القبض على شاب قتل والدته و شقيقته بسلاح رشاش في حفر الباطن

صحيفة المرصد : تمكنت دوريات الأمن بحفر الباطن من القبض على شاب ثلاثيني قتل والدته و شقيقته “٢٥ عامًا” و ذلك بإطلاق النار عليهما من سلاح رشاش كان بحوزته . وتبين أن دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن قبضت قبل قليل على شاب ثلاثيني بحي الخالدية يُعتقد أنه في حالة غير طبيعية، أطلق النار على والدته وشقيقته من سلاح رشاش كان بحوزته ووفقا لموقع سبق نتج عنها مصرع الأم و ابنتها داخل منزلهم بحي الخالدية بمحافظة حفر الباطن، حيث لقيت الأم مصرعها بعد وفاة ابنتها عقب أن تم نقلها من موقع الجريمة للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي .