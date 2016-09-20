كبار العلماء تصدر فتوى حول إنشاء صناديق خيرية بين القبائل

صحيفة المرصد: أكدت هيئة كبار العلماء اليوم الثلاثاء بعدم جواز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل ، تترتب عليها إلزامات مالية للأفراد ، موضحة أن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس .
جاء ذلك في تغريدة لهيئة كبار العلماء عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة : “لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد؛ لأن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس”.
لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد؛ لأن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس.#اللجنة_الدائمة_للفتوى
— هيئة كبار العلماء (@ssa_at) September 20, 2016
تعليقات ( 72 )
Visitorكل هيئة كبار العلماء من قبيلة واحدة و منطقة واحدة لازم اولا يكون من المناطق الاخرى و القبائل الاخرى أعضاء في الهيئة حتى يأخذ الآخرون بالفتوى.
ذولاعندهم فلوس زايدة بالملاين فيجب على الدولة ان تأخذ عليهم رسوم (ضريبة بس لا تعلمون احد-:)
الفارس الشجاعلماذا لا تصدرون فتوى في أكل المال العام ونهب الثروات
سابق زمانهسلامات مال أمها داعي الله أكبر يعني مالقيتوا شي يفيدناغيرهالفتوى يعني حناأربعين سنه نعطي المحتاج ونعين ونعاون وش طراهاعليكم هالسالفه سلامات من جد
العابرتعليق 53.55.56 إن شاء أعبر للجنة لأنها بيدي الله تعالى و ليست بأيدي المجوس أمثالك و أسأل الله تعالى لك الهداية
سابق زمانهسلامات مال أمها داعي الله أكبر يعني مالقيتوا شي يفيدناغيرهالفتوى يعني حناأربعين سنه نعطي المحتاج ونعين ونعاون وش طراهاعليكم هالسالفه سلامات من جد
سابق زمانهسلامات مال أمها داعي الله أكبر يعني مالقيتوا شي يفيدناغيرهالفتوى يعني حناأربعين سنه نعطي المحتاج ونعين ونعاون وش طراهاعليكم هالسالفه سلامات من جد
عبدالله من مكةتمنيت اعيش كما تريد نفسي ولكن عاشت نفسي كما يريد زماني حسبي الله و نعم الوكيل
خير مثال واقعي حدث قريباًالقبض على شاب قتل والدته و شقيقته بسلاح رشاش في حفر الباطن
أبو سحااابمعهم حق في الفتوى إجبار على الدفع في الديات وعيرها خل تجار الدم بنطمون واللي ما يبي يدفع بيطرل لسانه .
والسببواحد يطخ الثاني ويجيك شريطية الديات يتساومون على الفديه
علي العمريبعد معرفتي وسماعي بهذه الفتوى اعلن التزامي بالمشاركة بصندوق القبيلة وسوفا اكون من اول من يسجل اسمه في هذا العمل. العظيم.
ااببووححممووددعادتا .. هذه الصناديق يقتات عليها المتهورين , و الكسالى , والعالة على القبيلة !
السؤالالحين الفتوى هل ستكون قانون الزامي!
العابرافهموا الفتوى يا أهل العقول النيرة لا يجوز الإلزام حتى تكون خيرية تعاونية بين أفرادها افهموا المقصد
عدد التعليقات:3829
العنيدشمس وقمر // أنا شخصياً أقيم عملهم وهؤلاء مشيخنا وتااااج ع الرؤس الله يعزهم
غييييووووررررشرعا وعرفا من يحصل عليه حادث تتحمل العصبه يعني القبيله ولا اظن هذاالمقصود بالفتوى بلةالصناديق التي يصرف منها على المناسبات حفظ الله عللمائنا وبارك فيه
معلم متقاعدبيان غير واضح وغير مفهوم وتحريم بدون استدلال
شمس و قمرالعنيد انظر ل الردود الغالبية غير راضين عن ادائهم وبكذا نطرح السؤال من جديد من يقيم عملهم ؟
ترامبمتى نشوف تغريدة بخصوص احكتار الارضي وتدني الخدمات العامة وتلاعب شركات التأمين ؟؟ اما صناديق القبيلة فـ كلها خير وتعاون بين الجميع .
كلام صحالمفروض المطالبة بتحسين أوضاع المواطنين بدلا من تحريم هذه الجمعيات الي استفاد منه المحتاجون من أبناء القبائل المتعففين .
كاكاجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة ، قلتم مايتحاشا الكثير قوله ، يتم احراج البعض في إلزامه مبالغ ماليه ولو تخلف لعجزه المادي لوجد كل الحرج .
ياسر11يمدحون النوم بدري
العابر{لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل (التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد)} افهموا قبل التعليق و الذي لا يعترف بمشايخنا فلينقلع لإيران المجوسية
علي العمريمخالف للنشر
صراحه @طيب وساهر ومضاعفاته ورفع قيمة الاقامه والكهرب والمياة والسكن ورسوم الاراضي التي سوف توقف ووووو وش اعد جت على ابناء القبائل
غييييووووررررتعليق 27 كذبت علمائنا ماياخذون ريال واحد من اي مواطن وحتى الزكاة لايستلمونها ليس مثل مراجع الشيعه الي يجمعون الاخماس في بنوك اوروبا
اشوىلا يجوز ؟؟؟ اشوى يعني ماهو شرك اكبر الحمدلله قلت الفتاوي .... ابسوي صندوق خيري لعائلتنا فقط .... عناد بس
الكون وطنيهل المطلوب ان نهلك وننشغل في انفسنا كثرت الرسوم والضرائب وارتفعت المعيشة ووووووو فمالنا الا القبيلة هل يوجد حل غير القبيلة ؟؟؟
مواصلماحد يستغني عن قبيلته
الكون وطنيبعد معرفتي وسماعي بهذه الفتوى اعلن التزامي بالمشاركة بصندوق القبيلة وسوفا اكون من اول من يسجل اسمه
الكون وطنيهالمسمين بهيئة العلماء عايشين في رفاهية من اموال المواطن ويعرفو انها لاتجوز لهم ولاكنهم يفتون ويحللون لانفسهم اكل اموال المواطن بحجة انها منحت لهم
ابو زهرةليتكم تفتون في ساهر اللي اكل اموال الناس بالباطل .. وتدبيل المخالفات اليس برباء .. خل صندوق الفزعات للقبايل وشلكم وشله
الكون وطنياصحاب الصور المسمين هيئة علماء لااعترف في اي حد منهم ولا اثق فيهم جميعآ وفتاويهم مردوده اليهم
عدد التعليقات:3829
العنيدشمس وقمر // مثل مشايخكم الله لايبلانا يحللون الحرام ويحرمون الحلال ،، اهل العمايم انتي عاااارفه
كيف؟أصلا لا يتم تدوين اسم العضو الا بطلبة أليس هذا رضا منه هل يعقل أن يطلب شخص كتابة اسمه وهو غير راض؟
الكون وطنيالقبيلة سوفا تلم ابنائها وتتحمل مسؤليتهم وممكن تكون هناك مناطقية كل منطقة تتحمل مسؤلية ابنائها فعلى الدولة تحمل مسؤلية مواطنيها قبل ان يلجاء للقبيلة
المسيرفتوى لاكن بدون دليل شرعي ! صناديق خيريه مثلها مثل الجمعيات الخيريه لاكنها في الامور الثقيله والكبيره احصو صناديق القبايل وسجلوها بطريقه رسميه!
مرسيلا تعليق
الكون وطنياذا لم يتم تحسين احوال المواطن سوفا يلجاء للقبيلة وسوفا تتحمل القبيلة القيام بهذا الدور هناك فقر وعوز والقبيلة لن تتخلى عن افرادها للابد
شمس و قمرماذا يعني ب كبار العلماء ومن يقيم علمهم ؟
طلال الحربيطيب وساهر وتأمين المركبات هل هي من طيب نفس؟ . جاوبني اثابك الله
عزومخالف للنشر
الكون وطنيانصح بتحسين احوال المواطن قبل ماتتولى القبيلة هذا الدور لن يترك ابن القبيلة للوحوش
ناصرمخالف
الكون وطنياما اعمال الخير صارت لاتجوز اه يازمن من هيئة اخر زمن
عدد التعليقات:349
♨ليالي نجد ♨اتمنى يراجعون هذه الفتوا لأن فيها تفريج كربه على من لم يستطع الحصول على المال من القنوات الحكومية . فقد يحصل عليه المستفيد بسهوله من صندوق القبيلة
يمني عاشق الدمامفتاوي يافتاوي 😂😉😂😂😃
خليجيارى انها فتوى باطلة ولاتجوز
زائرغريبة هذه الفتوى عكس توجه رؤية 2030
علي العمريهههههههه شي. جميل. وطيب. اه. يا قلبي
صامللعبت السياسة بالدين ؟؟؟؟
أبو مصلفح الرياضمخالف للنشر
عدد التعليقات:1
ابن الوطنصناديق لدفع الديه ليس خيريه