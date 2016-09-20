وفاة طارد الأرواح الشريرة الذي قال إن هتلر استحوذ عليه الشيطان.. بماذا وصف “داعش”؟

صحيفة المرصد-هافينغتون بوست:بعد 30 عاماً من “محاربة الشياطين” توفي مساء الجمعة/السبت 16 سبتمبر/أيلول 2016 في روما، الكاهن الكاثولوكي غابرييل آمورث، طارد “الأرواح الشريرة” الأكثر شهرة حول العالم رحل عن عمر 91 عاماً، إثر معاناة مع مشاكل الجهاز التنفسي.

ولد غابرييل أمورث عام 1925 وفي سنّ الثانية والعشرين انضمّ إلى جمعية القديس بولس، وتم تكريسه كاهناً في السادسة والعشرين من عمره، وفي عام 1985 جرى تعيينه رسمياً في منصب طارد الأرواح الشريرة الرسمي في أبرشية روما، ومنذ ذلك الحين حتى تقاعده عام 2000 أجرى غابرييل 160.000عملية طرد للأرواح الشريرة، حسب ما صرح به لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة.

جمعية دولية لطرد الأرواح

يروي غابرييل آمورث تفاصيل حربه على الشيطان والأرواح الشريرة، التي استمرت ثلاثة عقود، في عدة مؤلفات بينها طارد الأرواح الشريرة يحكي قصّته (1993)، ومذكرات طارد الأرواح الشريرة (1999) وطرد الأرواح والطب النفسي (2002) بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات والمقابلات الصحفية والتصريحات المثيرة للجدل.

في مقابلة مع واشنطن بوست عام 2014 أكد آمورث أنه شاهد مرتين في حياته “أشخاصاً ممسوسين بالشياطين وهم يطيرون في الهواء”، مضيفاً: “إن الشياطين تفعل ذلك للتباهي”، كما أكد في مقابلة أخرى أنه يتلقّى يوميا أكثر من 600 طلب لطرد الأرواح الشريرة، وأنه هو نفسه تعرّض لمسّ الشياطين مائة مرة في حياته.

وفي العام 1990 أعلن أمورث تأسيس الرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة، وهي الجمعية التي ظل يرأسها حتى عام 2000، ونالت الاعتراف القانوني من طرف الفاتيكان وموافقة مجمع الإكليروس، وتضم الجمعية حالياً 250 طارداً للأرواح الشريرة، ينحدرون من 30 بلداً حول العالم.

داعش وهتلر وستالين

اشتهر الكاهن أمورث بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث صرح في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أنه يعتقد أنّ أدولف هتلر وجوزيف ستالين استحوذت عليهما الشياطين.

وقال “إنني على اقتناع تام بأن النّازيين قد استحوذ عليهم الشيطان، فحين أفكر في الأعمال التي ارتكبها أشخاص مثل هتلر وستالين، فإنني بالتأكيد أرى أنهم كانوا يرزحون تحت سيطرة الشيطان، وهذا واضح في سلوكهم وتصرفاتهم والأهوال التي ارتكبوها”.

هذه التصريحات أثارت موجة حادّة من الانتقادات تجاه غابرييل آمورث، حيث رأى الكثيرون أنها تعفي هؤلاء القادة من عواقب أعمالهم، ولكن آمورث عاد ونفى أن يكون قصد ذلك، وأوضح في مقابلة مع ناشيونال كاثوليك رجيستر أنّ “هتلر وستالين رضخا لتعليمات الشيطان ونفذاها بملء إرادتهما، وبالتالي فإنهما يتحملان المسؤولية”.

في نفس السياق نقلت وكالة الأنباء الكاثولوكية عن آمورث، قوله العام الماضي “إن الدّولة الإسلامية هيّ الشيطان”، وذلك تعليقاً على دخول تنظيم الدولة المعروف بـ”داعش” إلى بلدات مسيحية في سوريا والعراق.

وأضاف غابرييل آمورث، الذي يصف نفسه بآخر طارد للأرواح الشريرة، أنّ الشيطان يلبس كثيراً من الأقنعة، سياسية ودينية وثقافية، “ومهمتي كمسيحي هي مقاومة هذا الوحش”.