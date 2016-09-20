كيف علّق وكيل “التعليم” على مقطع تمزيق مدرّس لكتب الوزارة؟ – فيديو

صحيفة المرصد: ردّ وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد الحارثي، على مقطع فيديو يبيّن معلماً يمزق كتاباً للوزارة إلى جانب أنه طلب من الطلاب تمزيقه.

وغرد وكيل الوزارة تعليقاً على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحته بموقع “تويتر” قائلاً: “المقطع قديم أيها الأحبة ولا يمثل معلمينا، ونحن نرحب باستقبال الملاحظات والآراء، ونحيلها للجان متخصصة لدراستها”.