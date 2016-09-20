الخطوط السعودية توضح أسباب تطويق الشرطة الفلبينية لطائرتها في مطار مانيلا-فيديو

صحيفة المرصد:أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن عزل الطائرة السعودية في مطار مانيلا بالفلبين كان بسبب إنذار خاطئ.ووفقاً لموقع”العربية نت”أوضح متحدث باسم الخطوط أن الأزمة انتهت، إلا أن إجراءات وقائية جارٍ اتخاذها.

وأوضحت الخطوط السعودية أن إنذاراً خاطئاً عن اختطاف الطائرة كان وراء عزلها في مطار العاصمة الفلبينية، وأن قوات أمن فلبينية صعدت إلى الطائرة وقامت بالتدقيق في جوازات ركابها، وأن الأمر انتتهى بسلام.

وفي وقت سابق، أعلن برج المراقبة في العاصمة الفلبينية عن عزل طائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار مانيلا، بعدما أبلغ الطيار المطار بأن الطائرة تحت التهديد.

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني الفلبينية عزل الطائرة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، فيما طوقت الشرطة الفلبينية الطائرة السعودية التي تم عزلها في المطار. وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إريك أبولونيو إنه “تم عزل طائرة سعودية على مدرج المطار”.