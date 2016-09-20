  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

القبض على شاب قتل والدته و شقيقته بسلاح رشاش في حفر الباطن

20 سبتمبر, 2016 , 20:50 م
القبض على شاب قتل والدته و شقيقته بسلاح رشاش في حفر الباطن
  • 2٬739
  • 58
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تمكنت دوريات الأمن بحفر الباطن من القبض على شاب ثلاثيني قتل والدته و شقيقته “٢٥ عامًا” و ذلك بإطلاق النار عليهما من سلاح رشاش كان بحوزته . وتبين أن دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن قبضت قبل قليل على شاب ثلاثيني بحي الخالدية يُعتقد أنه في حالة غير طبيعية، أطلق النار على والدته وشقيقته من سلاح رشاش كان بحوزته ووفقا لموقع سبق نتج عنها مصرع الأم و ابنتها داخل منزلهم بحي الخالدية بمحافظة حفر الباطن، حيث لقيت الأم مصرعها بعد وفاة ابنتها عقب أن تم نقلها من موقع الجريمة للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي .



تعليقات ( 58 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 58
    20 سبتمبر, 2016 , 22:24 م

    Ymni mahbob

    خالده ام تالا اخرس الله لسانك وشل اركانك كيف تدافعين على الدواعش الكفره لعنت الله عليك وعلى الدواعش .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 57
    20 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    يمنيه حبوبه حوثيه تشتهي اعراب ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 56
    20 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    Ymni mahbob

    بنت الوطن الله اعلم من اللي بيدخل الثاني......
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 55
    20 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    Ymni mahbob

    بعض الحريم يدخلون بمعرفات الرجال وهذا لا يجوز شرعا.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 54
    20 سبتمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    صعده منبع القواده و الشذوذ ابناء لطفية خامنئي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 53
    20 سبتمبر, 2016 , 22:17 م

    Ymni mahbob

    بنت الوطن وخالده ام تالا الله يحشركم معا محبيكم.......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 52
    20 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    Ymni mahbob

    ارضي لسا ما احتلوها الدواعش وبعدين لعن الله والديهم اللي يتدخلون بينا......
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  8. 51
    20 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    Ymni mahbob

    الحوثي المجوسي ينفذ اجندة قم المنجسة واحتل اليمن وسرق ثرواته
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    سنحتل صعده و نسبي نساكم يا عملاء الخميني لعنكم الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    بنت الوطن متحمسه هههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    Ymni mahbob

    دواعش خلفهم ايران المجوسية وخامنئي وقطيعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    شيهانة💤💧

    (44) __ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ "
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    حوثي صعده روح حرر نفسك و عارك من عصمة الخميني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:4219

    أنفااس مشتااق

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،، الحفر يسكنه كثير من البدوون .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    غريب

    عليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ما يخرس الا امثالك يا حوثي مهجن طهران يا من سبيت نسائهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    خالد ابو تالا

    لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    خالد ابو تالا

    اجانب كريهين عايشين معنا وناهبين حلال البلد ويسبونا ويسبوا بلدنا وبلدانهم كلها فسق وجرايم ودعاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    خالد ابو تالا

    يمني مكروه رافضي اسمها المملكة وغصب عن ابوك الصفوي جاي شارد وتتسول عندنا وتسب بلدنا ياااحوثي مو عاجبك انقلع لبلدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 37
    20 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    المسير

    لاتسبقون الاحداث على مهلكم ! قلم الحقيقه استح على وجهك لو تموت عنز في اقصى الشمال والا الجنوب قلت داعش تراك تسي للملكه بقصد وبغير قصد خليت الكل دواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 36
    20 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    Ymni mahbob

    بنت الوطن اخرس الله لسانك كيف تدافعين على الدواعش الله يحشرك بينهم بحق محمد وال الاطهار.....
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  24. 35
    20 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    الماااااضي2030

    اكيد انه داعشي ملتحي مادام انه قتل والدته..لعنة الله على الاخونج الدواعش كلاب النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 34
    20 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    Ymni mahbob

    بنت الوطن الدواعش ما تنضف قلوبهم لعن الله والدي من جابهم....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 33
    20 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    Ymni mahbob

