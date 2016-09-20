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مواطن يقتل شقيقه رمياً بالرصاص في الأحساء

20 سبتمبر, 2016 , 18:38 م
مواطن يقتل شقيقه رمياً بالرصاص في الأحساء
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صحيفة المرصد:أقدم مواطن على قتل شقيقه “الأربعيني” وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح شخصي في محافظة الأحساء بعد نشوب خلاف بينهما.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم أن شرطة محافظة الأحساء تلقت مساء يوم الخميس الماضي بلاغاً من المستشفى عن إستقبال مواطن أربعيني مُصاب بطلق ناري وتوفي أمس (الاثنين) متأثرا بإصابته وفقاً لصحيفة عكاظ .

حيث تم انتقال المختصين لإستكمال الإجراءات والذي تبين من خلالها إصابة المجني عليه من قِبل شقيقة الأربعيني وذلك نتيجة خلاف دار فيما بينهما مُسبقاً وحالته الصحية مستقرة فيما قام الجاني بتسليم نفسه في وقت لاحق وإقراره بما نُسب إليه.

فيما تم إيقاف الجاني وإحالته رِفقَ ملف القضية لفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الإختصاص.

ولقد تلقت شرطة المحافظة في وقتٍ لاحق إشعاراً من المستشفى عن وفاة المجني عليه بعد تدهور حالتة الصحية.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 19:58 م

    عبدالله السبيعي

    لاحول ولا قوة الله يرحمنا برحمته يارب واعوذ بالله من ابليس
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  2. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 19:25 م

    .....

    اللهم عجل بالفرج وسهل بالمخرج وخلصنا من جوز الزمان وظلم أصحاب الضلال والفتن
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  3. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 19:10 م

    الهاشمي

    يارب لطفك ما دهاكم يا امة محمد صل الله عليه وسلم اصبح الزمن ذا قتل المسلم للمسلم مثل شربه الماء لا يبالي لحرمتهاا ولكن مصير كل واحد 🗡 الله يرحمه
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  4. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 18:53 م

    لا حول ولا قوة الا بالله وش جاء الناس صارت اخلاقهم ضيقة ومافيه تفاهم على طول قتل وعلى ايش وسخ دنيا
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  5. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    أفريقي

    قابيل و هابيل
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