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فيديو : “شما حمدان” تعانق الفنان “عبد المجيد عبدالله” والأخير يبادرها بقبلة

20 سبتمبر, 2016 , 16:30 م
فيديو : “شما حمدان” تعانق الفنان “عبد المجيد عبدالله” والأخير يبادرها بقبلة
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صحيفة المرصد: أصرّ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله على تكرار مشهد معانقته للفنانة الإماراتية الشابة شما حمدان، حين زارها في موقع التسجيل الخاص بها لألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وتعمد عبدالمجيد معانقة شما فور دخوله للاستوديو، بل وطلب من الموجودين تصوير المشهد، الذي سبق وحصل مثله أثناء زيارة سابقة للفنانة شما لحفل الفنان عبدالمجيد في دبي، وتصدر مشهد عناقهما في ذلك الوقت حديث وسائل الإعلام الإماراتية والخليجية؛ ما دفع عبدالمجيد لتكرار المشهد نفسه ليثبت حسن نواياه وأنّ شما مثل ابنته.

وعلق الفنان السعودي على مشهد العناق بأنه “سيكيد العواذل”، الأمر الذي أسعد شما ولقي استحسانًا من الموجودين في الاستوديو.

وشهد اللقاء بين النجمين أحاديث عدة حول الفن، واشاد خلاله عبدالمجيد بتميز النجمة شما، معتبرا إياها من أجمل الأصوات النسائية الموجودة على الساحة، وطلب منها التواصل معه في أي وقت احتاجت فيه لأي نصيحة في المجال الفني.
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تعليقات ( 126 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 126
    20 سبتمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لأن مفهوم أبو قلب متصحر وعقل متحجر يختلف عن مفهوم البشر جميعآ في كل العالم وعليك ادراك ذلك جيدآ يالوردة السعودية.لأنه يعتبره من المحرمات وتجاوزها كفر.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  2. 125
    20 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    قلم الخنبقه أنت في المرصد محامي ***** .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 124
    20 سبتمبر, 2016 , 18:22 م

    منص

    اتق الله ياقلمً الحقيقه رب كلمه ادخلت صاحبها النار محد راح ينفعك نصيحه ربي قادر يشل يديك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 123
    20 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هذا اللي ظاهر أما خلف الكواليس العلوم اعلوم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 122
    20 سبتمبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    يالوردة السعودية أنتي تعيشين في صحراء المتصحرين المتحجرين الله يعينك عليهم وياصبر قلبك الطيب الوردي المملوء بكل طيبة ورومانسية عليهم وعزائنا لك فيهم.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  6. 121
    20 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    فهدوف

    **** عبدالمجيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 120
    20 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    مخاوي القمراء

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 119
    20 سبتمبر, 2016 , 18:16 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    سبحان الله فيها شبه منه نفس الملامح .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 118
    20 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    فهدوف

    نصيحه لقلم الحقيقه اتق الله انت ع بالك تتسلئ بالردود الي تجيك وتستفز المحافظين انتبه من غضب الله انتبه راح تطيح ولا احد بينفعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 117
    20 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    ناجي يحى

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 116
    20 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    راسي يوجعني

    ما فيها شيء تعتبر اخته في الإسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 115
    20 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    ريناد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 114
    20 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    محق

    عادي واحد يعانق ****ايش فيها 😁😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 113
    20 سبتمبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    على الوردة السعودية أن لاتحاول احتضان زوجها أو أخوها بعد رجوعهم من سفر أو ماشابه وأن تكتفي بالاشارة يالسلام من بعيد والا هناك عصا أو عقال وورقة طلاق.
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  15. 112
    20 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    معلم متقاعد

    أرتكب ذنب وجاهر به الله يهديك يا عبدالمجيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 111
    20 سبتمبر, 2016 , 18:11 م

    الهاشمي

    اجتمعوا **** الخليج مع بعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 110
    20 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 109
    20 سبتمبر, 2016 , 18:09 م

    مواطن

    عادي الامورهذي يسمونهااحضان اخويةاوابوية فالفن ابوالفنانين والفنانين اخوةفي الفن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 108
    20 سبتمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    يبدو أن الفنان عبدالمجيد لاحظ الهجوم على زميله محمد عبده وفرح المتصحرين المتحجرين بالغاء حفلاته بالسعودية فأراد أن يقهرهم ويزيد ضغطهم وفعلآ نجح بذلك.
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  20. 107
    20 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    غريب

    اي عواذل الله *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 106
    20 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    مثل بنته اجل مجتمع*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 105
    20 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    مطيريه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 104
    20 سبتمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    عبدالمجيد من يعلم جيدآ أنه للتو واصل من ديار وبلاد المتصحر قلبه المتحجر عقله قال لنفسه ياولد خلني أوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء لذلك أسماهم العواذل.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  24. 103
    20 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    طلال

    ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 102
    20 سبتمبر, 2016 , 17:47 م

    سامية خالد

    مانصدمت عادي الوسط الفني يصير فيه اكثر من كذا معروف الوسط وشمة الله يهدينا وياك زوديتها الحركات هاذي ماراح تشهرك راح تسيء لك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 101
    20 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    محب للخير

    ههههه مثل بنته وهي ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 100
    20 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    جحدر

    المعانقة طيبة ولكن اشوف انه اصغرمنها في الحجم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 99
    20 سبتمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لكن وين يتعلم أبو شر المتأخر وأنت اذا حدثته كأنك تدق في رأسه مسمار صلب من عقله المتحجر وقلبه المتصحر لاكلام مهذب ولامتطق سليم ولااخلاق رفيعة.
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  29. 98
    20 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    سلفادور

    المشرف شكله يقرب للفنان عبدالمجيد . مايظهر إلا التعليق اللي فيه مدح وثناء لحركات عبدالمجيد ☺☺☺
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  30. 97
    20 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    محمد العمري

    اصلا ما بينهم فرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  31. 96
    20 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    مع الخيل

    وين عمر كدرس عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 95
    20 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 94
    20 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    محب للخير

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 93
    20 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    زائر

    81خنبوقه وينك فيه وانا قلبي صافي اذا صادق ونجرب صفاءقلبك وغيرتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 92
    20 سبتمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لكن وين يتعلم أبو شر المتأخر وأنت اذا حدثته كأنك تدق في رأسه مسمار صلب من عقله المتحجر وقلبه المتصحر لاكلام مهذب ولامنطق سليم ولا أخلاق رفيعة.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  36. 91
    20 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    ابوعلي990

    المؤيد في التعليقات والذي يدعو للسلام والتعايش هل ترضاه لزوجتك لاختك لقريبه لك جاوب بصراحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 90
    20 سبتمبر, 2016 , 17:40 م

    خاقا باقا

    على باله إني مكان أبوها واخذها بالاحضان وابوسها. نفرض إن شما فنانه بنت قبيلة هل على بالك إن احتضانك لها بيروح بلاش. والله إن يكسرون فيك الضلع القصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 89
    20 سبتمبر, 2016 , 17:40 م

    سمير نجد

    قلم الحقيقة ربما هذا اول رد لي عليك ، لكن أسأل الله العظيم انك تشوفها في *** .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 88
    20 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    عبدالرحمن العمودي

    عبدالمجيد يقول “سيكيد العواذل”، ونبينا محمد/فإنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، غير أنه كان يبايع النساءكلامًا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  40. 87
    20 سبتمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:1286

    بلادي زوينا

    دي *** على مايبدو فلا غرابك بسلام الرجال على بعض ،*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 86
    20 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    REALITY

    وسط فني !!!. ماذا تتوقعون ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 85
    20 سبتمبر, 2016 , 17:34 م

    تشبه ليلي نظمي (( مقلتلك ماتاخذهاشي((( يخلق من الشبه أربعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 84
    20 سبتمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    تعلمو السلام وصفاء القلوب والنوايا الطيبة الحسنة ’’ تعلمو معنىالتعايش بسلام وكيف الحب يسود المجتمعات التي لايتواجد فيه الفكرالظلامي المعشعش به كل شر .
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  44. 83
    20 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    مقيم غيور

    والاخير يبادر لها بقبله،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 82
    20 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    علي

    شكلها تتمرن حديد راحت فيها****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 81
    20 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    مقيم غيور

    والله ذيب ولا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 80
    20 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    سلفادور

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 79
    20 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    مقيم غيور

    والله خطير عبدالمجيد.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 78
    20 سبتمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    تعلمو السلام وصفاء القلوب والنوايا الطيبة الحسنة ’’ تعلمو معنىالتعايش بسلام وكيف الحب يسود المجتمعات التي لايتواجد فيه الفكرالظلامي المعشعش به كل شر .
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  50. 77
    20 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    الرأي العام

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 76
    20 سبتمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:1286

    بلادي زوينا

    مصافحة المرأة لغير المحرام حرام ،، فكيف ب 💋 و الأحتضان بلطف وحناان ، مثل بنته يا راجل ايه عبالسميع يا راقل !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 75
    20 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    ابو الشباب

    هل ترضى هذا لأ**** يا خنبقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 74
    20 سبتمبر, 2016 , 17:25 م

    سعودي

    الله يذكر الشيخ احمد القطان يوم قال العفن الفني , باي حق ياخذها احضان وبوس ،، والله مايرضاء بهذا اشي للمسلمين الا ***** .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 73
    20 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    يخلق من الشبه أربعين تشبه علية التونسية ((جاري ياحموده))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 72
    20 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    زائر

    58/قلم **** وانا قلبي صادق وينك فيه عندي *****!!! ههههه هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 71
    20 سبتمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:5146

    بسمه

    صفوا النّيه تراها بعمر ولده اللي متزوج وقال لها يابنتي ...🤓
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 70
    20 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    إستشاري صح

    هذا الفن والفنانيين ...صورة من الواقع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 69
    20 سبتمبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:1286

    بلادي زوينا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 68
    20 سبتمبر, 2016 , 17:19 م

    محق

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 67
    20 سبتمبر, 2016 , 17:19 م

    علي

    هو حرّ وهي حرَّه وكل واحد والشي اللي يشوفه مادامه مايضر غيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 66
    20 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    عربي اصيل

    وإنما تقديرا لها ولنا في عنترة وغيرهم امثال للأصالة حيث قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مؤاها فما بالك بدين محمد !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 65
    20 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    راعي الثانيه

    العالم استخفة هم مقتنعين بكيفهم بس اهم شي لا تقنعونا ان ذا شي عادي. يا كل شي حرام يا تبويس وحضان وين الوسطين احس بينقرضون يامطوع متشدد. ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 64
    20 سبتمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    ليت العالم كله يسوده سلام عبالمجيد ’’’’ وشما الأخوي لأصبحنا اليوم في أحسن وأسعد حال. لكن أصحاب القلوب السوداء لم يتركو لنا شيء الا وحاولو تشويهه .
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  64. 63
    20 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    عربي اصيل

    عندما كان في عصر الجاهلية ماقبل الاسلام كانت النساء لهن قيمة كالجواهر حتى كان الرجال من اصالتهم يستحي أن ينظر إلى المرأة ليس عيبا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 62
    20 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    يوم شفت الصوره من الخلف احسبه رجل يسلم على رجل واثاريها الحسناء شماء وين اخو شماء عنها ما ينصحها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 61
    20 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    فاهم اللعبة

    استغفر الله العظيم اللهم لا تواخذنا بما فعل السفها منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 60
    20 سبتمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:13922

    هيفاء @

    هههههههههههه الله يهديكم وبس ودي أفهم اهلها عاجبهم الوضع والاحضان 😝 والبوسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 59
    20 سبتمبر, 2016 , 17:10 م

    راصد

    عادي جدا لانهم عايشين في دول*******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 58
    20 سبتمبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    ما أجمل الصدق في قلوب هؤلاء ’’ وماأجمل البراءة في عيونهم ’’ وماأجمل مصادفتهم ولقائهم ببعض ’’ انهم يهدوننا رسالة حب وسلام أخوية سامية في مابينهم.
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  70. 57
    20 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    الحربي

    مايرضى بهذا الشي غير ***** نسأل الله العافية والسلامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 56
    20 سبتمبر, 2016 , 17:08 م

