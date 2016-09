شاهد: كاميرا ترصد المشتبه به في تفجير نيويورك وهو يسحب حقيبة مليئة بالمتفجرات

ترجمة صحيفة المرصد: رصدت كاميرا مراقبة المشتبه به في تفجير نيويورك، أحمد رحمي، وهو يسحب حقيبة كبيرة بعجلات وراءه، مساء السبت الماضي، رجحت السلطات أنها الحقيبة التي تم استخدامها في التفجير.

وقالت الشرطة الفيدرالية إن رحمي الذي كان يعمل في مطعم لإعداد الدجاج، لم يكن له أي نشاط إرهابي سابق ولم يكن على قائمة الإرهابيين المشتبهين إلا أنه تم رصد سفره أكثر من مرة إلى أفغانستان ولم يتم معرفة أسباب سفره المتكرر.

وبعد القبض عليه قدرت الشرطة الكفالة التي ستدفع للإفراج المؤقت عن “رحمي” لحين إحالته إلى المحاكمة، بـ 5 ملايين و200 ألف دولار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم رحمي متزوج من باكستانية كان يذهب إليها في باكستان وأنه استعان بعضو في الكونغرس الأمريكي للحصول على تأشيرة لها لدخول الولايات المتحدة وتم توفيرها إلا أن الشرطة قالت بأنه لم يتم التأكد ما إذا كانت زوجة رحمي قدمت إلى الولايات المتحدة أم لا.

#EXCLUSIVE video of #ChelseaExplosion suspect Ahmad Khan Rahami dragging a bag down a street in Chelsea. FULL STORY: https://t.co/MUzRxVu5j3 pic.twitter.com/sgfhhr4INc

— CBS New York (@CBSNewYork) September 19, 2016