القبض على شاب قتل والدته و شقيقته بسلاح رشاش في حفر الباطن

صحيفة المرصد : تمكنت دوريات الأمن بحفر الباطن من القبض على شاب ثلاثيني قتل والدته و شقيقته “٢٥ عامًا” و ذلك بإطلاق النار عليهما من سلاح رشاش كان بحوزته . وتبين أن دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن قبضت قبل قليل على شاب ثلاثيني بحي الخالدية يُعتقد أنه في حالة غير طبيعية، أطلق النار على والدته وشقيقته من سلاح رشاش كان بحوزته ووفقا لموقع سبق نتج عنها مصرع الأم و ابنتها داخل منزلهم بحي الخالدية بمحافظة حفر الباطن، حيث لقيت الأم مصرعها بعد وفاة ابنتها عقب أن تم نقلها من موقع الجريمة للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي .
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تعليقات ( 58 )
Ymni mahbobخالده ام تالا اخرس الله لسانك وشل اركانك كيف تدافعين على الدواعش الكفره لعنت الله عليك وعلى الدواعش .....
Ymni mahbobبنت الوطن الله اعلم من اللي بيدخل الثاني......
Ymni mahbobبعض الحريم يدخلون بمعرفات الرجال وهذا لا يجوز شرعا.....
عدد التعليقات:1
ابن الوطنصعده منبع القواده و الشذوذ ابناء لطفية خامنئي
Ymni mahbobبنت الوطن وخالده ام تالا الله يحشركم معا محبيكم.......
Ymni mahbobارضي لسا ما احتلوها الدواعش وبعدين لعن الله والديهم اللي يتدخلون بينا......
Ymni mahbobالحوثي المجوسي ينفذ اجندة قم المنجسة واحتل اليمن وسرق ثرواته
عدد التعليقات:1
ابن الوطنسنحتل صعده و نسبي نساكم يا عملاء الخميني لعنكم الله
Ymni mahbobدواعش خلفهم ايران المجوسية وخامنئي وقطيعه
شيهانة💤💧(44) __ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ "
عدد التعليقات:1
ابن الوطنحوثي صعده روح حرر نفسك و عارك من عصمة الخميني
عدد التعليقات:4219
أنفااس مشتااقلاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،، الحفر يسكنه كثير من البدوون .
غريبعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين
عدد التعليقات:1
ابن الوطنما يخرس الا امثالك يا حوثي مهجن طهران يا من سبيت نسائهم
خالد ابو تالالاحول ولا قوة الا بالله
خالد ابو تالااجانب كريهين عايشين معنا وناهبين حلال البلد ويسبونا ويسبوا بلدنا وبلدانهم كلها فسق وجرايم ودعاره
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش....
خالد ابو تالايمني مكروه رافضي اسمها المملكة وغصب عن ابوك الصفوي جاي شارد وتتسول عندنا وتسب بلدنا ياااحوثي مو عاجبك انقلع لبلدك
المسيرلاتسبقون الاحداث على مهلكم ! قلم الحقيقه استح على وجهك لو تموت عنز في اقصى الشمال والا الجنوب قلت داعش تراك تسي للملكه بقصد وبغير قصد خليت الكل دواعش
Ymni mahbobبنت الوطن اخرس الله لسانك كيف تدافعين على الدواعش الله يحشرك بينهم بحق محمد وال الاطهار.....
الماااااضي2030اكيد انه داعشي ملتحي مادام انه قتل والدته..لعنة الله على الاخونج الدواعش كلاب النار
Ymni mahbobبنت الوطن الدواعش ما تنضف قلوبهم لعن الله والدي من جابهم....
Ymni mahbobبنت الوطن لعنه الله على والديهم الدواعش الكفار ......
