والهندي ابو ةةةة والسوداني كسلان والمغرب سحرة واليمن زيود, ماخلينا احد في حاله, ونزعل اذا احد تكلم علينا
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  24. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    معلم متقاعد

    لابد أن في كل جيب خميني -علبة مكياج
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  25. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    سعودي وافتخر

    مالفرق بين الزنا والدياثه ونظام عندهم باتفاق بين المراءه والرجل ههههه هنا يدفع اجورهن وهنا يدفع وفوق هذا لو الرجل متزوج والمراءة متزوجه فقط دفع هههههه
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  26. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    زينب....

    ياللعاااار...ياللفضيحة. .أي دين وأي عقيدة تحملون....يا"معممين....؟؟؟؟هل هذا هو حبكم لآل البيت الذي ازعجتمونا به ..هل هذه هي"الوسطيه..هل هذا هو اسلامكم
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  27. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    يلملم

    المثلية امر يخص انسان بذاته ولكن ماذا عن الدواعش ومهربي المخدرات
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  28. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 23:33 م

    يلملم

    اذا مدحت ايران او سبيتها ماراح يتغير الوضع, المثلية موحودة في كل مكان, وبين طهرانينا ايضا, قلي ماذا صنعت وقدمت لبلدك وشعبك حتى لو كان عجلة صاروخ
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  29. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    سعد

    اصدقائنا الامريكان والاسرئليين يتصدرون القائمة في العالم في عدد المثليين ؟؟؟؟؟
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  30. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    صراحه @

    لايستحق التلعليق لانه تقرير مشمئز وقذر وفيه حقارة للرجوله
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  31. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    وحدة الرصد والمتابعة

    هو دينهم قائم على اللواط والجنس والخمس والمتعة وكل مخالف للدين والعقل فلاغرابة فاهاؤلا شياطين على اشكال اوادم لعنهم الله في الدنيا والاخرة
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  32. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    الهمداني

    هذه الصورة لشاب لا نعرف من اين خرج لكن هناك مصائب لاكبرها وسمنها ومسجله في بريطانيا وامريكا اللي بيته من زجاج لا يرمي بالحجارة
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  33. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    ليس الا !!!

    كذا مشكلة ؟ يعني تركيا سايرة على نهج ايران في المثلية ؟ وانا اقول !!!
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  34. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    ارض الدعارض والخناثه بقيادة خامئني كبير المخنثين

    ايران بلاد المجوس وقود النار حتى الفطره تخالفها ايران جنهم وبئس المصير لخامئني واتباعه
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  35. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    لعنه الله على علي خامئني كلب النار

    يالملم لملم وجهك اطهر ارض السعودية وانجس ارض ارض المخانيث والتخنث ايران
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  36. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    لعنه الله على علي خامئني كلب النار

    ماذا تقول خنبوقه هاذي ايران ومن يدافع عنهم مثلهم
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  37. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    وطني غيور

    هههههه ياذي ايران الي مسوية لنا صمرقع
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  38. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    سعودي وافتخر

    اللي يقول تطور تقني عند المجوس يبي يمدحهم ماهو عارف المجوس قاعدين يبوسون جزم امريكا يبون قطع غيار للطائرات لايغرك صاروخ صفيح الشعب السوري صنع صاروخ
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  39. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    لعنه الله على علي خامئني كلب النار

    هاذي بلاد المجوس كل خبايث الارض فيها خامئني بنفسه مجوهل نسب ولد حرام فلا تستغرب التخنث في ايران
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  40. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    وطني غيور

    هههههه ياذي ايران الي مسوية لنا صمرقع
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  41. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    لعنه الله على علي خامئني كلب النار

    انا شاهدت البرنامج عن ايران شي يشيب منه الراس ايران تخنث ودياثه ومخدرات وارهاب الله يزيدهم
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  42. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    لن ينتهي الارهابي حتى يقطع راس خامئني المغذي الرئيسي للارهاب الدولي

    التخنث ظهر من ايران ارض الارهاب الذي يدافع عنها مخنث وعلى راسهم المخنث خامئني هو الداعم للتخنث
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  43. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    يلملم

    شكلنا صدقنا مقولة اطهر بلد, كل بلد فيه حقه, ومطاردة اخبار ايران السيئة لن تنفعنا, ماينفعنا هو اخبار تطورهم التقني والنووي لعلنا نغار منهم
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  44. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    محب الهيئه

    رجل دين وخنيث ههههههه وين معممي العقول عندنا إلي يحبون طهران لعنهم الله جميع.
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  45. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    صالح

    هذا ماتريد إيران وملالي قم نشره في العواصم العربية التي تحتلها ينتهكون اعراضكم بأسم المتعة واموالكم بأسم الخمس
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  46. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    سعودي وافتخر

    البارح في برنامج همسايه بالاخباريه مقابله مع معارض ايراني قال في ايران ٢٧ الف مكان للدعاره وجابها بالاثبات المجوس ليسو مسلمين جمهوريه فارسيه
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  47. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    مخ

    جميعهم مخنثون هم وأتباعهم من الزيود والعلويين 😂
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