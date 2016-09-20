وفاة طارد الأرواح الشريرة الذي قال إن هتلر استحوذ عليه الشيطان.. بماذا وصف “داعش”؟

صحيفة المرصد-هافينغتون بوست:بعد 30 عاماً من “محاربة الشياطين” توفي مساء الجمعة/السبت 16 سبتمبر/أيلول 2016 في روما، الكاهن الكاثولوكي غابرييل آمورث، طارد “الأرواح الشريرة” الأكثر شهرة حول العالم رحل عن عمر 91 عاماً، إثر معاناة مع مشاكل الجهاز التنفسي.
ولد غابرييل أمورث عام 1925 وفي سنّ الثانية والعشرين انضمّ إلى جمعية القديس بولس، وتم تكريسه كاهناً في السادسة والعشرين من عمره، وفي عام 1985 جرى تعيينه رسمياً في منصب طارد الأرواح الشريرة الرسمي في أبرشية روما، ومنذ ذلك الحين حتى تقاعده عام 2000 أجرى غابرييل 160.000عملية طرد للأرواح الشريرة، حسب ما صرح به لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة.
جمعية دولية لطرد الأرواح
يروي غابرييل آمورث تفاصيل حربه على الشيطان والأرواح الشريرة، التي استمرت ثلاثة عقود، في عدة مؤلفات بينها طارد الأرواح الشريرة يحكي قصّته (1993)، ومذكرات طارد الأرواح الشريرة (1999) وطرد الأرواح والطب النفسي (2002) بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات والمقابلات الصحفية والتصريحات المثيرة للجدل.
في مقابلة مع واشنطن بوست عام 2014 أكد آمورث أنه شاهد مرتين في حياته “أشخاصاً ممسوسين بالشياطين وهم يطيرون في الهواء”، مضيفاً: “إن الشياطين تفعل ذلك للتباهي”، كما أكد في مقابلة أخرى أنه يتلقّى يوميا أكثر من 600 طلب لطرد الأرواح الشريرة، وأنه هو نفسه تعرّض لمسّ الشياطين مائة مرة في حياته.
وفي العام 1990 أعلن أمورث تأسيس الرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة، وهي الجمعية التي ظل يرأسها حتى عام 2000، ونالت الاعتراف القانوني من طرف الفاتيكان وموافقة مجمع الإكليروس، وتضم الجمعية حالياً 250 طارداً للأرواح الشريرة، ينحدرون من 30 بلداً حول العالم.
داعش وهتلر وستالين
اشتهر الكاهن أمورث بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث صرح في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أنه يعتقد أنّ أدولف هتلر وجوزيف ستالين استحوذت عليهما الشياطين.
وقال “إنني على اقتناع تام بأن النّازيين قد استحوذ عليهم الشيطان، فحين أفكر في الأعمال التي ارتكبها أشخاص مثل هتلر وستالين، فإنني بالتأكيد أرى أنهم كانوا يرزحون تحت سيطرة الشيطان، وهذا واضح في سلوكهم وتصرفاتهم والأهوال التي ارتكبوها”.
هذه التصريحات أثارت موجة حادّة من الانتقادات تجاه غابرييل آمورث، حيث رأى الكثيرون أنها تعفي هؤلاء القادة من عواقب أعمالهم، ولكن آمورث عاد ونفى أن يكون قصد ذلك، وأوضح في مقابلة مع ناشيونال كاثوليك رجيستر أنّ “هتلر وستالين رضخا لتعليمات الشيطان ونفذاها بملء إرادتهما، وبالتالي فإنهما يتحملان المسؤولية”.
في نفس السياق نقلت وكالة الأنباء الكاثولوكية عن آمورث، قوله العام الماضي “إن الدّولة الإسلامية هيّ الشيطان”، وذلك تعليقاً على دخول تنظيم الدولة المعروف بـ”داعش” إلى بلدات مسيحية في سوريا والعراق.
وأضاف غابرييل آمورث، الذي يصف نفسه بآخر طارد للأرواح الشريرة، أنّ الشيطان يلبس كثيراً من الأقنعة، سياسية ودينية وثقافية، “ومهمتي كمسيحي هي مقاومة هذا الوحش”.
