  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات بجدة يقودها “مدير شركة” تجارية

20 سبتمبر, 2016 , 6:50 ص
الإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات بجدة يقودها “مدير شركة” تجارية
  • 3٬611
  • 79
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أوقعت الجهات الأمنية في جدة بأكبر شبكة للابتزاز والاتجار بالبشر، تتصيد موظفات سعوديات يعملن بإحدى الشركات التجارية. وتواجه الشبكة المكونة من 3 مقيمين عقوبة الحرابة، وذلك لاتهامهم بالتحرش والتهديد وانتهاك أعراض الغير، فيما وجهت لاثنين آخرين تهم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهام آخرين بالتنسيق لإقامة حفلات ماجنة مع مقيمين آخرين، يأتون من خارج جدة وإحضار موظفات أخريات لهم من عدة جهات وإشراكهن في تلك السهرات، وإقامة علاقات محرمة معهن من قبل رجال آخرين، إلى جانب اتهام شخصين منهم بارتكاب جرائم معلوماتية عن طريق تهديد بعض الموظفات السعوديات بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خضعن لهم في جلسات خاصة بأحد المجمعات السكنية، وتم تصويرهن بأوضاع خادشة للحياء.
و بحسب صحيفة “الوطن”,طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على 3 من المتهمين، من بينهم مدير الشركة التجارية التي تعمل فيها الفتيات، ومشرف، ومساعد مشرف، وإيقاع العقوبة التعزيرية بحقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيها من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب.
وبحسب لائحة الادعاء، فقد تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة شكوى من موظفات سعوديات، يعملن بإحدى الشركات التجارية، بتعرضهن بشكل يومي لابتزاز وتحرش من قبل مدير الشركة المقيم إلى جانب مشرفين متواطئين معه. واستنادا للأدلة التي تقدمت بها الفتيات للهيئة، فقد تم القبض على المتهمين، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد التحقيق مع كل منهم على حدة، وجهت الفتيات لمدير الشركة تهمة التحرش والابتزاز والتهديد لهن بالفصل، وزيادة ساعات العمل عليهن في حالة لم يتمكن من ارتكاب أفعال خادشة للحياء معهن. وأكدت إحدى الضحايا أثناء التحقيق معها أمام المدعي العام، أن مدير الشركة حاول عدة مرات إقناعها بالخروج معه إلى إحدى الشقق أو مجمع سكني، يجتمع فيه بشكل يومي مع أصدقائه المشرفين بالشركة ومع فتيات أخريات من خارج الشركة.
وقدمت المدعية عدة رسائل “واتساب” مرسلة من جوال المدير المقيم لها، تفيد بتهديدها إما بالخروج معه وممارسة الرذيلة أو نقلها وزيادة ساعات العمل عليها. ولم تكتف الفتيات بذلك وإنما قدمن عدة تسجيلات ورسائل من المشرفين العاملين في الشركة، وهم من يقومون بتنسيق تلك الاحتفالات الماجنة وجلب الفتيات والمسكرات لهم. وأضافت إحدى الضحايا في محضر التحقيق، أنها تتعرض منذ أن تم توظيفها بالشركة لابتزاز من قبل المدير والمشرفين المعاونين له، ولوجود ظروف اقتصادية لديها خضعت لعرض المدير، الذي ارتكب الرذيلة معها وصورها في مقاطع فيديو على جهاز الجوال الخاص به. وقالت “بعد مرور عدة  أشهر حاول الانفراد بها مرة أخرى، لكنها رفضت ذلك مما دفعه لإيذائها ونقلها من فرع الشركة إلى فرع آخر، ومن ثم تهديدها بنشر صورها وصور زميلاتها الأخريات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي”. وانتهى التحقيق بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة حد الحرابة على المتورطين ومنهم المدير العام والمشرفون باعتبار ما قاموا به ينافي تعاليم الشريعة، ويعتبر انتهاكا لأعراض الغير، ونشرا للفساد في الأرض.
كما طالب المدعي العام بإيقاع العقوبة التعزيرية على شخصين لقيامهما بالتنسيق لتلك الحفلات، وتهديد الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار ذلك يدخل تحت طائلة الجرائم المعلوماتية. وتم رفع القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة لنظر بالقضية والحكم فيها.



