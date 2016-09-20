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إيطاليا ترحل مبتعث سعودي طارد فتاة وقام بالاعتداء عليها جنسيا بالقوة

20 سبتمبر, 2016 , 19:44 م
إيطاليا ترحل مبتعث سعودي طارد فتاة وقام بالاعتداء عليها جنسيا بالقوة
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صحيفة المرصد : قضت محكمة بدولة مالطا اليوم الثلاثاء (20 سبتمبر 2016) بترحيل مبتعث سعودي و التحفظ عليه أمنيًّا لحين تنفيذ القرار و ذلك لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاه إيطالية بالقوة.

ووفقا لموقع عاجل نقلا عن موقع “مالطا توداي” أن الحكم بترحيل المبتعث (22 عامًا) جاء بعد اعترافه أمام المحكمة بالواقعة.

وأشار قاضي المحكمة أن تفاصيل الاعتداء أنه طارد المبتعث الفتاه الإيطالية أثناء تواجدها فى المدينة وقت الظهيرة ثم حاول تقبيلها ضد رغبتها قبل أن يعتدي عليها جنسيًّا و أكدت الشرطة أنه اتهم بهتك عرضها قبل أن يعترف -بمساعدة مترجم- بجرمه أمام المحكمة التي أمرت بترحيله.

وقال محامي الدفاع عن المتهم إن هتك العرض العنيف أقل الجرائم الجنسية خطورة والمتهم اعترف فى مرحلة مبكرة.
وطلبت الشرطة المحلية -فى البداية- بقاء المتهم فى قبضتها ثم سحبت الطلب خلال الجلسة بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بأن المتهم سيتم ترحيله.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 20:28 م

    ابوالحمزة

    حتى الان تكبدت مبلغ 105 الف ريال رسوم دراسية لسنة ونصف في كلية طب أهليه غير مصاريف الدراسة والمعيشة
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  2. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    Ymni mahbob

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  3. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    ابوالحمزة

    إبنتي تدرس طب في كلية أهلية وحصلت على تقدير ممتاز في السنة التحضيرية وإلى الان لم ترشح للمنحة الداخلية إسوة بزميلاتها اللاتي يدرسن في الخارج
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  4. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف للنشر
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  5. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    مدير كبير

    تبا لك!
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  6. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:377

    أبوخالد السعودي / الدمام

    فشلونا بعض المبتعثين بسبب جرايمهم المتكرره ، سود الله وجهك لوكانت الجريمه في امريكا ياخذ مؤبد ، لابد من إجراء فحص عقلي للبعض منهم قبل الابتعاث
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  7. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 20:18 م

    أبو مصلفح الرياض

    الله يهديه بيجي السعودية وماراح تكبح جماحه إلا مواطنة سعودية صالحة فكلهم مكمل للآخر ستر وغطاء ياأم محماس المال له عدة وجوه حقيقة المعجبين صغيرين قدامك
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  8. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 20:16 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف للنشر
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  9. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 20:13 م

    فـهــــد

    انت رايح للدراسة والا فحل المفروض مايرسلون همج يرسلون نساس محترمين ماهم من حقين الواسط
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  10. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 20:11 م

    فهمان

    ليه ترحلونه ؟ اين الرحمه بالوافد يامن تتشدقون بالرحمه ؟ عندنا الوفد يسجنوه ويطلع بعدها وينقل كفالته على كفيل اخر !!!
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  11. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 20:11 م

    كيف الحال ؟؟؟

    عند الأوربيين والغرب جرائم التحرش والإغتصاب والإعتداءات الجنسيه مافيه شي إسمه يُرحل ... والله أن يحطونه بالسجن إلين يخيس ... يمكن أشتغلت الدراهم
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  12. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 20:09 م

    ل ت 8 كذبت
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  13. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 20:08 م

    ابوالحمزة

    نتمنى من ولي العهد النظر في المنح الداخلية . المنح الداخلية في الكليات والجامعات الأهلية متوقفة هذه السنة ولم يرشح أحد هذا العام
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  14. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 20:03 م

    محمد

    مشاكل الرجل السعودي في الخارج كثيرة بالرغم وهو ان ولي أمر! والمرأة لم نرى منها إلا كل الخير وبالرغم من ذلك تحتاج لولي امر. بإذن الله الحق سيظهر.
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  15. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 20:00 م

    عبط وسفه

    تعود المخادعة وأسلوب التملق والتمليح واعتقد انه بغاب فضلا انه شاب وربما وسيم وأعقد انها الشرك لتلك الفتاة تبـا لك ولمثالك الفاشلين والحمد الله
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  16. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    الجمرة

    سود الله وجهك ، بدل ماتكون نموذج للرجل المسلم الملتزم بدينه وخلقه
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  17. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    كيف ,,,إعتداء ,,,,جنسي,,,,ثم يرحل ,,,,فقط,,,المسأله ,,,فيها ,,,حلقه مفقوده
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  18. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 19:53 م

    غمد عطاف

    ابله
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  19. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 19:49 م

    غمد عطاف

    ***** !! الحمد لله الذي عافانا و الله لا يبلانا.
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  20. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 19:47 م

    بقالة راجو للسباكه

    وش عندنا من تخصصات في ايطاليا تنفع البلد؟؟معروف عن هذا البلد أن تجارة ****فيه تعتبر مصدر سياحة وإقتصاد .وقانون هتك العرض العنيف أقل تجريم؟؟ غريبه
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  21. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    مخالف
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