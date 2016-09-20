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معلم سعودي يمزق كتاب لاحتوائه على صور فتيات ومغردون يصفونه بـ” داعشي” – فيديو

20 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص
معلم سعودي يمزق كتاب لاحتوائه على صور فتيات ومغردون يصفونه بـ” داعشي” – فيديو
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمعلم قيل أنه سعودي يقوم بتمزيق أحد الكتب المدرسية لاحتوائه على صور فتيات في صفحاته الداخلية.

ويظهر الفيديو  قيام المعلم وهو يقول “هذه كتبكم يا وزارة التعليم”، ثم يقوم بقطع الصفحة التي تحتوي على الصورة، طالبا من جميع طلبة الفصل بقطعها من الكتاب أيضا.

من جانبهم، أطلق ناشطون سعوديون هاشتاقاً عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم”، استنكروا من خلاله ما فعله المعلم.

وغرد “د.سلمان” عبر الهاشتاج قائلا: ” طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية، الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً”.

أما المغردة “غادة العلي” فغردت مستنكرة بالقول: ” من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .”

من جهته غرد “أحمد” قائلاً: ” يبدو أن داعش أقوى مما تصورت، الظاهر إنه كل بيت فيه داعشي.”

ويُشار إلى أن صحيفة” المرصد”  لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 0:26 ص

    اخو زنيفر

    عندي اثنين يالخسيس جامعيين وتربويين لهم سنتين لم يتم تعيينهم احدهم يعمل بفندق ولأخر في مطعم كاشير اذا ماله هوا بالتدريس اقلعوه الخسيس اولادي اولا
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  2. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثله

    تعليق اخي الرحال لايستطعون ارجاعنا للوراء النور عم ارجا الوطن والجهل مات وندفن وهؤلاء قله قليله سوفا تنتهي قريبآ
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  3. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    اخو زنيفر

    احتمال والعلم عند الله المعلم هذا جاء للمدرسه ذلك اليوم من منزله وهو ملطش ومنكد وكاره طاري اي انثى على وجه الأرض حتى صورهم اصبحة لديه حساسيه منهم
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  4. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    ابو امتنان

    احمد الذي نعت المجتمع بان كل بيت فيه داعشي على حد زعمه وداعش معروف من إنشاها والمجتمع السعودي برى من هذه التهمه الفجه ويجب ان يحاسب على ماذكره
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  5. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    جنوبية..🌻🌻

    مربي أجيال بهذا الفكر يقطع كتاب عشان صور اطفال عظم الله أجر بناتك واخواتك فيك تصرف متشدد لكن ليس داعش وتصورن داعش أفعاله بسيطة لكن يجب مراقبة المعلمين
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  6. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص
    عدد التعليقات:5091

    الرحااال

    حسبنا الله عليك..صور بنات اطفال..تفكير شاذ من مدرس للأسف انه مدرس..قلتها سالقا واكررها..يريدون تطبيق مافعلوه ايام الجاهليه من دفن البنات احياء
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  7. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    ابوعلي990

    من هنا طلعت لنا احيال تستنكر وجود المراه .....الله اكبر والتعليق الليبرالي من هنا طلع الفسق شييا فشييا
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  8. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    ابوعلي990

    من هنا طلعت لنا احيال تستنكر وجود المراه .....الله اكبر والتعليق الليبرالي من هنا طلع الفسق شييا فشييا
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  9. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص

    خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثله

    هاذا مايستاهل كلمه معلم يستاهل كف على وجهه ودخاله السجن حتى يشيب راسه كتب تصرف عليها ملايين تقطعها
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  10. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    ابو امتنان

    ان ما قام به المعلم تصرف غير لائق كان من المفترض الكتابه إبلاغ إدارة مدرسته وهي تتواصل مع وزارة التعليم دون التشهير كما انتقد الشخص الذي اسمه
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  11. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    عفواً

    يجب أن يطوى قيدهذا المتشدد ويفصل ويطرد من التعليم مع إشعار شرطة المنطقة ، كما يجب إعادة النظر في كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وفتاوي ابن تيمية .
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  12. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    فارس الزهراني

    لا نعالج الخطأ بالخطأ وعلينا الحذر من الفكر المنحرف التكفيري
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  13. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    اول شي من الصق داعش بالسعوديين

    يجب ان يحاسب حساب عسير ولن نسمح بأحد يلصق بنا التهم جزافا . وخير ياطير واحد قطع كتاب امسكوه وحاسبوه لكن تلصقون داعش بنا فهذا شي مرفوض
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  14. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    فارس الزهراني

    قال الله تعالى مخاطبا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفظوا من حولك ) ..
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  15. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    خامئني طلع خنيث ياجماعه اكيد اتباعه مثله

    من حضرته يقطع الكتب يجب قطع يده وفصله من التعليم
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  16. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    فارس الزهراني

    هذا المعلم ان صح عنه ما ذكر فهو مريض عقليا فالصور لبنات صغيرات بالكتب من باب ايصال المعلومه لطلاب المرحله الابتدائيه ....
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  17. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    فعله عادي

    وكلامهم صح لان هالتفكير التكفيري يجب سحقه من المجتمع
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  18. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    تووووت

    هذا يشجع الاطفال الاولاد على كره الفتيات الاناث منذ الصغر وتقلون ليه الرجال عندنا يحتقرون المرأه وانهم شايفينها ولا شي وتحت رجولهم مهانه مذلوله
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  19. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    ا

    كيف يكون مربي اجيال والوضع في الكتب غير متربي بالنسبه له
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