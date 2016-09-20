بالفيديو : سرقة سيارة في وضع التشغيل من أمام محل تجاري

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شخص بسرقة سيارة من أمام أحد المحلات التجارية .
كما بين الفيديو اللحظات التي سبقت عملية السرقة والتي ظهر بها السارق وهو يدور حول السيارة ليتأكد أن لا أحد يراه ، واستغل فرصة تركها في وضع التشغيل ثم انطلق بها مسرعاً .
تعليقات ( 21 )
متأملإبتسمت له وقلت يا أخي عطلتني بس .وش هالعجراء ماشاء الله حلوة وأمسكها ، وعلى ظهره ونزلت زوجته وقالت تكفى ما جاه يكفيه ، وتصالحنا وقال توبة ماعاد أعود
جنوبية..🌻🌻بعض الناس طيب ويظن الناس مثله ونسي أن مقابل الطيب الشر والسرقة تصرف شراني شيطاني لازم مانثق في الناس لدرجة الغباء والمال السايب يعلم السرقة
متأملما فهمتها ( معليش ) ؟ قلت وش تقصد ؟ يعني أنت قاصدني .. قال ما تفهم وزعل وقال ما أحركها وش يطلع من راسك ؟ قلت أنت صاحي؟ سديت عليّ ، وجاني بيدة عصا غليض
🌸 الملح و القبلة 🌸اللهُمّ إنِّي أسألكَ فرجاً قريباً ، وصبراً جميـــــلاً ..
ما كل من لبس ثوب س......وبعدين قسم بالله الواحد صار اليوم يخاف حتى من ضله ... والمفروض من راعي السيارة الله يهدية إطفاء السيارة واغلاق الأبواب .
متأملوالله يا أخوان البارح خرجت من محل ولقيت سيارتي مقفل عليها بسيارة واقفة بالعرض ونزلت أصوت في كل المحلات ، بعد فترة جاي وبكل برودة يقول ( معليش) ؟؟!!!
عدد التعليقات:5102
الرحااالانا اعرف شخص سرقت سيارته مرتين بنفس الطريقه ..و للأسف لقوها له الشرطه..وبعدها بكم شهر انسرقت ثالثه مره..ولحسن الحظ مالقاها الا في التشليح ..
عدد التعليقات:5102
الرحااالمخالفه + غرامه + حجز للسياره + الوقوف الخطأ ..ممكن تكون كفيله ان يصحصح بعدين الفاهي
عدد التعليقات:2502
ابن الوطنحرامي جديد توه مبتدي
الحد الحين ماتفهم كيف يخلي سيارته شغاله في الشارع اكيد هذا المجرم بيسوي فيها جريمه
عدد التعليقات:2502
ابن الوطنههههع الحرامي ما هو واثق من نفسه صار يستعرض نسى الكاميرا
عدد التعليقات:13613
قلم الحقيقهشكله حرامي تخصص سرقة سيارات تحت التدريب يدلك عليه تردده عشرات المرات وارتباكه وخوفه وعدم جرأته.لو كان خال كور من الأفارقة الأجانب ماتردد لحظة واحدة.
متأمليستأهل صاحب السيارة .. تدري ليش ؟ لأنه أولا موقف بالعرض يعني ساد على غيره وثانيا ليش تاركها شغالة ؟ بعض الناس ما يتعلم إلا إذا وقع . ونقول يستأهل !!!
حسين السبيعيولله يستاهل ليه يترك سيارته في وضع التشغيل وينزل منها وهو عارف ان هناك لصوص سيارات . وكل هذا على شان مايطفي المكيف .
عدد التعليقات:5102
الرحااالواتمنى ايضا..اذا وجدتها الحكومه..ان تحجز السياره شهر كامل..بسبب ازعاجه لسلطات..الدوله ماهي فاضيه لغباء اشخاص واهمالهم لممتلكاتهم..
عدد التعليقات:5102
الرحااالالشخص الي يترك سيارته في وضع التشغيل عليه ان يتحمل مايحصل بعد ذلك..ونتمنى ان يطبق عليه قانون ومخالفه على كل شخص يفعل ذلك..كسل..يستاهل
سلفادوررجال المرور بشكل دوري ينبهون ويحذرون من إيقاف السيارة في وضع التشغيل. تطفية المحرك لاتكلفك شيئا يا أخي المستعجل.
سعيدالمفروض اي صاحب سيارة يتركها سيارته في وضع الشغيل و تسرق يجب محاسبته لنه سوف يشغل رجال الأمن وهذامايساعد السارق على السرقه طف السيارة وأرتح من المشاكل
عدد التعليقات:2502
ابن الوطنيستاهل من يترك سيارته بوضع التشغيل رجال الامن ما هو فاضين لك انت وسيارتك
سعودي وافتخرصاحب السياره راح يدفع مخالفه لتركه سيارته بوضع تشغيل لانه هو من شجع ع السرقه وايضا لو كان بها اطفال واحدهم حرك القير نفس الشي مخالفه اهمــــــــــــال