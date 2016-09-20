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بالصور : داعش يعدم 16 شخصاً في الموصل بأساليب أكثر دموية

20 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص
بالصور : داعش يعدم 16 شخصاً في الموصل بأساليب أكثر دموية
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صحيفة المرصد:أقدم عناصر من تنظيم داعش، بينهم ثلاثة أطفال، على إعدام 16 شخصاً في الموصل شمالي العراق، بتهمة التعامل مع قوات البشمركة والتحالف، وذلك في إصدار مرئي جديد بث مساء أمس الاثنين.

ويظهر الفيديو الذي صدر عن المكتب الإعلامي لـ ‹ولاية› نينوى وحمل عنوان ‹إن عدتم عدنا 3› أشخاصاً بلباس برتقالي وصفوا بأنهم ‹مرتدون› يتم بث اعترافاتهم على أنهم جندوا لصالح المخابرات الكردية، وأرسلوا صوراً لهم كأهداف وإحداثيات لقوات التحالف، وتصوير شريط مصور على أنهم كتيبة معارضة لتنظيم ‹داعش› تعمل في الخفاء بالموصل، تحت مسمى كتيبة ‹أم الربيعين›.

ثم تظهر اللقطات قيام شخص ملثم يحمل ساطوراً بذبح ثمانية أشخاص بطريقة مروعة أمام طفل في مكان يعتقد أنه حديقة عامة.

كما تظهر لقطات أخرى قيام ستة عناصر من تنظيم داعش بينهم طفلان بإعدام ستة متهمين آخرين بالتجسس لصالح المخابرات الكردية والتحالف رمياً بالرصاص، إضافة لإعدام شخصين آخرين في لقطات أخرى أحدهما ذبحاً والثاني يقوم الطفل الذي ظهر في المشاهد الأولى بتصويب مسدس على رأس أحد المتهمين ثم يقوم أحد العناصر يعتقد أنه والده بمساعدة الطفل على إطلاق النار على رأس المتهم.

وبحسب النشيد المرافق للشريط المصور وملامح عناصر ‹داعش› الذين ظهروا في الشريط، يغلب كونهم من روسيا أو من الجمهوريات التابعة لها.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 4:22 ص
    عدد التعليقات:2503

    ابن الوطن

    داعش الأب ايراني و الأم ***
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  2. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 4:09 ص

    سامية خالد

    بلاد الحرمين لن تقدرو عليها ياعملاء ايران المسلمين السنة بجميع الدول احفاد الصحابة سطرو بطولاتهم بأفغانستان والشيشان دافعو عن الاسلام وسيقضو عليكم
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  3. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 4:05 ص

    سامية خالد

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يادواعش اوجعتم قلوبنا واحزنتمونا في عيدنا بلاد التوحيد وارض الحرمين الشريفين لن ولم يستطيع داعش والفرس وبشار والبعث وايران
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  4. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 4:04 ص

    راصد

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم سلط عليهم الوباء القاتل العاجل الذي لا يمهلهم طرفة عين امين ياقدرعلى كل شيء
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  5. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 4:01 ص

    نور 777

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  6. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 3:47 ص

    توووووونسية

    الله يلعنكم يالدواعش
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