تعليقات ( 55 )
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنداعس على وجه والديك يا فرخ بشار لعنكم الله و ملائكته
خالد ابو تالاالرسول اباح صلاة الرجل جميع الصلوات المفروضة في البيت بدون عذر
يزيد الامويعندنا بسوريا كثير كهنه الله يرحمه و يصبر اولاده
الى الحقبانييأخي انت ثقيل دمك لا عاد تعلق سمج سماجه
ابو البراءرحم الله هذا الكاهن العظيم وادخله مع عباده الصالحين
يزيد الامويوتجوز عليك اللعنه ايضا لمولاتك الكافر
محب آل البيتمحمد لا تفتري على الإمام الشافعي ومالك رضي الله عنهم فأنت لاتفرق بين قول الشافعية وقول الشافعي وقول المالكية وقول مالك فهناك فق فلا تخوض فيما لا تعلم
محب آل البيتمحمد لا تفتري على الإمام الشافعي ومالك رضي الله عنهم فأنت لاتفرق بين قول الشافعية وقول الشافعي وقول المالكية وقول مالك فهناك فق فلا تخوض فيما لا تعلم
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنالعنه تجوز على عملاء الخميني وعبيده من العرب السوريين و الزيود الاخونجيه اعداء الوطن
محب آل البيتت 34 محمد كذبت لا تفتري على الإمام الشافعي رضي الله عنه وتنسب له قولا لم يقله
خالد ابو تالاالقول بأن الصلاة في البيت جائز للنساء فقط مردود عليه والصحيح ان الصلاة في البيت اباحته عامة للرجال والنساء في الاسلام
خالد ابو تالاصلاة الرجل جميع الصلوات المفروضة في البيت حلال في الشريعة الاسلامية الاسلام اباح صلاة الرجل في البيت
خالد ابو تالاالصلاة في المسجد غير واجبة للرجال وصلاة الرجال في البيوت حلال في الاسلام الاسلام اباح الصلاة في البيت للرجال والنساء بدون عذر
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنلعن الله السوري عبد الخميني خائن العرب رحم الله هذا الكاهن طارد الدواعش
عدد التعليقات:2517
ابن الوطندعاء ....... اكمل الفراغ
يزيد الامويوالمفروض الذي في قلبه ذرة بس ذرة ايمان الرفع فيه وإقامة عليه حد الردة الا اذا كان غير مسلم نلزمه بعقد ذمه
الحقبانيعلم الحمدلله الحمدلله اني مسلم مسلم علم
محمدتشبه الرجال بالنساء في الصلاة في البيوت حلال شرعاً في الاسلام قال الامام مالك: صلاة الرجل في البيت بدون عذر من المباحات في دين الله
يزيد الامويوهذا وش سوا اعلن المولاة علنا جهارا نهارا وترحم على الكافر ويدعوا لفتح جامعات تخرج سحره وكهان وحارب الله وبارزه بكتاباته ودعا الى الكفر الصريح
محمدالاسلام اباح صلاة الرجل في البيت بدون عذر شرعي للأعمى والبصير الاسلام لم يفرض الصلاة في المسجد
محمدقال الامام الشافعي: صلاة الرجل في البيت بدون عذر حلال في الشريعة الاسلامية صلاة الرجل الفجر في البيت بدون عذر حلال في الاسلام
عدد التعليقات:5103
الرحااالصدقت ... ان الدواعش شياطين ..الله يرحمك
خالد ابو تالالاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم وأتوب اليه
خالد ابو تالاابن الوطن لا تلعن لان تعليقك هو لعن للمؤمنين وترحم للكافرين وهذا لايجوز ومحرم شرعا بنصوص القرآن والاحاديث النبويه
خالد ابو تالافنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا لم يلعن الا من كان مؤذي للمسلمين وكرر اذيته الشديده وهم ثلاثة من قريش اما البقيه فدعا لهم بالتوبه والهدايه
ابو البراءأسألك يامالك الملك ان تنتقم بكل من يستهزئ بدينك او رجال الدين او من يترحم على هذا الكافر وتحشرهم بالدرك الأسفل من النار ،، الدين خط احمر
