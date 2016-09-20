بالفيديو .. السيسي: لم نمنع المظاهرات و الرئيس لا يستطيع أن يستمر في الحكم ضد إرادة الشعب

صحيفة المرصد : دافع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القيود التي تضعها حكومته على التظاهر، قائلاً إن “المظاهرات لم تمنع بل فقط نسعى لتنظيمها لأنها تحتاج إلى الاستقرار”. وأضاف خلال مقابلة مع شبكة تلفزيون “Pbs”: “مصر ليست بلد غنية تستطيع تحمل تكلفة عدم الاستقرار”، متابعًا: “نحن لا نريد أن نعيش في تلك الحالة إلى الأبد، بل نسعى إلى أن نحرز تقدمًا ونبني بلدنا، ولدينا احترام كامل للشباب المتحررين”. وأوضح أن “الرئيس المصري الآن لا يستطيع أن يستمر في الحكم ضد إرادة الشعب، وهو ما يُعتبر تغييرًا كبيرًا فالرئيس يستمر لفترة أو اثنين على الأكثر ثم تتغير السلطة الرئاسية بأكملها”. واستدرك: “هذه تجربة رائعة وهو ما يعكس الإرادة السياسة وبلدنا بسيادة القانون سوف تحترم اختيار المصريين وحريتهم في الانتخاب”. ووصل السيسي إلى السلطة عقب الإطاحة بحكم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير. وحصل على نسبة أصوات عالية مقابل منافسه المرشح الناصري حمدين صباحي.