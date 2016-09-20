فيديو: فلسطيني يخدع جندي إسرائيلي و يهاجمه بسكين .. شاهد كيف تم التعامل معه

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق محاولة شاب فلسطيني 16 عاما لطعن جندي إسرائيلي قرب نقطة تفتيش قبل أن يردوه قتيلا، حيث زعم الشاب أنه يريد أن يعطي الجندي بعض الأوراق ليتفحصها فاقترب منه الجندي وما أن دنا من الشاب حتى أخر سكينا من ملابسه و هم لطعنه ولكن الجندي استطاع تفادي الطعنة فأسرع الشاب لجندي آخر ليطعنه فأطلقوا عليه الرصاص ليسقط على الأرض قتيلا. وهنا تعرف الجيش الإسرائيلي على الشاب و هو عيسى ترايرة من بني نعيم، تمت تلك الواقعة بعد حالة من الهدوء النسبي لحركة الشباب الفلسطيني لطعن الجنود خلال عيد الأضحى لتصبح المحاولة التاسعة من بعد يوم الجمعة بعد انتهاء العيد مباشرة.
تعليقات ( 30 )
wadبعض الملعقين هنا نضجك من تعليهم..ان شاء الله انه شهيد وبطل .مو بعض التعليقات اللي لو تنفخ بوجه ***
معلم متقاعدالله يرحمه بطل ولكن الخسائر أكثر من الفوائد كان يمكن أن كان لابد فاعل أن يجد طريقة أخرى كالسيارات
عدد التعليقات:1
إنسان منصفوش إستفدت,,,,بل ماذا أفدت ؟,,,,,أمتك ,,,,,ولاأحد غيرك قتل أو أصيب,,,,صحيح أصحاب العقول بنعيم
محب الصالحينلم يقدم علی ذلك إلا من قهر الرجال وقهر الرجال شيء عظيم رحمك الله يا فتی رحمة واسعه عليكم باليهود فإن الله قد قذف في قلوبهم الرعب والخوف
****سابقمافعلة هذا الفتى هو انتحار بين بارادته ورغبته لانه كان يعي مصير فعلته .
الجمرةالله يرحمه ويجعل عمله هذا جهاد في سبيل الله ويقبله من الشهداء
عبدالله المسلمتابع . لماذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الفعل ؟ لانه كان يعلم أنه ليس في صالح المسلمين بسبب ضعفهم وقوة عدوهم .
عبدالله المسلمالله يرحمه . اعمال عبثية لا فائدة منها . كيف تعامل الرسول مع كفار قريش قبل الهجرة ؟ هل امر الصحابة ان يفعلوا معهم مثل هذا الفعل ؟ لآ .
عدد التعليقات:5113
الرحااالهذا يسمى غدر..و الاسلام حرم الغدر حتى لو كان في اعد الاعداء..لو كانت في الاسلام من شي ..لفعلوها صحابة رسول الله وهم اشجع الشجعان في كفار قريش..
محمد الشهريشوفو ما يشب الفتنة إلا مثل هذا الشاب يا اخي مالك ومال ناس كامله التجهيز من سلاح وغيرة والان ايش الفائدة خسرة حياتك
ام خالدالله يرحمه موتت بطل
Ymni mahbobولو ان الفكره ما نجحت لكن فعلته فعله شجاع غامر بحياته امام خمسه يهود. اه تمنيت انه قتل واحد منهم قبل مامات الله يرحمه.هذا يسمى شهيد مو اقتل مسلم تكون
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦بس الحقيقه يجب ان تنقال انه بطل وقلب شجاع اذا النساء الفلسطينيات يستشهدن بالهجوم بالسلاح الابيض فما بالكم بالشباب الفلسطيني حرب مقدسه لو كان سلاح بسيط
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦الان اسرائيل تجد لها مبرر وتقمع الفلسطنيين ماهو زمن سكين وبعدين مايشوف ان هناك اكثر من جندي اسرائيلي مدججيين بالسلاح انا احزن مايفعله هولأ الشباب
يزيد الامويكفوووو وما زالت الامه ولادة خالد ومعاوية
صراحه @يعني عمليه فاشله
عدد التعليقات:432
ابونواف...سينجح الشعب الفلسطيني بتحرير وطنه اذااعتمد على الله اولاً ثم نفسه
سعوديلو أنه دسمها دامه بيذبح الكلاب واستخدم سلاح تفجير واعطاهم الساخن
نجم الحدادعليه رحمة الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة
ابو كابمخالف
ابو منصوررحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه..هكذا الرجال والا فلا..
علي1تطعن جندي اسرائيلي طعنه لا يموت منها ثم تقتل..ماهي الفائدة .(ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) الله يرحمه
محمدرخمه ليس لك علاقه لا تتكلمي عن الشرفاء امثالكم فقط للدفاع عن الظالمين وأشباه الرجال
افتخر أني سعوديمخالف
رحيميالله يرحمه مال لأمها داعي يخاطر بحياته من أجل قتل جندي إسرائيلي وللأسف لم يصيب بل مات الشاب لو تزوج وأنجب من أجل يكثر الشعب الفلسطيني ويحرر بلده
سعدت 1 خسر حياته حياة الذل يامسكين **** ؟؟
سعدمساكين الشعب الفلسطيني يعانون من أشد ارهاب وهو الاحتلال
يلدرممخالف
مطوع فاهمرحمك الله يا شهيد ..هذا يمثل الحس العربي المسلم المجاهد ,كل الدعم و التأييد لك , فلنطرد أعداء الله والإنسانية من أرض فلسطين
رحمهخسر حياته بيده