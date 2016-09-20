  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

وفاة طارد الأرواح الشريرة الذي قال إن هتلر استحوذ عليه الشيطان.. بماذا وصف “داعش”؟

20 سبتمبر, 2016 , 12:38 م
وفاة طارد الأرواح الشريرة الذي قال إن هتلر استحوذ عليه الشيطان.. بماذا وصف “داعش”؟
  • 1٬891
  • 55
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-هافينغتون بوست:بعد 30 عاماً من “محاربة الشياطين” توفي مساء الجمعة/السبت 16 سبتمبر/أيلول 2016 في روما، الكاهن الكاثولوكي غابرييل آمورث، طارد “الأرواح الشريرة” الأكثر شهرة حول العالم رحل عن عمر 91 عاماً، إثر معاناة مع مشاكل الجهاز التنفسي.

ولد غابرييل أمورث عام 1925 وفي سنّ الثانية والعشرين انضمّ إلى جمعية القديس بولس، وتم تكريسه كاهناً في السادسة والعشرين من عمره، وفي عام 1985 جرى تعيينه رسمياً في منصب طارد الأرواح الشريرة الرسمي في أبرشية روما، ومنذ ذلك الحين حتى تقاعده عام 2000 أجرى غابرييل 160.000عملية طرد للأرواح الشريرة، حسب ما صرح به لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة.

جمعية دولية لطرد الأرواح

يروي غابرييل آمورث تفاصيل حربه على الشيطان والأرواح الشريرة، التي استمرت ثلاثة عقود، في عدة مؤلفات بينها طارد الأرواح الشريرة يحكي قصّته (1993)، ومذكرات طارد الأرواح الشريرة (1999) وطرد الأرواح والطب النفسي (2002) بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات والمقابلات الصحفية والتصريحات المثيرة للجدل.

في مقابلة مع واشنطن بوست عام 2014 أكد آمورث أنه شاهد مرتين في حياته “أشخاصاً ممسوسين بالشياطين وهم يطيرون في الهواء”، مضيفاً: “إن الشياطين تفعل ذلك للتباهي”، كما أكد في مقابلة أخرى أنه يتلقّى يوميا أكثر من 600 طلب لطرد الأرواح الشريرة، وأنه هو نفسه تعرّض لمسّ الشياطين مائة مرة في حياته.

وفي العام 1990 أعلن أمورث تأسيس الرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة، وهي الجمعية التي ظل يرأسها حتى عام 2000، ونالت الاعتراف القانوني من طرف الفاتيكان وموافقة مجمع الإكليروس، وتضم الجمعية حالياً 250 طارداً للأرواح الشريرة، ينحدرون من 30 بلداً حول العالم.

داعش وهتلر وستالين

اشتهر الكاهن أمورث بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث صرح في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أنه يعتقد أنّ أدولف هتلر وجوزيف ستالين استحوذت عليهما الشياطين.

وقال “إنني على اقتناع تام بأن النّازيين قد استحوذ عليهم الشيطان، فحين أفكر في الأعمال التي ارتكبها أشخاص مثل هتلر وستالين، فإنني بالتأكيد أرى أنهم كانوا يرزحون تحت سيطرة الشيطان، وهذا واضح في سلوكهم وتصرفاتهم والأهوال التي ارتكبوها”.

هذه التصريحات أثارت موجة حادّة من الانتقادات تجاه غابرييل آمورث، حيث رأى الكثيرون أنها تعفي هؤلاء القادة من عواقب أعمالهم، ولكن آمورث عاد ونفى أن يكون قصد ذلك، وأوضح في مقابلة مع ناشيونال كاثوليك رجيستر أنّ “هتلر وستالين رضخا لتعليمات الشيطان ونفذاها بملء إرادتهما، وبالتالي فإنهما يتحملان المسؤولية”.

في نفس السياق نقلت وكالة الأنباء الكاثولوكية عن آمورث، قوله العام الماضي “إن الدّولة الإسلامية هيّ الشيطان”، وذلك تعليقاً على دخول تنظيم الدولة المعروف بـ”داعش” إلى بلدات مسيحية في سوريا والعراق.

وأضاف غابرييل آمورث، الذي يصف نفسه بآخر طارد للأرواح الشريرة، أنّ الشيطان يلبس كثيراً من الأقنعة، سياسية ودينية وثقافية، “ومهمتي كمسيحي هي مقاومة هذا الوحش”.



