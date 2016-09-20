شاهد:فيديو مؤثر لرجل يلتقي بأمه بعد غياب 10 سنوات

صحيفة المرصد:دخل رجل أمريكي في نوبة بكاء هستيرية عندما رأى والدته وشقيقه الصغير بعد غياب عن أسرته في الغابون لمدة 10 سنوات.
أعدت زوجة الرجل مفاجأة له لحظة عودته من العمل، حيث وجد شقيقه الصغير يقف أمامه في غرفة المعيشة ما أصابه بحالة من الفرحة والسعادة الشديدة وظل يحتضنه حتى تفاجأ بوجود أمه تقف أمامه بعد غياب 10 سنوات، ليدخل في نوبة بكاء هستيرية ويسقط على الأرض.
تعليقات ( 3 )
حبيبي قشوطالفراق صعب
حسبنا الله ونعم الوكيلهذي الزوجه السنعه مو مثل الكثير مايطيقون امهات أزواجهم
عدد التعليقات:5111
الرحااالقلوب مليئه بالرحمه لايعرفها المتشدد والمتطرف..يظن ان الرحمه فقط في الاديان..ولايعرف ان الرحمه يجدها حتى في اشرس الحيوانات