بالفيديو : سرقة سيارة في وضع التشغيل من أمام محل تجاري

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شخص بسرقة سيارة من أمام أحد المحلات التجارية .

كما بين الفيديو اللحظات التي سبقت عملية السرقة والتي ظهر بها السارق وهو يدور حول السيارة ليتأكد أن لا أحد يراه ، واستغل فرصة تركها في وضع التشغيل ثم انطلق بها مسرعاً .