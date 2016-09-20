فتاة روسية تعلن تربحها 650 ألف دولار سنوياً من الدعارة في الإمارات.. وشرطة دبي ترد

صحيفة المرصد: أكدت شرطة إمارة دبي أنّ الدعارة والزنا جرائم غير قانونية يعاقب عليها القانون، وسيتم جلب عاملات الجنس إلى العدالة وترحيلهن إذا تم القبض عليهن من قبل الشرطة، وذلك ردا على تقارير إعلامية حول ادّعاء عاهرة روسية أنها ربحت آلاف الدولارات من العمل في الدعارة بدبي.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية مؤخرا، أنّ المرأة الروسية جمعت حوالي 500 ألف جنيه استرليني، ما يعادل 650 ألف دولار سنوياً، خلال مدة عملها 8 سنوات في الدعارة، حيث تتعامل مع حوالي 5 زبائن يوميًا، ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت قد أمضت كل الثماني سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب موقع “إرم نيوز” نقلا عن موقع “خليج تايمز”.

وقال مسؤول في شرطة دبي إنّ شرطة المدينة لن تقبل بمثل هذا السلوك، مضيفا أن هناك قوانين صارمة تمنع النساء حتى من ارتداء الملابس غير اللائقة أو ارتكاب أي نوع من الأنشطة غير الأخلاقية.

وأضاف أن مثل هذه الحوادث التي وصفها بـ “الغريبة” تحدث في كل بلد وأن مثل هذه الأنشطة هي ضد تقاليد وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن شرطة دبي تعمل بشكل يومي، على القبض على كل المتورطين في الدعارة لتقديمهم إلى العدالة وترحيلهم.

وتابع أن الشرطة تمنع أيضا المواقع التي تنشر صورًا غير لائقة للنساء وتتابع مثل هذا النوع من النساء لتوقيفهن بعد الحصول على التصريح اللازم من السلطات القانونية.

وحث المسؤول الجمهور على إبلاغ الشرطة إذا ما صادفوا مثل هذه الإعلانات أو الأنشطة غير القانونية.