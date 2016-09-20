شركة جبل عُمر للتطوير و البلاد المالية توقعان اتفاقية لشراء وحدات سكنية في مكة بقيمة مليار ريال

صحيفة المرصد : تم ظهر أمس الثلاثاء 19/12/1437هـ الموافق 20/9/2016م توقيع اتفاقية بين كلاً من شركة جبل عُمر للتطوير وشركة البلاد المالية “الذراع الاستثمارية لبنك البلاد” يتم بموجبها شراء وحدات سكنية في مشروع جبل عُمر لصالح “صندوق البلاد للضيافة في مكة المكرمة”.

ووقع الاتفاقية كلاً من الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير والأستاذ الحسن سامي القسوس الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية بحضور رئيس مجلس ادارة البلاد المالية الأستاذ فهد بن عبدالله بن دخيل والدكتور عبدالله المشعل نائب رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعدد من كبار التنفيذيين لدى الطرفين.

علماً بأن الشركة قد قامت بإضافة 3 وحدات سكنية الى هذه الصفقة ليزيد اجمالي عدد الوحدات السكنية المباعة من 52 الى 55 وحدة سكنية. ويأتي هذا العقد الحاقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 14/11/1437هـ الموافق 17/8/2016م بين الشركة والبلاد المالية والتي تم بموجبها انشاء الصندوق بعد اخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وانهاء اجراءات الفحص النافي للجهالة. وكما تضمن الاتفاق، ستقوم شركة جبل عمر للتطوير باستئجار هذه الوحدات السكنية بعد بيعها للصندوق لمدة عام بقيمة ايجارية تعادل 2% من قيمة استحواذ الصندوق عليها. وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام متحصلات البيع لتنفيذ استراتيجية المشروع. ومن المتوقع ان يظهر الاثر المالي بشكل ايجابي على الايرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 30/12/1437هـ. للعلم، فان سعادة رئيس مجلس ادارة الشركة الأستاذ/ عبدالعزيز السبيعي هو طرف ذو علاقة وانه تم تطبيق معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الحسن القسوس بأن “صندوق البلاد للضيافة في مكة المكرمة” يستهدف الاستحواذ على وحدات سكنية في مشاريع شركة جبل عُمر للتطوير لتمتعها بميزة تنافسية فريدة بقربها من الحرم المكي الشريف. ويتطلع الصندوق إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة والمواتية وراء استهداف الدولة لزيادة أعداد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م وذلك حسب رؤية الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي تبنتها الدولة السعودية هذا العام تحت اسم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.