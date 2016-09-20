بالفيديو: شاهد..”نطحة الموت” داخل حلبة مصارعة للثيران بأسبانيا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو فريد من نوعه حيث تصارع ثوران يزن الواحد منهما حوالي نصف طن كانا بالحلبة في أسبانيا تجهيزا لهما قبل أن يتم عرضهما مع أحد المصارعين بمهرجان مصارعة الثيران الشهير، إذ هاجما بعضهما البعض فجأة لينتهي بهما الأمر مستلقيان على ظهريهما وقد فارقا الحياة جراء صدمة قوية بين رأسيهما أدت لموتهما في الحال.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:214
الديدحانضاعت حقوق الانسان في سوريا . وهل تضيع حقوق الثيران في اوروبا .
رينادثيران ماعليهم شرهة هههههههه
مرسيدسماتوا وأين من ياخذ حقهم انه الله سبحانه وتعالى انظروا الرذيله في اسبانيا لو وضعوا حد لتعذيب الثيران قد تنزل البركات عندهم
محمدالجعيداين حقوق الحيونات . الدين الاسلام السني افضل دين كل شي عطاه حقه
فوازهمجية البشر ,, يلعبون في الحيوانات ويعذبونها من أجل إستمتاعهم فقط
متأملالثور اغبى خلق الله ،ويشتق منها مفهوم الثورة ، والثائر يتقمص شخصية الثور ولذا نجد كثير الثورات والثائرين يلقون بأنفسهم في حلبة الثيران وحالنا ليس بعيد
بسيونيبووووووم .... هذا قلم خامنئي جاي عاكس السير وصدم اخوه النصيري بالغلط
خاقا باقاعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
عدد التعليقات:2502
ابن الوطن2017 نطحة الموت تسحق الحوثي الأيراني الملعون
عدد التعليقات:2502
ابن الوطنمصارعه بين معلم و كتاب
الاسبان ينتهكون حقوق الحيوان المسكيناين منظمات حقوق الحيوان اليس هاذا تعذيب للحيوانات ونتهاك حقوقها وتعذيبها
سوال الى قلم الحقيقةهل تعتبر كل الاخوان مثل الدواعش . نرجو التوضيح حتى يكون موقفك بين لنا .
طب طشقلم ايران متقاشع مع معمم زميل له
اخونجي اتيكيتودك هالنطحة في راس خنبوقي الصفوي علشان نمزمز ونضحك على خشته عقب النطحه هههههههه
الحلمانشااااء الله نهاية امريكا وروسيا كذا سيم سيم
ااين حقوق الحيوان
احمدهذولي خنبوقي ورخمة
.انشاء الله روسيا وامريكا نهايتهم كءا
عدد التعليقات:13613
قلم الحقيقهتناطح أخواني وداعشي.
🌸 الملح و القبلة 🌸لآآآ .. على هونكم على بعض انتوا اخوآآن .. إهئ إهئ ..