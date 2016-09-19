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بريطانيا : نعم شاركنا بقتل 60 جندياً سورياً إلى جانب أميركا

19 سبتمبر, 2016 , 23:35 م
بريطانيا : نعم شاركنا بقتل 60 جندياً سورياً إلى جانب أميركا
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صحيفة المرصد – أ ف ب : قالت بريطانيا الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2016، إنها شاركت في الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على سوريا، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 60 جندياً سورياً وأشعلت الجدل بين موسكو وواشنطن وهددت الهدنة الهشة في سوريا المضطربة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية “نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في ضربة التحالف على جنوب دير الزور السبت، ونحن نتعاون بشكل كامل مع تحقيق التحالف”.

وأضاف أن “بريطانيا لا ولم تستهدف وحدات الجيش السوري”.

وقالت روسيا إن الضربات أدت إلى مقتل أكثر من 62 جندياً سورياً وإصابة نحو مئة آخرين، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الهدنة التي جرى التوصل إليها في جنيف قبل أسبوع.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة أدت إلى مقتل 90 جندياً سورياً على الأقل.

وقالت واشنطن إن قوات التحالف اعتقدت أنها كانت تقصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، واعدة بالتحقيق في الحادث.

وذكرت أستراليا في وقت سابق أن مقاتلاتها شاركت كذلك في الغارة وقدمت “تعازيها لعائلة كل جندي سوري قُتل أو أصيب” في الغارة.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    حتى نكون واضحين

    بشار حاول يستغل الهدنة ويتقدم ببعض القوات . لكن أمريكا قصفة التجركات . واليوم روسا بنت الكلب قامة بقصف قافلة المساعدات . يعني الحرب بين روسيا وامريكا
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  2. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    ابوعاطي

    اذا القتلى علووين فلى حرج وان شالله تقوم بين اليهود القرود
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  3. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    كاتم جروحي

    غرب قذر وحقير ( يقومون بتقديم التعازي لأهالي حمير الجحش ) ولم يرف لهم رمش عندما تعاونوا مع الجحش في قتل مئات الآلاف من الشعب السوري .. ألا قبحكم الله
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  4. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    القتلى كلهم علويين من جماعة الزرافة يستاهلون
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  5. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    بيض الله وجوهكم قتلو الارهاب عليكم بالكلب خامئني

    اعجبني فعل امريكا وبريطانيا بقتل جنود بشار الارهابي قاتل الاطفال وياليت بعد تعطون خامئني كم ضربه على راسه المخنث
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