    تمساح

    لييه اللي يتصورون دايم يعوجو رقبتهم الجسم شرق والرقبه مع الراس غرب يعني لازم الميله دي خخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 55
    20 سبتمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لكن الموسوسين مرضى القلوب السوداء يشاهدون كل شيء أمامهم كما هي أخلاقهم الوضيعة وتفكيرهم المظلم المتأخر ليسقط عقده ومرضه على الآخرين الطيبين الصادقين.
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  73. 54
    20 سبتمبر, 2016 , 17:06 م

    🎀💫

    مين شما ومين عبدالمجيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 53
    20 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    اسمرعبر

    يعجبني عبدالمجيد معطيهم وضع الطيران .. عارف ان عقولهم صغيرة ويطيرون بالعجة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  75. 52
    20 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    29سالم جزاك الله خيرتذكيرسعد ابن معاذ هو سعد ابن معاذ الأوسي الاءزدي الانصاري وحنظله هو عامر ابن صيفي الاءزدي الانصاري وكلاهما صحابه رضي الله عنهما
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 51
    20 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    هدى

    قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى اﻻ المجاهرون.ﻻن الذنب ينتشر بفعل المجاهر ولانه ييتجرا ويامن مكرالخالق وعقوبته نسال الله العفووالعافيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  77. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    الشريف

    بالله ايش تتوقعون من عالم الفن ،،شكلها ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:5146

    بسمه

    متحمس الاخ الله يهديه 😳وبوسه كمان لزوم قهر العواذل 😂سلامااات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    من مثل هذه المشاهد تكون للحياة طعم آخر ,,,,,, طعم الصدق لعناق القلوب النظيفة التي تؤسس لنبل الانسان وعفويته وأن مايجمعها أخوة صادقة أمام عيون الجميع .
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  80. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    شاًن وافق طبقه ؟ لاترجي من الشوك العنب. اذا بولتم فاستتروا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    زائر

    ت25/خنبوقه ودي اجي اضيئ شموع مضيئه *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    خيال

    يمكن اخوها من الرضاع ؟ ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    الحلو

    ****و عبد المجيد مع شما و محمد عبده مع اصالة مالاقاها الى العويران نمس ***ههههه. الله يهديهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كم لانسانيتنا الصادقة حاجة لمثل هذه المشاهد الطيبة التي تنسينا صور ***الكاذبة المتلونة المخادعة التي لم تجلب لنا في هذه الحياة ألا كل شر وارهاب .
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  85. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    سعودي رايق

    استغفر الله العظيم احتظان وتصوير وهو فيه احد يسمع اغاني
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  86. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    حبيبي قشوط

    سلام المرأة على غير محارمها لايجوز وحرام
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  87. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 16:53 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الله يحفظكم عبدالمجيد ’’’’ شما ’’’’ من كل شر ومكروه ويارب يسعدكم في حياتكم أنتم الأصالة للانسان والانسانة في تفكيره ونظافة قلبه من كل غشش وخداع وكذب.
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  88. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 16:53 م

    ابو الحلول

    **** هو الحل
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  89. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 16:53 م

    الحين

    شما والا شامي حمدان اخو حالم مدري احلام
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  90. 37
    20 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    لالاالسترزين اللهم أسترناوأستر المسلمون والمسلمات قاطبة في أنحاء الدنيامايصحش كذاالستر زين بلاش تصوير عقولة عادل امام (استترو) وقال ايه مش حتستترو
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  91. 36
    20 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    ابوعاطي

    مخالف
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  92. 35
    20 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    زائر

    ياشباب صح حرام بس شكله احلى!! يعني هي الكسبانه! هههههههه
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  93. 34
    20 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    الهمداني

    معليش بوسة ابوية ولا اهل الفن ترى عادي عندهم هذه حياتهم وهم حرين المهم لا يزعجون احد
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  94. 33
    20 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    الاحول ولاقوة الابالله

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 32
    20 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    وين شما 😳 لا يكون****
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  96. 31
    20 سبتمبر, 2016 , 16:49 م

    اخونجي خائن

    عادي مافيها شي في عمر بنت من بناته
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  97. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 16:48 م

    عبدالله

    مثل هؤلاء يجب أن يكرموا يا زمن العجايب و غيرهم يذل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  98. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 16:48 م

