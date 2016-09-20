بالفيديو: مضاربة بين مؤيدي و معارضي السيسي في نيويورك

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور الإثنين 19 سبتمبر 2016، لمؤيدي ومعارضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقرب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس المصري خطاباً أمام الجمعية العامة.

وأظهر الفيديو اشتباكات وصلت في بعض الوقت بالأيدي، وشتائم بين الطرفين، فيما لم يعرف زمان ومكان التسجيل.