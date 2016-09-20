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“تويتر” يكشف عن تحديثات جديدة في عدد حروف التغريدات بالموقع وتطبيق الجوال – فيديو

20 سبتمبر, 2016 , 12:43 م
“تويتر” يكشف عن تحديثات جديدة في عدد حروف التغريدات بالموقع وتطبيق الجوال – فيديو
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صحيفة المرصد: كشفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس، الإثنين، عن إضافات جديدة في الموقع وتطبيق الجوال تسمح بإضافة الصور دون أن يقل عدد الحروف.

وقال حساب “تويتر” الرسمي في تغريدة إن الصور والفيديوهات وصورGIF، واستطلاعات الرأي، علاوة على مشاركة واقتباس التغريدات لن يتم احتسابها ضمن الـ 140 حرفاً بعد الآن.



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 13:41 م

    سيف

    انت يا تعليق 1و 2 ليش انت ما تصير مخترع وتنفع البشرية وتصير اخلاق مثلهم بدل ما انت متبطح عسا الله يحشرك معهم يوم القيامة
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  2. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 13:06 م

    عناد

    الكفار رحمه للبشريه بعلمهم واخلاقهم اللهم كفر مسلمينا بفكرهم
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  3. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 13:04 م

    عناد

    الكفار يخترعون من العلم الاجهزه والتكنلوجيا المفيده للبشريه الله ادخلهم الجنه الحي منهم والميت آمين يارب العالمين
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