تعليقات ( 79 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 79
    20 سبتمبر, 2016 , 8:23 ص

    هتان جدة

    شوفوا نهاية نفوذ الاجنبي وعمل السعودية تحت رحمته هذي خطط **** لعمل المراة وكل يوم بنشوف شي مخبى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 78
    20 سبتمبر, 2016 , 8:22 ص

    مسمار

    من اخرج العفيفات من بيوتهن للعمل يتحمل وزرهن ووزر اختلاطهن والكارثه مازال المدراء اجانب مالقي وضيفةمدير في بلده!! وكأن لايوجد سعودي مؤهل للاداره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 77
    20 سبتمبر, 2016 , 8:21 ص

    خالد

    وين قلم البهتان والكذب الذي يدخل بعدة معرفات وينادي المراة بالخروج وترك دينها واخلاقها واختلاطها بالرجال اللهم شل اركانه واقطع لسانه وشتت شمله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 76
    20 سبتمبر, 2016 , 8:21 ص

    هتان جدة

    وامس البنات مسوين هشتاق عن الذئاب البشرية والمقصود الشباب السعودي والأجنبي حمل وديع لا ويطالبون بالزواج منه ماقول غير الله يفضح كل من اتهمت ولد بلدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 75
    20 سبتمبر, 2016 , 8:18 ص

    أ د صالح بن سبعان

    هفوة صغيرة تعطل فيه العقل وغاب الرقيبان، الداخلي/ الضمير، والخارجي/ الأسرة، والثمن غالباً ما يتراوح بين شرفها الذي استهانة به في لحظة غفلة !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 74
    20 سبتمبر, 2016 , 8:17 ص

    محماس

    المدير ما سوا شي...البنت هي اللي فضحت نفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 73
    20 سبتمبر, 2016 , 8:17 ص

    صراحه @

    طالبن باالوظائف وانتهك عرضهن ولازال مسلسل الابتزاز مستمر حتى في بعض المستشفيات لاكن سكوتهن وتصويرهن باوضاع مخله اجبرو على السكوت لان اهلهم لايعلمون شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 72
    20 سبتمبر, 2016 , 8:15 ص

    عبدالله

    اما وطن نعيش به بكرامة واما يتحمل من بيده القرار بتصفية هالوافدين المتشردين هؤلاء الذين اتو من بلادهم مينين من الجوع والفقر والتشرد وعملو مظراء ومشرفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 71
    20 سبتمبر, 2016 , 8:14 ص

    الواصل

    كيف استسلمت لهذا الأجنبي السافل ....الله اكبر. ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 70
    20 سبتمبر, 2016 , 8:13 ص

    خالد

    هاذا الي اخذناه من الاختلاط وكلمة زميلته وزميلها يالله تذوقوا تبعات اختلاط الحريم مع الرجال واغرقوا البلد بملايين الاجانب المتشردين والعمالة الوافدة ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 69
    20 سبتمبر, 2016 , 8:11 ص

    اماني

    البنّت سمحت. له
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 68
    20 سبتمبر, 2016 , 8:10 ص

    الواصل

    ولوجود ضروف اقتصاديه لديها خضعت لعرض المدير. الذي ارتكب الرذيله معها وصورها في مقطع فيديو على جواله الخاص..الله اكبر ي بنت الوطن تخضعين لهذا السافل...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 67
    20 سبتمبر, 2016 , 8:10 ص

    الغامدي

    وين تحصل في غير السعوديه هالسوالف...والله ولا حتى في المريخ..في بلدنا فقط الاجنبي فقط يلعب بالفلوس****..شي غريييييييييييييييب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 66
    20 سبتمبر, 2016 , 8:10 ص

    Talal

    **** المفروض الوظائف القيادية حصراً على أبناء الوطن نبي نعيش بكرامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 65
    20 سبتمبر, 2016 , 8:03 ص

    Google

    احد الامرين اما حفظ كرامتي في وطن نحمية ولااجد الاخبز وجبن ومن يعبث بأمنة وينشر الفساد فية يجد مالذ وطاب او اكون انسان بلاوطن وبعرف طريقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 64
    20 سبتمبر, 2016 , 8:01 ص

    الكنق

    نعيد ونزيد ونردد ونتكلم ونقول الاجنبي خطر يهدد امن البلد واستقراره , ويهدد حرمة المجتمع ومحافظته . ويهدد اقتصاد الدوله ومواردها . همة اشاعة الفوضى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 63
    20 سبتمبر, 2016 , 8:01 ص

