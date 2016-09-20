بالفيديو: شاهد..”نطحة الموت” داخل حلبة مصارعة للثيران بأسبانيا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو فريد من نوعه حيث تصارع ثوران يزن الواحد منهما حوالي نصف طن كانا بالحلبة في أسبانيا تجهيزا لهما قبل أن يتم عرضهما مع أحد المصارعين بمهرجان مصارعة الثيران الشهير، إذ هاجما بعضهما البعض فجأة لينتهي بهما الأمر مستلقيان على ظهريهما وقد فارقا الحياة جراء صدمة قوية بين رأسيهما أدت لموتهما في الحال.