فهد و لولو اليحيى زوجان سعوديان جمعهما حب الصغر والفن – فيديو

صحيفة المرصد: كشف زوجان سعوديان عن هوايتهما في استعراض فن النقش على الزجاج في حساباتهما على سناب شات وانستقرام ، كما شاركا في فعاليات مهرجان حكايا مسك المقام في الرياض وحصدا اهتماماً واسعاً من مرتادي المهرجان.

جاء ذلك في لقاء للمواطن فهد اليحيى و زوجته لولو اليحيى عبر برنامج تفاعلكم مع سارة دندراوي ، حيث أوضحا أنهما يقدمان لوحات فنية نقشت على الزجاج ، وأضافوا أن ما يميزهما أنهما يتقنان اللوحة في وقت قياسي وبمقاسات مختلفة.