    سلطان القانون

    هذا خطر الاختلاط في العمل ، ضاع شرفها و فعل فيها الفاحشة و صورها ، وبعد أذلالها وابتزازها أشتكت . بلادنا فتحت أبوابها ****الشعوب والآن ندفع الثمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 62
    20 سبتمبر, 2016 , 8:00 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 61
    20 سبتمبر, 2016 , 7:58 ص

    luv

    هذه من اسباب السعوده الاجباريه للشركات وتوظيف محاسبات واداريات ومندوبات ووو توظيف النساء بالشركات مصيبه مهما قيل قسم نساء مستقل لا تصدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 60
    20 سبتمبر, 2016 , 7:55 ص

    متفائل

    لاحولاولاقوةالابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 59
    20 سبتمبر, 2016 , 7:54 ص

    عبدالله

    الأجنبي هذا من ربع ***. هم يبغون السعوديات كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 58
    20 سبتمبر, 2016 , 7:52 ص

    ابو عبدالله

    في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم (الذئب يأكل من الشياه القاصية) او كما قال عليه السلام فالذئب ذئب مهما كانت جنسيته؟ فاللوم على الراعي؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 57
    20 سبتمبر, 2016 , 7:52 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 56
    20 سبتمبر, 2016 , 7:48 ص

    حمد السبيعي

    الله واكبر ياماوياما وموفي جده وبس في كل مدينه حطو مدراء من اهل البلد يادولتي العزيزه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  25. 55
    20 سبتمبر, 2016 , 7:46 ص

    علي

    بعض الاجانب من البطره اصبح لايهاب القانون ولا الشرع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 54
    20 سبتمبر, 2016 , 7:46 ص

    موظف قطاع خاص

    كل الشركات اللي فيها اقسام نسائية هذه حالتها وكل ما زاد عدد الاجانب وعدد السعوديات كلما زاد الفساد وفاحت ريحته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 53
    20 سبتمبر, 2016 , 7:40 ص

    تركي

    والله بنت الرجال محد يوصل لها مهما يكون
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 52
    20 سبتمبر, 2016 , 7:39 ص

    الادارة والتوظيف

    لماذا لايكون التوظيف عن طريق مكتب العمل ؟؟؟ مثله مثل ديوان الخدمه المدنيه الشركات وضعها مريب !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 51
    20 سبتمبر, 2016 , 7:38 ص

    البيروقراطي

    جز روؤسهم هولاء العابثين هو الحل الاسلم ،ومنع الوافدين منع بات بممارسة اي وظيفه ببلدنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 7:37 ص

    مواطن

    العيب في أهلهم الي مايتابعونهم. وفاكين الحبل على الغارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 7:36 ص

    ابو احمد

    ****..تجار الفيز حسبكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 7:36 ص

    رور

    اف اف اف خويس خويس يجب التشهير بهم وقتلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 7:35 ص

    محمد محمد

    الله لك يالمراءه السعوديه طلعوك من بيتك ووضعوك مع الذئاب البشريه الاجنبيه الي تنظر للسعوديه بعين الحقد لكن من امن العقوبه اساء الادب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 7:33 ص

    محمد العمري

    الأمر ليس بجديد ولا هو مخفي اشتكت النساء من سنوات وعبر القناة الرسمية السعودية عبر برنامج رسمي ولم يتحرك أحد مما فاقم وسوف يفاقم المأساة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 7:32 ص

    راشد

    تراء سوري
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 7:32 ص

    البيروقراطي

    الشوام اذا صارو مدراء وهم الاغلب ومن الدروز وربي يسوون بالسعوديات اكثر من كذا وشي يندد الجبين،واغلب اعلاناتهم للتوظيف بجرائد المبوبه، اتمنى جز روؤسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  37. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 7:30 ص

    مصطفى ادريس

    ايران اهي السبب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 7:29 ص

    تركي2

    ما ادري هو جاي يسترزق والا جاي ينشر الفساد بالتهديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 7:27 ص

    حامد كرزاي

    سنتين مع منع دخول المملكة هذه حكم جاهز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 7:26 ص

    خالد

    الله لا يوفق كل تاجر سعودي يترك الاجانب يلعبون في بناتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 7:25 ص

    سعودي صريح

    تعليق 1 ليس الكل حالات فردية من الظلم انك تعممها على كل الاجانب نحن كذلك لسنا منزهين لدينا بعض المواطنين شاهدناهم في مقاطع وهم يتحرشون بخادماتهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  42. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 7:23 ص

    !!!!

