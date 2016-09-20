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عضو بمجلس الشورى استقدم عاملتين من بنجلاديش ثم وجد المفاجأة !!

20 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص
عضو بمجلس الشورى استقدم عاملتين من بنجلاديش ثم وجد المفاجأة !!
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صحيفة المرصد: قال عضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، إنه تفاجأ بعد استقدامه عاملتين منزليتين من الجنسية البنجلاديشية قبل عدة أشهر بكبر سنهما، علاوة على أنهما تواجهان صعوبة في الوقوف على قدميهما.

وأكد الزيلعي أن عمر العاملتين لا يتجاوز 35 عاماً في جواز السفر الخاص بكلٍ منهما، حيث روى الواقعة أثناء مناقشة المجلس لمشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وبنجلاديش.

وطالب عضو المجلس بالتأكيد على أن دقة المعلومات في نص الاتفاقية بين المملكة وحكومة بنجلاديش، علاوة على التصدي للتزوير في الأوراق الرسمية، كي لا يتعرض المواطنون لمثل تلك المواقف.

وكشف الزيلعي، وفقاً لـ “عكاظ”، عن أنه سأل العاملتين عن أعمار أبنائهما، فوجد أن أكبرهم سناً يبلغ من العمر 35 عاماً.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 12:23 م
    عدد التعليقات:13619

    قلم الحقيقه

    لأن الشغالات يخصونك لذلك سارعت في الانتقاد وتوجيه اللوم والمطالبة بالمراجعات للكثير من الاجراءآت والقرارات******
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  2. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    77

    شغالتين فى وقت واحد اللهم زد و بارك
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  3. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 12:07 م

    77

    مخالف
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  4. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 12:07 م

    اسمرعبر

    عالجهم وجيب لهم خادمات اندنوسيات يعتنون فيهم هذولا مهما كان بشر مثلهم مثلك
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  5. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 12:07 م

    صراحه @

    عضو مجلس شورى وتستقدم من بنقلاديش حسبتك بتقول من المغرب او من دول متقدمه خلو البنقلاديشيات والسريلانكات لنا
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  6. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 12:06 م

    مواصل

    احنا نبغا نلم اولادانا في بيت وبعدين نفكر نجيب خدامات والا نسيت احنا مدلعين مانحتاج بيوت
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  7. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 12:01 م

    أ د صالح بن سبعان

    لو دروا انك عضو مجلس الشوري...كان ماغشوك ...!!
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  8. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 11:59 ص

    حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصل

    مخالف
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  9. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 11:51 ص

    عمامه سوداء مثل القمامه

    كل العماله يصغرون أعمارهم ويزورون بتاريخ الميلاد
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  10. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 11:50 ص

    الملاب

    الشغل صنعه . (((((((اندونيسيا وبس)))))) اسأل مجرب
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  11. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 11:49 ص

    ابوشدى

    نحن مخدوعون في كل سلعة نستوردها حتا في الستقدام البشر
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  12. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص

    الملاب

    صدقت . والله سفرت عجوز عنديه قبا 10 ايام جلست عندي 3سنوات . كبيره ولسانها طوويل عجوز قشرا . لاتحب الاولاد والا الضيوف اوووووووووووف لاتجيب كبيره ابدا
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  13. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص

    نواف

    لو كانو صغيرات في السن مارح يسلمون من التحرش ، افضل شي ان تكون الخادمة كبيرة من 33 وطالع اما اصغر من كذا مارح تسلم من التحرش والاستغلال من ضعاف النفوس
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  14. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص

    زائر

    ماشالله عاملتين حن وحده ويالله ......
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  15. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص

    Nasser7777

    مخالف
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  16. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص

    المساااافر

    والله يالزيلعي لو تدري وش يمر فيه المواطن كل يوم كان******
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