    سالم

    قال صلى الله عليه وسلم للقبر ضمه لو نجى منها احد لنجى منها سعدبن معاذ! اللهم ﻻتؤاخذنابمافعل السفهاءمنا.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  99. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    متاكدين انها ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  100. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    محمد الشهري

    على نيتي يوم شفت عيونك اهتديتك هوي 🎸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  101. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    إمرأه

    محتاره في رأيي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    من هنا يبدأ كسر قيود المتشددين الموسوسين أصحاب القلوب المريضة وانارة شموع مضيئة في غرف عقولهم المظلمة الجالبة لكل شر وعدوانية.شكرآ عبدالمجيد شكرآ شما.
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  103. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 16:46 م

    افتخر أني سعودي

    ودي اشوف**** يقبلها فنان او اي احد كان
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  104. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 16:45 م

    هدى

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 16:44 م

    الحربي

    لاحول ولاقوةإلابالله حرام ومايجوز هذا الشي تحتضن امرأة اجنبيه عنك وماهي من محارمك وتبوسها. لاحول ولاقوةإلابالله استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  106. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    عبدالعزيز

    الحمد لله الذي عافانا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    من جبل عسير

    إذا لم تخشى عاقبة الليالي .. ولم تستح ي فأفعل ما تشاء.......هذا مستنقع الفن وما خفي اعظم. ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  108. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 16:42 م

    اذا كان الواحد يمسك جمرة ولا يمس جسده جسد امراءة لاتحل له فكيف بالمعانقة الله يهدي الجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  109. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 16:42 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مُو محتاج تثبت لنا يا أستاذ عبدالمجيد ، أهم شي رؤيتك أنت لنفسك ومعرفتك بها ، أمّا الأمور فكل واحد بيفسرها على حسب نظافة تفكيرهـ وقلبه ..
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  110. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 16:42 م

    سامية خالد

    هم كذا الفنانين عادي عندهم قبلات واحضان اتذكر فنان مايحضرني اسمة اعتزل قال ان الوسط الفني ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  111. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:6784

    الحرمان

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 16:41 م

    sooonx

    انتبه لروحك يابوعبدالله ***يخوفون والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 16:41 م

    D.r

    اللي يرضى مثل هذا الشيء فهو يرضاها على محارمه . وهذه تسمى ( ***)
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  114. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 16:40 م

    الكون وطني

    هذي رجال ولا تعرف شي اسمه انوثة الحمدلله الذي عفانا مما ابتلا أهل ٠٠٠٠٠ به
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  115. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 16:40 م

    صالح

    الحمدلله الذي لم يجعلنا مثل هؤلاء .. نسأل الله الهداية لنا ولهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  116. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 16:39 م

    زاير

    تعليق رقم 1 الطيور على أشكالها تقع ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  117. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 16:38 م

    D.r

    هذا ما ينتجه ***الفني .وهذا ما يريده***
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  118. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    فنان ورجل واثق من نفسه وسلام في طابع أخوي بعيدآ المرضى الموسوسين وضربة صاعقة لتفكيرهم .
    لا يعجبني(14) اعجبني(4)
  119. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 16:37 م

    سعد

    *****؟! هههههشرالبليه مايضحك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  120. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 16:37 م

    خليجي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  121. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    رفيق المرصد

    ماذا تنتظرون من مجتمعن ***غير ماهو حاصل فيه هكذا هو مجتمعهم فنحمد الله على هدايته
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  122. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    رفيع محمد

    الله لايبلانا والحمدلله علي الستر والعافيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  123. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    555

    بس مدري ..... بوسه انا ولد ابوي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  124. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    hima

    وفقك الله ايها الانسان الرائع عبدالمجيدعبدالله الصوت العذب والاخلاق الحميده,مناظر مثل هذه صدمة مروعه في جباه النكديين اصحاب النية الخبيثه.
    لا يعجبني(13) اعجبني(3)
  125. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    واضح صريح

    زي بنتك ؟؟؟؟ اتق الله هذي ماهي بنتك ولاانت من محارمها لكن ماهي غريبه على مجتمع الفن ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  126. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    ابوناصر

    لابارك الله فيهم من وين يجينا المطر ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)

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