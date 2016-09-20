فهد و لولو اليحيى زوجان سعوديان جمعهما حب الصغر والفن – فيديو

صحيفة المرصد: كشف زوجان سعوديان عن هوايتهما في استعراض فن النقش على الزجاج في حساباتهما على سناب شات وانستقرام ، كما شاركا في فعاليات مهرجان حكايا مسك المقام في الرياض وحصدا اهتماماً واسعاً من مرتادي المهرجان.
جاء ذلك في لقاء للمواطن فهد اليحيى و زوجته لولو اليحيى عبر برنامج تفاعلكم مع سارة دندراوي ، حيث أوضحا أنهما يقدمان لوحات فنية نقشت على الزجاج ، وأضافوا أن ما يميزهما أنهما يتقنان اللوحة في وقت قياسي وبمقاسات مختلفة.
تعليقات ( 50 )
دروجبامخالف للنشر
دونيس البيشيابوشيخه قاعد يحرج على شي بس مدري وش هو ماوصلتني المعلومه نظام ماشاء الله عليه مايستحي هههههههههه
عدد التعليقات:13651
قلم الحقيقهمن يسعده حظه أن تكون بجانبه زوجة سعودية مثل هذه عليه أن يشكر الله أولآ أن وهبه انسانة وعليه أن لايكون متصحر أو متحجر متشدد.لأنها هي من ستقتلعه وقتها.
عدد التعليقات:5167
المنتصر باللهذلحين تجيكم وحده في ذا المرصد حسوده وتقوم تهابد وترامح وتصقل وتبربس في الحوش علاهم حسد أعرفها وأعرف ريحتها في الكتابه ورصف الحرووووف 💝💝💖💖💔💔🍇👺
احمدليس غريب على قناة العربيه تبرز التبرج وهذاصيد ثمين حيث الزوجان من نجد المحافظه
أبد بنفسك وأهلك جماعتك قرايبك يا نصف إنسانشبه انسان غير منصف .. قل هالكلام ل***gt; فاااهم
عدد التعليقات:5167
المنتصر باللهلا للحسد يا شيهانه وعهود علم اعرفكم حسيديات عقربات زميلات قريبات مسنترات يصورون الرسم مادريتا ههههههههه 👺
عدد التعليقات:5167
المنتصر باللهمافيه أحسن من زواج بنت العم إذا كان العمر سيم سيم أو هي أكبر منك في 2سنه وشهرين ويومين وساعتين ودقيقتين وثانيتين وبيتهم يبعد عن بيتكم 700 كم 💔👺💔👺
ابوشيخهبارك الله في السعوديين والسعوديات الافاضل - اصبح المرتزقة يهاجمون أبناء هذا البلد ليس لا أن هناك ثار أو دم - لا هذا الهجوم سببه نجاح أبناء هذا البلد
لا تحزنوا فقد تعودا عدم تحمل المسؤلية !!تعود التسدح والسهر ليلا طيلة عشرون عاما ثم يريد ان يتزوج ثم انواع القسوة والحقد على الزوجة هذا اذا قبل به زوجا. لانه فاشل لا يكسب رزق يومه
عدد التعليقات:5167
المنتصر باللهياكثر من في ذا المرصد إللي حاسدهم ليس على الرسم بل على الزواج والحب إللي بينهم صح يا شيهانه كلامي علم يااختاه شيهانه ههههههههه اذبح غليس ولد رماح آبك
ابوشيخهمهما حاول الاذناب التقليل من اسيادهم السعوديين والسعوديات الافاضل لن يعلو قدر***
تاجر شنطهحنا ايش دخلنا في الزوجين ؟
عدد التعليقات:5167
المنتصر باللهفيهم شبه من شيخ الرجاجيل ومادريتا وأكثر من ينتقدهم حاسد وخاصه إللي أنتم خابرين وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها أنا هوايتي صيد الضبان يا شيهانه وليس 👺
الجمرةونعم ،***
ابوشيخهالكثير يحاول التقليل من نجاحات أبناء هذا البلد بكلمة عيب العيب لما اكون عايش الغفله العيب لما اكون عله على البلدان متبطح عندهم وهاجم أهلها هنا العيب
نعم للحب المتبادل والاحترامعلى الممشى على طريق الملك عبد الله أرى أزواج بعضهم ملتحين متماسكين الايادى والله أكن لهم كل احترام وتقدير فلقد ورثنا عن اهلينا القسوة على الزوجات
عدد التعليقات:1
إنسان منصفبس ياليتها,,,تشيل ,,,,اللثمه,,,عن ,,,,فمها
🌸 الملح و القبلة 🌸ليه تحجبها عشان فيها خير يعني ..
ابوشيخهسيمضون السعوديين والسعوديات من نجاح الى نجاح وصيصل هذا النجاح بأذن الله لـ أنحاء العالم وسيقف العالم أحترام وتجليل لسعوديين والسعوديات لما وصلوا اليه
الملح و القبلةمخالف
عدد التعليقات:13651
قلم الحقيقهلو كانت هذه المرأة من صاحبات أغلق علي جميع أبواب المنزل واتركني حبيسة جدرانه الأربعة لاعمل لاشراكة أنت الآمرالناهي الكلمة لك والرأي لما شاهدنا ابداعها
عدد التعليقات:1
إنسان منصفحقا ,,,أعجبوني,,,,,الله يوفقهم ,,,,ثنائي ,,,ناجح
؟؟؟يافيصل > ترا كلن فيه حقه من الطيب والردىٰ
عدد التعليقات:5153
بسمهمٌلهمين ..جميلين وتفاهمهم وتناغم افكارهم يجيب السعادة ..الله يديم محبتهم وسعادتهم .
ابوشيخهنعم انها الحقيقة التي لا يريد سماعها الكثير بأن أبناء هذه بلاد قادمون لقيادة هذا الكون أبى من أبى وشاء من شاء ويعلمون المرتزقة أن قوتهم من هذه البلاد
الملح والناراستح يافهد ...
زينبمخالف
مالت عليكم 🖐أتمنى أن يتعلم البعض معنى كلمة عيب >>>>> عيب
الملح و القبلةحضرتون ***اشوي عاليوتيوب 😊 يآآآآي شو بيجنّنوووا ☺️ ..
شايفهمماشاء الله لايقين لبعض
ابوشيخهشكراَ لـ السعوديين وشكراَ لـ السعوديات شهد لكم ما في المعموره بأن أبناء هذه البلاد يتمتعون بثقة من ولاة امر هذه البلاد أو من أباءهم وأخوانهم الكرام
سعوديهوالله ثم والله عيب
عدد التعليقات:13651
قلم الحقيقهالاستعباد والوصاية على المرأة السعودية من قبل الزوج هو بمثابة قتلها ونفيها من الوجود وهي حية ترزق.وهو مايسعى له كل متصحر متحجر مع كل من ترتبط به.
سوريياسلام على هالاشكال ... ايه زيد زيد لين تصيروا بناتكم مثل بناتنا
مالت عليكملولو تقول أنا وفهد عيال عم غلط❌فأنتي بنت والمفروض تقولين أبناء عم وليس عيال
ماني مطوع ولكنكيف يرضى لزوجته انها تخرج بهذا الشكل امام الناس ... والله انك تستغرب من بعض الناس
ابوشيخههاهم السعوديين شهد لهم القاصي وداني رغم أنف كل زنديق ليعلم الجميع أن بلاد التوحيد بقيادة سلمان زعيم الامتين قادمة بكل قوة لدحر المرتزقة أذناب روسيا
ابو البراءكيف يسمح هذا ***لزوجته بالخروج على التلفزيون وبهذا الشكل !! اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ✋🏼
عدد التعليقات:13651
قلم الحقيقهمؤكد أنها لاتؤمن بالوصاية الذكورية مطلقآ وتحاربها على كافة الصعد وايمانها المطلق شراكة حقيقية عاطفية ومادية وعملية وهو ماجعلها بهذا المستوى في الرائع.
الجلاد الأكبرشهادة النساء في بعضهن مقبولة
تنمية مشتركة و تعاون مستديمستولد أبناء متفتحين منتجين و مبدعين كوالديهما .. بالتوفيق .
غمد عطاف..... حلو التفاهم و التناغم بين فهد و ..... لولو !! تمنيت لو غطت وجهها بالكامل او كشفت !! النوعية ذي من التلفيعة مش كويسه.
فيصل العتيبييابرد وجهه برداه والحمدلله على نعمة الرجوله والفضيله .
عدد التعليقات:13651
قلم الحقيقهواضح جدآ أن ثقافة زوجته وسعة اطلاعها قد تجاوزته بمراحل من ناحية الفهم العميق لمعنى الشراكة ليس فقط في الزواج وانما في العمل سويآ لذلك تتحدث بأريحية.
يزيد الاموييازينهم **** جمعهما الحب في الصغر وانجبا ***
الهاشميمخالف
متابع عن بعدهذا هو الذي يريده المجتمع شباب يعمل . بارك الله فيكما ورزقكما السعادة في الدنيا والآخرة...
ابو مازنالله يسعدكم يا رب ويوفقكم مجمل الزوجين ال متفاهمين