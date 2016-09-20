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الملكة رانيا تكشف السبب وراء وصف المتشددين بالخوارج

20 سبتمبر, 2016 , 20:40 م
الملكة رانيا تكشف السبب وراء وصف المتشددين بالخوارج
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صحيفة المرصد:قالت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، إن المتشددين لا يقفون على هامش الإسلام بل هم خارجه تماما، مبينة أن ذلك هو سبب إطلاق اسم “الخوارج” عليهم.

جاء ذلك في مقابلة للملكة الأردنية مع CNN حيث قالت: “نحن لا نعتقد بأن هؤلاء (المتشددون) موجودون على هامش الإسلام، ما نعتقده هو أنهم خارج الإسلام، ولهذا نطلق عليهم اسم الخوارج، وإذا نظرنا إلى سجلاتهم سنرى أن العديد منهم لديه تاريخ مع خلايا إجرامية ودخول السجون، فهم مجرمون سابقون، ومن المهم أن نكشفهم على حقيقتهم.”

وتابعت الملكة قائلا: “لا اعتقد أن أي أحد يقوم بعمل جيد في هذا الموضوع، لا يمكننا احتواء أيدولوجية إلا إذا واجهناها بشجاعة، ولكن في الأردن نحن نحاول كشف ما هم عليه.”

وأضافت: “هؤلاء مجموعة من الأشخاص يقومون بالاختيار والانتقاء، يقومون بالتلاعب ببعض عناصر الإسلام ليتمكنوا من تقديم خلطتهم السامة، هناك تقارير صدرت مؤخرا تظهر أن أكثر من 70 في المائة منهم بالكاد لديهم معلومات أساسية عن الإسلام.”



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    طيب

    هم بيجوا الوان وموديلات
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  2. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    !!!!

    والخوارج اذا رأو المسلمون اجتمعوا على قلب رجل واحد سعو لشق الصف فتراهم يحذرون المسلمين من بعضهم البعض ويفسقون ويخونون ويزرعون الفتنه بين المسلمين
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  3. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    شيهانة💤💧

    صوتك وصل.
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  4. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    iHalam

    هذي كل ما اشوفها تطري على جوليا روبرتس
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  5. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    !!!!

    تعليق 13 العلماء يصفون الخوارج بأنهم هم من يخالف ويخرج على عامة المسلمين وامامهم فتراهم كثيرا مايتصادمون مع المجتمع والقادة بحجج واهية
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  6. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    نسري

    مخالف للنشر
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  7. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    ضمير الناس

    بسبب البغي اوالخروج على ولي الامرالمسلم***
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  8. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 21:15 م

    صامل

    مخالف للنشر
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  9. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 21:12 م

    الخوارج هم من يخالفون القرآن والسنة وكثير ممن لا يحكم بشرع اللههم خارجين ومارقين عن الدين أما الخوارج منذ عهد الرسول فهم من قتل الصحابة وغدر بهم .
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  10. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 21:12 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    أكثر اللي مع داعش أجانب ومايعرفون اللغة العربية وكلامهم مكسر ومايعرفون وش الإسلام جو مع( داعش العرب ) وصارو مثل داعش يقتلون المسلمين □لعنهم الله
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  11. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 21:07 م

    أبو مصلفح الرياض

    البلدان اللي انتشر فيها الإسلام باالسيف ارتدوا عنه وقاتلوا المسلمين وانتقموا منهم أما تجار اليمن الحضارم تحديدا أدخلوا أمم كاملة بسمو وعلو أخلاقهم
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  12. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 21:06 م

    أبو مصلفح الرياض

    التكفير التكفير التكفير الله لايحلل كل من كفر مسلم يقول أشهد أن لاإله إلا الله الاسلام الوسطي نفتخر انه من حضرموت بقيادة مشائخ تريم الحضرمية الأصيلة
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  13. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 21:04 م

    صنيتان الحزين على قرضه العقاري

    مخالف للنشر
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  14. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 21:04 م

    رحمه

    اميره عظيمه ان امرت فيجب ان تطاع
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  15. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    زائر

    كلام صح
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  16. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    الشيعه خوارج الصوفيه خوارج الاباضيه خوارج الاشاعره خوارج الماتريديه خوارج
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  17. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    رفيع محمد

    مخالف
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  18. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 20:53 م

    الله يعفي اﻻسﻻم صار كلن يمشي مصلحته فيه حتى الهندوس واليهود يكتب مسلم يبي يترزق وياكل بديانة اﻻسﻻم جوع فقر ومن له حيلتن فل يحتال والله غفور رحيم
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  19. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 20:50 م

    أبو مصلفح الرياض

    وسطيةالاسلام تجلت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) التشدد بعده كان موجود
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  20. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 20:48 م

    يلدرم

    مخالف للنشر
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  21. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 20:46 م

    أبو مصلفح الرياض

    تتجلى حكمة الإمام علي عليه السلام (حيدرة) حينما قال هم أخواننا بغوا علينا حينما أطلقه على من خرجوا عليه في حربه مع معاوية تجين جلالتك تصنفين ع كيفك
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