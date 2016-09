“تويتر” يكشف عن تحديثات جديدة في عدد حروف التغريدات بالموقع وتطبيق الجوال – فيديو

صحيفة المرصد: كشفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس، الإثنين، عن إضافات جديدة في الموقع وتطبيق الجوال تسمح بإضافة الصور دون أن يقل عدد الحروف.

وقال حساب “تويتر” الرسمي في تغريدة إن الصور والفيديوهات وصورGIF، واستطلاعات الرأي، علاوة على مشاركة واقتباس التغريدات لن يتم احتسابها ضمن الـ 140 حرفاً بعد الآن.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC

— Twitter (@twitter) September 19, 2016