“واتس اب” يضيف سيري للرسائل والمكالمات

صحيفة المرصد- البوابة العربية للأخبار التقنية:أطلقت خدمة التراسل “واتس اب” WhatsApp المملوكة لشبكة فيسبوك تحديثاً جديداً لتطبيقها المخصص لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة من شركة آبل “أي أو إس” iOS، ويسمح التحديث الجديد لمستخدمي النظام استعمال إمكانيات صوتية أكبر للتحكم بالتطبيق.

وأصبح بإمكان مستخدمي أحدث أنظمة “أي أو إس” iOS 10 من شركة آبل استخدام المساعد الصوتي “سيري” siri للقيام بإرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية ضمن تطبيق واتس اب، الأمر الذي يبسط من عملية الاتصال ويلغي الحاجة إلى الكتابة.

وقد بدأت شركة آبل بتوفير النسخة النهائية من نظامها الجديد iOS 10 للمستخدمين، وذلك بعد استكمالها لإمكانية دعم سيري ودمجه ضمن تطبيقات الطرف الثالث، وقد استغلت خدمة التراسل المملوكة لشبكة فيسبوك هذه الإمكانيات على أفضل وجه.

ويمكن للمستخدم، بعد تثبيته للتطبيق المحدث وتشغيله، استدعاء المساعد الصوتي سيري والطلب منه إرسال رسالة أو إجراء اتصال صوتي بشخص ما ضمن جهات الاتصال.

وينبغي على المستخدم أولاً التأكد من تفعيل للخيار الخاص بالميزة من ضمن إعدادات الهاتف، حيث يطلب نظام “أي أو إس” iOS الإذن لمنح التطبيق إمكانية الوصول.

ويعمل سيري على توجيه المستخدم خلال العملية خطوة بخطوة، ابتداءً بتحديد الرسالة التي يرغب المستخدم بإرسالها وصولاً إلى الشخص الذي يريد الاتصال به، والتأكيد على كل شئ في نهاية العملية.

ويعتبر تطبيق واتس اب حالياً التطبيق الوحيد الذي استفاد من عملية التكامل والاندماج مع المساعد الصوتي سيري، ومن المرجح قيام فيسبوك بتوفير الميزة لباقي تطبيقاتها للتراسل والتواصل مثل ماسنجر فيسبوك.

وتشمل التحديثات الأخرى لتطبيق واتس اب إمكانية الإجابة على المكالمات الصوتية من خلال شاشة قفل الجهاز، بشكل يشابه إمكانية الرد على المكالمات الهاتفية التقليدية.

وأضافت الشركة أيضاً تطبيق مصغر “ويدجيت” يمكن المستخدم من الانتقال بشكل سريع لرؤية الدردشات الأخيرة أو رؤية الرسائل الغير مقروءة، كما يسمح التطبيق حالياً بإرسال دردشات متعددة في وقت واحد عند استعمال ميزة إعادة توجيه الرسائل، وإظهار المحادثات الأكثر استخداماً في البداية بشكل تلقائي.