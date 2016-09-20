كيف علّق وكيل “التعليم” على مقطع تمزيق مدرّس لكتب الوزارة؟ – فيديو

صحيفة المرصد: ردّ وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد الحارثي، على مقطع فيديو يبيّن معلماً يمزق كتاباً للوزارة إلى جانب أنه طلب من الطلاب تمزيقه.
وغرد وكيل الوزارة تعليقاً على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحته بموقع “تويتر” قائلاً: “المقطع قديم أيها الأحبة ولا يمثل معلمينا، ونحن نرحب باستقبال الملاحظات والآراء، ونحيلها للجان متخصصة لدراستها”.
تعليقات ( 12 )
جحدرفعلآ المقطع قديم
عملية تراكمية !!!(( ما دام قديم )) فنستطيع أن نقول أيام وخلت بخيرها وبما فيها
زيادالمقطع قديم نشر قبل عامين
عملية تراكمية !!!(( مادام قديم )) فذلك مدعاة للإطمئنان
مسلم وكفىهل هناك مراقبة لما يقال للطلاب داخل الفصول..وهل تم فصل وتنقية السلك التعليمي من اصحاب الفكر الضلامي..وان حدث لماذ لا يعلن لكي يرتدع البقية؟ حفظك الله
سار888هذا الاشكال مريضه نفسيآ وخطره على ألتعليم والطلاب عظيم
عملية تراكمية !!!(( ايام خلت )) مادام قديم ارتحت نفسياً
عملية تراكمية !!!(( ايام خلت )) يعني من المعلمين ايام صحوة أخوان سرور وقطب
صراحه @انا استغرب وين اختفت صور البنات في كتبنا القديمه اثرة من النوعيه هاذي ياخ يلي مزقت الكتاب هل الشوارع زالاسواق والمحلات خاليه من البنات الله يعين منهم
سعودي وافتخربما ان المقطع قديم واتخذ اجراء معه لماذا يعاد نشره ،، الان نطالب بمعاقبة من غرد به ونشرة للاساءه المتعمده للمعلمين لازم يجلد من نشره وماهي مأربه
ناصرالمقطع ليس قديم ويجب ان يكون هناك جهه تعمل الاختبارات النفسية كل عام .
77هل نفهم ان المعلم تم فصله و لذا الان لا يمثل المعلمين حاليا