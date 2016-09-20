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بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجموعاً من المواطنين

20 سبتمبر, 2016 , 16:48 م
بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجموعاً من المواطنين
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صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم . ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن مقرن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن جلوي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن تركي، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    حفظ الله خادم الحرمين الشريفين فهو من يكرم العلم والعلماء .
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  2. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:9907

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=yuF6SPK0Nd8
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  3. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 17:29 م
    عدد التعليقات:9907

    برق الحرم

    ((((((حفظكم الله وسلمكم .... ورعاكم ...... وأيدكم وثبتكم وظفركم ...بنصره يا خادم الحرمين وأمام الامتين وقائدها)))))
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  4. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:1286

    بلادي زوينا

    سلمت يا والد الجميع حفظك الله
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