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كيف علّق وكيل “التعليم” على مقطع تمزيق مدرّس لكتب الوزارة؟ – فيديو

20 سبتمبر, 2016 , 12:00 م
كيف علّق وكيل “التعليم” على مقطع تمزيق مدرّس لكتب الوزارة؟ – فيديو
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صحيفة المرصد: ردّ وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد الحارثي، على مقطع فيديو يبيّن معلماً يمزق كتاباً للوزارة إلى جانب أنه طلب من الطلاب تمزيقه.

وغرد وكيل الوزارة تعليقاً على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحته بموقع “تويتر” قائلاً: “المقطع قديم أيها الأحبة ولا يمثل معلمينا، ونحن نرحب باستقبال الملاحظات والآراء، ونحيلها للجان متخصصة لدراستها”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 12:22 م

    جحدر

    فعلآ المقطع قديم
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  2. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 12:18 م

    عملية تراكمية !!!

    (( ما دام قديم )) فنستطيع أن نقول أيام وخلت بخيرها وبما فيها
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  3. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 12:17 م

    زياد

    المقطع قديم نشر قبل عامين
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  4. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 12:16 م

    عملية تراكمية !!!

    (( مادام قديم )) فذلك مدعاة للإطمئنان
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  5. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 12:16 م

    مسلم وكفى

    هل هناك مراقبة لما يقال للطلاب داخل الفصول..وهل تم فصل وتنقية السلك التعليمي من اصحاب الفكر الضلامي..وان حدث لماذ لا يعلن لكي يرتدع البقية؟ حفظك الله
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  6. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 12:16 م

    سار888

    هذا الاشكال مريضه نفسيآ وخطره على ألتعليم والطلاب عظيم
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  7. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    عملية تراكمية !!!

    (( ايام خلت )) مادام قديم ارتحت نفسياً
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  8. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    عملية تراكمية !!!

    (( ايام خلت )) يعني من المعلمين ايام صحوة أخوان سرور وقطب
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  9. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    صراحه @

    انا استغرب وين اختفت صور البنات في كتبنا القديمه اثرة من النوعيه هاذي ياخ يلي مزقت الكتاب هل الشوارع زالاسواق والمحلات خاليه من البنات الله يعين منهم
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  10. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    سعودي وافتخر

    بما ان المقطع قديم واتخذ اجراء معه لماذا يعاد نشره ،، الان نطالب بمعاقبة من غرد به ونشرة للاساءه المتعمده للمعلمين لازم يجلد من نشره وماهي مأربه
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  11. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 12:05 م

    ناصر

    المقطع ليس قديم ويجب ان يكون هناك جهه تعمل الاختبارات النفسية كل عام .
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  12. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 12:02 م

    77

    هل نفهم ان المعلم تم فصله و لذا الان لا يمثل المعلمين حاليا
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