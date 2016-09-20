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بالفيديو : سرقة سيارة في وضع التشغيل من أمام محل تجاري

20 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص
بالفيديو : سرقة سيارة في وضع التشغيل من أمام محل تجاري
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شخص بسرقة سيارة من أمام أحد المحلات التجارية .

كما بين الفيديو اللحظات التي سبقت عملية السرقة والتي ظهر بها السارق وهو يدور حول السيارة ليتأكد أن لا أحد يراه ، واستغل فرصة تركها في وضع التشغيل ثم انطلق بها مسرعاً .



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 2:26 ص

    متأمل

    إبتسمت له وقلت يا أخي عطلتني بس .وش هالعجراء ماشاء الله حلوة وأمسكها ، وعلى ظهره ونزلت زوجته وقالت تكفى ما جاه يكفيه ، وتصالحنا وقال توبة ماعاد أعود
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  2. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص

    جنوبية..🌻🌻

    بعض الناس طيب ويظن الناس مثله ونسي أن مقابل الطيب الشر والسرقة تصرف شراني شيطاني لازم مانثق في الناس لدرجة الغباء والمال السايب يعلم السرقة
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  3. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    متأمل

    ما فهمتها ( معليش ) ؟ قلت وش تقصد ؟ يعني أنت قاصدني .. قال ما تفهم وزعل وقال ما أحركها وش يطلع من راسك ؟ قلت أنت صاحي؟ سديت عليّ ، وجاني بيدة عصا غليض
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  4. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 2:16 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    اللهُمّ إنِّي أسألكَ فرجاً قريباً ، وصبراً جميـــــلاً ..
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  5. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص

    ما كل من لبس ثوب س......

    وبعدين قسم بالله الواحد صار اليوم يخاف حتى من ضله ... والمفروض من راعي السيارة الله يهدية إطفاء السيارة واغلاق الأبواب .
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  6. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    متأمل

    والله يا أخوان البارح خرجت من محل ولقيت سيارتي مقفل عليها بسيارة واقفة بالعرض ونزلت أصوت في كل المحلات ، بعد فترة جاي وبكل برودة يقول ( معليش) ؟؟!!!
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  7. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص
    عدد التعليقات:5102

    الرحااال

    انا اعرف شخص سرقت سيارته مرتين بنفس الطريقه ..و للأسف لقوها له الشرطه..وبعدها بكم شهر انسرقت ثالثه مره..ولحسن الحظ مالقاها الا في التشليح ..
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  8. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص
    عدد التعليقات:5102

    الرحااال

    مخالفه + غرامه + حجز للسياره + الوقوف الخطأ ..ممكن تكون كفيله ان يصحصح بعدين الفاهي
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  9. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص
    عدد التعليقات:2502

    ابن الوطن

    حرامي جديد توه مبتدي
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  10. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص

    ا

    لحد الحين ماتفهم كيف يخلي سيارته شغاله في الشارع اكيد هذا المجرم بيسوي فيها جريمه
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  11. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص
    عدد التعليقات:2502

    ابن الوطن

    ههههع الحرامي ما هو واثق من نفسه صار يستعرض نسى الكاميرا
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  12. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص
    عدد التعليقات:13613

    قلم الحقيقه

    شكله حرامي تخصص سرقة سيارات تحت التدريب يدلك عليه تردده عشرات المرات وارتباكه وخوفه وعدم جرأته.لو كان خال كور من الأفارقة الأجانب ماتردد لحظة واحدة.
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  13. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص

    متأمل

    يستأهل صاحب السيارة .. تدري ليش ؟ لأنه أولا موقف بالعرض يعني ساد على غيره وثانيا ليش تاركها شغالة ؟ بعض الناس ما يتعلم إلا إذا وقع . ونقول يستأهل !!!
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  14. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    حسين السبيعي

    ولله يستاهل ليه يترك سيارته في وضع التشغيل وينزل منها وهو عارف ان هناك لصوص سيارات . وكل هذا على شان مايطفي المكيف .
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  15. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص
    عدد التعليقات:5102

    الرحااال

    واتمنى ايضا..اذا وجدتها الحكومه..ان تحجز السياره شهر كامل..بسبب ازعاجه لسلطات..الدوله ماهي فاضيه لغباء اشخاص واهمالهم لممتلكاتهم..
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  16. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:5102

    الرحااال

    الشخص الي يترك سيارته في وضع التشغيل عليه ان يتحمل مايحصل بعد ذلك..ونتمنى ان يطبق عليه قانون ومخالفه على كل شخص يفعل ذلك..كسل..يستاهل
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  17. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص

    سلفادور

    رجال المرور بشكل دوري ينبهون ويحذرون من إيقاف السيارة في وضع التشغيل. تطفية المحرك لاتكلفك شيئا يا أخي المستعجل.
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  18. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص

    سعيد

    المفروض اي صاحب سيارة يتركها سيارته في وضع الشغيل و تسرق يجب محاسبته لنه سوف يشغل رجال الأمن وهذامايساعد السارق على السرقه طف السيارة وأرتح من المشاكل
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  19. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:2502

    ابن الوطن

    يستاهل من يترك سيارته بوضع التشغيل رجال الامن ما هو فاضين لك انت وسيارتك
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  20. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص

    سعودي وافتخر

    صاحب السياره راح يدفع مخالفه لتركه سيارته بوضع تشغيل لانه هو من شجع ع السرقه وايضا لو كان بها اطفال واحدهم حرك القير نفس الشي مخالفه اهمــــــــــــال
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  21. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 1:51 ص

    هين يصيدونة الذيابة
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