جنوبيه *العنيد اتوقع الام كمان توفت الله يرحمهم او باقي عايشه. اتمنى حد. يبلغني
عدد التعليقات:1
ابن الوطنالمهلك ارضك صعده يا زنوووة طهران يا من سبيو عارك
جنوبيه *حسبي الله. عليهم. يبون الفساد. ينتشر. افسد سو كلشي بس امك لا اعوذ بالله. 💔💔💔💔💔💔💔💔💔
عدد التعليقات:1
ابن الوطنمخالف للنشر
جنوبيه *اعوذ بالله. اش ذا الله لايبلانا كيف طاوعه قلبه على امه واخته💔 هذا وباء لازم ينقرض
انت في مهلكهصدقت اللى تقول مانشوف مصائب الا بمهلكه هذي ابتزاز قتل سرقه جرائم اجانب
انت في مهلكهصدقت اللى تقول مانشوف مصائب الا بمهلكه هذي ابتزاز قتل سرقه جرائم اجانب
عدد التعليقات:1
ابن الوطنلعن الله والديك يا حوثي مفقوع يا من باع عرضه و كرامته
Ymni mahbobوالله هذا الفيروس الخبيث ماله علاج....الا اذا انزل الله جنود من السماء .......
شيهانة💤💧﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش.....ليش ما يقطعون راس هذا الخبيث اليوم....
Ymni mahbobالدواعش اخنث البشرية ،،،،،،،،
Ymni mahbobالمفروض هذا الداعشي معا فجه الضو يقطعون راسه زي ما تفضل اخونا قلم الحقيقه في تعليقه السابق...لان الخبيث ماله مكان بينا
Ymni mahbobهذا الداعشي قريت اسمه من ١٧ سعودي امس هو بينهم ولا يفعل فعلته الا رجل طمس الله على قلبه.....
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش في كل مكان وزمان.............والمشكله بيقولون مريض نفسي كالعاده ......
نايف الحربيلاحول ولاقوه الا بالله الله يرحم اللي مات ويشفي امهم هذا اخر الزمان الله المستعان
Ymni mahbobما نشوف المصايب الا في هذه المهلكه....
الهمدانياكيد اكيد مريض نفسي
زائر8- قلم الحقيقه الداعشي الخبيث اقطعو رأسه مع اشراق شمس الغد لعنه الله// يا المرصد هل تثبتون ان الرجل داعشي اما ان تثبتون او لا تنشروا لقلم ايران
عدد التعليقات:3829
العنيداللهم عافنا مما ابتليت به كثيرا من خلقك
عدد التعليقات:3829
العنيدمن عاب ابتلى ولو بعد حين . لا تعيبو غيركم . نسأل الله ان يرحم الاخت وان يشفي والدته وتقوم بالسلامه. ..
عدد التعليقات:349
♨ليالي نجد ♨لاحول ولا قوة الا بالله . الله ينهض عنهم ولا يبتلينا
خالدواحد في الحساوالثاني في حفرالباطن شسالفه اشفي المجتمع صار مفكك
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحم القتولة ويعافي الأم ويجبر مصابهم
عدد التعليقات:13658
قلم الحقيقهالداعشي الخبيث اقطعو رأسه مع اشراق شمس الغد لعنه الله.
عدد التعليقات:1
ابن الوطناكيد مقهور من شيء
سبحان اللهاللهم ﻻ تبﻻنا والحمد لله الذي عافانا بما أبتﻻه. ذهب عقله بالسموم أو بغسيل دعاة اﻹرهاب والمتطرفين من الروافض واﻹخونج ضحاياهم اﻷقربون واﻷبرياء والعسكر
الزمنلاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحم البنت واشفي واعين الام المكلومه واربط على قلبها يا رحمان يا رحيم
Nouraفيه أحد يصدر رخصة سلاح لواحد مجنون ؟!
أبو مصلفح الرياضمخالف
صراحه @عاد قولو مريض نفسي لامريض ولاحاجه والسبب تكشفه التحقيقات لاكن ليس كل الحقيقه تعرض