تعليقات ( 55 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 55
    20 سبتمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    داعس على وجه والديك يا فرخ بشار لعنكم الله و ملائكته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 54
    20 سبتمبر, 2016 , 14:24 م

    ابن الوطن مبيد الزواحف يلقمه ونتمنى له التوبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 53
    20 سبتمبر, 2016 , 14:21 م

    خالد ابو تالا

    الرسول اباح صلاة الرجل جميع الصلوات المفروضة في البيت بدون عذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 52
    20 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    يزيد الاموي

    عندنا بسوريا كثير كهنه الله يرحمه و يصبر اولاده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 51
    20 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    الى الحقباني

    يأخي انت ثقيل دمك لا عاد تعلق سمج سماجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    ابو البراء

    رحم الله هذا الكاهن العظيم وادخله مع عباده الصالحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    يزيد الاموي

    وتجوز عليك اللعنه ايضا لمولاتك الكافر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    محب آل البيت

    محمد لا تفتري على الإمام الشافعي ومالك رضي الله عنهم فأنت لاتفرق بين قول الشافعية وقول الشافعي وقول المالكية وقول مالك فهناك فق فلا تخوض فيما لا تعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    محب آل البيت

    محمد لا تفتري على الإمام الشافعي ومالك رضي الله عنهم فأنت لاتفرق بين قول الشافعية وقول الشافعي وقول المالكية وقول مالك فهناك فق فلا تخوض فيما لا تعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    العنه تجوز على عملاء الخميني وعبيده من العرب السوريين و الزيود الاخونجيه اعداء الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    محب آل البيت

    ت 34 محمد كذبت لا تفتري على الإمام الشافعي رضي الله عنه وتنسب له قولا لم يقله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    خالد ابو تالا

    القول بأن الصلاة في البيت جائز للنساء فقط مردود عليه والصحيح ان الصلاة في البيت اباحته عامة للرجال والنساء في الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    خالد ابو تالا

    صلاة الرجل جميع الصلوات المفروضة في البيت حلال في الشريعة الاسلامية الاسلام اباح صلاة الرجل في البيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    خالد ابو تالا

    الصلاة في المسجد غير واجبة للرجال وصلاة الرجال في البيوت حلال في الاسلام الاسلام اباح الصلاة في البيت للرجال والنساء بدون عذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    لعن الله السوري عبد الخميني خائن العرب رحم الله هذا الكاهن طارد الدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    دعاء ....... اكمل الفراغ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    يزيد الاموي

    والمفروض الذي في قلبه ذرة بس ذرة ايمان الرفع فيه وإقامة عليه حد الردة الا اذا كان غير مسلم نلزمه بعقد ذمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    الحقباني

    علم الحمدلله الحمدلله اني مسلم مسلم علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 37
    20 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    محمد

    تشبه الرجال بالنساء في الصلاة في البيوت حلال شرعاً في الاسلام قال الامام مالك: صلاة الرجل في البيت بدون عذر من المباحات في دين الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 36
    20 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    يزيد الاموي

    وهذا وش سوا اعلن المولاة علنا جهارا نهارا وترحم على الكافر ويدعوا لفتح جامعات تخرج سحره وكهان وحارب الله وبارزه بكتاباته ودعا الى الكفر الصريح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 35
    20 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    محمد

    الاسلام اباح صلاة الرجل في البيت بدون عذر شرعي للأعمى والبصير الاسلام لم يفرض الصلاة في المسجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 34
    20 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    محمد

    قال الامام الشافعي: صلاة الرجل في البيت بدون عذر حلال في الشريعة الاسلامية صلاة الرجل الفجر في البيت بدون عذر حلال في الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 33
    20 سبتمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:5103

    الرحااال

    صدقت ... ان الدواعش شياطين ..الله يرحمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 32
    20 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    خالد ابو تالا

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 31
    20 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    خالد ابو تالا

    ابن الوطن لا تلعن لان تعليقك هو لعن للمؤمنين وترحم للكافرين وهذا لايجوز ومحرم شرعا بنصوص القرآن والاحاديث النبويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    خالد ابو تالا

    فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا لم يلعن الا من كان مؤذي للمسلمين وكرر اذيته الشديده وهم ثلاثة من قريش اما البقيه فدعا لهم بالتوبه والهدايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    ابو البراء

    أسألك يامالك الملك ان تنتقم بكل من يستهزئ بدينك او رجال الدين او من يترحم على هذا الكافر وتحشرهم بالدرك الأسفل من النار ،، الدين خط احمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    خالد ابو تالا