    ما اعتقد هاذول العابثين اكثر من اللي يسافرون خارج المملكة ويستغلون فقر البنات ويهتكون اعراضهم اللي يسوونه في الناس بيشوفونه في بناتهم
    لا يعجبني(55) اعجبني(9)
  43. 37
    20 سبتمبر, 2016 , 7:22 ص

    ابو سليمان

    لا تلوم الاجنبي في ديارك لنبسط وانت جبته من دياره او طق في ارضك وتد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 36
    20 سبتمبر, 2016 , 7:22 ص

    مزمز-- لو دامت لك مادمت لغيرك--

    يجب النظر في موظوع الاجانب اتمنا ان لايستلمو مناصب عليا فنحن اولي بهم منها الوطن للمواطن ليش للغريب وشكرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 35
    20 سبتمبر, 2016 , 7:20 ص

    هذا الخبر المليون زي هذى الحاله التي تستغل في الفتاه السعوديه من الأجنبي أين دفاعك وغيرتك يا لبرالي عن ابنت بلدك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 34
    20 سبتمبر, 2016 , 7:18 ص

    الاختلاط هو اساس البلاوي انتبهوا لنسائكم ومحارمكم من هذا الداء فوالله من ينادي بحرية المراه الا حاقد يريد الايقاع فيها انتبهوا لاتضيعوا الامانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 33
    20 سبتمبر, 2016 , 7:18 ص

    أبو الدحم

    لو لم يقم حد الحرابة على هؤلاء المجرمين المفسدين العاثين في الأرض فساداُ فلن تتوقف مثل هذه الأعمال المشينة وسنرى ماهو أشد وأكبر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 32
    20 سبتمبر, 2016 , 7:17 ص

    فوق هام السحب

    لابد من تضييق الخناق على الأجانب الآن بعد قرار سعودة قطاع الاتصالات صاروا **** ويسبون فينا ويتعاطف معهم أبناء جلدتهم حتى من الخارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 31
    20 سبتمبر, 2016 , 7:16 ص

    هذه نتائج الاختلاط وهذا مايريده بنو علمان حسبي الله عليهم المراه مالها الا بيتها او وظيفه في مدرسة نسائيه غير كذا ياولي امرها لاتلومن الا نفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص

    سويعات الصباح

    لا تلوموا الجرائم الحاصله من الاجانب لأن بالبلد 12 مليون اجنبي هذا عدد سكان دوله بحالها التقنين و الترشيد في استقدام الايدي العامله المنتجه فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص

    الهمداني

    الإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات (كنت اعتقد انها ملكة - الفتاة السعودية -)
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  52. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 7:14 ص

    بإختصار...

    حفاظا على كرامة المراة من التحرش والابتزاز والاستغلال سواء من قريب او غريب لابد من وضع عقوبات صارمه تحمي المراة من الاعتداء عليها ويمنع الاختلاط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 7:14 ص

    Talal

    الاجانب وظائف محترمة رواتب عالية سيارات فحمة وفساد في الارض قبل معاقبة الأجنبي يجب معاقبة *** والمواطن حده سكرتي او معقب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 7:14 ص

    السيف يابو فهد السيف والله لن يردع هؤلاء الحثالة الا السيف الاملح حسبي الله علئ من استغل حاجة الناس لارضاء شهواته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 7:14 ص

    اي قضية ابتزاز او تحرش تجد خلفها يمني بالدرجة الاولى او فلسطيني وسوري هذى الجنسيات خطر على كل بلد يدخلونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 7:13 ص

    شخصيه مستهدفه

    اخرجوهم من بلدنا طغو في البلاد واكثرو فيها الفساد اسئل الله ان ينتقم منهم ومن كل حاقد وخائن لهذا البلد المبارك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 7:12 ص

    انا

    عباره للاجنبي يرددها دائما هنا اي بلد فيه الزين والشين و اصابع اليد ماهي زي بعض ومن هذا الكلام السخيف الذي ينم عن تشجيع لهذه الآفه الخطيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 7:10 ص

