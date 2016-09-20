الملكة رانيا تكشف السبب وراء وصف المتشددين بالخوارج

صحيفة المرصد:قالت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، إن المتشددين لا يقفون على هامش الإسلام بل هم خارجه تماما، مبينة أن ذلك هو سبب إطلاق اسم “الخوارج” عليهم.

جاء ذلك في مقابلة للملكة الأردنية مع CNN حيث قالت: “نحن لا نعتقد بأن هؤلاء (المتشددون) موجودون على هامش الإسلام، ما نعتقده هو أنهم خارج الإسلام، ولهذا نطلق عليهم اسم الخوارج، وإذا نظرنا إلى سجلاتهم سنرى أن العديد منهم لديه تاريخ مع خلايا إجرامية ودخول السجون، فهم مجرمون سابقون، ومن المهم أن نكشفهم على حقيقتهم.”

وتابعت الملكة قائلا: “لا اعتقد أن أي أحد يقوم بعمل جيد في هذا الموضوع، لا يمكننا احتواء أيدولوجية إلا إذا واجهناها بشجاعة، ولكن في الأردن نحن نحاول كشف ما هم عليه.”

وأضافت: “هؤلاء مجموعة من الأشخاص يقومون بالاختيار والانتقاء، يقومون بالتلاعب ببعض عناصر الإسلام ليتمكنوا من تقديم خلطتهم السامة، هناك تقارير صدرت مؤخرا تظهر أن أكثر من 70 في المائة منهم بالكاد لديهم معلومات أساسية عن الإسلام.”