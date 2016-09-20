كبار العلماء تصدر فتوى حول إنشاء صناديق خيرية بين القبائل

صحيفة المرصد: أكدت هيئة كبار العلماء اليوم الثلاثاء بعدم جواز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل ، تترتب عليها إلزامات مالية للأفراد ، موضحة أن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس .

جاء ذلك في تغريدة لهيئة كبار العلماء عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة : “لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد؛ لأن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس”.