    🎀💫

    وش ذا هذا عندنا الله يأخذ الأجانب ومدري وشلون فاتحين لهم الباب ياليت بمكنسة تشفطهم كلهم الا المخلص في شغله بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 7:10 ص

    غيور

    المجمعات السكنيه مرتع ومزار للسهرات الماجنه ومخالفات اخلاقيه يوميه.يجب إعادة النظر في وضع بعضها....!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 7:10 ص

    رداد

    الاجانب عاثوا في الوطن فسادا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 7:10 ص

    راي عام

    مخاف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 7:09 ص

    فوق هام السحب

    الأجانب ينتقمون منا كسعوديين باي طريقة ولن ينتهي مسلل انتقامهم وكل هذا نتاج الاستقدام المفتوح وسيكون يوما من الايام الاجانب اكثر من المواطنين. يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 7:09 ص

    رداد

    اكييييييييييييد انه اجنبي قذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 7:07 ص

    من دق باب الناس دقوا بابه!

    كما تدين تدان : هذه نتيجة سفرياتكم للخارج واختلاطكم بالاجنبيات واحتكاككم بنساء الاجانب [ عفو تعف نساءكم ]
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  65. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 7:07 ص

    احمد

    القضايا الي مثل هذى تكثر فيها عبارات الزين والشين في كل بلد واصابعك ماهي سواء ، الشين يجلس في بلده مو يمارس اجرامه في البلد الي فتح له أبوابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 7:07 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الخبر نفس الخبر أغنية لأصيل أبو بكر سالم باالفقيه مامعي شيء من مقر أغنية يمنية لمحمد سعد عبد الله وقلبي تولع في الرياض لمعزبكم محمد عبده الفطور يابنت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 7:06 ص

    منصور

    وجع صارة البلدمثل بلدان برا والاجانب ماخذين راحتهم المفروض يشهرفيهم وتنشرصورهم ويطبق بحقهم اقصى العقوبات ليكونوعبرةلغيرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 7:06 ص

    متابع

    آه يا بلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 7:05 ص

    أبو مصلفح الرياض

    السعودي خير من يحمي السعودية من الذئاب البشرية والدليل إنه حسب فتوى الشيخ .....رحمه الله يجوز للمرأة السعودية أن تسوق في أمريكا لأنها آمنة بس هنا حرام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  70. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 7:04 ص

    منصور

    الله يرحم زمن الهيئة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 7:04 ص

    ابو غلا

    ظروف اقتصادية اية وكلام فاظي اية تخلية يتمكن منك اقسم بالله ويش اقول بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 7:03 ص

    قارئ

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 7:03 ص

    والله مسخرره مقيمين يوظفون سعوديات بنات البلد ويستغلونهم ويبتزونهم فعلا بلاد العجائب ،، الله يعز هئية الامر بالمعروف بعد فضل الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 7:03 ص
    عدد التعليقات:1830

    سهم

    الأجانب وما أدراك ما الأجانب هم شر بلية ابتلينا بها ، يعقبها الاختلاط ومايجلبه على المجتمع من إفساد وشرور ، يجب أن يطبق عليهم أشد العقوبة ويشهر بهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 7:01 ص

    واقعي

    سعودي وافتخر الزين والشين بكل مكان والفساد ماله جنسية وكل فاسد يمثل نفسه بعدين اكثر السعوديين متزوجين من اجنبيات اخوات الاجانب والتعميم لغة الحمقى
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  76. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 7:00 ص

    ريناد

    نعم احد ناداني مش كل الاجانب سواسية لا ياشيخ نسيت السعوديين الي يبتزو ياكثرهم هم من شجعو الاجانب ان كنتي ناسي افكرك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  77. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 6:59 ص

    وشك وشك

    شي محزن والله .... هذا نهايه المطالبه بخروج المراءه لسوق العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 6:58 ص

    زائر

    ت 1 لا تعمم الصالح والطالح في كل بلد لاتنسى امام المسجد مع المغربية وش سوى فيها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  79. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 6:54 ص

    سعودي وافتخر

    شايفين اجاتب وين ريناد وطقتها وقلم وطقته يقولون البارح ان الاجنبي زين ولازم يتزوج سعوديه شايفين الاجانب ماذا يريدون من السعوديه شايفين ياعالم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم