جامعة نورة تتراجع: “النادي الرياضي”بلا موافقة ولي الأمر

صحيفة المرصد: تراجعت جامعة الأميرة نورة عن شرط موافقة ولي الأمر لاشتراك الطالبات في نادي الجامعة.
وكشفت مدير الإعلام والنشر بالجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية وفقا لصحيفة «عكاظ» أن ذلك الشرط اجتهاد شخصي من الموظفة المسؤولة وعملت الجامعة على معالجة الأمر، لافتة إلى أن هذا الاشتراك لا يتطلب الموافقة الخاصة من ولي الأمر.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خطابا صادرا من نادي الجامعة وهو إفادة خطية باسم ولي الأمر وسجله المدني وتوقيعه بعد إقراره على موافقة اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة.
تعليقات ( 23 )
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات زرقاء وصفراء رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها ههههههههههه و ااببووححمموودد
هههههههههههههههههههههههههههههه إلى الآن بلشانين في رياضة المرأة هههههههههههههه
ااببووححممووددنادي رياضي يتعلق بالرياضة والصحة العامة .. لا يلزم موافقة ولي الأمر .. المرأة بشر يا عالم ❗
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها صراحه @ والبقية تاتي من معرفاته هاذا المريض العقلي والنفسي وانفصام شخصيته
خالدقلم البهتان داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها زائر و ت14 بمسى اكل الفصفص حبة حبة و نعم و لحمد لله رب العالمين و كارهة الهيئة
منصورماافلحوالرجال يفلحوالبنات .عندالانعطاف استخدم الاشارة
الهمدانيشي طيب وجميل ولو انه كان متاخر لكن جميل والمفروض يكون من نصيب البنات في كل مراحل التعليم حصة رياضة لسلامة الجسم والصحته وهذا من اجمل الاخبار حقيقة
زائرخطوة موفقة من الجامعة ويالله بنات ألهمه ألهمه
أكل الفصفص حبة حبةوهذا ما أنتجه الفكر ذاك على مدى عقود من الزمن بإسم الدين البريئ. دعوشة
نعملرياضة البنات للصحة البدنية وتقليل السمنة ومخاطر الأمراض. العقل السليم في الجسم السليم. بس المعترض بو كرشه مخه بدبته!
شاهد على العصراكل الفصفص حبه حبه ويارب سترك من تواليها
لحمد لله رب العالمينطالما ان النادي داخل الجامعة ونادي نسائي ليش اطلب موافقة ولي الامر . سلامات بعض الأمور غريبة وعجيبة .. لكن يجب ان يكون النادي في الصباح وقت الدراسة .
ابراهيمالجامعه بداءت تنشر وتتبنى مثل ها الاشياء من خلال الطالبات الاجنبيات وليس السعوديات
مزمز-- لو دامت لك مادمت لغيرك--بدية الغيث قطرة كورة ثم سواقة ثم روحة وجية من غير استاذان هذا مايريدة بنو علمان ولكن محال مدام الله ث ولي العهد الامين موجود سليل نايف رحمة الله علية
كارهه الهيئة🍀🌺🌼نبي جيل رياضي🌼🌺🍀
صراحه @وليش اساس موافقة ولي امرها هو موافق من يوم اتى ببنته للجامعه انكان بالواسطه ولا عادي امن لها وسيله نقل و بعد هذا يرفض ان تكون بصحه سليمه وجسم متناسق
تركيكم عدد الطالبات السعوديات وسمعت من الطالبات يعانون مضايقات من الطالبات الاجنبيات و الموظفات الاجنبيات. في الجامعه
منصورماافلحوالرجال يفلحوالبنات
تركيكم عدد الطالبات السعوديات وسمعت من الطالبات يعانون مضايقات من الطالبات الاجنبيات و الموظفات الاجنبيات. في الجامعه
مواطن سعوديالحمدلله ماعندي بنات .
راي عامفعلا المراه السعوديه جوهره حره
سعودي وافتخرالعقل السليم في الجسم السليم رياضه بنات مع بعض بس التصوير غلط لازم رياضه بدون تصوير
لن تدرسين بهذه الجامعة يبنتيالجامعة كلها خلط ملط