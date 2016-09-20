بالفيديو: مضاربة بين مؤيدي و معارضي السيسي في نيويورك

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور الإثنين 19 سبتمبر 2016، لمؤيدي ومعارضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقرب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس المصري خطاباً أمام الجمعية العامة.
وأظهر الفيديو اشتباكات وصلت في بعض الوقت بالأيدي، وشتائم بين الطرفين، فيما لم يعرف زمان ومكان التسجيل.
تعليقات ( 13 )
ابوعاطيعليه العوض ومنه العوض راحت مصر أم الدنيا
🌸 الملح و القبلة 🌸مُو معقووول ، الإقتصاد المصري مُنهار وهؤلاء لازالوا على نفس الموّال انت مع السيسي ولّا ضد السيسي ..
عادل امامدي علم ** ياعم
الخلاصةمخالف
الخلاصةمخالف
محمدالأفضل ان تصمت ولا ترغي
بسيونيسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عدد التعليقات:3820
العنيد2/// طيب عندك حلول في صالح الشعب بجميع مكوناته حددها على قد مستواك بدون عاطفه ولاتعليق مبرمج مسبقاً
عدد التعليقات:3820
العنيد2//// عندك موبايل كاميرا هههههههه. هم عارفين متى تاكل طعميه ومتى تاكل كشري
محمدقال الامام النووي: تصوير صورة الحيوان مستحب شديد الاستحباب وهو من السنن والنوافل في الشريعة الاسلامية الاسلام يشجع على رسم وتصوير الحيوان
عدد التعليقات:2502
ابن الوطنالمصري بس يرغي بدون فعل
عدد التعليقات:13613
قلم الحقيقهاللهم احفظ مصر وانصر قيادتها تحت زعيمها البطل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه وحفظه الله. ورد كيد الأخوان العملاء الخونة في نحورهم وشتت شملهم.