فيديو : “شما حمدان” تعانق الفنان “عبد المجيد عبدالله” والأخير يبادرها بقبلة

صحيفة المرصد: أصرّ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله على تكرار مشهد معانقته للفنانة الإماراتية الشابة شما حمدان، حين زارها في موقع التسجيل الخاص بها لألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.
وتعمد عبدالمجيد معانقة شما فور دخوله للاستوديو، بل وطلب من الموجودين تصوير المشهد، الذي سبق وحصل مثله أثناء زيارة سابقة للفنانة شما لحفل الفنان عبدالمجيد في دبي، وتصدر مشهد عناقهما في ذلك الوقت حديث وسائل الإعلام الإماراتية والخليجية؛ ما دفع عبدالمجيد لتكرار المشهد نفسه ليثبت حسن نواياه وأنّ شما مثل ابنته.
وعلق الفنان السعودي على مشهد العناق بأنه “سيكيد العواذل”، الأمر الذي أسعد شما ولقي استحسانًا من الموجودين في الاستوديو.
وشهد اللقاء بين النجمين أحاديث عدة حول الفن، واشاد خلاله عبدالمجيد بتميز النجمة شما، معتبرا إياها من أجمل الأصوات النسائية الموجودة على الساحة، وطلب منها التواصل معه في أي وقت احتاجت فيه لأي نصيحة في المجال الفني.
تعليقات ( 126 )
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلأن مفهوم أبو قلب متصحر وعقل متحجر يختلف عن مفهوم البشر جميعآ في كل العالم وعليك ادراك ذلك جيدآ يالوردة السعودية.لأنه يعتبره من المحرمات وتجاوزها كفر.
خلك بعيد حبك يزيدقلم الخنبقه أنت في المرصد محامي ***** .
منصاتق الله ياقلمً الحقيقه رب كلمه ادخلت صاحبها النار محد راح ينفعك نصيحه ربي قادر يشل يديك
خلك بعيد حبك يزيد 😊هذا اللي ظاهر أما خلف الكواليس العلوم اعلوم .
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهيالوردة السعودية أنتي تعيشين في صحراء المتصحرين المتحجرين الله يعينك عليهم وياصبر قلبك الطيب الوردي المملوء بكل طيبة ورومانسية عليهم وعزائنا لك فيهم.
فهدوف**** عبدالمجيد
مخاوي القمراءمخالف
خلك بعيد حبك يزيد 😊سبحان الله فيها شبه منه نفس الملامح .
فهدوفنصيحه لقلم الحقيقه اتق الله انت ع بالك تتسلئ بالردود الي تجيك وتستفز المحافظين انتبه من غضب الله انتبه راح تطيح ولا احد بينفعك
ناجي يحىمخالف
راسي يوجعنيما فيها شيء تعتبر اخته في الإسلام
رينادمخالف
محقعادي واحد يعانق ****ايش فيها 😁😁
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهعلى الوردة السعودية أن لاتحاول احتضان زوجها أو أخوها بعد رجوعهم من سفر أو ماشابه وأن تكتفي بالاشارة يالسلام من بعيد والا هناك عصا أو عقال وورقة طلاق.
معلم متقاعدأرتكب ذنب وجاهر به الله يهديك يا عبدالمجيد
الهاشمياجتمعوا **** الخليج مع بعض
مواطنعادي الامورهذي يسمونهااحضان اخويةاوابوية فالفن ابوالفنانين والفنانين اخوةفي الفن
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهيبدو أن الفنان عبدالمجيد لاحظ الهجوم على زميله محمد عبده وفرح المتصحرين المتحجرين بالغاء حفلاته بالسعودية فأراد أن يقهرهم ويزيد ضغطهم وفعلآ نجح بذلك.
غريباي عواذل الله *******
حسبنا الله ونعم الوكيلمثل بنته اجل مجتمع*****
مطيريهمخالف
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهعبدالمجيد من يعلم جيدآ أنه للتو واصل من ديار وبلاد المتصحر قلبه المتحجر عقله قال لنفسه ياولد خلني أوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء لذلك أسماهم العواذل.
