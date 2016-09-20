حبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالكويت 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

صحيفة المرصد – وكالات: حكمت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بحبس الشيخ عبدالله السالم الصباح، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة هناك، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة العيب بالذات الأميرية.

كما قضت المحكمة بتغريمه 5001 دينار في قضية رفعها المدعي بالحق المدني الشيخ محمد عبدالله المبارك وهو وزير في الحكومة الكويتية الحالية بتهمة الإساءة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات كحد أقصى.