عضو بمجلس الشورى استقدم عاملتين من بنجلاديش ثم وجد المفاجأة !!

صحيفة المرصد: قال عضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، إنه تفاجأ بعد استقدامه عاملتين منزليتين من الجنسية البنجلاديشية قبل عدة أشهر بكبر سنهما، علاوة على أنهما تواجهان صعوبة في الوقوف على قدميهما.
وأكد الزيلعي أن عمر العاملتين لا يتجاوز 35 عاماً في جواز السفر الخاص بكلٍ منهما، حيث روى الواقعة أثناء مناقشة المجلس لمشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وبنجلاديش.
وطالب عضو المجلس بالتأكيد على أن دقة المعلومات في نص الاتفاقية بين المملكة وحكومة بنجلاديش، علاوة على التصدي للتزوير في الأوراق الرسمية، كي لا يتعرض المواطنون لمثل تلك المواقف.
وكشف الزيلعي، وفقاً لـ “عكاظ”، عن أنه سأل العاملتين عن أعمار أبنائهما، فوجد أن أكبرهم سناً يبلغ من العمر 35 عاماً.
تعليقات ( 16 )
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قلم الحقيقهلأن الشغالات يخصونك لذلك سارعت في الانتقاد وتوجيه اللوم والمطالبة بالمراجعات للكثير من الاجراءآت والقرارات******
77شغالتين فى وقت واحد اللهم زد و بارك
77مخالف
اسمرعبرعالجهم وجيب لهم خادمات اندنوسيات يعتنون فيهم هذولا مهما كان بشر مثلهم مثلك
صراحه @عضو مجلس شورى وتستقدم من بنقلاديش حسبتك بتقول من المغرب او من دول متقدمه خلو البنقلاديشيات والسريلانكات لنا
مواصلاحنا نبغا نلم اولادانا في بيت وبعدين نفكر نجيب خدامات والا نسيت احنا مدلعين مانحتاج بيوت
أ د صالح بن سبعانلو دروا انك عضو مجلس الشوري...كان ماغشوك ...!!
حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصلمخالف
عمامه سوداء مثل القمامهكل العماله يصغرون أعمارهم ويزورون بتاريخ الميلاد
الملابالشغل صنعه . (((((((اندونيسيا وبس)))))) اسأل مجرب
ابوشدىنحن مخدوعون في كل سلعة نستوردها حتا في الستقدام البشر
الملابصدقت . والله سفرت عجوز عنديه قبا 10 ايام جلست عندي 3سنوات . كبيره ولسانها طوويل عجوز قشرا . لاتحب الاولاد والا الضيوف اوووووووووووف لاتجيب كبيره ابدا
نوافلو كانو صغيرات في السن مارح يسلمون من التحرش ، افضل شي ان تكون الخادمة كبيرة من 33 وطالع اما اصغر من كذا مارح تسلم من التحرش والاستغلال من ضعاف النفوس
زائرماشالله عاملتين حن وحده ويالله ......
Nasser7777مخالف
المساااافروالله يالزيلعي لو تدري وش يمر فيه المواطن كل يوم كان******