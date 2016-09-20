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كبار العلماء تصدر فتوى حول إنشاء صناديق خيرية بين القبائل

20 سبتمبر, 2016 , 21:05 م
كبار العلماء تصدر فتوى حول إنشاء صناديق خيرية بين القبائل
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صحيفة المرصد:  أكدت هيئة كبار العلماء اليوم الثلاثاء بعدم جواز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل ، تترتب عليها إلزامات مالية للأفراد ، موضحة أن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس .

جاء ذلك في تغريدة لهيئة كبار العلماء عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة : “لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد؛ لأن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس”.



تعليقات ( 72 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 72
    20 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    Visitor

    كل هيئة كبار العلماء من قبيلة واحدة و منطقة واحدة لازم اولا يكون من المناطق الاخرى و القبائل الاخرى أعضاء في الهيئة حتى يأخذ الآخرون بالفتوى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 71
    20 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    ذولا

    عندهم فلوس زايدة بالملاين فيجب على الدولة ان تأخذ عليهم رسوم (ضريبة بس لا تعلمون احد-:)
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  3. 70
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    الفارس الشجاع

    لماذا لا تصدرون فتوى في أكل المال العام ونهب الثروات
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  4. 69
    20 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    طيب واذا كان مو قبايل قبيليه تنطبق عليهم الفتوى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 68
    20 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    سابق زمانه

    سلامات مال أمها داعي الله أكبر يعني مالقيتوا شي يفيدناغيرهالفتوى يعني حناأربعين سنه نعطي المحتاج ونعين ونعاون وش طراهاعليكم هالسالفه سلامات من جد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 67
    20 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    العابر

    تعليق 53.55.56 إن شاء أعبر للجنة لأنها بيدي الله تعالى و ليست بأيدي المجوس أمثالك و أسأل الله تعالى لك الهداية
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  7. 66
    20 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    سابق زمانه

    سلامات مال أمها داعي الله أكبر يعني مالقيتوا شي يفيدناغيرهالفتوى يعني حناأربعين سنه نعطي المحتاج ونعين ونعاون وش طراهاعليكم هالسالفه سلامات من جد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 65
    20 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    سابق زمانه

    سلامات مال أمها داعي الله أكبر يعني مالقيتوا شي يفيدناغيرهالفتوى يعني حناأربعين سنه نعطي المحتاج ونعين ونعاون وش طراهاعليكم هالسالفه سلامات من جد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 64
    20 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    جزاكم الله كل خير حرمتم الجمعيات الخيرية القبلية ولم تبينوا البديل يوجد صناديق الزواج القبلية التي تعتمد على التبرعات دون الإلزام نامل توضيح البديل .
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  10. 63
    20 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    عبدالله من مكة

    تمنيت اعيش كما تريد نفسي ولكن عاشت نفسي كما يريد زماني حسبي الله و نعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 62
    20 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    خير مثال واقعي حدث قريباً

    القبض على شاب قتل والدته و شقيقته بسلاح رشاش في حفر الباطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 61
    20 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    جزاكم الله كل خير حرمتم الجمعيات الخيرية القبلية ولم تبينوا البديل يوجد صناديق الزواج القبلية التي تعتمد على التبرعات دون الإلزام نامل تويح البديل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 60
    20 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    أبو سحاااب

    معهم حق في الفتوى إجبار على الدفع في الديات وعيرها خل تجار الدم بنطمون واللي ما يبي يدفع بيطرل لسانه .
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  14. 59
    20 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    والسبب

    واحد يطخ الثاني ويجيك شريطية الديات يتساومون على الفديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 58
    20 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    علي العمري

    بعد معرفتي وسماعي بهذه الفتوى اعلن التزامي بالمشاركة بصندوق القبيلة وسوفا اكون من اول من يسجل اسمه في هذا العمل. العظيم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 57
    20 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    تعليق 38 العابر ان شاء الله ماتعبر للجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 56
    20 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    تعليق 38 العابر ان شاء الله ماتعبر للجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 55
    20 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    تعليق 38 العابر ان شاء الله ماتعبر للجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 54
    20 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    ااببووححمموودد

    عادتا .. هذه الصناديق يقتات عليها المتهورين , و الكسالى , والعالة على القبيلة !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 53
    20 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    تعليق 38 العابر ان شاء الله ماتعبر للجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 52
    20 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    السؤال

