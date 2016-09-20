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بالفيديو: مضاربة بين مؤيدي و معارضي السيسي في نيويورك

20 سبتمبر, 2016 , 1:17 ص
بالفيديو: مضاربة بين مؤيدي و معارضي السيسي في نيويورك
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور الإثنين 19 سبتمبر 2016، لمؤيدي ومعارضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقرب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس المصري خطاباً أمام الجمعية العامة.

وأظهر الفيديو اشتباكات وصلت في بعض الوقت بالأيدي، وشتائم بين الطرفين، فيما لم يعرف زمان ومكان التسجيل.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    ابوعاطي

    عليه العوض ومنه العوض راحت مصر أم الدنيا
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  2. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 1:59 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مُو معقووول ، الإقتصاد المصري مُنهار وهؤلاء لازالوا على نفس الموّال انت مع السيسي ولّا ضد السيسي ..
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  3. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 1:52 ص

    عادل امام

    دي علم ** ياعم
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  4. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 1:50 ص

    الخلاصة

    مخالف
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  5. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 1:46 ص

    الخلاصة

    مخالف
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  6. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 1:43 ص

    محمد

    الأفضل ان تصمت ولا ترغي
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  7. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 1:36 ص

    بسيوني

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  8. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 1:36 ص
    عدد التعليقات:3820

    العنيد

    2/// طيب عندك حلول في صالح الشعب بجميع مكوناته حددها على قد مستواك بدون عاطفه ولاتعليق مبرمج مسبقاً
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  9. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 1:33 ص
    عدد التعليقات:3820

    العنيد

    2//// عندك موبايل كاميرا هههههههه. هم عارفين متى تاكل طعميه ومتى تاكل كشري
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 1:29 ص

    محمد

    قال الامام النووي: تصوير صورة الحيوان مستحب شديد الاستحباب وهو من السنن والنوافل في الشريعة الاسلامية الاسلام يشجع على رسم وتصوير الحيوان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 1:27 ص
    عدد التعليقات:2502

    ابن الوطن

    المصري بس يرغي بدون فعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 1:25 ص
    عدد التعليقات:13613

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظ مصر وانصر قيادتها تحت زعيمها البطل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه وحفظه الله. ورد كيد الأخوان العملاء الخونة في نحورهم وشتت شملهم.
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  13. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 1:23 ص

    المصري ماغير صوت بدون فعل
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