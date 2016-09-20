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فيديو: فلسطيني يخدع جندي إسرائيلي و يهاجمه بسكين .. شاهد كيف تم التعامل معه

20 سبتمبر, 2016 , 18:40 م
فيديو: فلسطيني يخدع جندي إسرائيلي و يهاجمه بسكين .. شاهد كيف تم التعامل معه
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق محاولة شاب فلسطيني 16 عاما لطعن جندي إسرائيلي قرب نقطة تفتيش قبل أن يردوه قتيلا، حيث زعم الشاب أنه يريد أن يعطي الجندي بعض الأوراق ليتفحصها فاقترب منه الجندي وما أن دنا من الشاب حتى أخر سكينا من ملابسه و هم لطعنه ولكن الجندي استطاع تفادي الطعنة فأسرع الشاب لجندي آخر ليطعنه فأطلقوا عليه الرصاص ليسقط على الأرض قتيلا. وهنا تعرف الجيش الإسرائيلي على الشاب و هو عيسى ترايرة من بني نعيم، تمت تلك الواقعة بعد حالة من الهدوء النسبي لحركة الشباب الفلسطيني لطعن الجنود خلال عيد الأضحى لتصبح المحاولة التاسعة من بعد يوم الجمعة بعد انتهاء العيد مباشرة.

Dramatic footage camptures the moment a Palestinian teenager tried to stab an Israeli soldier - before being shot dead

After moving closer, the teenager pulled a knife out and tried to stab the Israel Defence Force guard

The soldier manages to duck out of the way, but the teenager lunges at a second guard before a desperate struggle breaks out and after falling to the ground, the assailant is shot dead

The Palestinian health ministry identified the alleged assailant as Issa Tarayra, 16, from Bani NaimThe man could be seen slashing wildly with a knife during the attack - before he is gunned down

Soldiers moved in as a struggle broke out between the teenager and an Israeli soldier

Tuesday's incident was the ninth since Friday, coming after Palestinians wrapped up the Muslim celebration of Eid al-Adha and as Israel tightened security ahead of major Jewish holidays in October

The Israeli army called the recent escalation 'further testament to the ongoing influence of incitement on the Palestinian street and social media networks'



تعليقات ( 30 )

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  1. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    wad

    بعض الملعقين هنا نضجك من تعليهم..ان شاء الله انه شهيد وبطل .مو بعض التعليقات اللي لو تنفخ بوجه ***
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  2. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    معلم متقاعد

    الله يرحمه بطل ولكن الخسائر أكثر من الفوائد كان يمكن أن كان لابد فاعل أن يجد طريقة أخرى كالسيارات
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  3. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    وش إستفدت,,,,بل ماذا أفدت ؟,,,,,أمتك ,,,,,ولاأحد غيرك قتل أو أصيب,,,,صحيح أصحاب العقول بنعيم
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  4. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 20:06 م

    محب الصالحين

    لم يقدم علی ذلك إلا من قهر الرجال وقهر الرجال شيء عظيم رحمك الله يا فتی رحمة واسعه عليكم باليهود فإن الله قد قذف في قلوبهم الرعب والخوف
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  5. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 20:06 م

    ****سابق

    مافعلة هذا الفتى هو انتحار بين بارادته ورغبته لانه كان يعي مصير فعلته .
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  6. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 20:03 م

    الجمرة

    الله يرحمه ويجعل عمله هذا جهاد في سبيل الله ويقبله من الشهداء
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  7. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 19:56 م

    عبدالله المسلم

    تابع . لماذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الفعل ؟ لانه كان يعلم أنه ليس في صالح المسلمين بسبب ضعفهم وقوة عدوهم .
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  8. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 19:54 م

    عبدالله المسلم

    الله يرحمه . اعمال عبثية لا فائدة منها . كيف تعامل الرسول مع كفار قريش قبل الهجرة ؟ هل امر الصحابة ان يفعلوا معهم مثل هذا الفعل ؟ لآ .
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  9. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:5113

    الرحااال

    هذا يسمى غدر..و الاسلام حرم الغدر حتى لو كان في اعد الاعداء..لو كانت في الاسلام من شي ..لفعلوها صحابة رسول الله وهم اشجع الشجعان في كفار قريش..
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  10. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 19:50 م

    محمد الشهري

    شوفو ما يشب الفتنة إلا مثل هذا الشاب يا اخي مالك ومال ناس كامله التجهيز من سلاح وغيرة والان ايش الفائدة خسرة حياتك
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  11. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    ام خالد

    الله يرحمه موتت بطل
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  12. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 19:46 م

    Ymni mahbob

    ولو ان الفكره ما نجحت لكن فعلته فعله شجاع غامر بحياته امام خمسه يهود. اه تمنيت انه قتل واحد منهم قبل مامات الله يرحمه.هذا يسمى شهيد مو اقتل مسلم تكون
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  13. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 19:39 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    بس الحقيقه يجب ان تنقال انه بطل وقلب شجاع اذا النساء الفلسطينيات يستشهدن بالهجوم بالسلاح الابيض فما بالكم بالشباب الفلسطيني حرب مقدسه لو كان سلاح بسيط
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  14. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 19:35 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    الان اسرائيل تجد لها مبرر وتقمع الفلسطنيين ماهو زمن سكين وبعدين مايشوف ان هناك اكثر من جندي اسرائيلي مدججيين بالسلاح انا احزن مايفعله هولأ الشباب
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  15. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 19:35 م

    يزيد الاموي

    كفوووو وما زالت الامه ولادة خالد ومعاوية
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  16. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 19:30 م

    صراحه @

    يعني عمليه فاشله
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  17. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:432

    ابونواف...

    سينجح الشعب الفلسطيني بتحرير وطنه اذااعتمد على الله اولاً ثم نفسه
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  18. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 19:21 م

    سعودي

    لو أنه دسمها دامه بيذبح الكلاب واستخدم سلاح تفجير واعطاهم الساخن
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  19. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 19:19 م

    نجم الحداد

    عليه رحمة الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة
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  20. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 19:17 م

    ابو كاب

    مخالف
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  21. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 19:15 م

    ابو منصور

    رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه..هكذا الرجال والا فلا..
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  22. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 19:09 م

    علي1

    تطعن جندي اسرائيلي طعنه لا يموت منها ثم تقتل..ماهي الفائدة .(ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) الله يرحمه
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  23. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 19:05 م

    محمد

    رخمه ليس لك علاقه لا تتكلمي عن الشرفاء امثالكم فقط للدفاع عن الظالمين وأشباه الرجال
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  24. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 19:03 م

    افتخر أني سعودي

    مخالف
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  25. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 18:56 م

    رحيمي

    الله يرحمه مال لأمها داعي يخاطر بحياته من أجل قتل جندي إسرائيلي وللأسف لم يصيب بل مات الشاب لو تزوج وأنجب من أجل يكثر الشعب الفلسطيني ويحرر بلده
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  26. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 18:54 م

    سعد

    ت 1 خسر حياته حياة الذل يامسكين **** ؟؟
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  27. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    سعد

    مساكين الشعب الفلسطيني يعانون من أشد ارهاب وهو الاحتلال
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  28. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 18:48 م

    يلدرم

    مخالف
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  29. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 18:44 م

    مطوع فاهم

    رحمك الله يا شهيد ..هذا يمثل الحس العربي المسلم المجاهد ,كل الدعم و التأييد لك , فلنطرد أعداء الله والإنسانية من أرض فلسطين
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  30. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 18:43 م

    رحمه

    خسر حياته بيده
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