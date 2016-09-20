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حبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالكويت 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

20 سبتمبر, 2016 , 16:56 م
حبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالكويت 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
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صحيفة المرصد – وكالات: حكمت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بحبس الشيخ عبدالله السالم الصباح، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة هناك، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة العيب بالذات الأميرية.

كما قضت المحكمة بتغريمه 5001 دينار في قضية رفعها المدعي بالحق المدني الشيخ محمد عبدالله المبارك وهو وزير في الحكومة الكويتية الحالية بتهمة الإساءة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات كحد أقصى.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    شمس و قمر

    مخالف
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  2. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تعليق 13 أنا اجاوبك الدينار الزائد فوق 500 عشان المغفلين يصدقون إن المبلغ صحيح أنا اشوف كذا .
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  3. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    Ymni mahbob

    الكويت دار العداله والصدق....
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  4. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    زائر70

    في العدل تدؤؤم النعم وفي الظلم تزول النعم والله يبقى مالك الملك عزيز غني لايفقرسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  5. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    راعي الثانيه

    مخالف
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  6. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    عبدالعزيز الخالدي

    العجيب 5001 مدري ايش حقه ذا الدينار خلوها 5000 صافي ،انا اموت واعرف ليش دينار فوق ال5000 الاف
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  7. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 17:47 م

    الهمداني

    شي جميل اسقاط الحصانة استثناء ****
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  8. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    Ymni mahbob

    هذي الدوله تحكم بشرع الله ....والمواطن والوزير والشيوخ والامراء سواسيه...ذكروني بيوم الحساب كلن عند الله سوا..لا قرق بينهم
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  9. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    بسيوني

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  10. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    Ymni mahbob

    انا اشهد لله ان عندهم حكم ...ما قالو شيخ ولا امير ....لله دركم يأهل الكويت .*****
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  11. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    راعي الثانيه

    يستاهل يبي يزعزع الصفوف شف الدول الي حولك كيف صارت دمار ان ماعجبتك الديره عيش برا وريح نفسك و****
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  12. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:1286

    بلادي زوينا

    التوقيف فقط في فندق ٧⭐️ يمنع من السفر خارج البلاد 😳
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  13. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 17:23 م

    هذي بدايه **** واكيد ان الموضوع سيكون له ابعاد خطيرة في قادم الايام
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  14. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    مسمار

    مخالف
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  15. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    مشعل العتيبي

    وش قصدك ياهيما ت1 ترا أقرا مابين السطور
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  16. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  17. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    خالد ابو تالا

    عدالة ايش يقلك سب امير البلاد سجنوه لو واحد من الشعب ما اتسجن
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  18. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    hima

    تحية كبرى لكويت العدالة والعدل والمساواة على الجميع,وفقهم الله.
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