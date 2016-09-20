  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: كاميرا ترصد المشتبه به في تفجير نيويورك وهو يسحب حقيبة مليئة بالمتفجرات

20 سبتمبر, 2016 , 13:41 م
شاهد: كاميرا ترصد المشتبه به في تفجير نيويورك وهو يسحب حقيبة مليئة بالمتفجرات
  • 952
  • 6
  • حجم الخط

ترجمة صحيفة المرصد: رصدت كاميرا مراقبة المشتبه به في تفجير نيويورك، أحمد رحمي، وهو يسحب حقيبة كبيرة بعجلات وراءه، مساء السبت الماضي، رجحت السلطات أنها الحقيبة التي تم استخدامها في التفجير.

وقالت الشرطة الفيدرالية إن رحمي الذي كان يعمل في مطعم لإعداد الدجاج، لم يكن له أي نشاط إرهابي سابق ولم يكن على قائمة الإرهابيين المشتبهين إلا أنه تم رصد سفره أكثر من مرة إلى أفغانستان ولم يتم معرفة أسباب سفره المتكرر.

وبعد القبض عليه قدرت الشرطة الكفالة التي ستدفع للإفراج المؤقت عن “رحمي” لحين إحالته إلى المحاكمة، بـ 5 ملايين و200 ألف دولار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم رحمي متزوج من باكستانية كان يذهب إليها في باكستان وأنه استعان بعضو في الكونغرس الأمريكي للحصول على تأشيرة لها لدخول الولايات المتحدة وتم توفيرها إلا أن الشرطة قالت بأنه لم يتم التأكد ما إذا كانت زوجة رحمي قدمت إلى الولايات المتحدة أم لا.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    الحكومة الامريكية لم يعد لها مصداقية

    تم تدمير العراق بكذبة أمريكية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    الحكومة الامريكية لم يعد لها مصداقية

    بعد تدمير العراق لوجود أسلحة دمار شامل ثم لم يجدوا شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    صحيح كلنا شفنا الشنطه المليانه متفحرات. يا رجال خرط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    الله يستر الموضوع فيه بغبسه

    الرجل بين عليه مبسوط ورجل صحته جيده حتى بنيته جيده . لكن انا مادري ليش الناس ترمي نفسها لتهلكه بهذا الشكل . وبعدين الكنقرس شكله متورط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    دعاش اصبحت مثل الشماعه كل دوله تبي تطبق سياسات معينه . فجرت في شعبها وقالت داعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    ضمير الناس

    سحبوك لجهنم ياعدوالله والبشر***اللهم ارحم بني ادم المسالمين ونخص المسلمين***وردكيدالكائدين الى نحورهم***ااامين***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم