فيديو: فلسطيني يخدع جندي إسرائيلي و يهاجمه بسكين .. شاهد كيف تم التعامل معه

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق محاولة شاب فلسطيني 16 عاما لطعن جندي إسرائيلي قرب نقطة تفتيش قبل أن يردوه قتيلا، حيث زعم الشاب أنه يريد أن يعطي الجندي بعض الأوراق ليتفحصها فاقترب منه الجندي وما أن دنا من الشاب حتى أخر سكينا من ملابسه و هم لطعنه ولكن الجندي استطاع تفادي الطعنة فأسرع الشاب لجندي آخر ليطعنه فأطلقوا عليه الرصاص ليسقط على الأرض قتيلا. وهنا تعرف الجيش الإسرائيلي على الشاب و هو عيسى ترايرة من بني نعيم، تمت تلك الواقعة بعد حالة من الهدوء النسبي لحركة الشباب الفلسطيني لطعن الجنود خلال عيد الأضحى لتصبح المحاولة التاسعة من بعد يوم الجمعة بعد انتهاء العيد مباشرة.