    الحين الفتوى هل ستكون قانون الزامي!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 51
    20 سبتمبر, 2016 , 21:54 م

    العابر

    افهموا الفتوى يا أهل العقول النيرة لا يجوز الإلزام حتى تكون خيرية تعاونية بين أفرادها افهموا المقصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    شمس وقمر // أنا شخصياً أقيم عملهم وهؤلاء مشيخنا وتااااج ع الرؤس الله يعزهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    تعليق 38 العابر ان شاء الله ماتعبر للجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    غييييوووورررر

    شرعا وعرفا من يحصل عليه حادث تتحمل العصبه يعني القبيله ولا اظن هذاالمقصود بالفتوى بلةالصناديق التي يصرف منها على المناسبات حفظ الله عللمائنا وبارك فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 47
    20 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    آخ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق الله يصلح الحال بأسرع وقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 46
    20 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    معلم متقاعد

    بيان غير واضح وغير مفهوم وتحريم بدون استدلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 45
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    آخ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق الله يصلح الحال بأسرع وقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 44
    20 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    آخ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق الله يصلح الحال بأسرع وقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 43
    20 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    شمس و قمر

    العنيد انظر ل الردود الغالبية غير راضين عن ادائهم وبكذا نطرح السؤال من جديد من يقيم عملهم ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  31. 42
    20 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    ترامب

    متى نشوف تغريدة بخصوص احكتار الارضي وتدني الخدمات العامة وتلاعب شركات التأمين ؟؟ اما صناديق القبيلة فـ كلها خير وتعاون بين الجميع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 41
    20 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    كلام صح

    المفروض المطالبة بتحسين أوضاع المواطنين بدلا من تحريم هذه الجمعيات الي استفاد منه المحتاجون من أبناء القبائل المتعففين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 40
    20 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    كاكا

    جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة ، قلتم مايتحاشا الكثير قوله ، يتم احراج البعض في إلزامه مبالغ ماليه ولو تخلف لعجزه المادي لوجد كل الحرج .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 39
    20 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    ياسر11

    يمدحون النوم بدري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 38
    20 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    العابر

    {لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل (التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد)} افهموا قبل التعليق و الذي لا يعترف بمشايخنا فلينقلع لإيران المجوسية
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  36. 37
    20 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    علي العمري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 36
    20 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    صراحه @

    طيب وساهر ومضاعفاته ورفع قيمة الاقامه والكهرب والمياة والسكن ورسوم الاراضي التي سوف توقف ووووو وش اعد جت على ابناء القبائل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 35
    20 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    غييييوووورررر

    تعليق 27 كذبت علمائنا ماياخذون ريال واحد من اي مواطن وحتى الزكاة لايستلمونها ليس مثل مراجع الشيعه الي يجمعون الاخماس في بنوك اوروبا
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  39. 34
    20 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    اشوى

    لا يجوز ؟؟؟ اشوى يعني ماهو شرك اكبر الحمدلله قلت الفتاوي .... ابسوي صندوق خيري لعائلتنا فقط .... عناد بس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  40. 33
    20 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    الكون وطني

    هل المطلوب ان نهلك وننشغل في انفسنا كثرت الرسوم والضرائب وارتفعت المعيشة ووووووو فمالنا الا القبيلة هل يوجد حل غير القبيلة ؟؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  41. 32
    20 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    مواصل

    ماحد يستغني عن قبيلته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 31
    20 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    اذا الخبر عن مشايخنا الافاضل تطلع شمس وقمل من جحرها تنبح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 30
    20 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    الكون وطني

    بعد معرفتي وسماعي بهذه الفتوى اعلن التزامي بالمشاركة بصندوق القبيلة وسوفا اكون من اول من يسجل اسمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 29
    20 سبتمبر, 2016 , 21:34 م

    المفروض المطالبة بتحسين أوضاع المواطنين بدلا من تحريم هذه الجمعيات الي استفاد منه المحتاجون من أبناء القبائل المتعففين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 28
    20 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    المفروض المطالبة بتحسين أوضاع المواطنين بدلا من تحريم هذه الجمعيات الي استفاد منه المحتاجون من أبناء القبائل المتعففين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 27
    20 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    الكون وطني

