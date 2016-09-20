خلفان:المجرم عبد قم الحوثي يجب قطع يده

صحيفة المرصد:طالب قائد شرطة دبي السابق ونائبها الحالي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالقبض على زعيم جماعة الحوثيين اليمنية عبدالملك الحوثي بتهمة السرقة من أموال البلاد، وقطع يده عقوبة له على تلك الجريمة.
وقال الضابط الإماراتي البارز في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” إن “سرقة الحوثي لأموال المصرف المركزي اليمني الحكم فيها بقطع يد السارق عبدالملك عبد قم”.
وأضاف ضاحي خلفان في تغريدة أخرى “اللص إذا لم يعاقب يتجرأ على الدولة…ألقوا القبض عليه واقطعوا يده”.
وقال في تغريدة ثالثة “مجرم عبد قم الحوثي ليس له إلا التأديب”.
وجاء حديث ضاحي خلفان بعد يوم واحد من قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل المصرف المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومؤيدو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية الحوثيين بسرقة أموال المصرف المركزي وإنفاقها على الميليشيات التي تقاتل المقاومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
واعتاد ضاحي خلفان التعليق على الشأن اليمني عبر حسابه في موقع “تويتر” وانتقاد الحوثيين وزعيمهم عبد الملك الذي يصفه بـ “عبد قم” في إشارة إلى علاقته الوثيقة بالإيرانيين.
تعليقات ( 9 )
جبال سديرمخالف للنشر
الهمدانيخلفان كيف حالك انت طيب؟
مواطن اصليخلفان:المجرم عبد قم الحوثي يجب قطع يده(هذا مايقوله مسعول بوزن خلفان مذا نقول عن صغار المعلقين اذن _سلام ياساكن القلب الطروب_)
حسين السبيعيقصدك قطع يده قبل راسه
محمدالجعيداوسخ انسان على الكرة الارضيه الحوثي واذنابه
عدد التعليقات:1638
عاشق الجورريالأسود يبون رأسه و أنت تقول يا خليفوه اقطعو يده هذا سارق . أمرح خليفوووووه
الماااااضي2030اهلآ بقاهر الاخونج والحوثيين . بيض الله وجهك فضحتهم وبينت للناس حقيقتهم جزاك الله خير