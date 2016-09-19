شاهد بالصور: عدد مهول من سترات نجاة اللاجئين مصفوفة في حديقة عامة بلندن

صحيفة المرصد-رويترز :قبيل قمة الأمم المتحدة للهجرة المقرر عقدها الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2016 في مدينة نيويورك، وضع ناشطون في لندن الآلاف من سترات النجاة في ميدان البرلمان للاحتجاج على أزمة اللاجئين في أوروبا.

وأنشأ ناشطون ما وصفوه بـ”مقبرة سترات النجاة” التي تشمل 2500 سترة نجاة منظمة في صفوف أمام ساعة بيغ بن ومقر البرلمان.

وارتدى مهاجرون هذه السترات أثناء الرحلة الخطيرة لعبور البحر من تركيا إلى اليونان.

ورفعت أزمة اللاجئين التي أججها النزاع في سوريا، عدد طالبي حق اللجوء السياسي على مستوى العالم إلى مستوى قياسي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن هذه الأزمة زادت العدد الكلي لتدفقات المهاجرين.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن الهجرة العالمية، إلى أن عدد طالبي اللجوء تضاعف في عام 2015 إلى 1.65 مليون شخص.

وقالت نقلاً عن أرقام من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، إن واحداً من كل أربعة من طالبي حق اللجوء جاء من سوريا. ويطلب نحو 75 بالمئة من المهاجرين اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي وتتصدر ألمانيا الدول المرغوبة للاجئين.