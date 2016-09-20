جامعة نورة تتراجع: “النادي الرياضي”بلا موافقة ولي الأمر

صحيفة المرصد: تراجعت جامعة الأميرة نورة عن شرط موافقة ولي الأمر لاشتراك الطالبات في نادي الجامعة.

وكشفت مدير الإعلام والنشر بالجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية وفقا لصحيفة «عكاظ» أن ذلك الشرط اجتهاد شخصي من الموظفة المسؤولة وعملت الجامعة على معالجة الأمر، لافتة إلى أن هذا الاشتراك لا يتطلب الموافقة الخاصة من ولي الأمر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خطابا صادرا من نادي الجامعة وهو إفادة خطية باسم ولي الأمر وسجله المدني وتوقيعه بعد إقراره على موافقة اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة.