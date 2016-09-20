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فهد و لولو اليحيى زوجان سعوديان جمعهما حب الصغر والفن – فيديو

20 سبتمبر, 2016 , 19:08 م
فهد و لولو اليحيى زوجان سعوديان جمعهما حب الصغر والفن – فيديو
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صحيفة المرصد: كشف زوجان سعوديان عن هوايتهما في استعراض فن النقش على الزجاج في حساباتهما على سناب شات وانستقرام ، كما شاركا في فعاليات مهرجان حكايا مسك المقام في الرياض وحصدا اهتماماً واسعاً من مرتادي المهرجان.

جاء ذلك في لقاء للمواطن فهد اليحيى و زوجته لولو اليحيى عبر برنامج تفاعلكم مع سارة دندراوي ، حيث أوضحا أنهما يقدمان لوحات فنية نقشت على الزجاج ، وأضافوا أن ما يميزهما أنهما يتقنان اللوحة في وقت قياسي وبمقاسات مختلفة.



تعليقات ( 50 )

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  1. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    دروجبا

    مخالف للنشر
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  2. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    دونيس البيشي

    ابوشيخه قاعد يحرج على شي بس مدري وش هو ماوصلتني المعلومه نظام ماشاء الله عليه مايستحي هههههههههه
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  3. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:13651

    قلم الحقيقه

    من يسعده حظه أن تكون بجانبه زوجة سعودية مثل هذه عليه أن يشكر الله أولآ أن وهبه انسانة وعليه أن لايكون متصحر أو متحجر متشدد.لأنها هي من ستقتلعه وقتها.
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  4. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:5167

    المنتصر بالله

    ذلحين تجيكم وحده في ذا المرصد حسوده وتقوم تهابد وترامح وتصقل وتبربس في الحوش علاهم حسد أعرفها وأعرف ريحتها في الكتابه ورصف الحرووووف 💝💝💖💖💔💔🍇👺
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  5. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 20:18 م

    احمد

    ليس غريب على قناة العربيه تبرز التبرج وهذاصيد ثمين حيث الزوجان من نجد المحافظه
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  6. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 20:18 م

    أبد بنفسك وأهلك جماعتك قرايبك يا نصف إنسان

    شبه انسان غير منصف .. قل هالكلام ل***gt; فاااهم
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  7. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:5167

    المنتصر بالله

    لا للحسد يا شيهانه وعهود علم اعرفكم حسيديات عقربات زميلات قريبات مسنترات يصورون الرسم مادريتا ههههههههه 👺
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  8. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:5167

    المنتصر بالله

    مافيه أحسن من زواج بنت العم إذا كان العمر سيم سيم أو هي أكبر منك في 2سنه وشهرين ويومين وساعتين ودقيقتين وثانيتين وبيتهم يبعد عن بيتكم 700 كم 💔👺💔👺
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  9. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 20:08 م

    ابوشيخه

    بارك الله في السعوديين والسعوديات الافاضل - اصبح المرتزقة يهاجمون أبناء هذا البلد ليس لا أن هناك ثار أو دم - لا هذا الهجوم سببه نجاح أبناء هذا البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 20:07 م

    لا تحزنوا فقد تعودا عدم تحمل المسؤلية !!

    تعود التسدح والسهر ليلا طيلة عشرون عاما ثم يريد ان يتزوج ثم انواع القسوة والحقد على الزوجة هذا اذا قبل به زوجا. لانه فاشل لا يكسب رزق يومه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:5167

    المنتصر بالله

    ياكثر من في ذا المرصد إللي حاسدهم ليس على الرسم بل على الزواج والحب إللي بينهم صح يا شيهانه كلامي علم يااختاه شيهانه ههههههههه اذبح غليس ولد رماح آبك
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  12. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 20:03 م

    ابوشيخه

    مهما حاول الاذناب التقليل من اسيادهم السعوديين والسعوديات الافاضل لن يعلو قدر***
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  13. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 20:02 م

    تاجر شنطه

    حنا ايش دخلنا في الزوجين ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 37
    20 سبتمبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:5167

    المنتصر بالله

    فيهم شبه من شيخ الرجاجيل ومادريتا وأكثر من ينتقدهم حاسد وخاصه إللي أنتم خابرين وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها أنا هوايتي صيد الضبان يا شيهانه وليس 👺
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 36
    20 سبتمبر, 2016 , 20:00 م

    الجمرة

    ونعم ،***
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  16. 35
    20 سبتمبر, 2016 , 19:57 م

    ابوشيخه

    الكثير يحاول التقليل من نجاحات أبناء هذا البلد بكلمة عيب العيب لما اكون عايش الغفله العيب لما اكون عله على البلدان متبطح عندهم وهاجم أهلها هنا العيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 34
    20 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    نعم للحب المتبادل والاحترام

    على الممشى على طريق الملك عبد الله أرى أزواج بعضهم ملتحين متماسكين الايادى والله أكن لهم كل احترام وتقدير فلقد ورثنا عن اهلينا القسوة على الزوجات
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 33
    20 سبتمبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    بس ياليتها,,,تشيل ,,,,اللثمه,,,عن ,,,,فمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 32
    20 سبتمبر, 2016 , 19:54 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ليه تحجبها عشان فيها خير يعني ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 31
    20 سبتمبر, 2016 , 19:52 م

    ابوشيخه

    سيمضون السعوديين والسعوديات من نجاح الى نجاح وصيصل هذا النجاح بأذن الله لـ أنحاء العالم وسيقف العالم أحترام وتجليل لسعوديين والسعوديات لما وصلوا اليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 19:52 م

    الملح و القبلة

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:13651

    قلم الحقيقه

    لو كانت هذه المرأة من صاحبات أغلق علي جميع أبواب المنزل واتركني حبيسة جدرانه الأربعة لاعمل لاشراكة أنت الآمرالناهي الكلمة لك والرأي لما شاهدنا ابداعها
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  23. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    حقا ,,,أعجبوني,,,,,الله يوفقهم ,,,,ثنائي ,,,ناجح
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 19:49 م

    ؟؟؟

    يافيصل > ترا كلن فيه حقه من الطيب والردىٰ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:5153

    بسمه

    مٌلهمين ..جميلين وتفاهمهم وتناغم افكارهم يجيب السعادة ..الله يديم محبتهم وسعادتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    ابوشيخه

    نعم انها الحقيقة التي لا يريد سماعها الكثير بأن أبناء هذه بلاد قادمون لقيادة هذا الكون أبى من أبى وشاء من شاء ويعلمون المرتزقة أن قوتهم من هذه البلاد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    الملح والنار

    استح يافهد ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 19:47 م

    زينب

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 19:47 م

    مالت عليكم 🖐

    أتمنى أن يتعلم البعض معنى كلمة عيب >>>>> عيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 19:46 م

    الملح و القبلة

    حضرتون ***اشوي عاليوتيوب 😊 يآآآآي شو بيجنّنوووا ☺️ ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 19:46 م

    شايفهم

    ماشاء الله لايقين لبعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    ابوشيخه

    شكراَ لـ السعوديين وشكراَ لـ السعوديات شهد لكم ما في المعموره بأن أبناء هذه البلاد يتمتعون بثقة من ولاة امر هذه البلاد أو من أباءهم وأخوانهم الكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 19:44 م

    سعوديه

    والله ثم والله عيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  34. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 19:43 م
    عدد التعليقات:13651

    قلم الحقيقه

    الاستعباد والوصاية على المرأة السعودية من قبل الزوج هو بمثابة قتلها ونفيها من الوجود وهي حية ترزق.وهو مايسعى له كل متصحر متحجر مع كل من ترتبط به.
    لا يعجبني(24) اعجبني(1)
  35. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 19:43 م

    سوري

    ياسلام على هالاشكال ... ايه زيد زيد لين تصيروا بناتكم مثل بناتنا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    مالت عليكم

    لولو تقول أنا وفهد عيال عم غلط❌فأنتي بنت والمفروض تقولين أبناء عم وليس عيال
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  37. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    ماني مطوع ولكن

    كيف يرضى لزوجته انها تخرج بهذا الشكل امام الناس ... والله انك تستغرب من بعض الناس
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  38. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    ابوشيخه

    هاهم السعوديين شهد لهم القاصي وداني رغم أنف كل زنديق ليعلم الجميع أن بلاد التوحيد بقيادة سلمان زعيم الامتين قادمة بكل قوة لدحر المرتزقة أذناب روسيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 19:38 م

    ابو البراء

    كيف يسمح هذا ***لزوجته بالخروج على التلفزيون وبهذا الشكل !! اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ✋🏼
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  40. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:13651

    قلم الحقيقه

    مؤكد أنها لاتؤمن بالوصاية الذكورية مطلقآ وتحاربها على كافة الصعد وايمانها المطلق شراكة حقيقية عاطفية ومادية وعملية وهو ماجعلها بهذا المستوى في الرائع.
    لا يعجبني(23) اعجبني(1)
  41. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 19:36 م

    عيب ... عيب ... عيب ... عيب
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  42. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 19:35 م

    الجلاد الأكبر

    شهادة النساء في بعضهن مقبولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 19:32 م

    تنمية مشتركة و تعاون مستديم

    ستولد أبناء متفتحين منتجين و مبدعين كوالديهما .. بالتوفيق .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 19:32 م

    غمد عطاف

    ..... حلو التفاهم و التناغم بين فهد و ..... لولو !! تمنيت لو غطت وجهها بالكامل او كشفت !! النوعية ذي من التلفيعة مش كويسه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  45. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 19:32 م

    فيصل العتيبي

    يابرد وجهه برداه والحمدلله على نعمة الرجوله والفضيله .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:13651

    قلم الحقيقه

    واضح جدآ أن ثقافة زوجته وسعة اطلاعها قد تجاوزته بمراحل من ناحية الفهم العميق لمعنى الشراكة ليس فقط في الزواج وانما في العمل سويآ لذلك تتحدث بأريحية.
    لا يعجبني(23) اعجبني(2)
  47. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 19:29 م

    يزيد الاموي

    يازينهم **** جمعهما الحب في الصغر وانجبا ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 19:25 م

    الهاشمي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 19:21 م

    متابع عن بعد

    هذا هو الذي يريده المجتمع شباب يعمل . بارك الله فيكما ورزقكما السعادة في الدنيا والآخرة...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 19:19 م

    ابو مازن

    ‏الله يسعدكم يا رب ويوفقكم مجمل الزوجين ال متفاهمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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