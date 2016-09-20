خلفان:المجرم عبد قم الحوثي يجب قطع يده

صحيفة المرصد:طالب قائد شرطة دبي السابق ونائبها الحالي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالقبض على زعيم جماعة الحوثيين اليمنية عبدالملك الحوثي بتهمة السرقة من أموال البلاد، وقطع يده عقوبة له على تلك الجريمة.

وقال الضابط الإماراتي البارز في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” إن “سرقة الحوثي لأموال المصرف المركزي اليمني الحكم فيها بقطع يد السارق عبدالملك عبد قم”.

وأضاف ضاحي خلفان في تغريدة أخرى “اللص إذا لم يعاقب يتجرأ على الدولة…ألقوا القبض عليه واقطعوا يده”.

وقال في تغريدة ثالثة “مجرم عبد قم الحوثي ليس له إلا التأديب”.

وجاء حديث ضاحي خلفان بعد يوم واحد من قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل المصرف المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومؤيدو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية الحوثيين بسرقة أموال المصرف المركزي وإنفاقها على الميليشيات التي تقاتل المقاومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

واعتاد ضاحي خلفان التعليق على الشأن اليمني عبر حسابه في موقع “تويتر” وانتقاد الحوثيين وزعيمهم عبد الملك الذي يصفه بـ “عبد قم” في إشارة إلى علاقته الوثيقة بالإيرانيين.