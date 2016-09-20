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كيف علق ترامب بعد لقائه بـ”السيسي” في نيويورك؟

20 سبتمبر, 2016 , 20:35 م
كيف علق ترامب بعد لقائه بـ”السيسي” في نيويورك؟
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صحيفة المرصد :التقى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاّح السيسي، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب ترامب عن دعمه القوي للحرب التي تشنّها مصر على الإرهاب، مؤكّدًا على أن الولايات المتحدة ستكون بمثابة الصديق الوفيّ لمصر – تحت إدارة ترامب- وليس مُجرّد دولة حليفة، يُمكن لمصر أن تعتمد عليها على مدار الأيام والسنوات المُقبِلة.

واعترف ترامب بالعلاقة الوثيقة بين مصر و إسرائيل في مواجهة الإرهاب، كما سلّط الضوء على أهميّة التعاون المصري- الأمريكي لدحر الإرهاب الإسلامي المُتطرّف، ليس فقط على الصعيد السياسي والعسكري، وإنما من خلال استراتيجيّة تقوم على أيديولوجية مُحدّدة واضحة.

وقال ترامب إن الحظ إذا حالفه، ونجح في انتخابات الرئاسة المُزمع إجراؤها نوفمبر المُقبل، سيقوم بدعوة الرئيس السيسي في زيارة رسميّة للولايات المتحدة، وسيتكرّم هو إذا زار مصر، ووَلع الشعب المصري به رئيسًا أمريكيًا قادِمًا.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    طالب

    الهمداني مصري بنمره واستماره كيف حالك يا الخنبوقه ابن الوطن الرحال
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  2. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    سعودي

    قاطعوا المنتوجات المصرية التي تسقى من المجاري وتحقن بالفايروسات
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  3. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    مهاجر

    ترامب يهاجم المملكة بوضوح ..وهذا بتاع الزر ينسق معه ويزوره..ما فيهم خير ابد
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  4. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    الهمداني

    الحسني الفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري احذروها((شو هذا استح يارجل))
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  5. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    الحسني

    البرتقال المصري ابو صره تسقى بمياه المجاري الكثير من الدول التي اوقفت استيراد الفواكه والخضار المصريه
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  6. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    الحسني

    الفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري احذروها
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  7. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    ضمير الناس

    احسبناوصلناالمجهول لكن توناباقي بعدحلقات***
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  8. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ابو زهره ت ١٦ اضحك الله سنك
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  9. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 21:22 م

    صامل

    نتمنى ان يفوز ترامب حتى يتم محاربة التكفيرين المليارديريين بجدية ؟؟؟؟
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  10. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    سويدي

    ألتم المتعوس ع خايب الرجاء .. أهم شيء شراكتهم مع إسرائيل معروف أن السيسي أهم شريك و حليف لإسرائيل في الشرق الأوسط فهو مأمون الجانب بالنسبة لهم ..
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  11. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    ابو زهرة

    انت ياقلم النجاسه يالمصري تدعو لسيدك ترامب بالنصر .. اللهم احشر قلم النجاسة المصري مع ترامب في الدرك الاسفل من النار يارب .. وليتك على كفالتي يبو صرة
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  12. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 21:17 م

    الهمداني

    يبدو ان السيد عبدالفتاح سيستلم الطارة العربية ويقود المركبة لانه كل ماكنت قريب اكثر لاسرائيل فانت اقرب لامريكا سيتسابق العرب على مودة اسرائيل خفاء علن
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  13. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 21:17 م

    ابو زهرة

    انت ياقلم النجاسه يالمصري تدعو لسيدك ترامب بالنصر .. اللهم احشر قلم النجاسة المصري مع ترامب في الدرك الاسفل من النار يارب .. وليتك على كفالتي يبو صرة
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  14. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    ابو زهرة

    السيسي ذبح شعبه بالجوع .. ويبغى يتحالف مع هذا الصهيوني لمحاربه الاسلام والمسلمين .. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل اعداء الاسلام اذلة صاغرين
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  15. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 21:07 م

    رحمه

    يحيا الرئيس العظيم عبدالفتاح السيسي
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  16. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 20:59 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    هههه ياكلامه كلام مغرور شايف نفسه النرجسي يقول بآخر كلامه ⬅وسيكرم هو (يقصد نفسه )إذا زار مصر وولع الشعب المصري به رئيسا أمريكيا قادما😤😡😂ياكذبه!
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  17. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    عبدالله التميمي

    مخالف
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  18. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 20:52 م

    سبحان الله

    يريد اﻷصوات العربية ليزيد من رصيده. رئيس ذهب وآخر مكانه والسياسية واحده والمتحكم واحد اللوبي الماسوني الصهيوني وجنوده من الروافض واﻹخونج ينفذون مخططات
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  19. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مرحبآ مليار بك يا رئيس البيت الأبيض القادم
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  20. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 20:51 م

    يلملم

    ترامب هو الامل القادم, رجل صريح وواضح وسيقضي على الرجعيين ومن يطمحون بعودة الخلافة
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  21. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 20:51 م

    الطائر الأزرق

    مادام قابل ذا. أجل جاه النحس وبيخسر الانتخابات وتشوفون
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  22. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 20:48 م

    ابو ليلى

    لعن الله الصهاينه والمتصهينين ونصر الله الابطال المجاهدين في فلسطين
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  23. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 20:46 م

    الله يحشرك مع ترامب
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  24. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 20:45 م

    مراقب عام

    برافو يا سيسي ضربة معلم نصرك الله يا سيسي لخدمة الامة الاسلامية
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  25. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 20:43 م

    جبال سدير

    اجتمع المنحوس على؟؟؟؟؟الرجاء
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  26. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 20:39 م
    عدد التعليقات:13658

    قلم الحقيقه

    اللهم انصر تررررررررررامب للوصول الى سدة حكم أمريكا .
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