    يزيد الاموي لا تدعو بالسوء وعدم تقبل التوبه فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمشركين بالهداية ولم يدعو على احد الا الوليد بن المغيرة وابو لهب وابو ج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    محب آل البيت

    ت 14 ابن الوطن صعدة سوف يحررها أن شاء الله الأبطال من اذناب المجوس وعملاء ايران لكن لا تترحم على كافر ولا كاهن ولا تصدق الكهنة فالمسلم لا يصدق الكهان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 13:33 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    يزيد مويا مقروع بشار الفسد لعنكم الله يا عبيد الخميني اعداء العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    ريناد

    ههههه محمد لا بلاش تحسبة مثل الي عندنا الموية الصغيرة بمية ريال وهي كلها امراض من انفاسة وبكتيريا وجراثيم وطحالب ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    محمد

    يعني شيخ مسيحي هههه طيب بدراهم والا بلاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    منصور

    مايخرج الشيطان الا بكلام الله القرأن قال صليب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 13:22 م

    ريناد

    هههه مثل مشايخنا بس هذا شيخ مسيحي نفس النمونة الي عندنا الي يبي يعرف عن القساوسة وطرد الارواح فية فيلم شرح القصة The Exorcist عام 1973 نجح نجاح هائل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 13:17 م

    سامية خالد

    يعلقون الصليب علية ويرشونه بالماء المقدس ليخرجو الشيطان من جسده وهذا عندهم تطهير الجسد من الشيطان خرافات بأذهانهم ان الشياطين ماتخاف الا من الصليب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    يزيد السوري عبد من عبيد بشار لعنه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 13:14 م

    سامية خالد

    من خرافات المسيح طرد الارواح الشريرة بالصليب والماء المقدس يعتقدون بالمس الشيطاني يصيب الشخص يسوون له جلسات لها طقوس معينة قرأة الانجيل وتعليق الصليب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 13:14 م

    يزيد الاموي

    اللهم بحق انك انت الله صاحب الاسم الاعظم وبحق ان لا اله غيرك تشل يمين ابن الوطن اللهم انه اخذته العزة بالاثم اللهم عجل بشلل يمينه واجعله عبرة وآيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    نبغى جامعات يتخرج منها عالم و كاهن لعن الله بني جحش الحوثي الخنزير
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  41. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 13:12 م

    محب آل البيت

    ت 7 ابن الوطن هو مثلهم لكن لا ينبغي الترحم على الكفار والكهنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    ت 5 محب ال الخميني اترك التقيه عنك صعده تناديك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 13:08 م

    يزيد الاموي

    تدري الله لا يتوب عليك ويجعلك في جهنم انت وشاكلتك ومن ترحم على هالكافر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 13:07 م

    صراحه @

    طارد الارواح الشريرة يعني مثل عن الرقات لاكن لا لايقول اشترو عسل اشتر سدر وغيرة وغيرة لين ياصل المبلغ 1200 هو ليس مسلم لاكن لم يتاجر بطرد الارواح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 13:06 م

    يزيد الاموي

    يأخي لا تأخذك العزة بالاثم استغفر ربك وتب ان كنت جاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 13:05 م

    اللهم ارحم هذا الكاهن الشهيد و اهلك الحوثي و الأخونجي اولاد الخميني الملعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 13:04 م

    يزيد الاموي

    والترحم على الكفار محرم والاستغفار لهم وهو من باب المولاة التى نهى الله عنها قال تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 13:01 م

    عمامه سوداء مثل القمامه

    يشبه للشيطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 13:01 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    ت 5 هذا افضل من عبيد المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 12:59 م

    يزيد الاموي

    قال صلى الله عليه وسلم(والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 12:57 م

    محب آل البيت

    ت 2 ابن الوطن هذا غير مسلم وكاهن حشرك الله مع من تحب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 12:56 م

    كونان 2016

    وأضاف غابرييل آمورث، الذي يصف نفسه بآخر طارد للأرواح الشريرة. يعني من الان ورايح الارواح الشريرة بتلبس المسيحيين وماحد يطلعها من بعده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 12:55 م

    يزيد الاموي

    الله لا يسلم فيك ولا ضلع يا تعليق رقم 1 يقولك المشعود الدولةالاسلاميه هي الشيطان تقول كلام سليم ليته قال داعش بل قال الدوله الاسلاميه افهم قبل تصحح له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:2517

    ابن الوطن

    الله يرحمه ياليت عندنا كاهن مثله يطرد الأخوان المارقين ابناء تورا بورا
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  55. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 12:44 م

    مرسيدس

    كلام سليم كاهن وكاثوليكي قل مشعوذ احسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم