كيف علق ترامب بعد لقائه بـ”السيسي” في نيويورك؟

صحيفة المرصد :التقى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاّح السيسي، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب ترامب عن دعمه القوي للحرب التي تشنّها مصر على الإرهاب، مؤكّدًا على أن الولايات المتحدة ستكون بمثابة الصديق الوفيّ لمصر – تحت إدارة ترامب- وليس مُجرّد دولة حليفة، يُمكن لمصر أن تعتمد عليها على مدار الأيام والسنوات المُقبِلة.
واعترف ترامب بالعلاقة الوثيقة بين مصر و إسرائيل في مواجهة الإرهاب، كما سلّط الضوء على أهميّة التعاون المصري- الأمريكي لدحر الإرهاب الإسلامي المُتطرّف، ليس فقط على الصعيد السياسي والعسكري، وإنما من خلال استراتيجيّة تقوم على أيديولوجية مُحدّدة واضحة.
وقال ترامب إن الحظ إذا حالفه، ونجح في انتخابات الرئاسة المُزمع إجراؤها نوفمبر المُقبل، سيقوم بدعوة الرئيس السيسي في زيارة رسميّة للولايات المتحدة، وسيتكرّم هو إذا زار مصر، ووَلع الشعب المصري به رئيسًا أمريكيًا قادِمًا.
تعليقات ( 26 )
طالبالهمداني مصري بنمره واستماره كيف حالك يا الخنبوقه ابن الوطن الرحال
سعوديقاطعوا المنتوجات المصرية التي تسقى من المجاري وتحقن بالفايروسات
مهاجرترامب يهاجم المملكة بوضوح ..وهذا بتاع الزر ينسق معه ويزوره..ما فيهم خير ابد
الهمدانيالحسني الفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري احذروها((شو هذا استح يارجل))
الحسنيالبرتقال المصري ابو صره تسقى بمياه المجاري الكثير من الدول التي اوقفت استيراد الفواكه والخضار المصريه
الحسنيالفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري احذروها
ضمير الناساحسبناوصلناالمجهول لكن توناباقي بعدحلقات***
حسبنا الله ونعم الوكيلابو زهره ت ١٦ اضحك الله سنك
صاملنتمنى ان يفوز ترامب حتى يتم محاربة التكفيرين المليارديريين بجدية ؟؟؟؟
سويديألتم المتعوس ع خايب الرجاء .. أهم شيء شراكتهم مع إسرائيل معروف أن السيسي أهم شريك و حليف لإسرائيل في الشرق الأوسط فهو مأمون الجانب بالنسبة لهم ..
ابو زهرةانت ياقلم النجاسه يالمصري تدعو لسيدك ترامب بالنصر .. اللهم احشر قلم النجاسة المصري مع ترامب في الدرك الاسفل من النار يارب .. وليتك على كفالتي يبو صرة
الهمدانييبدو ان السيد عبدالفتاح سيستلم الطارة العربية ويقود المركبة لانه كل ماكنت قريب اكثر لاسرائيل فانت اقرب لامريكا سيتسابق العرب على مودة اسرائيل خفاء علن
ابو زهرةانت ياقلم النجاسه يالمصري تدعو لسيدك ترامب بالنصر .. اللهم احشر قلم النجاسة المصري مع ترامب في الدرك الاسفل من النار يارب .. وليتك على كفالتي يبو صرة
ابو زهرةالسيسي ذبح شعبه بالجوع .. ويبغى يتحالف مع هذا الصهيوني لمحاربه الاسلام والمسلمين .. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل اعداء الاسلام اذلة صاغرين
رحمهيحيا الرئيس العظيم عبدالفتاح السيسي
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°هههه ياكلامه كلام مغرور شايف نفسه النرجسي يقول بآخر كلامه ⬅وسيكرم هو (يقصد نفسه )إذا زار مصر وولع الشعب المصري به رئيسا أمريكيا قادما😤😡😂ياكذبه!
عبدالله التميميمخالف
سبحان اللهيريد اﻷصوات العربية ليزيد من رصيده. رئيس ذهب وآخر مكانه والسياسية واحده والمتحكم واحد اللوبي الماسوني الصهيوني وجنوده من الروافض واﻹخونج ينفذون مخططات
عدد التعليقات:1
ابن الوطنمرحبآ مليار بك يا رئيس البيت الأبيض القادم
يلملمترامب هو الامل القادم, رجل صريح وواضح وسيقضي على الرجعيين ومن يطمحون بعودة الخلافة
الطائر الأزرقمادام قابل ذا. أجل جاه النحس وبيخسر الانتخابات وتشوفون
ابو ليلىلعن الله الصهاينه والمتصهينين ونصر الله الابطال المجاهدين في فلسطين
مراقب عامبرافو يا سيسي ضربة معلم نصرك الله يا سيسي لخدمة الامة الاسلامية
جبال سديراجتمع المنحوس على؟؟؟؟؟الرجاء
عدد التعليقات:13658
قلم الحقيقهاللهم انصر تررررررررررامب للوصول الى سدة حكم أمريكا .