كيف علق ترامب بعد لقائه بـ”السيسي” في نيويورك؟

صحيفة المرصد :التقى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاّح السيسي، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب ترامب عن دعمه القوي للحرب التي تشنّها مصر على الإرهاب، مؤكّدًا على أن الولايات المتحدة ستكون بمثابة الصديق الوفيّ لمصر – تحت إدارة ترامب- وليس مُجرّد دولة حليفة، يُمكن لمصر أن تعتمد عليها على مدار الأيام والسنوات المُقبِلة.

واعترف ترامب بالعلاقة الوثيقة بين مصر و إسرائيل في مواجهة الإرهاب، كما سلّط الضوء على أهميّة التعاون المصري- الأمريكي لدحر الإرهاب الإسلامي المُتطرّف، ليس فقط على الصعيد السياسي والعسكري، وإنما من خلال استراتيجيّة تقوم على أيديولوجية مُحدّدة واضحة.

وقال ترامب إن الحظ إذا حالفه، ونجح في انتخابات الرئاسة المُزمع إجراؤها نوفمبر المُقبل، سيقوم بدعوة الرئيس السيسي في زيارة رسميّة للولايات المتحدة، وسيتكرّم هو إذا زار مصر، ووَلع الشعب المصري به رئيسًا أمريكيًا قادِمًا.