طلال******
سامية خالدمانصدمت عادي الوسط الفني يصير فيه اكثر من كذا معروف الوسط وشمة الله يهدينا وياك زوديتها الحركات هاذي ماراح تشهرك راح تسيء لك
محب للخيرههههه مثل بنته وهي ****
جحدرالمعانقة طيبة ولكن اشوف انه اصغرمنها في الحجم
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلكن وين يتعلم أبو شر المتأخر وأنت اذا حدثته كأنك تدق في رأسه مسمار صلب من عقله المتحجر وقلبه المتصحر لاكلام مهذب ولامتطق سليم ولااخلاق رفيعة.
سلفادورالمشرف شكله يقرب للفنان عبدالمجيد . مايظهر إلا التعليق اللي فيه مدح وثناء لحركات عبدالمجيد ☺☺☺
محمد العمرياصلا ما بينهم فرق
مع الخيلوين عمر كدرس عنك
محب للخيرمخالف
زائر81خنبوقه وينك فيه وانا قلبي صافي اذا صادق ونجرب صفاءقلبك وغيرتك
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلكن وين يتعلم أبو شر المتأخر وأنت اذا حدثته كأنك تدق في رأسه مسمار صلب من عقله المتحجر وقلبه المتصحر لاكلام مهذب ولامنطق سليم ولا أخلاق رفيعة.
ابوعلي990المؤيد في التعليقات والذي يدعو للسلام والتعايش هل ترضاه لزوجتك لاختك لقريبه لك جاوب بصراحه
خاقا باقاعلى باله إني مكان أبوها واخذها بالاحضان وابوسها. نفرض إن شما فنانه بنت قبيلة هل على بالك إن احتضانك لها بيروح بلاش. والله إن يكسرون فيك الضلع القصير
سمير نجدقلم الحقيقة ربما هذا اول رد لي عليك ، لكن أسأل الله العظيم انك تشوفها في *** .
عبدالرحمن العموديعبدالمجيد يقول “سيكيد العواذل”، ونبينا محمد/فإنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، غير أنه كان يبايع النساءكلامًا
عدد التعليقات:1286
بلادي زوينادي *** على مايبدو فلا غرابك بسلام الرجال على بعض ،*****
REALITYوسط فني !!!. ماذا تتوقعون ؟؟؟
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهتعلمو السلام وصفاء القلوب والنوايا الطيبة الحسنة ’’ تعلمو معنىالتعايش بسلام وكيف الحب يسود المجتمعات التي لايتواجد فيه الفكرالظلامي المعشعش به كل شر .
مقيم غيوروالاخير يبادر لها بقبله،،،،،،
عليشكلها تتمرن حديد راحت فيها****
مقيم غيوروالله ذيب ولا****
سلفادورمخالف
مقيم غيوروالله خطير عبدالمجيد.....
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهتعلمو السلام وصفاء القلوب والنوايا الطيبة الحسنة ’’ تعلمو معنىالتعايش بسلام وكيف الحب يسود المجتمعات التي لايتواجد فيه الفكرالظلامي المعشعش به كل شر .
الرأي العاممخالف
عدد التعليقات:1286
بلادي زوينامصافحة المرأة لغير المحرام حرام ،، فكيف ب 💋 و الأحتضان بلطف وحناان ، مثل بنته يا راجل ايه عبالسميع يا راقل !
ابو الشبابهل ترضى هذا لأ**** يا خنبقه
سعوديالله يذكر الشيخ احمد القطان يوم قال العفن الفني , باي حق ياخذها احضان وبوس ،، والله مايرضاء بهذا اشي للمسلمين الا ***** .
زائر58/قلم **** وانا قلبي صادق وينك فيه عندي *****!!! ههههه هههه
عدد التعليقات:5146
بسمهصفوا النّيه تراها بعمر ولده اللي متزوج وقال لها يابنتي ...🤓
إستشاري صحهذا الفن والفنانيين ...صورة من الواقع.
