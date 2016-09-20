“تويتر” يكشف عن تحديثات جديدة في عدد حروف التغريدات بالموقع وتطبيق الجوال – فيديو

صحيفة المرصد: كشفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس، الإثنين، عن إضافات جديدة في الموقع وتطبيق الجوال تسمح بإضافة الصور دون أن يقل عدد الحروف.
وقال حساب “تويتر” الرسمي في تغريدة إن الصور والفيديوهات وصورGIF، واستطلاعات الرأي، علاوة على مشاركة واقتباس التغريدات لن يتم احتسابها ضمن الـ 140 حرفاً بعد الآن.
Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC
— Twitter (@twitter) September 19, 2016
تعليقات ( 3 )
سيفانت يا تعليق 1و 2 ليش انت ما تصير مخترع وتنفع البشرية وتصير اخلاق مثلهم بدل ما انت متبطح عسا الله يحشرك معهم يوم القيامة
عنادالكفار رحمه للبشريه بعلمهم واخلاقهم اللهم كفر مسلمينا بفكرهم
عنادالكفار يخترعون من العلم الاجهزه والتكنلوجيا المفيده للبشريه الله ادخلهم الجنه الحي منهم والميت آمين يارب العالمين