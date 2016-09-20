حبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالكويت 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

صحيفة المرصد – وكالات: حكمت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بحبس الشيخ عبدالله السالم الصباح، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة هناك، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة العيب بالذات الأميرية.
كما قضت المحكمة بتغريمه 5001 دينار في قضية رفعها المدعي بالحق المدني الشيخ محمد عبدالله المبارك وهو وزير في الحكومة الكويتية الحالية بتهمة الإساءة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات كحد أقصى.
تعليقات ( 18 )
شمس و قمرمخالف
خلك بعيد حبك يزيد 😊تعليق 13 أنا اجاوبك الدينار الزائد فوق 500 عشان المغفلين يصدقون إن المبلغ صحيح أنا اشوف كذا .
Ymni mahbobالكويت دار العداله والصدق....
زائر70في العدل تدؤؤم النعم وفي الظلم تزول النعم والله يبقى مالك الملك عزيز غني لايفقرسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
راعي الثانيهمخالف
عبدالعزيز الخالديالعجيب 5001 مدري ايش حقه ذا الدينار خلوها 5000 صافي ،انا اموت واعرف ليش دينار فوق ال5000 الاف
الهمدانيشي جميل اسقاط الحصانة استثناء ****
Ymni mahbobهذي الدوله تحكم بشرع الله ....والمواطن والوزير والشيوخ والامراء سواسيه...ذكروني بيوم الحساب كلن عند الله سوا..لا قرق بينهم
بسيونيسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Ymni mahbobانا اشهد لله ان عندهم حكم ...ما قالو شيخ ولا امير ....لله دركم يأهل الكويت .*****
راعي الثانيهيستاهل يبي يزعزع الصفوف شف الدول الي حولك كيف صارت دمار ان ماعجبتك الديره عيش برا وريح نفسك و****
عدد التعليقات:1286
بلادي زويناالتوقيف فقط في فندق ٧⭐️ يمنع من السفر خارج البلاد 😳
مسمارمخالف
مشعل العتيبيوش قصدك ياهيما ت1 ترا أقرا مابين السطور
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالاعدالة ايش يقلك سب امير البلاد سجنوه لو واحد من الشعب ما اتسجن
himaتحية كبرى لكويت العدالة والعدل والمساواة على الجميع,وفقهم الله.