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جامعة نورة تتراجع: “النادي الرياضي”بلا موافقة ولي الأمر

20 سبتمبر, 2016 , 9:07 ص
جامعة نورة تتراجع: “النادي الرياضي”بلا موافقة ولي الأمر
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صحيفة المرصد: تراجعت جامعة الأميرة نورة عن شرط موافقة ولي الأمر لاشتراك الطالبات في نادي الجامعة.

وكشفت مدير الإعلام والنشر بالجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية وفقا لصحيفة «عكاظ» أن ذلك الشرط اجتهاد شخصي من الموظفة المسؤولة وعملت الجامعة على معالجة الأمر، لافتة إلى أن هذا الاشتراك لا يتطلب الموافقة الخاصة من ولي الأمر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خطابا صادرا من نادي الجامعة وهو إفادة خطية باسم ولي الأمر وسجله المدني وتوقيعه بعد إقراره على موافقة اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 10:23 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات زرقاء وصفراء رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها ههههههههههه و ااببووححمموودد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 10:17 ص

    ههههههههههههههه

    ههههههههههههههه إلى الآن بلشانين في رياضة المرأة هههههههههههههه
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  3. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 10:10 ص

    ااببووححمموودد

    نادي رياضي يتعلق بالرياضة والصحة العامة .. لا يلزم موافقة ولي الأمر .. المرأة بشر يا عالم ❗
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  4. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 10:01 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها صراحه @ والبقية تاتي من معرفاته هاذا المريض العقلي والنفسي وانفصام شخصيته
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  5. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 9:58 ص

    خالد

    قلم البهتان داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها زائر و ت14 بمسى اكل الفصفص حبة حبة و نعم و لحمد لله رب العالمين و كارهة الهيئة
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  6. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 9:56 ص

    منصور

    ماافلحوالرجال يفلحوالبنات .عندالانعطاف استخدم الاشارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 9:46 ص

    الهمداني

    شي طيب وجميل ولو انه كان متاخر لكن جميل والمفروض يكون من نصيب البنات في كل مراحل التعليم حصة رياضة لسلامة الجسم والصحته وهذا من اجمل الاخبار حقيقة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 9:41 ص

    زائر

    خطوة موفقة من الجامعة ويالله بنات ألهمه ألهمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 9:39 ص

    أكل الفصفص حبة حبة

    وهذا ما أنتجه الفكر ذاك على مدى عقود من الزمن بإسم الدين البريئ. دعوشة
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  10. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 9:37 ص

    نعم

    لرياضة البنات للصحة البدنية وتقليل السمنة ومخاطر الأمراض. العقل السليم في الجسم السليم. بس المعترض بو كرشه مخه بدبته!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 9:35 ص

    شاهد على العصر

    اكل الفصفص حبه حبه ويارب سترك من تواليها
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  12. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 9:34 ص

    لحمد لله رب العالمين

    طالما ان النادي داخل الجامعة ونادي نسائي ليش اطلب موافقة ولي الامر . سلامات بعض الأمور غريبة وعجيبة .. لكن يجب ان يكون النادي في الصباح وقت الدراسة .
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  13. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 9:29 ص

    ابراهيم

    الجامعه بداءت تنشر وتتبنى مثل ها الاشياء من خلال الطالبات الاجنبيات وليس السعوديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 9:28 ص

    مزمز-- لو دامت لك مادمت لغيرك--

    بدية الغيث قطرة كورة ثم سواقة ثم روحة وجية من غير استاذان هذا مايريدة بنو علمان ولكن محال مدام الله ث ولي العهد الامين موجود سليل نايف رحمة الله علية
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  15. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 9:27 ص

    كارهه الهيئة

    🍀🌺🌼نبي جيل رياضي🌼🌺🍀
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  16. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 9:25 ص

    صراحه @

    وليش اساس موافقة ولي امرها هو موافق من يوم اتى ببنته للجامعه انكان بالواسطه ولا عادي امن لها وسيله نقل و بعد هذا يرفض ان تكون بصحه سليمه وجسم متناسق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 9:18 ص

    تركي

    كم عدد الطالبات السعوديات وسمعت من الطالبات يعانون مضايقات من الطالبات الاجنبيات و الموظفات الاجنبيات. في الجامعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 9:18 ص

    منصور

    ماافلحوالرجال يفلحوالبنات
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  19. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 9:17 ص

    تركي

    كم عدد الطالبات السعوديات وسمعت من الطالبات يعانون مضايقات من الطالبات الاجنبيات و الموظفات الاجنبيات. في الجامعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 9:16 ص

    مواطن سعودي

    الحمدلله ماعندي بنات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 9:16 ص

    راي عام

    فعلا المراه السعوديه جوهره حره
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  22. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 9:15 ص

    سعودي وافتخر

    العقل السليم في الجسم السليم رياضه بنات مع بعض بس التصوير غلط لازم رياضه بدون تصوير
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  23. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 9:09 ص

    لن تدرسين بهذه الجامعة يبنتي

    الجامعة كلها خلط ملط
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