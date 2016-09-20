الملكة رانيا تكشف السبب وراء وصف المتشددين بالخوارج

صحيفة المرصد:قالت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، إن المتشددين لا يقفون على هامش الإسلام بل هم خارجه تماما، مبينة أن ذلك هو سبب إطلاق اسم “الخوارج” عليهم.
جاء ذلك في مقابلة للملكة الأردنية مع CNN حيث قالت: “نحن لا نعتقد بأن هؤلاء (المتشددون) موجودون على هامش الإسلام، ما نعتقده هو أنهم خارج الإسلام، ولهذا نطلق عليهم اسم الخوارج، وإذا نظرنا إلى سجلاتهم سنرى أن العديد منهم لديه تاريخ مع خلايا إجرامية ودخول السجون، فهم مجرمون سابقون، ومن المهم أن نكشفهم على حقيقتهم.”
وتابعت الملكة قائلا: “لا اعتقد أن أي أحد يقوم بعمل جيد في هذا الموضوع، لا يمكننا احتواء أيدولوجية إلا إذا واجهناها بشجاعة، ولكن في الأردن نحن نحاول كشف ما هم عليه.”
وأضافت: “هؤلاء مجموعة من الأشخاص يقومون بالاختيار والانتقاء، يقومون بالتلاعب ببعض عناصر الإسلام ليتمكنوا من تقديم خلطتهم السامة، هناك تقارير صدرت مؤخرا تظهر أن أكثر من 70 في المائة منهم بالكاد لديهم معلومات أساسية عن الإسلام.”
تعليقات ( 21 )
طيبهم بيجوا الوان وموديلات
!!!!والخوارج اذا رأو المسلمون اجتمعوا على قلب رجل واحد سعو لشق الصف فتراهم يحذرون المسلمين من بعضهم البعض ويفسقون ويخونون ويزرعون الفتنه بين المسلمين
شيهانة💤💧صوتك وصل.
iHalamهذي كل ما اشوفها تطري على جوليا روبرتس
!!!!تعليق 13 العلماء يصفون الخوارج بأنهم هم من يخالف ويخرج على عامة المسلمين وامامهم فتراهم كثيرا مايتصادمون مع المجتمع والقادة بحجج واهية
نسريمخالف للنشر
ضمير الناسبسبب البغي اوالخروج على ولي الامرالمسلم***
صاملمخالف للنشر
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°أكثر اللي مع داعش أجانب ومايعرفون اللغة العربية وكلامهم مكسر ومايعرفون وش الإسلام جو مع( داعش العرب ) وصارو مثل داعش يقتلون المسلمين □لعنهم الله
أبو مصلفح الرياضالبلدان اللي انتشر فيها الإسلام باالسيف ارتدوا عنه وقاتلوا المسلمين وانتقموا منهم أما تجار اليمن الحضارم تحديدا أدخلوا أمم كاملة بسمو وعلو أخلاقهم
أبو مصلفح الرياضالتكفير التكفير التكفير الله لايحلل كل من كفر مسلم يقول أشهد أن لاإله إلا الله الاسلام الوسطي نفتخر انه من حضرموت بقيادة مشائخ تريم الحضرمية الأصيلة
صنيتان الحزين على قرضه العقاريمخالف للنشر
رحمهاميره عظيمه ان امرت فيجب ان تطاع
زائركلام صح
رفيع محمدمخالف
أبو مصلفح الرياضوسطيةالاسلام تجلت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) التشدد بعده كان موجود
يلدرممخالف للنشر
أبو مصلفح الرياضتتجلى حكمة الإمام علي عليه السلام (حيدرة) حينما قال هم أخواننا بغوا علينا حينما أطلقه على من خرجوا عليه في حربه مع معاوية تجين جلالتك تصنفين ع كيفك