خالد ابو تالايزيد الاموي لا تدعو بالسوء وعدم تقبل التوبه فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمشركين بالهداية ولم يدعو على احد الا الوليد بن المغيرة وابو لهب وابو ج
محب آل البيتت 14 ابن الوطن صعدة سوف يحررها أن شاء الله الأبطال من اذناب المجوس وعملاء ايران لكن لا تترحم على كافر ولا كاهن ولا تصدق الكهنة فالمسلم لا يصدق الكهان
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنيزيد مويا مقروع بشار الفسد لعنكم الله يا عبيد الخميني اعداء العرب
رينادههههه محمد لا بلاش تحسبة مثل الي عندنا الموية الصغيرة بمية ريال وهي كلها امراض من انفاسة وبكتيريا وجراثيم وطحالب ههههههه
محمديعني شيخ مسيحي هههه طيب بدراهم والا بلاش
منصورمايخرج الشيطان الا بكلام الله القرأن قال صليب
رينادهههه مثل مشايخنا بس هذا شيخ مسيحي نفس النمونة الي عندنا الي يبي يعرف عن القساوسة وطرد الارواح فية فيلم شرح القصة The Exorcist عام 1973 نجح نجاح هائل
سامية خالديعلقون الصليب علية ويرشونه بالماء المقدس ليخرجو الشيطان من جسده وهذا عندهم تطهير الجسد من الشيطان خرافات بأذهانهم ان الشياطين ماتخاف الا من الصليب
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنيزيد السوري عبد من عبيد بشار لعنه الله
سامية خالدمن خرافات المسيح طرد الارواح الشريرة بالصليب والماء المقدس يعتقدون بالمس الشيطاني يصيب الشخص يسوون له جلسات لها طقوس معينة قرأة الانجيل وتعليق الصليب
يزيد الاموياللهم بحق انك انت الله صاحب الاسم الاعظم وبحق ان لا اله غيرك تشل يمين ابن الوطن اللهم انه اخذته العزة بالاثم اللهم عجل بشلل يمينه واجعله عبرة وآيه
عدد التعليقات:2517
ابن الوطننبغى جامعات يتخرج منها عالم و كاهن لعن الله بني جحش الحوثي الخنزير
محب آل البيتت 7 ابن الوطن هو مثلهم لكن لا ينبغي الترحم على الكفار والكهنة
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنت 5 محب ال الخميني اترك التقيه عنك صعده تناديك
يزيد الامويتدري الله لا يتوب عليك ويجعلك في جهنم انت وشاكلتك ومن ترحم على هالكافر
صراحه @طارد الارواح الشريرة يعني مثل عن الرقات لاكن لا لايقول اشترو عسل اشتر سدر وغيرة وغيرة لين ياصل المبلغ 1200 هو ليس مسلم لاكن لم يتاجر بطرد الارواح
يزيد الاموييأخي لا تأخذك العزة بالاثم استغفر ربك وتب ان كنت جاهل
يزيد الامويوالترحم على الكفار محرم والاستغفار لهم وهو من باب المولاة التى نهى الله عنها قال تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمين )
عمامه سوداء مثل القمامهيشبه للشيطان
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنت 5 هذا افضل من عبيد المجوس
يزيد الامويقال صلى الله عليه وسلم(والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار)
محب آل البيتت 2 ابن الوطن هذا غير مسلم وكاهن حشرك الله مع من تحب
كونان 2016وأضاف غابرييل آمورث، الذي يصف نفسه بآخر طارد للأرواح الشريرة. يعني من الان ورايح الارواح الشريرة بتلبس المسيحيين وماحد يطلعها من بعده
يزيد الامويالله لا يسلم فيك ولا ضلع يا تعليق رقم 1 يقولك المشعود الدولةالاسلاميه هي الشيطان تقول كلام سليم ليته قال داعش بل قال الدوله الاسلاميه افهم قبل تصحح له
عدد التعليقات:2517
ابن الوطنالله يرحمه ياليت عندنا كاهن مثله يطرد الأخوان المارقين ابناء تورا بورا
مرسيدسكلام سليم كاهن وكاثوليكي قل مشعوذ احسن