معلم سعودي يمزق كتاب لاحتوائه على صور فتيات ومغردون يصفونه بـ” داعشي” – فيديو

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمعلم قيل أنه سعودي يقوم بتمزيق أحد الكتب المدرسية لاحتوائه على صور فتيات في صفحاته الداخلية.

ويظهر الفيديو قيام المعلم وهو يقول “هذه كتبكم يا وزارة التعليم”، ثم يقوم بقطع الصفحة التي تحتوي على الصورة، طالبا من جميع طلبة الفصل بقطعها من الكتاب أيضا.

من جانبهم، أطلق ناشطون سعوديون هاشتاقاً عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم”، استنكروا من خلاله ما فعله المعلم.

وغرد “د.سلمان” عبر الهاشتاج قائلا: ” طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية، الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً”.

أما المغردة “غادة العلي” فغردت مستنكرة بالقول: ” من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .”

من جهته غرد “أحمد” قائلاً: ” يبدو أن داعش أقوى مما تصورت، الظاهر إنه كل بيت فيه داعشي.”

ويُشار إلى أن صحيفة” المرصد” لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم

طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية،الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً — د.سلمان ™ (@AHaoi) September 19, 2016

من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم — غادة العلي (@Ghada_AlAli) September 19, 2016