محمد عبده.. عينٌ على الفن وعينٌ على التجارة

صحيفة المرصد: لم يكن محمد عبده وهو يدخل المسرح الباذخ في قاعة سعيد 3 في مركز دبي التجاري العالمي في بداية الحفلة التي نظمتها قناة روتانا مساء الجمعة الماضية، لم يكن «فنان العرب» في حضوره المشع المعتاد، حيث كانت تعلوه غيمة حزن واضحة، – حتى وهو في كامل قيافته مرتدياً الثوب والشماغ الأبيضين والسديرية الحجازية -، تبدت هذه الغيمة الحزينة في وقفته الأولى على المسرح حتى وإن أشرق بابتسامة قليلة لم تلبث طويلاً حين تحية الجمهور له أثناء دخوله، فقد كان واضحاً أن الابتسامة تخفي خلفها قلباً متعباً حتى أن محمد عبده في تلك الليلة وعند إطلالته الأولى لم يلق التحية على الجمهور كعادته في كل حفلة أو كما فعل في سوق عكاظ في الطائف وهي حفلته الأولى في المملكة بعد غياب دام عشر سنوات حيث كان في قمة سروره وسعادته في اللحظة التي دخل فيها إلى مسرح جادة سوق عكاظ وقَبّل المقدم وحيّا الجمهور كثيراً.
ووفقا لصحيفة عكاظ عزا كثيرٌ من الجمهور هذه الحالة الحزينة التي بدا عليها فنانهم إلى إيقاف حفلتيه الفنيتين اللتين كانتا مقررتين في يومين متتاليين في الرياض وجدة الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة اليوم الوطني السعودي قبل أن يتم إلغاؤهما فجأة، وهو الذي صادفت عودة حفلاته إلى المملكة في الطائف أغسطس الماضي ابتهاجاً كبيراً من السعوديين ومحبي الثقافة والفن والموسيقى. ولم يقتنع بعض الجمهور بمبرر الحرب لإلغاء حفلاته خاصة وأن أغانيه الوطنية كانت تقدم على جبهة الحرب في أزمة الخليج تحفيزاً للجنود المقاتلين.
وغنى محمد عبده في حفلته الأخيرة في دبي وصلتين غنائيتين أدى في الأولى 8 أغنيات بدأها بأغنيته الشهيرة «الرسائل» حيث فاجأ الجمهور بــ«وليلة كانت الفرقا وقالت لي فمان الله» وتلتها ثلاث أغنيات كلها تصب في ذات الاتجاه حيث الفراق ولوم الحبيب منها أغنيته «يا راحلة، وش عاد تبغى، كلي وله، عيوني حزينة» من ألبومه الجديد التي تم توزيعه أخيراً، وصبت أغنيتاه القديمتان أيضاً «قلبك الخواف» و«إنت معاي» في ذات الاتجاه أيضا حيث الفراق واللوعة والشوق إلى لقاء المحبوب الذي عزاه كثير من الجمهور إلى أن الحبيب قد يكون في عمقه «وطناً» يتوق الفنان إلى معانقته.
تعليقات ( 18 )
بندر الرجبي الجهنيالذي منها ياتي الانس بالله عندما تتقي الله تستأنس به وذالك انه مامن امر يمر عليك الا وتجد القرأن جعل لك تعاملا تتعامل معه وتصبيرا تتصبر به القرأن حياة
بندر الرجبي الجهنييامحمد اعلم أنه لا لذة أعظم من لذة الانس بالله عز وجل ولن يتحقق ذالك حتى تترك شهواتك التي تؤنسك لحظه او فتره بسيطه تتركها لله لتنعم بحلاوة الإيمان
بندر الرجبي الجهنياتق الله رب العرش فالق الحب والنوى اتق الله رب النار الذي أوقد عليها الف سنه حتى ابيضت وألف سنه حتى احمرت وألف سنه حتى اسودت اتق عذابالقبر بمرضاة الله
بندر الرجبي الجهنياتق الله الذي امدك بالأموال والبنين اتق الله الذي جعلك تمشي على رجليك وتحرك يديك كيفما شئت اتق الله الذي بيده امرك الذي ان شاء أسعدك وان شاء احزنك
بندر الرجبي الجهنييامحمد عبده اتق الله الذي في السماء اتق الذي يراك ويعلم سرك ونجواك اتق الذي اذا اخذ أخذه اليم شديد اتق الله القوى الجبار المنتقم شديد العقاب
كارهه الهيئة💕💐🌻تعليقات ****🌻💐💕
عبدالعزيزماشوف التجاره لها علاقه بالموضوع
شاهد على العصرهل صار ( مطرب العرب بن عبدو ) قضيتنا الاولى ؟ ورانا ماهو اهم من هذا التاجر !
زئرنعم ماهو وقت غناء وقت دعاء الجنودنا البواسل
صراحةكان أبو نورة في قمة المجد والله اني كنت من جمهوره . لكن في هذي السنه دحدر من قمة المجد واصبح في الهاوية . الناس في حرب والرجال يدور الأغاني والطرب ؟؟؟
زئرنعم ماهو وقت غناء او طرب
عنوان الخبر ... محمد عبده.. عينٌ على الفن وعينٌ على التجارةونحن نقول رجل في الدنيا ورجل في الاخرة .. جنودنا يخوضون اشرس المعارك في الحد الجنوبي ومحمد عبده يدور الغناء والطرب .يجب عمل عرض عسكري في اليوم الوطني.
منصورطيب وين العين اللي على التجارةوكيف يقيم حفلات والدنياحروب وضروب
عدد التعليقات:217
الفيفاويقولو عين على القبر وعين على العباده في هذا العمر الله يحسن خاتمتنا يا محمد عبده ايش بقي من العمر تب وإرجع الى الله واترك الغناء والراقصات
ص ص صلا نريد غناءً وصخبا ومجوناً ببلد الاسلام فليذهب بعيداً ومعروف أن الفن والغناء لا يؤكل عيش سحت ووبال من الله على صاحبه تب الى الله ودع ؟؟
كونان 2016اسأل الله له الهداية وحسن الخاتمة
رويليهياربي لك الحمدوالشكر*** متحسس كثيرالمسكين
سارق الوردبصراحة فرحت فرحا شديدا لإلغاء حفلاته في المملكة