الإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات بجدة يقودها “مدير شركة” تجارية

صحيفة المرصد: أوقعت الجهات الأمنية في جدة بأكبر شبكة للابتزاز والاتجار بالبشر، تتصيد موظفات سعوديات يعملن بإحدى الشركات التجارية. وتواجه الشبكة المكونة من 3 مقيمين عقوبة الحرابة، وذلك لاتهامهم بالتحرش والتهديد وانتهاك أعراض الغير، فيما وجهت لاثنين آخرين تهم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهام آخرين بالتنسيق لإقامة حفلات ماجنة مع مقيمين آخرين، يأتون من خارج جدة وإحضار موظفات أخريات لهم من عدة جهات وإشراكهن في تلك السهرات، وإقامة علاقات محرمة معهن من قبل رجال آخرين، إلى جانب اتهام شخصين منهم بارتكاب جرائم معلوماتية عن طريق تهديد بعض الموظفات السعوديات بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خضعن لهم في جلسات خاصة بأحد المجمعات السكنية، وتم تصويرهن بأوضاع خادشة للحياء.
و بحسب صحيفة “الوطن”,طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على 3 من المتهمين، من بينهم مدير الشركة التجارية التي تعمل فيها الفتيات، ومشرف، ومساعد مشرف، وإيقاع العقوبة التعزيرية بحقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيها من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب.
وبحسب لائحة الادعاء، فقد تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة شكوى من موظفات سعوديات، يعملن بإحدى الشركات التجارية، بتعرضهن بشكل يومي لابتزاز وتحرش من قبل مدير الشركة المقيم إلى جانب مشرفين متواطئين معه. واستنادا للأدلة التي تقدمت بها الفتيات للهيئة، فقد تم القبض على المتهمين، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد التحقيق مع كل منهم على حدة، وجهت الفتيات لمدير الشركة تهمة التحرش والابتزاز والتهديد لهن بالفصل، وزيادة ساعات العمل عليهن في حالة لم يتمكن من ارتكاب أفعال خادشة للحياء معهن. وأكدت إحدى الضحايا أثناء التحقيق معها أمام المدعي العام، أن مدير الشركة حاول عدة مرات إقناعها بالخروج معه إلى إحدى الشقق أو مجمع سكني، يجتمع فيه بشكل يومي مع أصدقائه المشرفين بالشركة ومع فتيات أخريات من خارج الشركة.
وقدمت المدعية عدة رسائل “واتساب” مرسلة من جوال المدير المقيم لها، تفيد بتهديدها إما بالخروج معه وممارسة الرذيلة أو نقلها وزيادة ساعات العمل عليها. ولم تكتف الفتيات بذلك وإنما قدمن عدة تسجيلات ورسائل من المشرفين العاملين في الشركة، وهم من يقومون بتنسيق تلك الاحتفالات الماجنة وجلب الفتيات والمسكرات لهم. وأضافت إحدى الضحايا في محضر التحقيق، أنها تتعرض منذ أن تم توظيفها بالشركة لابتزاز من قبل المدير والمشرفين المعاونين له، ولوجود ظروف اقتصادية لديها خضعت لعرض المدير، الذي ارتكب الرذيلة معها وصورها في مقاطع فيديو على جهاز الجوال الخاص به. وقالت “بعد مرور عدة أشهر حاول الانفراد بها مرة أخرى، لكنها رفضت ذلك مما دفعه لإيذائها ونقلها من فرع الشركة إلى فرع آخر، ومن ثم تهديدها بنشر صورها وصور زميلاتها الأخريات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي”. وانتهى التحقيق بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة حد الحرابة على المتورطين ومنهم المدير العام والمشرفون باعتبار ما قاموا به ينافي تعاليم الشريعة، ويعتبر انتهاكا لأعراض الغير، ونشرا للفساد في الأرض.
كما طالب المدعي العام بإيقاع العقوبة التعزيرية على شخصين لقيامهما بالتنسيق لتلك الحفلات، وتهديد الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار ذلك يدخل تحت طائلة الجرائم المعلوماتية. وتم رفع القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة لنظر بالقضية والحكم فيها.
الإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات بجدة يقودها “مدير شركة” تجارية
صحيفة المرصد: أوقعت الجهات الأمنية في جدة بأكبر شبكة للابتزاز والاتجار بالبشر، تتصيد موظفات سعوديات يعملن بإحدى الشركات التجارية. وتواجه الشبكة المكونة من 3 مقيمين عقوبة الحرابة، وذلك لاتهامهم بالتحرش والتهديد وانتهاك أعراض الغير، فيما وجهت لاثنين آخرين تهم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهام آخرين بالتنسيق لإقامة حفلات ماجنة مع مقيمين آخرين، يأتون من خارج جدة وإحضار موظفات أخريات لهم من عدة جهات وإشراكهن في تلك السهرات، وإقامة علاقات محرمة معهن من قبل رجال آخرين، إلى جانب اتهام شخصين منهم بارتكاب جرائم معلوماتية عن طريق تهديد بعض الموظفات السعوديات بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خضعن لهم في جلسات خاصة بأحد المجمعات السكنية، وتم تصويرهن بأوضاع خادشة للحياء.
تعليقات ( 79 )
هتان جدةشوفوا نهاية نفوذ الاجنبي وعمل السعودية تحت رحمته هذي خطط **** لعمل المراة وكل يوم بنشوف شي مخبى
مسمارمن اخرج العفيفات من بيوتهن للعمل يتحمل وزرهن ووزر اختلاطهن والكارثه مازال المدراء اجانب مالقي وضيفةمدير في بلده!! وكأن لايوجد سعودي مؤهل للاداره
خالدوين قلم البهتان والكذب الذي يدخل بعدة معرفات وينادي المراة بالخروج وترك دينها واخلاقها واختلاطها بالرجال اللهم شل اركانه واقطع لسانه وشتت شمله
هتان جدةوامس البنات مسوين هشتاق عن الذئاب البشرية والمقصود الشباب السعودي والأجنبي حمل وديع لا ويطالبون بالزواج منه ماقول غير الله يفضح كل من اتهمت ولد بلدها
أ د صالح بن سبعانهفوة صغيرة تعطل فيه العقل وغاب الرقيبان، الداخلي/ الضمير، والخارجي/ الأسرة، والثمن غالباً ما يتراوح بين شرفها الذي استهانة به في لحظة غفلة !
محماسالمدير ما سوا شي...البنت هي اللي فضحت نفسها
صراحه @طالبن باالوظائف وانتهك عرضهن ولازال مسلسل الابتزاز مستمر حتى في بعض المستشفيات لاكن سكوتهن وتصويرهن باوضاع مخله اجبرو على السكوت لان اهلهم لايعلمون شي
عبداللهاما وطن نعيش به بكرامة واما يتحمل من بيده القرار بتصفية هالوافدين المتشردين هؤلاء الذين اتو من بلادهم مينين من الجوع والفقر والتشرد وعملو مظراء ومشرفي
الواصلكيف استسلمت لهذا الأجنبي السافل ....الله اكبر. ***
خالدهاذا الي اخذناه من الاختلاط وكلمة زميلته وزميلها يالله تذوقوا تبعات اختلاط الحريم مع الرجال واغرقوا البلد بملايين الاجانب المتشردين والعمالة الوافدة ا
امانيالبنّت سمحت. له
الواصلولوجود ضروف اقتصاديه لديها خضعت لعرض المدير. الذي ارتكب الرذيله معها وصورها في مقطع فيديو على جواله الخاص..الله اكبر ي بنت الوطن تخضعين لهذا السافل...
الغامديوين تحصل في غير السعوديه هالسوالف...والله ولا حتى في المريخ..في بلدنا فقط الاجنبي فقط يلعب بالفلوس****..شي غريييييييييييييييب
Talal**** المفروض الوظائف القيادية حصراً على أبناء الوطن نبي نعيش بكرامة
الكنقنعيد ونزيد ونردد ونتكلم ونقول الاجنبي خطر يهدد امن البلد واستقراره , ويهدد حرمة المجتمع ومحافظته . ويهدد اقتصاد الدوله ومواردها . همة اشاعة الفوضى
سلطان القانونهذا خطر الاختلاط في العمل ، ضاع شرفها و فعل فيها الفاحشة و صورها ، وبعد أذلالها وابتزازها أشتكت . بلادنا فتحت أبوابها ****الشعوب والآن ندفع الثمن
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
luvهذه من اسباب السعوده الاجباريه للشركات وتوظيف محاسبات واداريات ومندوبات ووو توظيف النساء بالشركات مصيبه مهما قيل قسم نساء مستقل لا تصدق
متفائللاحولاولاقوةالابالله
عبداللهالأجنبي هذا من ربع ***. هم يبغون السعوديات كذا
ابو عبداللهفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم (الذئب يأكل من الشياه القاصية) او كما قال عليه السلام فالذئب ذئب مهما كانت جنسيته؟ فاللوم على الراعي؟
حمد السبيعيالله واكبر ياماوياما وموفي جده وبس في كل مدينه حطو مدراء من اهل البلد يادولتي العزيزه
عليبعض الاجانب من البطره اصبح لايهاب القانون ولا الشرع
موظف قطاع خاصكل الشركات اللي فيها اقسام نسائية هذه حالتها وكل ما زاد عدد الاجانب وعدد السعوديات كلما زاد الفساد وفاحت ريحته
تركيوالله بنت الرجال محد يوصل لها مهما يكون
الادارة والتوظيفلماذا لايكون التوظيف عن طريق مكتب العمل ؟؟؟ مثله مثل ديوان الخدمه المدنيه الشركات وضعها مريب !!
البيروقراطيجز روؤسهم هولاء العابثين هو الحل الاسلم ،ومنع الوافدين منع بات بممارسة اي وظيفه ببلدنا
مواطنالعيب في أهلهم الي مايتابعونهم. وفاكين الحبل على الغارب
ابو احمد****..تجار الفيز حسبكم الله
روراف اف اف خويس خويس يجب التشهير بهم وقتلهم
محمد محمدالله لك يالمراءه السعوديه طلعوك من بيتك ووضعوك مع الذئاب البشريه الاجنبيه الي تنظر للسعوديه بعين الحقد لكن من امن العقوبه اساء الادب
محمد العمريالأمر ليس بجديد ولا هو مخفي اشتكت النساء من سنوات وعبر القناة الرسمية السعودية عبر برنامج رسمي ولم يتحرك أحد مما فاقم وسوف يفاقم المأساة
راشدتراء سوري
البيروقراطيالشوام اذا صارو مدراء وهم الاغلب ومن الدروز وربي يسوون بالسعوديات اكثر من كذا وشي يندد الجبين،واغلب اعلاناتهم للتوظيف بجرائد المبوبه، اتمنى جز روؤسهم
مصطفى ادريسايران اهي السبب
تركي2ما ادري هو جاي يسترزق والا جاي ينشر الفساد بالتهديد
حامد كرزايسنتين مع منع دخول المملكة هذه حكم جاهز
خالدالله لا يوفق كل تاجر سعودي يترك الاجانب يلعبون في بناتنا
سعودي صريحتعليق 1 ليس الكل حالات فردية من الظلم انك تعممها على كل الاجانب نحن كذلك لسنا منزهين لدينا بعض المواطنين شاهدناهم في مقاطع وهم يتحرشون بخادماتهم
!!!!ما اعتقد هاذول العابثين اكثر من اللي يسافرون خارج المملكة ويستغلون فقر البنات ويهتكون اعراضهم اللي يسوونه في الناس بيشوفونه في بناتهم
ابو سليمانلا تلوم الاجنبي في ديارك لنبسط وانت جبته من دياره او طق في ارضك وتد
مزمز-- لو دامت لك مادمت لغيرك--يجب النظر في موظوع الاجانب اتمنا ان لايستلمو مناصب عليا فنحن اولي بهم منها الوطن للمواطن ليش للغريب وشكرا
أبو الدحملو لم يقم حد الحرابة على هؤلاء المجرمين المفسدين العاثين في الأرض فساداُ فلن تتوقف مثل هذه الأعمال المشينة وسنرى ماهو أشد وأكبر.
فوق هام السحبلابد من تضييق الخناق على الأجانب الآن بعد قرار سعودة قطاع الاتصالات صاروا **** ويسبون فينا ويتعاطف معهم أبناء جلدتهم حتى من الخارج
سويعات الصباحلا تلوموا الجرائم الحاصله من الاجانب لأن بالبلد 12 مليون اجنبي هذا عدد سكان دوله بحالها التقنين و الترشيد في استقدام الايدي العامله المنتجه فقط
الهمدانيالإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات (كنت اعتقد انها ملكة - الفتاة السعودية -)
بإختصار...حفاظا على كرامة المراة من التحرش والابتزاز والاستغلال سواء من قريب او غريب لابد من وضع عقوبات صارمه تحمي المراة من الاعتداء عليها ويمنع الاختلاط.
Talalالاجانب وظائف محترمة رواتب عالية سيارات فحمة وفساد في الارض قبل معاقبة الأجنبي يجب معاقبة *** والمواطن حده سكرتي او معقب
شخصيه مستهدفهاخرجوهم من بلدنا طغو في البلاد واكثرو فيها الفساد اسئل الله ان ينتقم منهم ومن كل حاقد وخائن لهذا البلد المبارك
اناعباره للاجنبي يرددها دائما هنا اي بلد فيه الزين والشين و اصابع اليد ماهي زي بعض ومن هذا الكلام السخيف الذي ينم عن تشجيع لهذه الآفه الخطيره
🎀💫وش ذا هذا عندنا الله يأخذ الأجانب ومدري وشلون فاتحين لهم الباب ياليت بمكنسة تشفطهم كلهم الا المخلص في شغله بس
غيورالمجمعات السكنيه مرتع ومزار للسهرات الماجنه ومخالفات اخلاقيه يوميه.يجب إعادة النظر في وضع بعضها....!!!
ردادالاجانب عاثوا في الوطن فسادا
راي عاممخاف للنشر
فوق هام السحبالأجانب ينتقمون منا كسعوديين باي طريقة ولن ينتهي مسلل انتقامهم وكل هذا نتاج الاستقدام المفتوح وسيكون يوما من الايام الاجانب اكثر من المواطنين. يتبع
رداداكييييييييييييد انه اجنبي قذر
من دق باب الناس دقوا بابه!كما تدين تدان : هذه نتيجة سفرياتكم للخارج واختلاطكم بالاجنبيات واحتكاككم بنساء الاجانب [ عفو تعف نساءكم ]
احمدالقضايا الي مثل هذى تكثر فيها عبارات الزين والشين في كل بلد واصابعك ماهي سواء ، الشين يجلس في بلده مو يمارس اجرامه في البلد الي فتح له أبوابه
أبو مصلفح الرياضالخبر نفس الخبر أغنية لأصيل أبو بكر سالم باالفقيه مامعي شيء من مقر أغنية يمنية لمحمد سعد عبد الله وقلبي تولع في الرياض لمعزبكم محمد عبده الفطور يابنت
منصوروجع صارة البلدمثل بلدان برا والاجانب ماخذين راحتهم المفروض يشهرفيهم وتنشرصورهم ويطبق بحقهم اقصى العقوبات ليكونوعبرةلغيرهم
متابعآه يا بلد
أبو مصلفح الرياضالسعودي خير من يحمي السعودية من الذئاب البشرية والدليل إنه حسب فتوى الشيخ .....رحمه الله يجوز للمرأة السعودية أن تسوق في أمريكا لأنها آمنة بس هنا حرام
منصورالله يرحم زمن الهيئة
ابو غلاظروف اقتصادية اية وكلام فاظي اية تخلية يتمكن منك اقسم بالله ويش اقول بس
قارئحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:1830
سهمالأجانب وما أدراك ما الأجانب هم شر بلية ابتلينا بها ، يعقبها الاختلاط ومايجلبه على المجتمع من إفساد وشرور ، يجب أن يطبق عليهم أشد العقوبة ويشهر بهم .
واقعيسعودي وافتخر الزين والشين بكل مكان والفساد ماله جنسية وكل فاسد يمثل نفسه بعدين اكثر السعوديين متزوجين من اجنبيات اخوات الاجانب والتعميم لغة الحمقى
رينادنعم احد ناداني مش كل الاجانب سواسية لا ياشيخ نسيت السعوديين الي يبتزو ياكثرهم هم من شجعو الاجانب ان كنتي ناسي افكرك
وشك وشكشي محزن والله .... هذا نهايه المطالبه بخروج المراءه لسوق العمل
زائرت 1 لا تعمم الصالح والطالح في كل بلد لاتنسى امام المسجد مع المغربية وش سوى فيها
سعودي وافتخرشايفين اجاتب وين ريناد وطقتها وقلم وطقته يقولون البارح ان الاجنبي زين ولازم يتزوج سعوديه شايفين الاجانب ماذا يريدون من السعوديه شايفين ياعالم