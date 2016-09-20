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بالفيديو: شاهد..”نطحة الموت” داخل حلبة مصارعة للثيران بأسبانيا

20 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص
بالفيديو: شاهد..”نطحة الموت” داخل حلبة مصارعة للثيران بأسبانيا
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو فريد من نوعه حيث تصارع ثوران يزن الواحد منهما حوالي نصف طن كانا بالحلبة في أسبانيا تجهيزا لهما قبل أن يتم عرضهما مع أحد المصارعين بمهرجان مصارعة الثيران الشهير، إذ هاجما بعضهما البعض فجأة لينتهي بهما الأمر مستلقيان على ظهريهما وقد فارقا الحياة جراء صدمة قوية بين رأسيهما أدت لموتهما في الحال.

Shocking video has emerged of two bulls colliding in a fatal clash of heads at an arena in northern Spain

The distressing accident occurred as the two half-ton animals were let loose in front of crowds at Sanguesa in Navarra

The bulls appeared to have suffered an instant death from the force of their impact after colliding head-on and keeling over on their backs

Sanguesa is currently celebrating its annual festival, during which revellers sprint in front of bulls through its streets like in nearby Pamplona's famous San Fermines



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص
    عدد التعليقات:214

    الديدحان

    ضاعت حقوق الانسان في سوريا . وهل تضيع حقوق الثيران في اوروبا .
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  2. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص

    ريناد

    ثيران ماعليهم شرهة هههههههه
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  3. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص

    مرسيدس

    ماتوا وأين من ياخذ حقهم انه الله سبحانه وتعالى انظروا الرذيله في اسبانيا لو وضعوا حد لتعذيب الثيران قد تنزل البركات عندهم
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  4. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص

    محمدالجعيد

    اين حقوق الحيونات . الدين الاسلام السني افضل دين كل شي عطاه حقه
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  5. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 1:23 ص

    فواز

    همجية البشر ,, يلعبون في الحيوانات ويعذبونها من أجل إستمتاعهم فقط
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  6. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 1:13 ص

    متأمل

    الثور اغبى خلق الله ،ويشتق منها مفهوم الثورة ، والثائر يتقمص شخصية الثور ولذا نجد كثير الثورات والثائرين يلقون بأنفسهم في حلبة الثيران وحالنا ليس بعيد
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  7. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 1:11 ص

    بسيوني

    بووووووم .... هذا قلم خامنئي جاي عاكس السير وصدم اخوه النصيري بالغلط
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  8. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 1:10 ص

    خاقا باقا

    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
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  9. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:2502

    ابن الوطن

    2017 نطحة الموت تسحق الحوثي الأيراني الملعون
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  10. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص
    عدد التعليقات:2502

    ابن الوطن

    مصارعه بين معلم و كتاب
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  11. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص

    الاسبان ينتهكون حقوق الحيوان المسكين

    اين منظمات حقوق الحيوان اليس هاذا تعذيب للحيوانات ونتهاك حقوقها وتعذيبها
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  12. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص

    سوال الى قلم الحقيقة

    هل تعتبر كل الاخوان مثل الدواعش . نرجو التوضيح حتى يكون موقفك بين لنا .
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  13. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  14. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 0:47 ص

    طب طش

    قلم ايران متقاشع مع معمم زميل له
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  15. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 0:46 ص

    اخونجي اتيكيت

    ودك هالنطحة في راس خنبوقي الصفوي علشان نمزمز ونضحك على خشته عقب النطحه هههههههه
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  16. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 0:45 ص

    الحلم

    انشااااء الله نهاية امريكا وروسيا كذا سيم سيم
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  17. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 0:44 ص

    ا

    اين حقوق الحيوان
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  18. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    احمد

    هذولي خنبوقي ورخمة
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  19. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    .

    انشاء الله روسيا وامريكا نهايتهم كءا
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  20. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:13613

    قلم الحقيقه

    تناطح أخواني وداعشي.
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  21. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    لآآآ .. على هونكم على بعض انتوا اخوآآن .. إهئ إهئ ..
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