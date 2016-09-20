بالفيديو .. السيسي: لم نمنع المظاهرات و الرئيس لا يستطيع أن يستمر في الحكم ضد إرادة الشعب

صحيفة المرصد : دافع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القيود التي تضعها حكومته على التظاهر، قائلاً إن “المظاهرات لم تمنع بل فقط نسعى لتنظيمها لأنها تحتاج إلى الاستقرار”. وأضاف خلال مقابلة مع شبكة تلفزيون “Pbs”: “مصر ليست بلد غنية تستطيع تحمل تكلفة عدم الاستقرار”، متابعًا: “نحن لا نريد أن نعيش في تلك الحالة إلى الأبد، بل نسعى إلى أن نحرز تقدمًا ونبني بلدنا، ولدينا احترام كامل للشباب المتحررين”. وأوضح أن “الرئيس المصري الآن لا يستطيع أن يستمر في الحكم ضد إرادة الشعب، وهو ما يُعتبر تغييرًا كبيرًا فالرئيس يستمر لفترة أو اثنين على الأكثر ثم تتغير السلطة الرئاسية بأكملها”. واستدرك: “هذه تجربة رائعة وهو ما يعكس الإرادة السياسة وبلدنا بسيادة القانون سوف تحترم اختيار المصريين وحريتهم في الانتخاب”. ووصل السيسي إلى السلطة عقب الإطاحة بحكم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير. وحصل على نسبة أصوات عالية مقابل منافسه المرشح الناصري حمدين صباحي.
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تعليقات ( 10 )
رحمهاللهم اغن مصر بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رحمن يا رحيم
رحمهمؤيدينك من خارج حدود مصر ولكن معارضينك شويت سفله دواعش واخوان وقاعده وتكفيريين وتفجيريين
محمدقلت ان****فقط من سيظهر تعليقاتهم اي شعب يريده وهو باعترافه جعل مصر شبه دوله******
الاثرمخالف
محمدكل التعليقات على هذا الخبر ستكون مخالفه الا المطبلين المتحدث *** واضح على وجهه اي بلد يبنيها وناسه ميته من الجوع
رحمهالشعب يريد وليس كلاب الاخوان كلاب ايران وداعش والنصره والقاعده
رحمهبل الشعب يريدك لا بل الامه العربيه تريدك انت لو صوت للعرب لا اخذت اكبر نسبه تاريخيه في العالم لم يحصل لها مثيل من رجل محنك مثلك اعاد لمصر هيبتها
خلك بعيد حبك يزيدوالله الظاهر إنك ب***** عاوز كدا هههه
محمدمخالف
فهد العتيبيمخالف