    هالمسمين بهيئة العلماء عايشين في رفاهية من اموال المواطن ويعرفو انها لاتجوز لهم ولاكنهم يفتون ويحللون لانفسهم اكل اموال المواطن بحجة انها منحت لهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(10)
  47. 26
    20 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    15 اكيد ماتفهمين معناها لان تخصصكم معممين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 25
    20 سبتمبر, 2016 , 21:31 م

    ابو زهرة

    ليتكم تفتون في ساهر اللي اكل اموال الناس بالباطل .. وتدبيل المخالفات اليس برباء .. خل صندوق الفزعات للقبايل وشلكم وشله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 24
    20 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    الصناديق الخيرية القبلية لا يشترط فيها دفع كل أفراد القبيلة فهي الآمنة والمحققة لحاجات أبناء القبائل نظرا لغلاء المعيشة وزيادة مطالب الحياة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 23
    20 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    ليش مايصدرون فتوى في زياده الرسوم والمعيشه وكل شي قاعد يزيد الشكوى لله كل شي زاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 22
    20 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    الكون وطني

    اصحاب الصور المسمين هيئة علماء لااعترف في اي حد منهم ولا اثق فيهم جميعآ وفتاويهم مردوده اليهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  52. 21
    20 سبتمبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    شمس وقمر // مثل مشايخكم الله لايبلانا يحللون الحرام ويحرمون الحلال ،، اهل العمايم انتي عاااارفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    كيف؟

    أصلا لا يتم تدوين اسم العضو الا بطلبة أليس هذا رضا منه هل يعقل أن يطلب شخص كتابة اسمه وهو غير راض؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    الكون وطني

    القبيلة سوفا تلم ابنائها وتتحمل مسؤليتهم وممكن تكون هناك مناطقية كل منطقة تتحمل مسؤلية ابنائها فعلى الدولة تحمل مسؤلية مواطنيها قبل ان يلجاء للقبيلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    المسير

    فتوى لاكن بدون دليل شرعي ! صناديق خيريه مثلها مثل الجمعيات الخيريه لاكنها في الامور الثقيله والكبيره احصو صناديق القبايل وسجلوها بطريقه رسميه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 21:22 م

    مرسي

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 21:22 م

    الكون وطني

    اذا لم يتم تحسين احوال المواطن سوفا يلجاء للقبيلة وسوفا تتحمل القبيلة القيام بهذا الدور هناك فقر وعوز والقبيلة لن تتخلى عن افرادها للابد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  58. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    شمس و قمر

    ماذا يعني ب كبار العلماء ومن يقيم علمهم ؟
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  59. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 21:19 م

    طلال الحربي

    طيب وساهر وتأمين المركبات هل هي من طيب نفس؟ . جاوبني اثابك الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  60. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 21:19 م

    عزو

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 21:19 م

    الكون وطني

    انصح بتحسين احوال المواطن قبل ماتتولى القبيلة هذا الدور لن يترك ابن القبيلة للوحوش
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    ناصر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 21:17 م

    الكون وطني

    اما اعمال الخير صارت لاتجوز اه يازمن من هيئة اخر زمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 21:17 م
    عدد التعليقات:349

    ♨ليالي نجد ♨

    اتمنى يراجعون هذه الفتوا لأن فيها تفريج كربه على من لم يستطع الحصول على المال من القنوات الحكومية . فقد يحصل عليه المستفيد بسهوله من صندوق القبيلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 21:15 م

    يمني عاشق الدمام

    فتاوي يافتاوي 😂😉😂😂😃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 21:15 م

    خليجي

    ارى انها فتوى باطلة ولاتجوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 21:14 م

    زائر

    غريبة هذه الفتوى عكس توجه رؤية 2030
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 21:12 م

    علي العمري

    هههههههه شي. جميل. وطيب. اه. يا قلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 21:12 م

    صامل

    لعبت السياسة بالدين ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    صناديق سرقه وﻻيستطيع ياخذها منك بالقوه او بعلومه الطيبه ياخذها منك بلسانه الي مثل السان المصريه يفضح فيك بين خلق الله حتى ولوكانت ضروفك الماليه صعبه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  72. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 21:08 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    صناديق لدفع الديه ليس خيريه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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