ما أسباب وحلول انتشار ظاهرة ابتزاز الفتيات في المملكة؟

صحيفة المرصد: انتقد كاتب صحيفة المرصد الحصري، البروفيسور صالح بن سبعان، انتشار ظاهرة الابتزاز في الآونة الأخيرة، وخاصةً ابتزاز الفتيات عن طريق الصور الملتقطة بالجوالات.
وأكد بن سبعان إن تلك الصور الملتقطة للفتيات يسهل نشرها وتوزيعها على نطاق واسع بالجوالات وأجهزة الكمبيوتر، مضيفا: “لا تكاد تخلو صفحات الحوادث بصحفنا المحلية من حادثة من هذا النوع.”
أوضح البروفيسور أن ضحايا هذا الابتزاز من النساء والفتيات يدفعن ثمناً باهظاً لهفوة صغيرة يتعطل فيها العقل ويغيب الرقيبان “الداخلي” وهو الضمير، و”الخارجي” وهو الأسرة، بحسب تعبيره.
وقال إن ثمن تلك الهفوة غالباً ما يتراوح بين شرف الفتاة الذي استهانت به في لحظة غفلة، وبين مبالغ طائلة، وأضاف: “لقد قرأنا في الصحف حادثة قام فيها أحدهم بابتزاز معلمة على مدى أكثر من عشر سنوات دفعت له خلالها أكثر من مائة ألف ريال، اشترت بها سكوته صوناً لعرضها وسمعتها.”
ويوضح البروفيسور أن المشكلة تكمن في أن أغلب الكتّاب والمعلقين من مختلف الاتجاهات والمستويات حين يتناولون هذا النوع من الجرائم يلقون بثقلهم على الرجل الذي قام بابتزاز الفتاة، وتابع: “أما إذا كان هذا المجرم «وافداً» فإن الحملة تتسع لتتجاوزه كحالة فردية لتشمل كل الوافدين وتطال اللعنة نظامنا الاجتماعي الذي يسمح بوجود هذا الطوفان من العمالة الذي يكاد يغرق البلد.”
ويعلّق بن سبعان: “حسناً.. لا أحد يدافع، أو يثني، أو يؤيد تواجد هذا العدد الهائل من الوافدين، بل – على العكس – يتمنى أي مواطن واعٍ أن يقوم أهل الوطن بكل الأعمال فلا نعود بحاجة إلى أي «غريب» بيننا، ولكن وإلى أن يتحقق هذا الذي نسعى كلنا له – حكومة وشعباً – فلنكن موضوعيين قليلاً إزاء ما يعتري مجتمعنا من تغييرات، هي نتيجة طبيعية وإفراز منطقي لحركة التغيير والتحديث والتطور الكبيرة والقوية التي تعيشها بلادنا.”
وأشار إلى أن هذه التغييرات ما لم تُراقَب بوعي وبعين يقظة ستترك آثاراً سلبية، محذراً من أنه إن لم تتم معالجة هذه التغييرات والتحوط لها بإجراءات وقائية ستصبح جزءاً من نسيج مجتمعنا، يصعب اقتلاعها أو مكافحة مردوداتها مستقبلاً.
تعليقات ( 34 )
الهمدانييعني انا كذاب ههههههههه
الهمدانيهذا مستحيل يحدث في السعودية****
طلالالعالم مخيمين بالقمر وحنا نراكض خلف صور بنات
مهاانا بحياتي العامة ما اتغطى اصلاً علشان يجي شخص يهددني بصورة لا تقدم ولا تأخر وصوري على صفحاتي بتويتر والفيسبوك ولا يعيبني هالشي
إمرأهلا شيئ غير اسطوانة ( خصوصية المرأة السعودية ) هي اللي احدثت هالفجوه للأسف لو التفتنا لنساء جميع الدول من هنا وهناك لاكتشفنا ان طبيعة معيشتهم تختلف
مواطنالابتزاز موجود بالسابق لكن الان اصبح في اجهزه ذكية بكاميرا لذلك اصبحت سهله ! اما زياد الابتزاز بسبب جهل الفتاه والفضاوه وغياب الوالدين النتيجه جريمه
خليجيرقم هيئة مكافحة الابتزاز والسحر 1909 تجاوب سريع وسرية تامة
فريدة شوقييا دافع البلا الحين بدل ما تربون عيالكم وتعلمونهم الحلال والحرام صار اللوم على البنت طيب والولد اللي ابتزها وهددها وأخذ فلوسها بنظركم هو بريىء
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقهلاننكر أن هناك حالات محدودة فردية جدآ منهم لكنها لاتعمل أو يأخذ بها كمقياس على مجتمع نسائي بأكمله حالهم حال الجانب الرجالي فنحن مجتمع ليس ملائكي.