    بنت الوطن لعنه الله على والديهم الدواعش الكفار ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 32
    20 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    جنوبيه *

    العنيد اتوقع الام كمان توفت الله يرحمهم او باقي عايشه. اتمنى حد. يبلغني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 31
    20 سبتمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    المهلك ارضك صعده يا زنوووة طهران يا من سبيو عارك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  29. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    جنوبيه *

    حسبي الله. عليهم. يبون الفساد. ينتشر. افسد سو كلشي بس امك لا اعوذ بالله. 💔💔💔💔💔💔💔💔💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    جنوبيه *

    اعوذ بالله. اش ذا الله لايبلانا كيف طاوعه قلبه على امه واخته💔 هذا وباء لازم ينقرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    انت في مهلكه

    صدقت اللى تقول مانشوف مصائب الا بمهلكه هذي ابتزاز قتل سرقه جرائم اجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    انت في مهلكه

    صدقت اللى تقول مانشوف مصائب الا بمهلكه هذي ابتزاز قتل سرقه جرائم اجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    لعن الله والديك يا حوثي مفقوع يا من باع عرضه و كرامته
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  35. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    Ymni mahbob

    والله هذا الفيروس الخبيث ماله علاج....الا اذا انزل الله جنود من السماء .......
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    شيهانة💤💧

    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 21:38 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش.....ليش ما يقطعون راس هذا الخبيث اليوم....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    Ymni mahbob

    الدواعش اخنث البشرية ،،،،،،،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  39. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    Ymni mahbob

    المفروض هذا الداعشي معا فجه الضو يقطعون راسه زي ما تفضل اخونا قلم الحقيقه في تعليقه السابق...لان الخبيث ماله مكان بينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    Ymni mahbob

    هذا الداعشي قريت اسمه من ١٧ سعودي امس هو بينهم ولا يفعل فعلته الا رجل طمس الله على قلبه.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش في كل مكان وزمان.............والمشكله بيقولون مريض نفسي كالعاده ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 21:25 م

    نايف الحربي

    لاحول ولاقوه الا بالله الله يرحم اللي مات ويشفي امهم هذا اخر الزمان الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 21:24 م

    Ymni mahbob

    ما نشوف المصايب الا في هذه المهلكه....
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    الهمداني

    اكيد اكيد مريض نفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    زائر

    8- قلم الحقيقه الداعشي الخبيث اقطعو رأسه مع اشراق شمس الغد لعنه الله// يا المرصد هل تثبتون ان الرجل داعشي اما ان تثبتون او لا تنشروا لقلم ايران
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  46. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    اللهم عافنا مما ابتليت به كثيرا من خلقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    من عاب ابتلى ولو بعد حين . لا تعيبو غيركم . نسأل الله ان يرحم الاخت وان يشفي والدته وتقوم بالسلامه. ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:349

    ♨ليالي نجد ♨

    لاحول ولا قوة الا بالله . الله ينهض عنهم ولا يبتلينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    خالد

    واحد في الحساوالثاني في حفرالباطن شسالفه اشفي المجتمع صار مفكك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحم القتولة ويعافي الأم ويجبر مصابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:13658

    قلم الحقيقه

    الداعشي الخبيث اقطعو رأسه مع اشراق شمس الغد لعنه الله.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  52. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    اكيد مقهور من شيء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    سبحان الله

    اللهم ﻻ تبﻻنا والحمد لله الذي عافانا بما أبتﻻه. ذهب عقله بالسموم أو بغسيل دعاة اﻹرهاب والمتطرفين من الروافض واﻹخونج ضحاياهم اﻷقربون واﻷبرياء والعسكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 20:57 م

    اللهم استر عوراتنا فوق اﻻرض وتحتها نسأل الله السﻻمه ومن شر من فيه شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    الزمن

    لاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحم البنت واشفي واعين الام المكلومه واربط على قلبها يا رحمان يا رحيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 20:55 م

    Noura

    فيه أحد يصدر رخصة سلاح لواحد مجنون ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 20:55 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 20:54 م

    صراحه @

    عاد قولو مريض نفسي لامريض ولاحاجه والسبب تكشفه التحقيقات لاكن ليس كل الحقيقه تعرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم