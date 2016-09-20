عضو بمجلس الشورى استقدم عاملتين من بنجلاديش ثم وجد المفاجأة !!

صحيفة المرصد: قال عضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، إنه تفاجأ بعد استقدامه عاملتين منزليتين من الجنسية البنجلاديشية قبل عدة أشهر بكبر سنهما، علاوة على أنهما تواجهان صعوبة في الوقوف على قدميهما.

وأكد الزيلعي أن عمر العاملتين لا يتجاوز 35 عاماً في جواز السفر الخاص بكلٍ منهما، حيث روى الواقعة أثناء مناقشة المجلس لمشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وبنجلاديش.

وطالب عضو المجلس بالتأكيد على أن دقة المعلومات في نص الاتفاقية بين المملكة وحكومة بنجلاديش، علاوة على التصدي للتزوير في الأوراق الرسمية، كي لا يتعرض المواطنون لمثل تلك المواقف.

وكشف الزيلعي، وفقاً لـ “عكاظ”، عن أنه سأل العاملتين عن أعمار أبنائهما، فوجد أن أكبرهم سناً يبلغ من العمر 35 عاماً.