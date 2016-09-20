فيديو : “شما حمدان” تعانق الفنان “عبد المجيد عبدالله” والأخير يبادرها بقبلة

صحيفة المرصد: أصرّ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله على تكرار مشهد معانقته للفنانة الإماراتية الشابة شما حمدان، حين زارها في موقع التسجيل الخاص بها لألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وتعمد عبدالمجيد معانقة شما فور دخوله للاستوديو، بل وطلب من الموجودين تصوير المشهد، الذي سبق وحصل مثله أثناء زيارة سابقة للفنانة شما لحفل الفنان عبدالمجيد في دبي، وتصدر مشهد عناقهما في ذلك الوقت حديث وسائل الإعلام الإماراتية والخليجية؛ ما دفع عبدالمجيد لتكرار المشهد نفسه ليثبت حسن نواياه وأنّ شما مثل ابنته.

وعلق الفنان السعودي على مشهد العناق بأنه “سيكيد العواذل”، الأمر الذي أسعد شما ولقي استحسانًا من الموجودين في الاستوديو.

وشهد اللقاء بين النجمين أحاديث عدة حول الفن، واشاد خلاله عبدالمجيد بتميز النجمة شما، معتبرا إياها من أجمل الأصوات النسائية الموجودة على الساحة، وطلب منها التواصل معه في أي وقت احتاجت فيه لأي نصيحة في المجال الفني.

