معلم سعودي يمزق كتاب لاحتوائه على صور فتيات ومغردون يصفونه بـ” داعشي” – فيديو

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمعلم قيل أنه سعودي يقوم بتمزيق أحد الكتب المدرسية لاحتوائه على صور فتيات في صفحاته الداخلية.
ويظهر الفيديو قيام المعلم وهو يقول “هذه كتبكم يا وزارة التعليم”، ثم يقوم بقطع الصفحة التي تحتوي على الصورة، طالبا من جميع طلبة الفصل بقطعها من الكتاب أيضا.
من جانبهم، أطلق ناشطون سعوديون هاشتاقاً عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم”، استنكروا من خلاله ما فعله المعلم.
وغرد “د.سلمان” عبر الهاشتاج قائلا: ” طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية، الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً”.
أما المغردة “غادة العلي” فغردت مستنكرة بالقول: ” من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .”
من جهته غرد “أحمد” قائلاً: ” يبدو أن داعش أقوى مما تصورت، الظاهر إنه كل بيت فيه داعشي.”
ويُشار إلى أن صحيفة” المرصد” لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم
طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية،الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً
— د.سلمان ™ (@AHaoi) September 19, 2016
من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم
— غادة العلي (@Ghada_AlAli) September 19, 2016
#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم يبدو ان داعش اقوى مما تصورت، الظاهر انه كل بيت فيه داعشي..
— أحمد (@aassadi1) September 19, 2016
تعليقات ( 19 )
اخو زنيفرعندي اثنين يالخسيس جامعيين وتربويين لهم سنتين لم يتم تعيينهم احدهم يعمل بفندق ولأخر في مطعم كاشير اذا ماله هوا بالتدريس اقلعوه الخسيس اولادي اولا
خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثلهتعليق اخي الرحال لايستطعون ارجاعنا للوراء النور عم ارجا الوطن والجهل مات وندفن وهؤلاء قله قليله سوفا تنتهي قريبآ
اخو زنيفراحتمال والعلم عند الله المعلم هذا جاء للمدرسه ذلك اليوم من منزله وهو ملطش ومنكد وكاره طاري اي انثى على وجه الأرض حتى صورهم اصبحة لديه حساسيه منهم
ابو امتناناحمد الذي نعت المجتمع بان كل بيت فيه داعشي على حد زعمه وداعش معروف من إنشاها والمجتمع السعودي برى من هذه التهمه الفجه ويجب ان يحاسب على ماذكره
جنوبية..🌻🌻مربي أجيال بهذا الفكر يقطع كتاب عشان صور اطفال عظم الله أجر بناتك واخواتك فيك تصرف متشدد لكن ليس داعش وتصورن داعش أفعاله بسيطة لكن يجب مراقبة المعلمين
عدد التعليقات:5091
الرحااالحسبنا الله عليك..صور بنات اطفال..تفكير شاذ من مدرس للأسف انه مدرس..قلتها سالقا واكررها..يريدون تطبيق مافعلوه ايام الجاهليه من دفن البنات احياء
ابوعلي990من هنا طلعت لنا احيال تستنكر وجود المراه .....الله اكبر والتعليق الليبرالي من هنا طلع الفسق شييا فشييا
ابوعلي990من هنا طلعت لنا احيال تستنكر وجود المراه .....الله اكبر والتعليق الليبرالي من هنا طلع الفسق شييا فشييا
خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثلههاذا مايستاهل كلمه معلم يستاهل كف على وجهه ودخاله السجن حتى يشيب راسه كتب تصرف عليها ملايين تقطعها
ابو امتنانان ما قام به المعلم تصرف غير لائق كان من المفترض الكتابه إبلاغ إدارة مدرسته وهي تتواصل مع وزارة التعليم دون التشهير كما انتقد الشخص الذي اسمه
عفواًيجب أن يطوى قيدهذا المتشدد ويفصل ويطرد من التعليم مع إشعار شرطة المنطقة ، كما يجب إعادة النظر في كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وفتاوي ابن تيمية .
فارس الزهرانيلا نعالج الخطأ بالخطأ وعلينا الحذر من الفكر المنحرف التكفيري
اول شي من الصق داعش بالسعوديينيجب ان يحاسب حساب عسير ولن نسمح بأحد يلصق بنا التهم جزافا . وخير ياطير واحد قطع كتاب امسكوه وحاسبوه لكن تلصقون داعش بنا فهذا شي مرفوض
فارس الزهرانيقال الله تعالى مخاطبا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفظوا من حولك ) ..
خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثلهمن حضرته يقطع الكتب يجب قطع يده وفصله من التعليم
فارس الزهرانيهذا المعلم ان صح عنه ما ذكر فهو مريض عقليا فالصور لبنات صغيرات بالكتب من باب ايصال المعلومه لطلاب المرحله الابتدائيه ....
فعله عاديوكلامهم صح لان هالتفكير التكفيري يجب سحقه من المجتمع
تووووتهذا يشجع الاطفال الاولاد على كره الفتيات الاناث منذ الصغر وتقلون ليه الرجال عندنا يحتقرون المرأه وانهم شايفينها ولا شي وتحت رجولهم مهانه مذلوله
اكيف يكون مربي اجيال والوضع في الكتب غير متربي بالنسبه له