يجب أن لا نكتفي فقط بمعاقبة المبتزترك السيارة في وضع التشغيل إهمال ويسهل عملية السرقة يعرض صاحبها للعقوبة فكذلك المرأة حينما تستخدم هاتفها بشكل خاطئ تسهل عملية الابتزاز و يجب معاقبتها
محمدالجعيدضعف وعي البنت بالمخاطر وعواقبها . شباب هاليومين الله المستعان فيهم سمرمد . اسوا ناس في الابتزاز اليمنيين
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقهانتم لاغيركم الذين عليكم تغيير نظرتكم السوداء عن المرأة السعودية وأن تشاهدونهم بمنظار وردي يملأه الثقة بهم وأنهم سيدات أنفسهم لايرضون الخطأ على أنفسهم
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقهالسعوديات هامات الشرف والأخلاق وحسن التربية ولايمس أحدآ جانبهم من هذه الناحية الا شخص حاقد كاره للمرأة عمومآ ويحاول اسقاط تشدده وأمراضه من هذا الباب.
العابد للهعدم استخدام الاجهزة الحديثة من جوالات وكموبيتر بالشكل الصحيح وتصوير المرأة لنفسها فى اوضاع مخلة سبب
اسمرعبراذا اعتبرتو وجه المرأة عورة سيحدث ابتزاز لها .. هذا نتاج طبيعي لسلوك التخلف .. عالم ثالث
العابد للهالتفكك الاسري والانحلال الاخلاقى والهجوم على الثوابت الدنية اهم اسباب الابتزاز والتى كانت سبب فى اضعاف المجتمع
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقهنفسه في مصروف هذه الأسرة والاكتفاء بحاجتها من سكن ومعيشة ومتطلبات حياتية يومية.ثم نجد هنا من يحاول اضعافها واتهامها وهي الشرف بل شرف الشرف السعودية.
العابد للهتعطيل تطبيق الشريعة وعدم ردع الزانى والمتحرش والمبتز وايضا المتساهلة سبب قوى فى انتشار الابتزاز
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقهلاياسيدي من قال لك هذا الكلام وجعلك تؤمن به وبالتالي تنفي عن المرأة كل صفو شرف ووفاء لها وبالتالي لأسرتها التي هي جزء أساسي منهم بل ربما أنها الأساس
العابد للهالحقيقة التى لم تذكر ان من فتح باب الاختلاط بين الجنسين واغلق باب الحلال وساعد على العنوسة بقنوات وبرامج هابطة هى السبب فى انتكاس الفطرة وعدم المبالة
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقههل تريد أن نمشي معك في هذاالاتجاه ونصفق لك كثيرآ ونحضر لك العصا والقيود لتضرب وتقيد هذه المرأة التي تجلب العار لنفسها وأسرتها ومحيطها وتشوه صورة وطنها
حسين السبيعيالله يهديهن ويصلحهن
انشر التعليقباختصار (( امسكوا عنزكم ما يجيها تيسنا ))
عدد التعليقات:13627
قلم الحقيقهكأنني أشتم من كلامك أن المرأة ضعيفة وساذجة ولاثقة لكم بها وأنها صاحبة غفوة لايأمن جانبها وعليه يجب التشديد والتضييق عليهاأكثر من جانب أسرتها .
عدد التعليقات:5162
المنتصر باللهالحل الوحيد هو عدم إعطاء وجه لأي شخص من قبل النساء في التواصل وإرسال صور وكل واحد يصلح جبهته من القصف ويحميها من القصف ويحفظ نفسه وووووووووووووووووووو
الكون وطنياللهم احفظ المسلمين والمسلمات الرقم الموحد لهيئة مكافحة الابتزاز والسحر 1909 جميع المعلومات تتم بسرية تامة فلا تتردد ارتحال الفتاة او الشاب بلاتصال
كارهه الهيئة🍀تخيل في أوروبا🌼رجل يهدد فتاة🌻بنشر صورة لها🌺على النت🍂طبعاً بتموت🌸🌼من الضحك عليه🌷لأن هذي التفاهات🌷تحصل فقط🍀في مجتمع💋انتي كالحلاوة المكشوفة💕
شمس و قمرب ختصار حتى وأن وضع قوانيين وانظمه ل التحرش لن ولم تطبق وهذا مايشجع القذريين والشواهد كثر وغالب المبتزين اهم اجانب وبعد مايقبض عليهم يكرر فعلته القذره
عدد التعليقات:5141
بسمهالاسباب دلاخة البنات وعدم الاتعاظ من القصص اللي تصير وخبث الشباب واستغلالهم للدلاخه المذكوة آنفاً والحل عقاب جماعي ..هيا ايش رأيكم ؟؟؟
الكون وطنيالحلول سهلة لصق ونشر رقم هيئة مكافحة الابتزاز والسحر1909على أبواب المحلات وهذا هو الحل سيكون معروف لجميع الفتيات حيث انهم سريعين التجاوب وبسرية التامة
Nasser7777لاحلول ولا اسباب البنت تضف عمرها ولا ترسل صورها ... فيه بنات اول ماتتعرف عليها ترسلك البوم بدون لاتطلب
مودير كبيرمافي شئ جديد الاخبار عندنا كلها تدور حول المراءه