عدد التعليقات:1286
بلادي زوينامخالف
محقمخالف
عليهو حرّ وهي حرَّه وكل واحد والشي اللي يشوفه مادامه مايضر غيره
عربي اصيلوإنما تقديرا لها ولنا في عنترة وغيرهم امثال للأصالة حيث قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مؤاها فما بالك بدين محمد !!!
راعي الثانيهالعالم استخفة هم مقتنعين بكيفهم بس اهم شي لا تقنعونا ان ذا شي عادي. يا كل شي حرام يا تبويس وحضان وين الوسطين احس بينقرضون يامطوع متشدد. ****
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهليت العالم كله يسوده سلام عبالمجيد ’’’’ وشما الأخوي لأصبحنا اليوم في أحسن وأسعد حال. لكن أصحاب القلوب السوداء لم يتركو لنا شيء الا وحاولو تشويهه .
عربي اصيلعندما كان في عصر الجاهلية ماقبل الاسلام كانت النساء لهن قيمة كالجواهر حتى كان الرجال من اصالتهم يستحي أن ينظر إلى المرأة ليس عيبا
فاهم اللعبةاستغفر الله العظيم اللهم لا تواخذنا بما فعل السفها منا
عدد التعليقات:13922
هيفاء @هههههههههههه الله يهديكم وبس ودي أفهم اهلها عاجبهم الوضع والاحضان 😝 والبوسه
راصدعادي جدا لانهم عايشين في دول*******
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهما أجمل الصدق في قلوب هؤلاء ’’ وماأجمل البراءة في عيونهم ’’ وماأجمل مصادفتهم ولقائهم ببعض ’’ انهم يهدوننا رسالة حب وسلام أخوية سامية في مابينهم.
الحربيمايرضى بهذا الشي غير ***** نسأل الله العافية والسلامة
تمساحلييه اللي يتصورون دايم يعوجو رقبتهم الجسم شرق والرقبه مع الراس غرب يعني لازم الميله دي خخخخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلكن الموسوسين مرضى القلوب السوداء يشاهدون كل شيء أمامهم كما هي أخلاقهم الوضيعة وتفكيرهم المظلم المتأخر ليسقط عقده ومرضه على الآخرين الطيبين الصادقين.
🎀💫مين شما ومين عبدالمجيد
اسمرعبريعجبني عبدالمجيد معطيهم وضع الطيران .. عارف ان عقولهم صغيرة ويطيرون بالعجة
هدىقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى اﻻ المجاهرون.ﻻن الذنب ينتشر بفعل المجاهر ولانه ييتجرا ويامن مكرالخالق وعقوبته نسال الله العفووالعافيه
الشريفبالله ايش تتوقعون من عالم الفن ،،شكلها ***
عدد التعليقات:5146
بسمهمتحمس الاخ الله يهديه 😳وبوسه كمان لزوم قهر العواذل 😂سلامااات
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمن مثل هذه المشاهد تكون للحياة طعم آخر ,,,,,, طعم الصدق لعناق القلوب النظيفة التي تؤسس لنبل الانسان وعفويته وأن مايجمعها أخوة صادقة أمام عيون الجميع .
زائرت25/خنبوقه ودي اجي اضيئ شموع مضيئه *******
خياليمكن اخوها من الرضاع ؟ ههههههه
الحلو****و عبد المجيد مع شما و محمد عبده مع اصالة مالاقاها الى العويران نمس ***ههههه. الله يهديهم.
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهكم لانسانيتنا الصادقة حاجة لمثل هذه المشاهد الطيبة التي تنسينا صور ***الكاذبة المتلونة المخادعة التي لم تجلب لنا في هذه الحياة ألا كل شر وارهاب .
سعودي رايقاستغفر الله العظيم احتظان وتصوير وهو فيه احد يسمع اغاني
حبيبي قشوطسلام المرأة على غير محارمها لايجوز وحرام
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالله يحفظكم عبدالمجيد ’’’’ شما ’’’’ من كل شر ومكروه ويارب يسعدكم في حياتكم أنتم الأصالة للانسان والانسانة في تفكيره ونظافة قلبه من كل غشش وخداع وكذب.
ابو الحلول**** هو الحل
الحينشما والا شامي حمدان اخو حالم مدري احلام
ابوعاطيمخالف
زائرياشباب صح حرام بس شكله احلى!! يعني هي الكسبانه! هههههههه
الهمدانيمعليش بوسة ابوية ولا اهل الفن ترى عادي عندهم هذه حياتهم وهم حرين المهم لا يزعجون احد
الاحول ولاقوة الاباللهمخالف
اخونجي خائنعادي مافيها شي في عمر بنت من بناته
عبداللهمثل هؤلاء يجب أن يكرموا يا زمن العجايب و غيرهم يذل
سالمقال صلى الله عليه وسلم للقبر ضمه لو نجى منها احد لنجى منها سعدبن معاذ! اللهم ﻻتؤاخذنابمافعل السفهاءمنا.
محمد الشهريعلى نيتي يوم شفت عيونك اهتديتك هوي 🎸
إمرأهمحتاره في رأيي
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمن هنا يبدأ كسر قيود المتشددين الموسوسين أصحاب القلوب المريضة وانارة شموع مضيئة في غرف عقولهم المظلمة الجالبة لكل شر وعدوانية.شكرآ عبدالمجيد شكرآ شما.
افتخر أني سعوديودي اشوف**** يقبلها فنان او اي احد كان
هدىمخالف للنشر
الحربيلاحول ولاقوةإلابالله حرام ومايجوز هذا الشي تحتضن امرأة اجنبيه عنك وماهي من محارمك وتبوسها. لاحول ولاقوةإلابالله استغفر الله العظيم
عبدالعزيزالحمد لله الذي عافانا ****
من جبل عسيرإذا لم تخشى عاقبة الليالي .. ولم تستح ي فأفعل ما تشاء.......هذا مستنقع الفن وما خفي اعظم. ****
🌸 الملح و القبلة 🌸مُو محتاج تثبت لنا يا أستاذ عبدالمجيد ، أهم شي رؤيتك أنت لنفسك ومعرفتك بها ، أمّا الأمور فكل واحد بيفسرها على حسب نظافة تفكيرهـ وقلبه ..
سامية خالدهم كذا الفنانين عادي عندهم قبلات واحضان اتذكر فنان مايحضرني اسمة اعتزل قال ان الوسط الفني ***
عدد التعليقات:6784
الحرمانمخالف للنشر
sooonxانتبه لروحك يابوعبدالله ***يخوفون والله
D.rاللي يرضى مثل هذا الشيء فهو يرضاها على محارمه . وهذه تسمى ( ***)
الكون وطنيهذي رجال ولا تعرف شي اسمه انوثة الحمدلله الذي عفانا مما ابتلا أهل ٠٠٠٠٠ به
صالحالحمدلله الذي لم يجعلنا مثل هؤلاء .. نسأل الله الهداية لنا ولهم
زايرتعليق رقم 1 الطيور على أشكالها تقع ***
D.rهذا ما ينتجه ***الفني .وهذا ما يريده***
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهفنان ورجل واثق من نفسه وسلام في طابع أخوي بعيدآ المرضى الموسوسين وضربة صاعقة لتفكيرهم .
سعد*****؟! هههههشرالبليه مايضحك
خليجيمخالف للنشر
رفيق المرصدماذا تنتظرون من مجتمعن ***غير ماهو حاصل فيه هكذا هو مجتمعهم فنحمد الله على هدايته
رفيع محمدالله لايبلانا والحمدلله علي الستر والعافيه
555بس مدري ..... بوسه انا ولد ابوي
himaوفقك الله ايها الانسان الرائع عبدالمجيدعبدالله الصوت العذب والاخلاق الحميده,مناظر مثل هذه صدمة مروعه في جباه النكديين اصحاب النية الخبيثه.
واضح صريحزي بنتك ؟؟؟؟ اتق الله هذي ماهي بنتك ولاانت من محارمها لكن ماهي غريبه على مجتمع الفن ***
ابوناصرلابارك الله فيهم من وين يجينا المطر ***