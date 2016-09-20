إيطاليا ترحل مبتعث سعودي طارد فتاة وقام بالاعتداء عليها جنسيا بالقوة

صحيفة المرصد : قضت محكمة بدولة مالطا اليوم الثلاثاء (20 سبتمبر 2016) بترحيل مبتعث سعودي و التحفظ عليه أمنيًّا لحين تنفيذ القرار و ذلك لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاه إيطالية بالقوة.

ووفقا لموقع عاجل نقلا عن موقع “مالطا توداي” أن الحكم بترحيل المبتعث (22 عامًا) جاء بعد اعترافه أمام المحكمة بالواقعة.

وأشار قاضي المحكمة أن تفاصيل الاعتداء أنه طارد المبتعث الفتاه الإيطالية أثناء تواجدها فى المدينة وقت الظهيرة ثم حاول تقبيلها ضد رغبتها قبل أن يعتدي عليها جنسيًّا و أكدت الشرطة أنه اتهم بهتك عرضها قبل أن يعترف -بمساعدة مترجم- بجرمه أمام المحكمة التي أمرت بترحيله.

وقال محامي الدفاع عن المتهم إن هتك العرض العنيف أقل الجرائم الجنسية خطورة والمتهم اعترف فى مرحلة مبكرة.

وطلبت الشرطة المحلية -فى البداية- بقاء المتهم فى قبضتها ثم سحبت الطلب خلال الجلسة بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بأن المتهم سيتم ترحيله.